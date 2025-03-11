"أنصار الله" تعلن استئناف حظر عبور السفن الإسرائيلية من البحرين الأحمر والعربي

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
المساعدات الإنسانية والإغاثية في قطاع غزة بين التحديات والإمكانات
09:17 GMT
24 د
مرايا العلوم
الطيور تتألق في الإغلاق والذكاء والاضطراب وإنسان الجزيرة العربية
09:42 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
"نو آذر لاند".. فيلم سينمائي يقضي على السردية الإسرائيلية بشأن الاستيطان
10:30 GMT
24 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
14:29 GMT
31 د
الإنسان والثقافة
بولغاكوف ورواية "المعلم ومارغاريتا" التي طبعت بعد وفاته ب26 سنة
15:00 GMT
30 د
مرايا العلوم
علاقة الحياة خارج الأرض بالأمعاء وتأثيرات التعبير الجيني للنباتات
15:31 GMT
29 د
مساحة حرة
السودان.. تحذيرات من الانقسام الفعلي بعد إنشاء حكومة موازية
16:00 GMT
29 د
بلا قيود
خبير: "داعش" ما زال نشطا وتُستخدم قضيته كأداة سياسية من قبل قوى إقليمية ودولية
17:00 GMT
59 د
مساحة حرة
هل ينجح تحالف دول الجوار السوري في مواجهة خطر تنظيم الدولة والحفاظ على وحدة سوريا
18:00 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: لأنقرة تأثير كبير على ما يحدث من مذابح في سوريا ولكن يبدو غير مستعجلة للتدخل
18:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
09:17 GMT
18 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
09:34 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
المرأة الفلسطينية.. نضال في الحياة ودروس للتاريخ
10:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
علاقة الحياة خارج الأرض بالأمعاء وتأثيرات التعبير الجيني للنباتات
10:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
صدى الحياة
هل يتسنى للبنان ملاحقة إسرائيل قضائيا لجرائمها بحق القطاع الصحي اللبناني؟
14:31 GMT
29 د
مساحة حرة
هل ينجح تحالف دول الجوار السوري في مواجهة خطر تنظيم الدولة والحفاظ على وحدة سوريا
15:00 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: لأنقرة تأثير كبير على ما يحدث من مذابح في سوريا ولكن يبدو غير مستعجلة للتدخل
15:30 GMT
30 د
لقاء سبوتنيك
القمة العربية تعتمد خطة مصر لإعادة إعمار غزة وإسرائيل ترفض الخطة برمتها
16:00 GMT
59 د
بلا قيود
خبير: أوكرانيا قد تستهدف المنشآت النووية لإثبات صمودها أمام روسيا
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
بعد مواجهات الساحل.. هل يجلب اتفاق دمشق و"قسد" الأمن و الاستقرار لسوريا؟
18:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
هل هناك حقًا فرق بين أدمغة الذكور والإناث؟
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
21:00 GMT
29 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250311/أنصار-الله-تعلن-استئناف-حظر-عبور-السفن-الإسرائيلية-من-البحرين-الأحمر-والعربي-1098590257.html
"أنصار الله" تعلن استئناف حظر عبور السفن الإسرائيلية من البحرين الأحمر والعربي
"أنصار الله" تعلن استئناف حظر عبور السفن الإسرائيلية من البحرين الأحمر والعربي
سبوتنيك عربي
أعلنت جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) اليمنية، مساء الثلاثاء، استئناف قرارها بحظر عبور السفن الإسرائيلية في البحرين الأحمر والعربي وخليج عدن، متوعدة باستهداف أي... 11.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-11T23:16+0000
2025-03-11T23:16+0000
الحرب على اليمن
قصف اليمن
أخبار اليمن الأن
غزة
إسرائيل
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/01/16/1097040382_0:44:1620:955_1920x0_80_0_0_fef52ef1e45e81c02c92d6896e8d275d.jpg
القاهرة – سبوتنيك. وقال المتحدث باسم قوات "أنصار الله" العميد يحيى سريع، في بيان عسكري، نقله تلفزيون "المسيرة" التابع للجماعة: "القوات المسلحة اليمنية تؤكد استئناف حظر عبور كافة السفن الإسرائيلية في البحرين الأحمر والعربي وباب المندب وخليج عدن"، مضيفا: "يبدأ سريان هذا الحظر من ساعة إعلان هذا البيان".وأوضح سريع أن "أي سفينة إسرائيلية تحاول كسر هذا الحظر سوف تتعرض للاستهداف في منطقة العمليات المعلن عنها"، مؤكدا أن "هذا الحظر يستمر حتى إعادة فتح المعابر إلى قطاع غزة ودخول المساعدات والاحتياجات من الغذاء والدواء".ويأتي البيان العسكري لـ"أنصار الله" غداة إعلان زعيم الجماعة عبد الملك الحوثي أن قواته على أهبة الاستعداد لاستئناف الهجمات البحرية ضد إسرائيل حال انتهاء مهلة حددها يوم الجمعة الماضي لتل أبيب بأربعة أيام، للسماح بدخول المساعدات إلى قطاع غزة.ويوم الجمعة الماضي، هدد الحوثي إسرائيل باستئناف العمليات البحرية ضدها إذا استمرت في الإغلاق التام للمعابر ومنع دخول الغذاء والدواء إلى قطاع غزة، متوعدا بمقابلة الحصار الإسرائيلي لغزة بحصار بحري على السفن المرتبطة بإسرائيل أو المتجهة إلى موانئها عبر البحر الأحمر.وكانت "أنصار الله" قد كشفت في 16 كانون الثاني/يناير الماضي، عن تنفيذها هجمات على إسرائيل والسفن المرتبطة بها وبأمريكا وبريطانيا بـ 1255 صاروخا باليستيا ومجنحا وفرط صوتي وطائرة مسيرة، منذ تشرين الثاني/نوفمبر 2023، والتي تبررها الجماعة بأنها إسناد للفصائل الفلسطينية في مواجهة الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة.وبين الحين والآخر، تؤكد جماعة "أنصار الله" أنها جزء من محور المقاومة الذي يضم إيران وسوريا و"حزب الله" اللبناني والفصائل الفلسطينية، مبدية استعدادها للمشاركة في القتال إلى جانبها.وتسيطر جماعة "أنصار الله" منذ أيلول/سبتمبر 2014 على غالبية المحافظات وسط وشمال اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 آذار/مارس 2015، عمليات عسكرية دعما للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.
https://sarabic.ae/20250311/قبل-ساعات-من-انتهاء-الهدنةهل-تعاود-أنصار-الله-حصار-السفن-الأمريكية-والإسرائيلية-في-البحر-الأحمر؟-1098587202.html
غزة
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/01/16/1097040382_112:0:1552:1080_1920x0_80_0_0_02ccc1d52b9438864ce42b6be0af4017.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الحرب على اليمن, قصف اليمن, أخبار اليمن الأن, غزة, إسرائيل
الحرب على اليمن, قصف اليمن, أخبار اليمن الأن, غزة, إسرائيل

"أنصار الله" تعلن استئناف حظر عبور السفن الإسرائيلية من البحرين الأحمر والعربي

23:16 GMT 11.03.2025
© AP Photoالسفينة الإسرائيلية "غلاكسي ليدر" التي احتجزتها جماعة أنصار الله في البحر الأحمر
السفينة الإسرائيلية غلاكسي ليدر التي احتجزتها جماعة أنصار الله في البحر الأحمر - سبوتنيك عربي, 1920, 11.03.2025
© AP Photo
تابعنا عبر
أعلنت جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) اليمنية، مساء الثلاثاء، استئناف قرارها بحظر عبور السفن الإسرائيلية في البحرين الأحمر والعربي وخليج عدن، متوعدة باستهداف أي سفينة إسرائيلية تحاول المرور، وذلك بعد انتهاء المهلة التي أعلنتها الجماعة للضغط على تل أبيب من أجل إدخال المساعدات إلى قطاع غزة.
القاهرة – سبوتنيك. وقال المتحدث باسم قوات "أنصار الله" العميد يحيى سريع، في بيان عسكري، نقله تلفزيون "المسيرة" التابع للجماعة: "القوات المسلحة اليمنية تؤكد استئناف حظر عبور كافة السفن الإسرائيلية في البحرين الأحمر والعربي وباب المندب وخليج عدن"، مضيفا: "يبدأ سريان هذا الحظر من ساعة إعلان هذا البيان".
السفينة الإسرائيلية غلاكسي ليدر التي احتجزتها جماعة أنصار الله في البحر الأحمر - سبوتنيك عربي, 1920, 11.03.2025
قبل ساعات من انتهاء الهدنة..هل تعاود أنصار الله حصار السفن الأمريكية والإسرائيلية في البحر الأحمر؟
16:12 GMT
وأوضح سريع أن "أي سفينة إسرائيلية تحاول كسر هذا الحظر سوف تتعرض للاستهداف في منطقة العمليات المعلن عنها"، مؤكدا أن "هذا الحظر يستمر حتى إعادة فتح المعابر إلى قطاع غزة ودخول المساعدات والاحتياجات من الغذاء والدواء".
ويأتي البيان العسكري لـ"أنصار الله" غداة إعلان زعيم الجماعة عبد الملك الحوثي أن قواته على أهبة الاستعداد لاستئناف الهجمات البحرية ضد إسرائيل حال انتهاء مهلة حددها يوم الجمعة الماضي لتل أبيب بأربعة أيام، للسماح بدخول المساعدات إلى قطاع غزة.
ويوم الجمعة الماضي، هدد الحوثي إسرائيل باستئناف العمليات البحرية ضدها إذا استمرت في الإغلاق التام للمعابر ومنع دخول الغذاء والدواء إلى قطاع غزة، متوعدا بمقابلة الحصار الإسرائيلي لغزة بحصار بحري على السفن المرتبطة بإسرائيل أو المتجهة إلى موانئها عبر البحر الأحمر.
وكانت "أنصار الله" قد كشفت في 16 كانون الثاني/يناير الماضي، عن تنفيذها هجمات على إسرائيل والسفن المرتبطة بها وبأمريكا وبريطانيا بـ 1255 صاروخا باليستيا ومجنحا وفرط صوتي وطائرة مسيرة، منذ تشرين الثاني/نوفمبر 2023، والتي تبررها الجماعة بأنها إسناد للفصائل الفلسطينية في مواجهة الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة.
وبين الحين والآخر، تؤكد جماعة "أنصار الله" أنها جزء من محور المقاومة الذي يضم إيران وسوريا و"حزب الله" اللبناني والفصائل الفلسطينية، مبدية استعدادها للمشاركة في القتال إلى جانبها.
وتسيطر جماعة "أنصار الله" منذ أيلول/سبتمبر 2014 على غالبية المحافظات وسط وشمال اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 آذار/مارس 2015، عمليات عسكرية دعما للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала