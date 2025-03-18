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هل تستهدف واشنطن إيران بعد "أنصار الله" في اليمن؟

هل تستهدف واشنطن إيران بعد "أنصار الله" في اليمن؟

سبوتنيك عربي

توعد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إيران بـ"عواقب وخيمة"، وحمّلها المسؤولية عن أي هجوم تنفذه جماعة "أنصار الله" اليمنية". 18.03.2025, سبوتنيك عربي

2025-03-18T14:28+0000

2025-03-18T14:28+0000

2025-03-18T14:28+0000

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هل تستهدف واشنطن إيران بعد "أنصار الله" في اليمن؟ سبوتنيك عربي هل تستهدف واشنطن إيران بعد "أنصار الله" في اليمن؟

وقال ترامب في منشور على موقع "تروث سوشيال" للتواصل الاجتماعي، أمس الإثنين، إن "مئات الهجمات التي تنفذها جماعة "أنصار الله" اليمنية ينحدرون من إيران وصنعتهم إيران"، مشيرا إلى أن "أي هجوم أو رد لاحق من جانب "أنصار الله"، سيقابل بقوة كبيرة ولا توجد أي ضمانات بأن القوة ستتوقف عند هذا الحد، وأي طلقة من جانبهم سينظر إليها من الآن فصاعدا على أنها تطلق من أسلحة إيران وبقيادتها، وستتم محاسبة طهران، وهي ستواجه العواقب وستكون تلك العواقب وخيمة".واعتبر سفيان في تصريحات لـ"سبوتنيك" أن "أنصار الله" أسقطت هدف العدوان"، لافتا إلى أن "رد "أنصار الله" العسكري لم يتأخر كثيرا، إذ قال اليمن كلمته بعملية مشتركة بين القوة الصاروخية والطيران المسيّر والقوة البحرية، باستهداف حاملة الطائرات "هاري ترومان" والبوارج الحربية المساندة في البحر الأحمر".وأوضح عوض في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أن "الحرب بين "أنصار الله" وأمريكا ومعها حلف شمال الأطلسي والعالم الأنغلو الساكسوني، تمس دور وموقع وقيمة أمريكا القوة البحرية الأولى في العالم والقوى العسكرية الأولى أو هكذا تفترض نفسها"، معتبرا أن "التحرش الأمريكي والاعتداء على اليمن مرفقا بتهديدات لإيران على لسان ترامب وإدارته، قد يكون من قبل تأهيل المسرح والذريعة لتوجيه ضربة إلى إيران".وأكد اليماني في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أن "أمريكا لديها هدفان من هذه العملية، الأول هو إنهاء تعطيل الملاحة والتجارة الدولية بعد تأثر البحر الأحمر وباب المندب ومضيق هرمز على مدار 19 شهرا بسبب هجمات القوات اليمنية، والثاني هو رسالة تحذير ولهجة شديدة جدا من قبل دونالد ترامب إلى إلى إيران".إعداد وتقديم: جيهان لطفي

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