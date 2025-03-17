https://sarabic.ae/20250317/ترامب-يتوعد-أنصار-الله-بـقوة-هائلة-ويحمل-إيران-مسؤولية-أي-هجوم-آخر-1098725002.html

ترامب يتوعد "أنصار الله" بـ"قوة هائلة" ويحمل إيران مسؤولية أي هجوم آخر

ترامب يتوعد "أنصار الله" بـ"قوة هائلة" ويحمل إيران مسؤولية أي هجوم آخر

سبوتنيك عربي

توعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الاثنين، جماعة "أنصار الله" في اليمن بالرد على أي هجوم آخر ضد الولايات المتحدة "بقوة هائلة". 17.03.2025, سبوتنيك عربي

2025-03-17T17:03+0000

2025-03-17T17:03+0000

2025-03-17T17:03+0000

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وذكر ترامب: "لا ينبغي لأحد أن ينخدع، إن مئات الهجمات التي يشنها الحوثيون، رجال العصابات والبلطجية الأشرار المتمركزون في اليمن، والذين يكرههم الشعب اليمني، كلها تنبع من إيران وهي من صنعها".وأضاف: "أي هجوم أو رد فعل آخر من قبل الحوثيين سيقابل بقوة كبيرة، وليس هناك ما يضمن أن تتوقف هذه القوة عند هذا الحد".وتابع ترامب: "لقد لعبت إيران دور الضحية البريئة للإرهابيين المارقين الذين فقدوا السيطرة عليهم، لكنهم لم يفقدوا السيطرة. إنهم يمليون كل خطوة، ويمنحونهم الأسلحة، ويزودونهم بالأموال والمعدات العسكرية المتطورة للغاية، وحتى ما يسمى المعلومات الاستخباراتية".وأوضح الرئيس الأمريكي: "سيتم النظر إلى كل رصاصة أطلقها الحوثيون، من الآن فصاعدا، على أنها رصاصة أطلقت من أسلحة وقيادة إيران، وستتحمل إيران المسؤولية، وستعاني من العواقب، وستكون هذه العواقب وخيمة".وأعلنت جماعة "أنصار الله" اليمنية، أمس الأحد، "استهداف حاملة الطائرات الأمريكية "ترومان" والقطع البحرية التابعة لها شمالي البحر الأحمر، بـ18 صاروخا بالستيا ومجنحا وطائرة مسيرة".وقال المتحدث العسكري باسم "أنصار الله"، العميد يحيى سريع، إن "القوات المسلحة اليمنية نفذت عملية عسكرية استهدفت أيضا حاملة الطائرات الأمريكية "يو إس إس هاري ترومان" وقطعها الحربية، وذلك ردا على العدوان الأمريكية الذي استهدف اليمن".وأضاف سريع أن "العدو الأمريكي شن عدوانا بأكثر من 47 غارة على مناطق مختلفة"، مؤكدا أن الجماعة "لن تتردد في استهداف كافة القطع الحربية الأمريكية في البحرين الأحمر والعربي ردا على العدوان"وأعلنت "أنصار الله" تجدد الغارات الأمريكية على مناطق سيطرتها في محافظة صعدة معقل الجماعة (شمال غربي اليمن). وذكرت أن "العدوان الأمريكي استهدف بـ3 غارات بدو منطقة آل سبّاع بمديرية سحار (غرب مدينة صعدة)، ما أدى إلى نفوق مئات الأغنام".وجاءت الغارات الأمريكية على اليمن بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بدء العملية العسكرية، مشددًا على ضرورة وقف هجمات جماعة "أنصار الله" على حركة الشحن في البحر الأحمر، ومتوعدا الجماعة بـ"جحيم لم يشهدوه من قبل".وكانت "أنصار الله" قد أعلنت، يوم الاثنين الماضي، استئناف حظر مرور السفن الإسرائيلية عبر البحرين الأحمر والعربي وخليج عدن، بعد انتهاء مهلة مدتها 4 أيام منحتها لإسرائيل للسماح بدخول المساعدات إلى قطاع غزة.وتأتي هذه التطورات وسط تصاعد التوترات في المنطقة، ما يثير مخاوف من اتساع نطاق النزاع وتأثيره على الأمن البحري والتجارة الدولية.

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