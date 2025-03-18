هل تستهدف واشنطن إيران بعد "أنصار الله" في اليمن؟

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
آلية عمل في "بريكس" لمكافحة غسل الأموال
09:17 GMT
29 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
09:46 GMT
14 د
مساحة حرة
الأهمية الاقتصادية للربط الكهربائي بين الأردن والعراق
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
كيفية اكتشاف الطفل الموهوب وتداعيات تجاهل موهبته؟
10:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
10:50 GMT
10 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
"نو آذر لاند".. فيلم سينمائي يقضي على السردية الإسرائيلية بشأن الاستيطان
14:03 GMT
24 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
14:28 GMT
9 د
عرب بوينت بودكاست
الزواج السعيد أو الزواج الناجح، هل هو حلم، أم هو مبتغى يجب أن يسعى له الطرفان؟
14:37 GMT
23 د
نبض افريقيا
إعلام إسرائيلي يثير جدلا حول اتصالات أمريكية إسرائيلية، مع مسؤولين من دول أفريقية لتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة إليها
15:00 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
مواقع التواصل الاجتماعي متهمة بالتأثير سلبا على الصحة العقلية
15:46 GMT
14 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
16:00 GMT
31 د
الإنسان والثقافة
الكسندر بوشكين وعصر الشعر الذهبى في روسيا
16:31 GMT
29 د
بلا قيود
خبير: على ترامب أن يعلم أن لدى الجيش اليمني القدرة على المقاومة
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
رسالة أمريكية إلى العالم عنوانها "مقتل أبو خديجة"
18:00 GMT
30 د
مرايا العلوم
هل هناك حقًا فرق بين أدمغة الذكور والإناث؟
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
21:00 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
كيف يمكن مواجهة ظاهرة تهريب المخدرات التي تؤرق دولا عربية
09:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل فشل الشرع في تأمين الساحل السوري؟
10:03 GMT
32 د
مرايا العلوم
روبوت السائل المغناطيسي وطحالب الأرض في ضوء نجم آخر وأسرار الجينات المتنقلة
10:36 GMT
23 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
مساحة حرة
كيف تؤثر حرب الرسوم الجمركية على اقتصاد العالم؟
14:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
14:33 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
أكاديمي مصري: الاستشراق الروسي موضوعي ويرصد الواقع في مصر والعالم العربي
15:00 GMT
30 د
مرايا العلوم
ما هو اختراع الكالسيوم "المدهش" الذي تقدمه الطبيعة للأرانب؟
15:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
المساعدات الإنسانية والإغاثية في قطاع غزة بين التحديات والإمكانات
16:00 GMT
24 د
شؤون عسكرية
رسالة أمريكية إلى العالم عنوانها "مقتل أبو خديجة"
16:25 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير صغير ولكن ملحوظ على تغير المناخ
16:54 GMT
6 د
بلا قيود
خبير يتحدث عن التغييرات في القرم بعد عودتها للوطن الأم روسيا
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
هل تستهدف واشنطن إيران بعد أنصار الله في اليمن؟
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
الصين تهدد عرش صناعة الذكاء الاصطناعي الأمريكي
18:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
- سبوتنيك عربي, 1920
راديو
يناقش صحفيو "سبوتنيك عربي" على أثير "راديو سبوتنيك" آخر الأخبار وأبرز القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية الحالية. ونشارككم رأي وتحليل خبراء سياسيين وعسكريين واقتصاديين واجتماعيين من استوديوهات الوكالة في موسكو والقاهرة وبيروت.
https://sarabic.ae/20250318/هل-تستهدف-واشنطن-إيران-بعد-أنصار-الله-في-اليمن-1098753755.html
هل تستهدف واشنطن إيران بعد "أنصار الله" في اليمن؟
هل تستهدف واشنطن إيران بعد "أنصار الله" في اليمن؟
سبوتنيك عربي
توعد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إيران بـ"عواقب وخيمة"، وحمّلها المسؤولية عن أي هجوم تنفذه جماعة "أنصار الله" اليمنية". 18.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-18T14:28+0000
2025-03-18T14:28+0000
راديو
ملفات ساخنة
أنصار الله
دونالد ترامب
أخبار اليمن الأن
الولايات المتحدة الأمريكية
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/03/12/1098751165_0:0:1244:700_1920x0_80_0_0_ed4a89ab6c688c8060795ab162b8e50a.png
هل تستهدف واشنطن إيران بعد "أنصار الله" في اليمن؟
سبوتنيك عربي
هل تستهدف واشنطن إيران بعد "أنصار الله" في اليمن؟
وقال ترامب في منشور على موقع "تروث سوشيال" للتواصل الاجتماعي، أمس الإثنين، إن "مئات الهجمات التي تنفذها جماعة "أنصار الله" اليمنية ينحدرون من إيران وصنعتهم إيران"، مشيرا إلى أن "أي هجوم أو رد لاحق من جانب "أنصار الله"، سيقابل بقوة كبيرة ولا توجد أي ضمانات بأن القوة ستتوقف عند هذا الحد، وأي طلقة من جانبهم سينظر إليها من الآن فصاعدا على أنها تطلق من أسلحة إيران وبقيادتها، وستتم محاسبة طهران، وهي ستواجه العواقب وستكون تلك العواقب وخيمة".واعتبر سفيان في تصريحات لـ"سبوتنيك" أن "أنصار الله" أسقطت هدف العدوان"، لافتا إلى أن "رد "أنصار الله" العسكري لم يتأخر كثيرا، إذ قال اليمن كلمته بعملية مشتركة بين القوة الصاروخية والطيران المسيّر والقوة البحرية، باستهداف حاملة الطائرات "هاري ترومان" والبوارج الحربية المساندة في البحر الأحمر".وأوضح عوض في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أن "الحرب بين "أنصار الله" وأمريكا ومعها حلف شمال الأطلسي والعالم الأنغلو الساكسوني، تمس دور وموقع وقيمة أمريكا القوة البحرية الأولى في العالم والقوى العسكرية الأولى أو هكذا تفترض نفسها"، معتبرا أن "التحرش الأمريكي والاعتداء على اليمن مرفقا بتهديدات لإيران على لسان ترامب وإدارته، قد يكون من قبل تأهيل المسرح والذريعة لتوجيه ضربة إلى إيران".وأكد اليماني في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أن "أمريكا لديها هدفان من هذه العملية، الأول هو إنهاء تعطيل الملاحة والتجارة الدولية بعد تأثر البحر الأحمر وباب المندب ومضيق هرمز على مدار 19 شهرا بسبب هجمات القوات اليمنية، والثاني هو رسالة تحذير ولهجة شديدة جدا من قبل دونالد ترامب إلى إلى إيران".إعداد وتقديم: جيهان لطفي
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/03/12/1098751165_138:0:1071:700_1920x0_80_0_0_35eef5b975ccb3304fe3275e5754df44.png
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
ملفات ساخنة, أنصار الله, دونالد ترامب, أخبار اليمن الأن, الولايات المتحدة الأمريكية, аудио
ملفات ساخنة, أنصار الله, دونالد ترامب, أخبار اليمن الأن, الولايات المتحدة الأمريكية, аудио

هل تستهدف واشنطن إيران بعد "أنصار الله" في اليمن؟

14:28 GMT 18.03.2025
راديو
هل تستهدف واشنطن إيران بعد "أنصار الله" في اليمن؟
تابعنا عبر
توعد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إيران بـ"عواقب وخيمة"، وحمّلها المسؤولية عن أي هجوم تنفذه جماعة "أنصار الله" اليمنية".
وقال ترامب في منشور على موقع "تروث سوشيال" للتواصل الاجتماعي، أمس الإثنين، إن "مئات الهجمات التي تنفذها جماعة "أنصار الله" اليمنية ينحدرون من إيران وصنعتهم إيران"، مشيرا إلى أن "أي هجوم أو رد لاحق من جانب "أنصار الله"، سيقابل بقوة كبيرة ولا توجد أي ضمانات بأن القوة ستتوقف عند هذا الحد، وأي طلقة من جانبهم سينظر إليها من الآن فصاعدا على أنها تطلق من أسلحة إيران وبقيادتها، وستتم محاسبة طهران، وهي ستواجه العواقب وستكون تلك العواقب وخيمة".
وفي حديثه لـ"سبوتنيك"، قال الخبير العسكري والاستراتيجي اليمني، عبد السلام سفيان، إن "عملية التهويل التي قادها الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بنفسه قبل العدوان كان هدفها أن تحقق نوع من الصدمة والرعب النفسي بالدرجة الأولى، في حرب نفسية هدفها منع جماعة "أنصار الله" اليمنية من الرد والتوقف عن مساندة الشعب الفلسطيني"، مشيرا إلى أن "العدوان الأمريكي هذه المرة كان غير مسبوق، وكان كالأعمى بلا أهداف واضحة، لذلك كانت كل الضربات لأعيان وأهداف ومساكن مدنية".
واعتبر سفيان في تصريحات لـ"سبوتنيك" أن "أنصار الله" أسقطت هدف العدوان"، لافتا إلى أن "رد "أنصار الله" العسكري لم يتأخر كثيرا، إذ قال اليمن كلمته بعملية مشتركة بين القوة الصاروخية والطيران المسيّر والقوة البحرية، باستهداف حاملة الطائرات "هاري ترومان" والبوارج الحربية المساندة في البحر الأحمر".
من جانبه، أوضح الباحث السياسي، ميخائيل عوض، أن الهجوم الأمريكي على اليمن "أخطأ الهدف، واستعجل حرب ومعركة سيكون فيها خاسرا وخسارته أمام جماعة "أنصار الله" اليمنية في البحر الأحمر أي في حرب البحار ستنعكس سلبا على مصداقيته".
وأوضح عوض في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أن "الحرب بين "أنصار الله" وأمريكا ومعها حلف شمال الأطلسي والعالم الأنغلو الساكسوني، تمس دور وموقع وقيمة أمريكا القوة البحرية الأولى في العالم والقوى العسكرية الأولى أو هكذا تفترض نفسها"، معتبرا أن "التحرش الأمريكي والاعتداء على اليمن مرفقا بتهديدات لإيران على لسان ترامب وإدارته، قد يكون من قبل تأهيل المسرح والذريعة لتوجيه ضربة إلى إيران".
إلى ذلك توقع أستاذ العلاقات الدولية، د.محمد اليماني، أن "أمريكا سوف تشن بعض العمليات الاستباقية على إيران، وقد يحدث هذا الأمر في أثناء العملية ضد القوات اليمنية في البحر الأحمر، حتى تفصل الجبهتين عن بعضهم البعض، ويكون كل أحد مشغول عن الأخر".
وأكد اليماني في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أن "أمريكا لديها هدفان من هذه العملية، الأول هو إنهاء تعطيل الملاحة والتجارة الدولية بعد تأثر البحر الأحمر وباب المندب ومضيق هرمز على مدار 19 شهرا بسبب هجمات القوات اليمنية، والثاني هو رسالة تحذير ولهجة شديدة جدا من قبل دونالد ترامب إلى إلى إيران".
إعداد وتقديم: جيهان لطفي
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала