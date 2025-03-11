https://sarabic.ae/20250311/أنصار-الله-تعلن-استئناف-حظر-عبور-السفن-الإسرائيلية-من-البحرين-الأحمر-والعربي-1098590257.html

"أنصار الله" تعلن استئناف حظر عبور السفن الإسرائيلية من البحرين الأحمر والعربي

"أنصار الله" تعلن استئناف حظر عبور السفن الإسرائيلية من البحرين الأحمر والعربي

سبوتنيك عربي

أعلنت جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) اليمنية، مساء الثلاثاء، استئناف قرارها بحظر عبور السفن الإسرائيلية في البحرين الأحمر والعربي وخليج عدن، متوعدة باستهداف أي... 11.03.2025, سبوتنيك عربي

2025-03-11T23:16+0000

2025-03-11T23:16+0000

2025-03-11T23:16+0000

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القاهرة – سبوتنيك. وقال المتحدث باسم قوات "أنصار الله" العميد يحيى سريع، في بيان عسكري، نقله تلفزيون "المسيرة" التابع للجماعة: "القوات المسلحة اليمنية تؤكد استئناف حظر عبور كافة السفن الإسرائيلية في البحرين الأحمر والعربي وباب المندب وخليج عدن"، مضيفا: "يبدأ سريان هذا الحظر من ساعة إعلان هذا البيان".وأوضح سريع أن "أي سفينة إسرائيلية تحاول كسر هذا الحظر سوف تتعرض للاستهداف في منطقة العمليات المعلن عنها"، مؤكدا أن "هذا الحظر يستمر حتى إعادة فتح المعابر إلى قطاع غزة ودخول المساعدات والاحتياجات من الغذاء والدواء".ويأتي البيان العسكري لـ"أنصار الله" غداة إعلان زعيم الجماعة عبد الملك الحوثي أن قواته على أهبة الاستعداد لاستئناف الهجمات البحرية ضد إسرائيل حال انتهاء مهلة حددها يوم الجمعة الماضي لتل أبيب بأربعة أيام، للسماح بدخول المساعدات إلى قطاع غزة.ويوم الجمعة الماضي، هدد الحوثي إسرائيل باستئناف العمليات البحرية ضدها إذا استمرت في الإغلاق التام للمعابر ومنع دخول الغذاء والدواء إلى قطاع غزة، متوعدا بمقابلة الحصار الإسرائيلي لغزة بحصار بحري على السفن المرتبطة بإسرائيل أو المتجهة إلى موانئها عبر البحر الأحمر.وكانت "أنصار الله" قد كشفت في 16 كانون الثاني/يناير الماضي، عن تنفيذها هجمات على إسرائيل والسفن المرتبطة بها وبأمريكا وبريطانيا بـ 1255 صاروخا باليستيا ومجنحا وفرط صوتي وطائرة مسيرة، منذ تشرين الثاني/نوفمبر 2023، والتي تبررها الجماعة بأنها إسناد للفصائل الفلسطينية في مواجهة الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة.وبين الحين والآخر، تؤكد جماعة "أنصار الله" أنها جزء من محور المقاومة الذي يضم إيران وسوريا و"حزب الله" اللبناني والفصائل الفلسطينية، مبدية استعدادها للمشاركة في القتال إلى جانبها.وتسيطر جماعة "أنصار الله" منذ أيلول/سبتمبر 2014 على غالبية المحافظات وسط وشمال اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 آذار/مارس 2015، عمليات عسكرية دعما للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.

https://sarabic.ae/20250311/قبل-ساعات-من-انتهاء-الهدنةهل-تعاود-أنصار-الله-حصار-السفن-الأمريكية-والإسرائيلية-في-البحر-الأحمر؟-1098587202.html

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الحرب على اليمن, قصف اليمن, أخبار اليمن الأن, غزة, إسرائيل