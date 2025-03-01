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https://sarabic.ae/20250301/زعيم-أنصار-الله-يهدد-باستئناف-الهجمات-على-إسرائيل-حال-عاودت-الحرب-على-غزة-1098277827.html
زعيم "أنصار الله" يهدد باستئناف الهجمات على إسرائيل حال عاودت الحرب على غزة
زعيم "أنصار الله" يهدد باستئناف الهجمات على إسرائيل حال عاودت الحرب على غزة
سبوتنيك عربي
هدد زعيم جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) اليمنية، عبد الملك الحوثي، يوم أمس الجمعة، إسرائيل باستئناف هجمات جماعته على إسرائيل، حال عاودت تل أبيب عملياتها... 01.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-01T04:09+0000
2025-03-01T04:09+0000
أنصار الله
قطاع غزة
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
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القاهرة – سبوتنيك. وقال الحوثي في كلمة بمناسبة قدوم شهر رمضان نشر نصها تلفزيون "المسيرة" التابع لـ"أنصار الله": "نؤكد على ثبات موقفنا بنصرة الشعب الفلسطيني والفصائل مع المحاولات الإسرائيلية للتهرب من وقف إطلاق النار والمرحلة الثانية".وأضاف: "نؤكد أن عودة الحرب على غزة ستصاحبها عودة كل كيان العدو، وفي المقدمة يافا المحتلة تحت النار، وسنتدخل بالإسناد بمختلف المسارات العسكرية".وأعلن الحوثي "ثبات موقفه في مساندة حزب الله والشعب اللبناني مع استمرار العدو بالاعتداءات وعدم التزامه بالانسحاب التام واحتلاله مواقع في الأراضي اللبنانية"، محذراً إسرائيل من "الاستمرار في الاحتلال والاعتداء".ودعا زعيم "أنصار الله" إسرائيل إلى "تصحيح نظرتها الخاطئة"، معتبراً أن "التشييع التاريخي للسيد نصر الله والسيد صفي الدين يؤكد ثبات الشعب اللبناني على خيار المقاومة واحتضانه للمجاهدين وتعافي المقاومة".وفي 19 يناير الماضي، أعلنت جماعة "أنصار الله" أنها ستظل تراقب التزام إسرائيل بالاتفاق الذي توصلت إليه مع حركة "حماس" الفلسطينية لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، مؤكدة وضع قواتها في حالة استعداد وجهوزية حال حدوث تطورات.وكانت "أنصار الله" قد كشفت في 16 يناير الماضي، عن تنفيذها هجمات على إسرائيل والسفن المرتبطة بها وبأمريكا وبريطانيا بـ1255 صاروخاً باليستياً ومجنحاً وفرط صوتي وطائرة مُسيرة، منذ نوفمبر 2023، والتي تبررها الجماعة بأنها إسناد للفصائل الفلسطينية في مواجهة الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة.وبين الحين والآخر، تؤكد جماعة "أنصار الله" أنها جزء من محور المقاومة الذي يضم إيران وسوريا و"حزب الله" اللبناني والفصائل الفلسطينية، مبدية استعدادها للمشاركة في القتال إلى جانبها.ويشهد اليمن تهدئة هشة منذ إعلان الأمم المتحدة، في 2 أكتوبر 2022، عدم توصل الحكومة اليمنية وجماعة "أنصار الله" إلى اتفاق لتمديد وتوسيع الهدنة التي استمرت 6 أشهر.ويعاني البلد العربي، للعام العاشر توالياً، صراعاً مستمراً على السلطة بين الحكومة المعترف بها دولياً وجماعة "أنصار الله"، انعكست تداعياته على مختلف النواحي، إذ تسبب في أزمة إنسانية تصفها الأمم المتحدة بأنها واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية على مستوى العالم.وتسيطر جماعة "أنصار الله" منذ سبتمبر 2014، على غالبية المحافظات وسط وشمال اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 مارس 2015، عمليات عسكرية دعماً للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.وأودت الحرب الدائرة في اليمن، حتى أواخر 2021، بحياة 377 ألف شخص، كما ألحقت بالاقتصاد اليمني خسائر تراكمية تُقدر بـ126 مليار دولار، في حين بات 80 بالمئة من السكان البالغ عددهم نحو 35 مليون نسمة بحاجة إلى مساعدات إنسانية، حسب تقارير الأمم المتحدة.
https://sarabic.ae/20250213/ل-تعاود-أنصار-الله-قصف-السفن-في-البحر-الأحمر-واستهداف-إسرائيل-إذا-انهارت-الهدنة-في-قطاع-غزة-1097762340.html
https://sarabic.ae/20250116/أنصار-الله-تعلن-موقفها-من-اتفاق-غزة-1096850411.html
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أنصار الله, قطاع غزة, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم
أنصار الله, قطاع غزة, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم

زعيم "أنصار الله" يهدد باستئناف الهجمات على إسرائيل حال عاودت الحرب على غزة

04:09 GMT 01.03.2025
© AP Photo / Hani Mohammedعبد الملك الحوثي
عبد الملك الحوثي - سبوتنيك عربي, 1920, 01.03.2025
© AP Photo / Hani Mohammed
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هدد زعيم جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) اليمنية، عبد الملك الحوثي، يوم أمس الجمعة، إسرائيل باستئناف هجمات جماعته على إسرائيل، حال عاودت تل أبيب عملياتها العسكرية في قطاع غزة الفلسطيني.
القاهرة – سبوتنيك. وقال الحوثي في كلمة بمناسبة قدوم شهر رمضان نشر نصها تلفزيون "المسيرة" التابع لـ"أنصار الله": "نؤكد على ثبات موقفنا بنصرة الشعب الفلسطيني والفصائل مع المحاولات الإسرائيلية للتهرب من وقف إطلاق النار والمرحلة الثانية".
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وأضاف: "نؤكد أن عودة الحرب على غزة ستصاحبها عودة كل كيان العدو، وفي المقدمة يافا المحتلة تحت النار، وسنتدخل بالإسناد بمختلف المسارات العسكرية".
وأعلن الحوثي "ثبات موقفه في مساندة حزب الله والشعب اللبناني مع استمرار العدو بالاعتداءات وعدم التزامه بالانسحاب التام واحتلاله مواقع في الأراضي اللبنانية"، محذراً إسرائيل من "الاستمرار في الاحتلال والاعتداء".
ودعا زعيم "أنصار الله" إسرائيل إلى "تصحيح نظرتها الخاطئة"، معتبراً أن "التشييع التاريخي للسيد نصر الله والسيد صفي الدين يؤكد ثبات الشعب اللبناني على خيار المقاومة واحتضانه للمجاهدين وتعافي المقاومة".
وفي 19 يناير الماضي، أعلنت جماعة "أنصار الله" أنها ستظل تراقب التزام إسرائيل بالاتفاق الذي توصلت إليه مع حركة "حماس" الفلسطينية لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، مؤكدة وضع قواتها في حالة استعداد وجهوزية حال حدوث تطورات.
وكانت "أنصار الله" قد كشفت في 16 يناير الماضي، عن تنفيذها هجمات على إسرائيل والسفن المرتبطة بها وبأمريكا وبريطانيا بـ1255 صاروخاً باليستياً ومجنحاً وفرط صوتي وطائرة مُسيرة، منذ نوفمبر 2023، والتي تبررها الجماعة بأنها إسناد للفصائل الفلسطينية في مواجهة الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة.
عبد الملك الحوثي - سبوتنيك عربي, 1920, 16.01.2025
"أنصار الله" تعلن موقفها من اتفاق غزة
16 يناير, 18:05 GMT
وبين الحين والآخر، تؤكد جماعة "أنصار الله" أنها جزء من محور المقاومة الذي يضم إيران وسوريا و"حزب الله" اللبناني والفصائل الفلسطينية، مبدية استعدادها للمشاركة في القتال إلى جانبها.
ويشهد اليمن تهدئة هشة منذ إعلان الأمم المتحدة، في 2 أكتوبر 2022، عدم توصل الحكومة اليمنية وجماعة "أنصار الله" إلى اتفاق لتمديد وتوسيع الهدنة التي استمرت 6 أشهر.
ويعاني البلد العربي، للعام العاشر توالياً، صراعاً مستمراً على السلطة بين الحكومة المعترف بها دولياً وجماعة "أنصار الله"، انعكست تداعياته على مختلف النواحي، إذ تسبب في أزمة إنسانية تصفها الأمم المتحدة بأنها واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية على مستوى العالم.
وتسيطر جماعة "أنصار الله" منذ سبتمبر 2014، على غالبية المحافظات وسط وشمال اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 مارس 2015، عمليات عسكرية دعماً للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.
وأودت الحرب الدائرة في اليمن، حتى أواخر 2021، بحياة 377 ألف شخص، كما ألحقت بالاقتصاد اليمني خسائر تراكمية تُقدر بـ126 مليار دولار، في حين بات 80 بالمئة من السكان البالغ عددهم نحو 35 مليون نسمة بحاجة إلى مساعدات إنسانية، حسب تقارير الأمم المتحدة.
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