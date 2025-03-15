https://sarabic.ae/20250315/ترامب-يأمر-الجيش-الأمريكي-بقصف-أنصار-الله-ويتوعدهم-بـالقوة-الساحقة-1098689561.html

ترامب يأمر الجيش الأمريكي بقصف "أنصار الله" ويتوعدهم بـ"القوة الساحقة"

ترامب يأمر الجيش الأمريكي بقصف "أنصار الله" ويتوعدهم بـ"القوة الساحقة"

سبوتنيك عربي

أصدر الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أوامر للجيش الأمريكي بشن هجمات دقيقة وقوية ضد أهداف لجماعة "أنصار الله" في اليمن. 15.03.2025, سبوتنيك عربي

2025-03-15T19:13+0000

2025-03-15T19:13+0000

2025-03-15T19:19+0000

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وقال ترامب على منصة "تروث سوشيال"، اليوم السبت: "على إيران وقف دعم الجماعة اليمنية فورا"، مضيفا: "يجب أن تتوقف هجمات "أنصار الله" ابتداء من اليوم".وتابع: "مقاتلونا ينفذون الآن هجمات جوية على قواعد الحوثيين وقادتهم ودفاعاتهم الصاروخية لحماية الأصول الأمريكية"، مضيفا: "هجمات "أنصار الله" أدت إلى خنق حركة الشحن في أحد أهم الممرات المائية بالعالم، ما أدى إلى شلل قطاعات واسعة من التجارة العالمية".وأردف: "لن نتسامح مع هجمات أنصار الله على السفن الأمريكية وسنستخدم القوة المميتة الساحقة لتحقيق هدفنا".وقال دونالد ترامب: "جماعة "أنصار الله" شنت حملة من القرصنة والعنف والإرهاب ضد السفن والطائرات والطائرات المسيرة الأمريكية وغيرها".وذكرت وسائل إعلام أمريكية أن مقاتلات أمريكية بدأت قصف أهداف يسيطر عليها "أنصار الله" باليمن، مشيرة إلى أن الضربات التي أمر بها ترامب في اليمن استهدفت الرادارات والدفاعات الجوية وأنظمة الصواريخ والمسيرات.وتابعت: "الضربات تهدف لفتح ممرات الشحن الدولية بالبحر الأحمر التي عطلها "أنصار الله"، والقصف الأمريكي في اليمن يهدف أيضا إلى إرسال إشارة تحذير لإيران".وقال مسؤولون أمنيون أمريكيون إنه يرغبون بحملة أقوى تفقد "أنصار الله" السيطرة على أجزاء من البلاد، بينما أشارت وسائل إعلام أمريكية إلى أن الهجمات انطلقت بطائرات مقاتلة من حاملة الطائرات "هاري ترومان" بالبحر الأحمر.وذكرت وسائل إعلام تابعة لـ"أنصار الله" أن غارات أمريكية بريطانية استهدفت حيا سكنيا في مديرية شعوب شمالي صنعاء.وقبل أيام، أعلنت جماعة "أنصار الله" اليمنية، استئناف قرارها بحظر عبور السفن الإسرائيلية في البحرين الأحمر والعربي وخليج عدن، متوعدة باستهداف أي سفينة إسرائيلية تحاول المرور، وذلك بعد انتهاء المهلة التي أعلنتها الجماعة للضغط على تل أبيب من أجل إدخال المساعدات إلى قطاع غزة.وكانت "أنصار الله" قد كشفت في 16 كانون الثاني/يناير الماضي، عن تنفيذها هجمات على إسرائيل والسفن المرتبطة بها وبأمريكا وبريطانيا بـ 1255 صاروخا باليستيا ومجنحا وفرط صوتي وطائرة مسيرة، منذ تشرين الثاني/نوفمبر 2023، والتي تبررها الجماعة بأنها إسناد للفصائل الفلسطينية في مواجهة الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة.وتسيطر جماعة "أنصار الله" منذ أيلول/سبتمبر 2014 على غالبية المحافظات وسط وشمال اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 آذار/مارس 2015، عمليات عسكرية دعما للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.

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