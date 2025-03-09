https://sarabic.ae/20250309/باحث-يمني-لـسبوتنيك-عمليات-أنصار-الله-في-البحر-الأحمر-سوف-تستمر-حتى-هذا-التوقيت-1098531189.html

باحث يمني لـ"سبوتنيك": عمليات "أنصار الله" في البحر الأحمر سوف تستمر حتى هذا التوقيت

باحث يمني لـ"سبوتنيك": عمليات "أنصار الله" في البحر الأحمر سوف تستمر حتى هذا التوقيت

سبوتنيك عربي

أكد الباحث اليمني الدكتور عبد الستار الشميري، مدير مركز "جهود" للدراسات باليمن، أن "التهدئة في البحر الأحمر بين الحوثيين (أنصار الله) وأمريكا وحلفائها سوف... 09.03.2025, سبوتنيك عربي

2025-03-09T15:45+0000

2025-03-09T15:45+0000

2025-03-09T15:45+0000

العالم العربي

حول العالم

العالم

حصري

الحرب على اليمن

المبعوث الأممي إلى اليمن

قصف اليمن

أخبار اليمن الأن

أطفال اليمن

أنصار الله

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/08/17/1092053319_156:0:1512:763_1920x0_80_0_0_1743fab87a9bbcb3adc3ee4231a77294.png

وقال الشميري في اتصال مع "سبوتنيك"، اليوم الأحد، إن "البحر الأحمر غير مستقر بالأساس منذ سبع سنوات، وعمليات القرصنة بدأت بوتيرة خفيفة قبل أحداث غزة بثلاث أو أربع سنوات تقريبا، ثم استمرت هذه الوتيرة من القرن الأفريقي مرورا بالشواطئ اليمنية وخليج عدن والبحر الأحمر، وازدادت عندما جاءت أحداث غزة، في 7 أكتوبر(تشرين الأول 2023) أو 2024، ثم تراجعت بعد التهدئة الأخيرة في غزة".وتابع الشميري: "أعتقد أن هناك رغبة إيرانية مُلحة لاستثمار البحر الأحمر في الضغوط لتسوية بعض الملفات، هناك أخبار عن صفقة ما يتحدث عنها نظام ترامب مع إيران، وهناك محادثات جادة للتهدئة، وأعتقد أن إيران بحاجة إلى تنشيط بعض أذرعها وأهمهم الحوثيين لكي تُسرع عملية التفاوض حول ملفاتها ويتعلق بالإفراج الاقتصادي عنها. الورقة الحوثية باتت مهمة لإيران لكي تناور بها، لأنها ستصمد عند أي اتفاق مع إيران".ولفت الشميري إلى أنه "مع بقاء المشكلة الإيرانية بلا حل، وهناك ضغوط على إيران لإعاقة تصدير نفطه، أعتقد أن هذا الأمر سيدفع الحوثيين لعمل شيء ما في البحر الأحمر، وستدفع جماعات أخرى ربما لعمل شيء في اليمن وفي القرن الأفريقي وما شابه".وكان زعيم جماعة "أنصار الله" اليمنية، عبد الملك الحوثي، قد صرح الجمعة الماضية، بأن الجماعة "ستستأنف العمليات البحرية ضد السفن المرتبطة بإسرائيل"، ما لم تواصل الأخيرة عمليات تسليم المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة الفلسطيني خلال 4 أيام.وأضاف الحوثي لقناة "المسيرة" التلفزيونية: "نعطي مهلة 4 أيام للوسطاء لبذل الجهود، وإذا استمر العدو الإسرائيلي خلال 4 أيام في منع دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة والمواد الغذائية والطبية وإبقاء جميع المعابر مغلقة، فسوف نستأنف العمليات البحرية ضد العدو الإسرائيلي الذي يحاول تجويع إخواننا في قطاع غزة".وتابع زعيم جماعة "أنصار الله": "العدو الإسرائيلي يريد العودة إلى الإبادة الجماعية من خلال التجويع في غزة، وهذه الخطوة لا يمكن السكوت عليها".كما أشار عبد الملك الحوثي إلى أن "العدو الإسرائيلي يسعى لتهويد الضفة الغربية، وإنهاء الوجود الفلسطيني فيها".وشدد على أن "الأسرى الإسرائيليين في قطاع غزة تلقوا معاملة إنسانية واضحة، على عكس الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، وحركة حماس الفلسطينية حريصة على الوفاء بالتزاماتها بشكل كامل في الاتفاق".وأضاف أن "التوجه الإسرائيلي والأمريكي هو التصعيد على مستوى الضفة والقدس، وهذا يعني أنهم بعيدون عن مسار السلام"، مشيرًا إلى أن "المسار التصعيدي للعدو يتمثل في هدم عشرات المنازل وتهجير الآلاف وتدمير المساجد في الضفة والتضييق غير المسبوق على المسجد الإبراهيمي في الخليل".وأكد زعيم جماعة "أنصار الله" اليمنية، عبد الملك الحوثي، في تصريحاته، أن "هناك المزيد من القيود الصهيونية على الذين يريدون الذهاب إلى المسجد الأقصى للصلاة وإحياء شهر رمضان فيه، والمزيد من إنشاء المستوطنات".ويوم الثلاثاء الماضي، أعلن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، بدء سريان قرار تصنيف جماعة "أنصار الله" اليمنية "منظمة إرهابية أجنبية"، مشددًا على أن بلاده لن تتسامح مع أي دولة تتعامل مع الجماعة "تحت ذريعة ممارسة الأعمال التجارية الدولية المشروعة"، لافتًا إلى أن الجماعة شنت منذ عام 2023، "مئات الهجمات على السفن التجارية في البحر الأحمر وخليج عدن، وكذلك على الجنود الأمريكيين".وكانت جماعة "أنصار الله" اليمنية، قد حذرت في 24 يناير/ كانون الثاني الماضي، من تداعيات قرار أمريكا تصنيفها "منظمة إرهابية أجنبية"، على الشأن الاقتصادي والإنساني في اليمن وجهود السلام، التي قالت إنها "وصلت إلى مرحلة متقدمة"، مؤكدة وضع قواتها في "ترقب واستعداد لمواجهة أي تصعيد عسكري على خلفية القرار".ويعاني البلد العربي للعام العاشر تواليا، صراعا مستمرا على السلطة بين الحكومة المعترف بها دوليا وجماعة "أنصار الله"، انعكست تداعياته على مختلف النواحي، إذ تسبب في أزمة إنسانية تصفها الأمم المتحدة بأنها واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية على مستوى العالم.

https://sarabic.ae/20250225/الحكومة-اليمنية-250-مليار-دولار-خسائر-و80-بطالة-بسبب-الحرب-1098177627.html

https://sarabic.ae/20250306/بعد-إدراج-قادتها-على-قوائم-الإرهاب-هل-أعلنت-أمريكا-الحرب-على-أنصار-الله-في-اليمن؟-1098447483.html

https://sarabic.ae/20250301/زعيم-أنصار-الله-يهدد-باستئناف-الهجمات-على-إسرائيل-حال-عاودت-الحرب-على-غزة-1098277827.html

الولايات المتحدة الأمريكية

إسرائيل

البحر الأحمر

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

العالم العربي, حول العالم, العالم, حصري, الحرب على اليمن, المبعوث الأممي إلى اليمن, قصف اليمن, أخبار اليمن الأن, أطفال اليمن, أنصار الله, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, البحر الأحمر