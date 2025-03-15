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ترامب يأمر الجيش الأمريكي بقصف "أنصار الله" ويتوعدهم بـ"القوة الساحقة"
ترامب يأمر الجيش الأمريكي بقصف "أنصار الله" ويتوعدهم بـ"القوة الساحقة"
سبوتنيك عربي
أصدر الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أوامر للجيش الأمريكي بشن هجمات دقيقة وقوية ضد أهداف لجماعة "أنصار الله" في اليمن. 15.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-15T19:13+0000
2025-03-15T19:19+0000
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دونالد ترامب
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وقال ترامب على منصة "تروث سوشيال"، اليوم السبت: "على إيران وقف دعم الجماعة اليمنية فورا"، مضيفا: "يجب أن تتوقف هجمات "أنصار الله" ابتداء من اليوم".وتابع: "مقاتلونا ينفذون الآن هجمات جوية على قواعد الحوثيين وقادتهم ودفاعاتهم الصاروخية لحماية الأصول الأمريكية"، مضيفا: "هجمات "أنصار الله" أدت إلى خنق حركة الشحن في أحد أهم الممرات المائية بالعالم، ما أدى إلى شلل قطاعات واسعة من التجارة العالمية".وأردف: "لن نتسامح مع هجمات أنصار الله على السفن الأمريكية وسنستخدم القوة المميتة الساحقة لتحقيق هدفنا".وقال دونالد ترامب: "جماعة "أنصار الله" شنت حملة من القرصنة والعنف والإرهاب ضد السفن والطائرات والطائرات المسيرة الأمريكية وغيرها".وذكرت وسائل إعلام أمريكية أن مقاتلات أمريكية بدأت قصف أهداف يسيطر عليها "أنصار الله" باليمن، مشيرة إلى أن الضربات التي أمر بها ترامب في اليمن استهدفت الرادارات والدفاعات الجوية وأنظمة الصواريخ والمسيرات.وتابعت: "الضربات تهدف لفتح ممرات الشحن الدولية بالبحر الأحمر التي عطلها "أنصار الله"، والقصف الأمريكي في اليمن يهدف أيضا إلى إرسال إشارة تحذير لإيران".وقال مسؤولون أمنيون أمريكيون إنه يرغبون بحملة أقوى تفقد "أنصار الله" السيطرة على أجزاء من البلاد، بينما أشارت وسائل إعلام أمريكية إلى أن الهجمات انطلقت بطائرات مقاتلة من حاملة الطائرات "هاري ترومان" بالبحر الأحمر.وذكرت وسائل إعلام تابعة لـ"أنصار الله" أن غارات أمريكية بريطانية استهدفت حيا سكنيا في مديرية شعوب شمالي صنعاء.وقبل أيام، أعلنت جماعة "أنصار الله" اليمنية، استئناف قرارها بحظر عبور السفن الإسرائيلية في البحرين الأحمر والعربي وخليج عدن، متوعدة باستهداف أي سفينة إسرائيلية تحاول المرور، وذلك بعد انتهاء المهلة التي أعلنتها الجماعة للضغط على تل أبيب من أجل إدخال المساعدات إلى قطاع غزة.وكانت "أنصار الله" قد كشفت في 16 كانون الثاني/يناير الماضي، عن تنفيذها هجمات على إسرائيل والسفن المرتبطة بها وبأمريكا وبريطانيا بـ 1255 صاروخا باليستيا ومجنحا وفرط صوتي وطائرة مسيرة، منذ تشرين الثاني/نوفمبر 2023، والتي تبررها الجماعة بأنها إسناد للفصائل الفلسطينية في مواجهة الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة.وتسيطر جماعة "أنصار الله" منذ أيلول/سبتمبر 2014 على غالبية المحافظات وسط وشمال اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 آذار/مارس 2015، عمليات عسكرية دعما للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.
https://sarabic.ae/20250311/أنصار-الله-تعلن-استئناف-حظر-عبور-السفن-الإسرائيلية-من-البحرين-الأحمر-والعربي-1098590257.html
https://sarabic.ae/20250302/أنصار-الله-العين-تراقب-غزة-ومستعدون-للذهاب-لحرب-شاملة-تستهدف-مصالح-أمريكا-في-المنطقة-1098325401.html
https://sarabic.ae/20250306/بعد-إدراج-قادتها-على-قوائم-الإرهاب-هل-أعلنت-أمريكا-الحرب-على-أنصار-الله-في-اليمن؟-1098447483.html
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العالم, أخبار العالم الآن, دونالد ترامب, الحرب على اليمن, أخبار اليمن الأن, أنصار الله
العالم, أخبار العالم الآن, دونالد ترامب, الحرب على اليمن, أخبار اليمن الأن, أنصار الله

ترامب يأمر الجيش الأمريكي بقصف "أنصار الله" ويتوعدهم بـ"القوة الساحقة"

19:13 GMT 15.03.2025 (تم التحديث: 19:19 GMT 15.03.2025)
© AP Photo / Steve Helberالطائرة الحربية الأمريكية "إف 35" على متن حاملة طائرات
الطائرة الحربية الأمريكية إف 35 على متن حاملة طائرات - سبوتنيك عربي, 1920, 15.03.2025
© AP Photo / Steve Helber
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أصدر الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أوامر للجيش الأمريكي بشن هجمات دقيقة وقوية ضد أهداف لجماعة "أنصار الله" في اليمن.
وقال ترامب على منصة "تروث سوشيال"، اليوم السبت: "على إيران وقف دعم الجماعة اليمنية فورا"، مضيفا: "يجب أن تتوقف هجمات "أنصار الله" ابتداء من اليوم".
السفينة الإسرائيلية غلاكسي ليدر التي احتجزتها جماعة أنصار الله في البحر الأحمر - سبوتنيك عربي, 1920, 11.03.2025
"أنصار الله" تعلن استئناف حظر عبور السفن الإسرائيلية من البحرين الأحمر والعربي
11 مارس, 23:16 GMT
وتابع: "مقاتلونا ينفذون الآن هجمات جوية على قواعد الحوثيين وقادتهم ودفاعاتهم الصاروخية لحماية الأصول الأمريكية"، مضيفا: "هجمات "أنصار الله" أدت إلى خنق حركة الشحن في أحد أهم الممرات المائية بالعالم، ما أدى إلى شلل قطاعات واسعة من التجارة العالمية".
وأردف: "لن نتسامح مع هجمات أنصار الله على السفن الأمريكية وسنستخدم القوة المميتة الساحقة لتحقيق هدفنا".
وقال دونالد ترامب: "جماعة "أنصار الله" شنت حملة من القرصنة والعنف والإرهاب ضد السفن والطائرات والطائرات المسيرة الأمريكية وغيرها".
أحد أفراد قوات الأمن التابعة لـ أنصار الله خلال مسيرة مؤيدة للفلسطينيين - سبوتنيك عربي, 1920, 02.03.2025
"أنصار الله": العين تراقب غزة ومستعدون للذهاب لحرب شاملة تستهدف مصالح أمريكا في المنطقة
2 مارس, 17:34 GMT
وذكرت وسائل إعلام أمريكية أن مقاتلات أمريكية بدأت قصف أهداف يسيطر عليها "أنصار الله" باليمن، مشيرة إلى أن الضربات التي أمر بها ترامب في اليمن استهدفت الرادارات والدفاعات الجوية وأنظمة الصواريخ والمسيرات.
وتابعت: "الضربات تهدف لفتح ممرات الشحن الدولية بالبحر الأحمر التي عطلها "أنصار الله"، والقصف الأمريكي في اليمن يهدف أيضا إلى إرسال إشارة تحذير لإيران".
وأردفت: "استهداف الضربات ترسانة "أنصار الله" قد يستمر عدة أيام وقد يزداد نطاقه اعتمادا على ردهم".
وقال مسؤولون أمنيون أمريكيون إنه يرغبون بحملة أقوى تفقد "أنصار الله" السيطرة على أجزاء من البلاد، بينما أشارت وسائل إعلام أمريكية إلى أن الهجمات انطلقت بطائرات مقاتلة من حاملة الطائرات "هاري ترومان" بالبحر الأحمر.
وذكرت وسائل إعلام تابعة لـ"أنصار الله" أن غارات أمريكية بريطانية استهدفت حيا سكنيا في مديرية شعوب شمالي صنعاء.
وقبل أيام، أعلنت جماعة "أنصار الله" اليمنية، استئناف قرارها بحظر عبور السفن الإسرائيلية في البحرين الأحمر والعربي وخليج عدن، متوعدة باستهداف أي سفينة إسرائيلية تحاول المرور، وذلك بعد انتهاء المهلة التي أعلنتها الجماعة للضغط على تل أبيب من أجل إدخال المساعدات إلى قطاع غزة.
السفينة الإسرائيلية غلاكسي ليدر التي احتجزتها جماعة أنصار الله في البحر الأحمر - سبوتنيك عربي, 1920, 06.03.2025
بعد إدراج قادتها على قوائم الإرهاب.. هل أعلنت أمريكا الحرب على "أنصار الله" في اليمن؟
6 مارس, 16:09 GMT
وكانت "أنصار الله" قد كشفت في 16 كانون الثاني/يناير الماضي، عن تنفيذها هجمات على إسرائيل والسفن المرتبطة بها وبأمريكا وبريطانيا بـ 1255 صاروخا باليستيا ومجنحا وفرط صوتي وطائرة مسيرة، منذ تشرين الثاني/نوفمبر 2023، والتي تبررها الجماعة بأنها إسناد للفصائل الفلسطينية في مواجهة الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة.
وتسيطر جماعة "أنصار الله" منذ أيلول/سبتمبر 2014 على غالبية المحافظات وسط وشمال اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 آذار/مارس 2015، عمليات عسكرية دعما للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.
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