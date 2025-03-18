https://sarabic.ae/20250318/هل-تستهدف-واشنطن-إيران-بعد-أنصار-الله-في-اليمن-1098753755.html
هل تستهدف واشنطن إيران بعد "أنصار الله" في اليمن؟
هل تستهدف واشنطن إيران بعد "أنصار الله" في اليمن؟
سبوتنيك عربي
توعد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إيران بـ"عواقب وخيمة"، وحمّلها المسؤولية عن أي هجوم تنفذه جماعة "أنصار الله" اليمنية". 18.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-18T14:28+0000
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هل تستهدف واشنطن إيران بعد "أنصار الله" في اليمن؟
سبوتنيك عربي
هل تستهدف واشنطن إيران بعد "أنصار الله" في اليمن؟
وقال ترامب في منشور على موقع "تروث سوشيال" للتواصل الاجتماعي، أمس الإثنين، إن "مئات الهجمات التي تنفذها جماعة "أنصار الله" اليمنية ينحدرون من إيران وصنعتهم إيران"، مشيرا إلى أن "أي هجوم أو رد لاحق من جانب "أنصار الله"، سيقابل بقوة كبيرة ولا توجد أي ضمانات بأن القوة ستتوقف عند هذا الحد، وأي طلقة من جانبهم سينظر إليها من الآن فصاعدا على أنها تطلق من أسلحة إيران وبقيادتها، وستتم محاسبة طهران، وهي ستواجه العواقب وستكون تلك العواقب وخيمة".واعتبر سفيان في تصريحات لـ"سبوتنيك" أن "أنصار الله" أسقطت هدف العدوان"، لافتا إلى أن "رد "أنصار الله" العسكري لم يتأخر كثيرا، إذ قال اليمن كلمته بعملية مشتركة بين القوة الصاروخية والطيران المسيّر والقوة البحرية، باستهداف حاملة الطائرات "هاري ترومان" والبوارج الحربية المساندة في البحر الأحمر".وأوضح عوض في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أن "الحرب بين "أنصار الله" وأمريكا ومعها حلف شمال الأطلسي والعالم الأنغلو الساكسوني، تمس دور وموقع وقيمة أمريكا القوة البحرية الأولى في العالم والقوى العسكرية الأولى أو هكذا تفترض نفسها"، معتبرا أن "التحرش الأمريكي والاعتداء على اليمن مرفقا بتهديدات لإيران على لسان ترامب وإدارته، قد يكون من قبل تأهيل المسرح والذريعة لتوجيه ضربة إلى إيران".وأكد اليماني في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أن "أمريكا لديها هدفان من هذه العملية، الأول هو إنهاء تعطيل الملاحة والتجارة الدولية بعد تأثر البحر الأحمر وباب المندب ومضيق هرمز على مدار 19 شهرا بسبب هجمات القوات اليمنية، والثاني هو رسالة تحذير ولهجة شديدة جدا من قبل دونالد ترامب إلى إلى إيران".إعداد وتقديم: جيهان لطفي
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MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
ملفات ساخنة, أنصار الله, دونالد ترامب, أخبار اليمن الأن, الولايات المتحدة الأمريكية, аудио
ملفات ساخنة, أنصار الله, دونالد ترامب, أخبار اليمن الأن, الولايات المتحدة الأمريكية, аудио
هل تستهدف واشنطن إيران بعد "أنصار الله" في اليمن؟
توعد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إيران بـ"عواقب وخيمة"، وحمّلها المسؤولية عن أي هجوم تنفذه جماعة "أنصار الله" اليمنية".
وقال ترامب في منشور على موقع "تروث سوشيال" للتواصل الاجتماعي، أمس الإثنين، إن "مئات الهجمات التي تنفذها جماعة "أنصار الله" اليمنية ينحدرون من إيران وصنعتهم إيران"، مشيرا إلى أن "أي هجوم أو رد لاحق من جانب "أنصار الله"، سيقابل بقوة كبيرة
ولا توجد أي ضمانات بأن القوة ستتوقف عند هذا الحد، وأي طلقة من جانبهم سينظر إليها من الآن فصاعدا على أنها تطلق من أسلحة إيران وبقيادتها، وستتم محاسبة طهران، وهي ستواجه العواقب وستكون تلك العواقب وخيمة".
وفي حديثه لـ"سبوتنيك"، قال الخبير العسكري والاستراتيجي اليمني، عبد السلام سفيان، إن "عملية التهويل التي قادها الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بنفسه قبل العدوان كان هدفها أن تحقق نوع من الصدمة والرعب النفسي بالدرجة الأولى، في حرب نفسية هدفها منع جماعة "أنصار الله" اليمنية من الرد والتوقف عن مساندة الشعب الفلسطيني"، مشيرا إلى أن "العدوان الأمريكي هذه المرة كان غير مسبوق، وكان كالأعمى بلا أهداف واضحة، لذلك كانت كل الضربات لأعيان وأهداف ومساكن مدنية".
واعتبر سفيان في تصريحات لـ"سبوتنيك" أن "أنصار الله" أسقطت هدف العدوان"، لافتا إلى أن "رد "أنصار الله" العسكري لم يتأخر كثيرا، إذ قال اليمن كلمته بعملية مشتركة بين القوة الصاروخية والطيران المسيّر والقوة البحرية
، باستهداف حاملة الطائرات "هاري ترومان" والبوارج الحربية المساندة في البحر الأحمر".
من جانبه، أوضح الباحث السياسي، ميخائيل عوض، أن الهجوم الأمريكي على اليمن "أخطأ الهدف، واستعجل حرب ومعركة سيكون فيها خاسرا وخسارته أمام جماعة "أنصار الله" اليمنية في البحر الأحمر أي في حرب البحار ستنعكس سلبا على مصداقيته".
وأوضح عوض في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أن "الحرب بين "أنصار الله" وأمريكا ومعها حلف شمال الأطلسي والعالم الأنغلو الساكسوني، تمس دور وموقع وقيمة أمريكا القوة البحرية الأولى في العالم والقوى العسكرية الأولى أو هكذا تفترض نفسها"، معتبرا أن "التحرش الأمريكي والاعتداء على اليمن مرفقا بتهديدات لإيران على لسان ترامب وإدارته، قد يكون من قبل تأهيل المسرح والذريعة لتوجيه ضربة إلى إيران".
إلى ذلك توقع أستاذ العلاقات الدولية، د.محمد اليماني، أن "أمريكا سوف تشن بعض العمليات الاستباقية على إيران، وقد يحدث هذا الأمر في أثناء العملية ضد القوات اليمنية في البحر الأحمر، حتى تفصل الجبهتين عن بعضهم البعض، ويكون كل أحد مشغول عن الأخر".
وأكد اليماني في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أن "أمريكا لديها هدفان من هذه العملية، الأول هو إنهاء تعطيل الملاحة والتجارة الدولية بعد تأثر البحر الأحمر وباب المندب ومضيق هرمز على مدار 19 شهرا بسبب هجمات القوات اليمنية، والثاني هو رسالة تحذير ولهجة شديدة جدا من قبل دونالد ترامب إلى إلى إيران".