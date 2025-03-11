https://sarabic.ae/20250311/قبل-ساعات-من-انتهاء-الهدنةهل-تعاود-أنصار-الله-حصار-السفن-الأمريكية-والإسرائيلية-في-البحر-الأحمر؟-1098587202.html

قبل ساعات من انتهاء الهدنة..هل تعاود أنصار الله حصار السفن الأمريكية والإسرائيلية في البحر الأحمر؟

قبل ساعات من انتهاء الهدنة..هل تعاود أنصار الله حصار السفن الأمريكية والإسرائيلية في البحر الأحمر؟

سبوتنيك عربي

لم يتبق سوى ساعات قليلة على انتهاء الهدنة التي حددها عبد الملك الحوثي، بشأن استئناف الحصار على السفن الأمريكية والإسرائيلية في البحر الأحمر إذا ما استمر تعنت... 11.03.2025, سبوتنيك عربي

2025-03-11T16:12+0000

2025-03-11T16:12+0000

2025-03-11T16:12+0000

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حيث تسود حالة من الترقب لما سيجري خلال الساعات القادمة من عودة استهداف السفن أو استمرار الهدوء. يرى البعض أن هناك جهود حثيثة لكي تستمر التهدئة وأن لا تعود المعارك مجددا في البحر الأحمر وقطاع غزة وأن تطورات قد يشهدها الملف خلال الساعات الماضية، نظرا لأنه طوال السنوات الماضية كانت أنصار الله تنفذ كل ما تقول ولا تتراجع عنه. ما الذي تحمله الساعات الماضية مع اقتراب انتهاء مهلة الحوثي لإسرائيل وأمريكا بشأن التهدئة في غزة؟بداية يقول اللواء عبد الله الجفري، الخبير العسكري والاستراتيجي من العاصمة اليمنية صنعاء،"قائد الثورة السيد عبد الملك الحوثي أكد في خطابه الأخير على عودة الحصار البحري على أمريكا وإسرائيل إذا ما استمر التعنت في عدم تنفيذ بنود الهدنة في غزة".تجارب سابقةوأضاف في اتصال مع "سبوتنيك": "من خلال تجاربنا خلال السنوات العشر الماضية، ندرك جيدا أن قائد الثورة يفي بما يقوله أو يتحدث عنه، ولا يمكن أن يكون هناك تراجع عن المهلة التي قطعها ومدتها 4 أيام ولم يتبق منها حتى هذه اللحظات سوى ساعات قلائل".وأشار الجفري، "يمكن التراجع عن تنفيذ الحصار إذا جنحت إسرائيل ومن خلفها أمريكا للسلام وقامت بفتح المعابر وأدخلت الغذاء والدواء إلى أبناء قطاع غزة وفق ما تم الاتفاق عليه في اتفاقية وقف إطلاق النار، هناك تمرد من جانب العدوان الإسرائيلي ولا يريد تنفيذ كل ما تم الاتفاق عليه، وبالتالي سوف يعود حظر الملاحة في البحر الأحمر على السفن الإسرائيلية والبريطانية والأمريكية بعد انتهاء المهلة بدقائق".وتابع الخبير العسكري، "عودة الحصار البحري على السفن الإسرائيلية والأمريكية هو قرار لا رجوع عنه في حال استمر التعنت الإسرائيلي في عدم تنفيذ اتفاق غزة، ونحن في جاهزية واستعداد تام للمواجهة لاننا لا نزال نعيش في حالة حرب، وإذا ما تم عودة التصعيد غدا فهذا سيكون المرحلة الأولى والتي تليها مراحل أخرى حتى تحرير كامل الأراضي المحتلة، كما أوضح قائد الثورة في خطابه الأخير".العودة للتهدئةوطالب الجفري، "على الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل أن تجنح للسلام وتنفذ ما تم الاتفاق عليه في غزة وأن تلتزم بذلك بضمانات دولية، لأننا نعلم جيدا أن إسرائيل دائما ما تنقض العهود والاتفاقيات عبر التاريخ، لذلك نحن نقف لهم بالمرصاد وأيدينا على الزناد كما أكد قائد الثورة".وحول توقعات الساعات القادمة بعد انتهاء المهلة يقول الجفري: "وفقا لما نشاهده في وسائل الإعلام، الحصار على قطاع غزة لا يزال قائم حتى الساعة، لكن هناك تسريبات نحن لا نأخذها على محمل الجد من قيادات في حركة حماس بأن هناك تفاهمات إيجابية مع إسرائيل وأن لقاء قريب في الدوحة ما بين الجانبين لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه بشأن وقف إطلاق النار".استمرار الهدنةمن جانبه يقول الباحث اليمني الدكتور عبد الستار الشميري، مدير مركز "جهود" للدراسات باليمن، أن "التهدئة في البحر الأحمر بين الحوثيين (أنصار الله) وأمريكا وحلفائها سوف تستمر في ظل بعض الخروقات سواء كانت بالضربات الصاروخية أو أعمال القرصنة".وأضاف في حديثه لـ "سبوتنيك" : "إن البحر الأحمر غير مستقر بالأساس منذ سبع سنوات، وعمليات القرصنة بدأت بوتيرة خفيفة قبل أحداث غزة بثلاث أو أربع سنوات تقريبا، ثم استمرت هذه الوتيرة من القرن الأفريقي مرورا بالشواطئ اليمنية وخليج عدن والبحر الأحمر، وازدادت عندما جاءت أحداث غزة، في 7 أكتوبر(تشرين الأول 2023) أو 2024، ثم تراجعت بعد التهدئة الأخيرة في غزة".وأكد الشميري إلى أنه "مع بقاء المشكلة الإيرانية بلا حل، وهناك ضغوط على إيران لإعاقة تصدير نفطه، أعتقد أن هذا الأمر سيدفع الحوثيين لعمل شيء ما في البحر الأحمر، وستدفع جماعات أخرى ربما لعمل شيء في اليمن وفي القرن الأفريقي وما شابه".وكان زعيم جماعة "أنصار الله" اليمنية، عبد الملك الحوثي، قد صرح الجمعة الماضية، بأن الجماعة "ستستأنف العمليات البحرية ضد السفن المرتبطة بإسرائيل"، ما لم تواصل الأخيرة عمليات تسليم المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة الفلسطيني خلال 4 أيام.وأضاف الحوثي لقناة "المسيرة" التلفزيونية: "نعطي مهلة 4 أيام للوسطاء لبذل الجهود، وإذا استمر العدو الإسرائيلي خلال 4 أيام في منع دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة والمواد الغذائية والطبية وإبقاء جميع المعابر مغلقة، فسوف نستأنف العمليات البحرية ضد العدو الإسرائيلي الذي يحاول تجويع إخواننا في قطاع غزة".كما أشار عبد الملك الحوثي إلى أن "العدو الإسرائيلي يسعى لتهويد الضفة الغربية، وإنهاء الوجود الفلسطيني فيها".وشدد على أن "الأسرى الإسرائيليين في قطاع غزة تلقوا معاملة إنسانية واضحة، على عكس الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، وحركة حماس الفلسطينية حريصة على الوفاء بالتزاماتها بشكل كامل في الاتفاق".ولفت إلى أن "هناك انتقاص كبير في مقابل ما تم الاتفاق عليه بخصوص خروج المرضى والجرحى للعلاج، وفيما يتعلق بالانسحاب من محوري رفح".وأضاف أن "التوجه الإسرائيلي والأمريكي هو التصعيد على مستوى الضفة والقدس، وهذا يعني أنهم بعيدون عن مسار السلام"، مشيرًا إلى أن "المسار التصعيدي للعدو يتمثل في هدم عشرات المنازل وتهجير الآلاف وتدمير المساجد في الضفة والتضييق غير المسبوق على المسجد الإبراهيمي في الخليل".وأكد زعيم جماعة "أنصار الله" اليمنية، عبد الملك الحوثي، في تصريحاته، أن "هناك المزيد من القيود الصهيونية على الذين يريدون الذهاب إلى المسجد الأقصى للصلاة وإحياء شهر رمضان فيه، والمزيد من إنشاء المستوطنات".ويوم الثلاثاء الماضي، أعلن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، بدء سريان قرار تصنيف جماعة "أنصار الله" اليمنية "منظمة إرهابية أجنبية"، مشددًا على أن بلاده لن تتسامح مع أي دولة تتعامل مع الجماعة "تحت ذريعة ممارسة الأعمال التجارية الدولية المشروعة"، لافتًا إلى أن الجماعة شنت منذ عام 2023، "مئات الهجمات على السفن التجارية في البحر الأحمر وخليج عدن، وكذلك على الجنود الأمريكيين".وكانت جماعة "أنصار الله" اليمنية، قد حذرت في 24 يناير/ كانون الثاني الماضي، من تداعيات قرار أمريكا تصنيفها "منظمة إرهابية أجنبية"، على الشأن الاقتصادي والإنساني في اليمن وجهود السلام، التي قالت إنها "وصلت إلى مرحلة متقدمة"، مؤكدة وضع قواتها في "ترقب واستعداد لمواجهة أي تصعيد عسكري على خلفية القرار".ويشهد اليمن تهدئة هشة منذ إعلان الأمم المتحدة، في الثاني من أكتوبر/ تشرين الأول 2022، عدم توصل الحكومة اليمنية وجماعة "أنصار الله" إلى اتفاق لتمديد وتوسيع الهدنة، التي استمرت 6 أشهر.ويعاني البلد العربي للعام العاشر تواليا، صراعا مستمرا على السلطة بين الحكومة المعترف بها دوليا وجماعة "أنصار الله"، انعكست تداعياته على مختلف النواحي، إذ تسبب في أزمة إنسانية تصفها الأمم المتحدة بأنها واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية على مستوى العالم.

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