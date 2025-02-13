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https://sarabic.ae/20250213/ل-تعاود-أنصار-الله-قصف-السفن-في-البحر-الأحمر-واستهداف-إسرائيل-إذا-انهارت-الهدنة-في-قطاع-غزة-1097762340.html
هل تعاود "أنصار الله" قصف السفن في البحر الأحمر واستهداف إسرائيل إذا انهارت الهدنة في قطاع غزة؟
هل تعاود "أنصار الله" قصف السفن في البحر الأحمر واستهداف إسرائيل إذا انهارت الهدنة في قطاع غزة؟
سبوتنيك عربي
في ظل تصريحات الرئيس الأِمريكي دونالد ترامب حول غزة والتهجير والحديث الإسرائيلي عن العودة للحرب، لم تكن صنعاء غائبة عن المشهد الذي لعبت فيه دورا كبيرا سواء في... 13.02.2025, سبوتنيك عربي
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مواقف جماعة "أنصار الله" من حرب غزة طرحت العديد من التساؤلات حول موقفهم القادم إِذا ما عادت إسرائيل إلى الحرب في غزة في ظل غطرسة وتحدي الرئيس الجديد للبيت الأبيض دونالد ترامب.بداية يقول اللواء عبد الله الجفري، الخبير العسكري والاستراتيجي اليمني: "تحدث قائد الثورة السيد عبد الملك الحوثي قبل ساعات بمناسبة الذكرى العاشرة لطرد المارينز الأمريكي من اليمن وبطريقة مذلة ومهينة، وأشار إلى ما يحدث اليوم في قطاع غزة وأن اليمن على عهده في دعم فلسطين ولن يتزحزح قيد أنملة وأن يدنا على الزناد".التصعيد مقابل التصعيدوأضاف في حديثه لـ "سبوتنيك": "إذا فكر الاحتلال الإسرائيلي في التصعيد مرة أخرى على قطاع غزة فإننا سوف نصعد بكل قدراتنا وإمكانياتنا العسكرية، وهناك العديد من الأسلحة التي سوف يتم إزاحة الستار عنها في إطار التصنيع والتطوير والتحديث لمواجهة تلك المعركة الاستراتيجية في ظل الصراع العربي الإسرائيلي مع هذا الكيان وأفعاله الإجرامية".وتابع الجفري: "اليمن لا يزال عند موقفه من القضية المركزية الفلسطينية كقضية أمة وانطلاقا من هويتنا الإيمانية وليس لاعتبارات سياسية، نحن على أتم الاستعداد والجهوزية الكاملة وبانتظار إشارة الضوء الأخضر من قائد الثورة لتوجيه ضربات وصفعات مؤلمة جدا للعدو إذا ما عاد للتصعيد مجددا على إخوتنا في قطاع غزة".الحظر الملاحيوأشار الخبير العسكري إلى أن "حظر السفن في البحر الأحمر والبحر العربي والمحيط الهندي لا يزال قائما على السفن الإسرائيلية والأمريكية والبريطانية حتى يتم تنفيذ ما تم الاتفاق عليه في مذكرات وبنود وقف إطلاق النار بوساطة دولية وإقليمية".وأكد الجفري، "أننا سنعود لمعركتنا مرة أخرى، وكما قال قائد الثورة بأن ما حدث من قبل هو الجولة الأولى وهى إحدى جولات الصراع مع العدو حتى تحرير واستقلال كل شبر من الأراضي الفلسطينية وزوال هذا الكيان، هذه مسألة ثوابتنا التي انطلقت منها ثورة الواحد والعشرين من سبتمبر/أيلول".ترامب ونتنياهومن جانبه يقول العميد عزيز راشد، الخبير العسكري اليمني: "إن قائد الثورة أكد في خطابه الأخير والتاريخي بأننا سوف نعود للعمليات العسكرية وطلب رفع الجاهزية للقوات المسلحة وهو الأمر الذي تلقاه القائد الأعلى للقوات المسلحة الرئيس مهدي المشاط، وأن عودة الملايين من المحتلين إلى الملاجىء سوف يتجدد إذا ما أخل العدو بالاتفاق في غزة".وأضاف في حديثه لـ "سبوتنيك": "أن هذا الحديث يعني ردعا عسكريا وتهديدات مباشرا سيكون له ما بعده من قراءة إيجابية لوضع العدو، وغطرسة ترامب سوف تتٱكل خاصة بعد أن واجهت إرادة عربية مغايرة لما سبقها من سكوت واسترضاء، نظرا لأن سقف ترامب ونتنياهو أصبح عاليا لا يطاق ومحرجا للنظام الرسمي العربي".الرد الفوريوتابع عزيز: "قائد الثورة اليمنية السيد عبد الملك الحوثي وصف ترامب بأنه متعجرف ومتعالي ومستخف ومستهزئ بالأرض العربية والإسلامية ولا يمكن تمرير ذلك، وأشاد قائد الثورة بالموقف العربي إذا استمر في ذلك، مؤكدا على الرد اليمني الفوري على الاحتلال وبكافة الأسلحة إذا عاود العدوان على غزة".وأوضح الخبير العسكري، "أن الاحتلال الإسرائيلي ومسؤولية يطلقون عبارات تهديد عسكرية كبيرة وربما نسبة كبيرة من الداخل تؤيد تصريحات ترامب ونتنياهو، رغم المعارضة الدولية والعربية الكبيرة لتلك التصريحات، وإذا قرر العدو العودة فهذا يعني عودة ملايين الإسرائيليين إلى الملاجىء، وعودة الحصار البحري على أمريكا وإسرائيل".رسالة من صنعاءوأشار راشد، إلى أن "قائد الثورة دعا اليمنيين للتظاهر غدا الجمعة في مسيرات مليونية تأكيدا على الموقف اليمني الثابت، وهى رسالة للعدو الأمريكي والإسرائيلي بأن توجيهات قائد الثورة تترجم على أرض الواقع، وأيضا على مستوى قدرات القوات المسلحة، ونحن نعلم علم اليقين بأن العدو لا يستطيع المواجهة في الوقت الراهن نظرا للظروف التي يمر بها سواء كانت عسكرية أو اقتصادية وغيرها".وحول قدرات صنعاء العسكرية يقول راشد: "لدينا تراكم للقدرات العسكرية، علاوة على أننا نعتمد في المقام الأول على الثقة في نصر الله والذي يجب أن يكون عقيدة عسكرية للدول العربية وليس لدينا أدنى شك في نصر الله".بعد حديث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن رغبته في امتلاك قطاع غزة، أكد الدكتور جمال نزّال، المتحدث باسم حركة فتح الفلسطينية، أن "السلطة الفلسطينية ترفض بشدة الطروحات التي أعلنها الرئيس الأمريكي"، مشيرًا إلى أن "هذه الطروحات تمثل معارضة صارخة للقانون الدولي والأعراف الدولية، بالإضافة إلى كونها استفزازًا للشعب الفلسطيني والأمة العربية بشكل عام".وأضاف نزّال، في حديث عبر إذاعة "سبوتنيك"، أن "غزة، التي تعد جزءًا من الأراضي الفلسطينية، تمثل جزءًا من الجوار العربي أيضًا، والجميع يرفض التهديدات التي يلوّح بها ترامب".وأوضح أن "ترامب في البيت الأبيض، استضاف رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، كأول زائر أجنبي للولايات المتحدة"، مؤكدًا أن "هذا يشير إلى دعم غير محدود من الإدارة الأمريكية للسياسات الإسرائيلية".كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قد صرح الاثنين الماضي، بأنه إذا لم يتم إطلاق سراح جميع المحتجزين الإسرائيليين في غزة، بحلول ظهر يوم السبت المقبل، فإنه سيقترح إلغاء وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس الفلسطينية في القطاع، والسماح "لأبواب الجحيم بأن تنفتح على مصراعيها".ووصف الرئيس الأمريكي تهديد "حماس" بتأخير إطلاق سراح المتجزين الإسرائيليين، بأنه "مريع"، متوعدًا الحركة الفلسطينية بـ"جحيم حقيقي" إذا لم "تتم إعادة الجميع (المحتجزين) بحلول ظهر السبت".وقال ترامب للصحفيين في البيت الأبيض، إنه "يتعيّن على إسرائيل أن تلغي اتفاق وقف إطلاق النار الساري في قطاع غزة، منذ 19 يناير (كانون الثاني الماضي) إذا لم تفرج حماس عن جميع الرهائن بحلول ظهر السبت المقبل".وأضاف ترامب أنه قد يحجب المساعدات عن الأردن ومصر، إذا "لم يستقبلا اللاجئين الفلسطينيين، الذين سيتم نقلهم من غزة".وأعلنت "كتائب القسام"، الجناح العسكري لحركة حماس، الأِحد الماضي، تأجيل تسليم المحتجزين الإسرائيليين، الذين كان من المقرر الإفراج عنهم، يوم السبت المقبل، حتى إشعار آخر، نتيجة "انتهاك إسرائيل لبنود اتفاق الهدنة".وقال المتحدث باسم "كتائب القسام"، في بيان: "راقبت قيادة المقاومة خلال الأسابيع الثلاثة الماضية انتهاكات العدو وعدم التزامه ببنود الاتفاق؛ من تأخير عودة النازحين إلى شمال قطاع غزة، واستهدافهم بالقصف وإطلاق النار، في مختلف مناطق القطاع، وعدم إدخال المواد الإغاثية بكافة أشكالها بحسب ما اتفق عليه، في حين نفذت المقاومة كل ما عليها من التزامات".يذكر أن اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، دخل في مرحلته الأولى، التي تمتد لستة أسابيع (42 يوما)، حيّز التنفيذ يوم الأحد 19 يناير الماضي.وينص الاتفاق على إطلاق سراح 33 رهينة إسرائيلية، مقابل إفراج إسرائيل عن مئات الأسرى الفلسطينيين، بمن فيهم ذوو الأحكام العالية والمؤبدة.كما يشمل السماح يوميا لـ50 جريحا فلسطينيا من العسكريين بمغادرة غزة إلى مصر، لتلقي العلاج، برفقة 3 من أفراد عائلاتهم، بالإضافة إلى ذلك، تلتزم إسرائيل بإدخال 600 شاحنة مساعدات إغاثية يوميا إلى القطاع.
https://sarabic.ae/20250206/لماذا-طالبت-الأمم-المتحدة-بعثاتها-في-اليمن-بالعودة-لتقديم-المساعدات-الإغاثية-في-مناطق-أنصار-الله؟-1097545773.html
https://sarabic.ae/20250211/باحث-لـسبوتنيك-المنظمات-الإنسانية-التابعة-للأمم-المتحدة-تعمل-في-حقل-ألغام-حقيقي-باليمن-1097689002.html
https://sarabic.ae/20210120/تظاهرة-في-صنعاء-احتجاجا-على-تصنيف-أنصار-الله-منظمة-إرهابية-1047859999.html
https://sarabic.ae/20250213/حماس-اتصالات-تجري-مع-الدول-الوسيطة-لاستكمال-تنفيذ-اتفاق-وقف-إطلاق-النار-في-غزة-1097738741.html
https://sarabic.ae/20250213/إعلام-ترامب-يؤكد-رغبته-بعودة-روسيا-إلى-مجموعة-الدول-السبع-الصناعية-الكبرى-1097760861.html
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حصري, تقارير سبوتنيك, الحرب على اليمن, المبعوث الأممي إلى اليمن, أخبار اليمن الأن, أطفال اليمن, أنصار الله, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار إسرائيل اليوم, بريطانيا, قطاع غزة, التصعيد العسكري بين قطاع غزة وإسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة, توقف حركة الملاحة
حصري, تقارير سبوتنيك, الحرب على اليمن, المبعوث الأممي إلى اليمن, أخبار اليمن الأن, أطفال اليمن, أنصار الله, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار إسرائيل اليوم, بريطانيا, قطاع غزة, التصعيد العسكري بين قطاع غزة وإسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة, توقف حركة الملاحة

هل تعاود "أنصار الله" قصف السفن في البحر الأحمر واستهداف إسرائيل إذا انهارت الهدنة في قطاع غزة؟

20:40 GMT 13.02.2025
© Photo / twitter.comجماعة "أنصار الله" اليمنية، تنشر مشاهد، تقول إنها من عملية استهداف عناصرها للسفينة البريطانية "غوارديلا مون" النفطية
جماعة أنصار الله اليمنية، تنشر مشاهد، تقول إنها من عملية استهداف عناصرها للسفينة البريطانية غوارديلا مون النفطية - سبوتنيك عربي, 1920, 13.02.2025
© Photo / twitter.com
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حصري
في ظل تصريحات الرئيس الأِمريكي دونالد ترامب حول غزة والتهجير والحديث الإسرائيلي عن العودة للحرب، لم تكن صنعاء غائبة عن المشهد الذي لعبت فيه دورا كبيرا سواء في الحصار البحري أِو بإِطلاق الصواريخ والمسيرات على قلب إسرائيل وإِحداث نوع من شبه توازن الرعب.
مواقف جماعة "أنصار الله" من حرب غزة طرحت العديد من التساؤلات حول موقفهم القادم إِذا ما عادت إسرائيل إلى الحرب في غزة في ظل غطرسة وتحدي الرئيس الجديد للبيت الأبيض دونالد ترامب.
بداية يقول اللواء عبد الله الجفري، الخبير العسكري والاستراتيجي اليمني: "تحدث قائد الثورة السيد عبد الملك الحوثي قبل ساعات بمناسبة الذكرى العاشرة لطرد المارينز الأمريكي من اليمن وبطريقة مذلة ومهينة، وأشار إلى ما يحدث اليوم في قطاع غزة وأن اليمن على عهده في دعم فلسطين ولن يتزحزح قيد أنملة وأن يدنا على الزناد".
علم الأمم المتحدة - سبوتنيك عربي, 1920, 06.02.2025
لماذا طالبت الأمم المتحدة بعثاتها في اليمن بالعودة لتقديم المساعدات الإغاثية في مناطق "أنصار الله"؟
6 فبراير, 18:32 GMT

التصعيد مقابل التصعيد

وأضاف في حديثه لـ "سبوتنيك": "إذا فكر الاحتلال الإسرائيلي في التصعيد مرة أخرى على قطاع غزة فإننا سوف نصعد بكل قدراتنا وإمكانياتنا العسكرية، وهناك العديد من الأسلحة التي سوف يتم إزاحة الستار عنها في إطار التصنيع والتطوير والتحديث لمواجهة تلك المعركة الاستراتيجية في ظل الصراع العربي الإسرائيلي مع هذا الكيان وأفعاله الإجرامية".
وتابع الجفري: "اليمن لا يزال عند موقفه من القضية المركزية الفلسطينية كقضية أمة وانطلاقا من هويتنا الإيمانية وليس لاعتبارات سياسية، نحن على أتم الاستعداد والجهوزية الكاملة وبانتظار إشارة الضوء الأخضر من قائد الثورة لتوجيه ضربات وصفعات مؤلمة جدا للعدو إذا ما عاد للتصعيد مجددا على إخوتنا في قطاع غزة".

الحظر الملاحي

وأشار الخبير العسكري إلى أن "حظر السفن في البحر الأحمر والبحر العربي والمحيط الهندي لا يزال قائما على السفن الإسرائيلية والأمريكية والبريطانية حتى يتم تنفيذ ما تم الاتفاق عليه في مذكرات وبنود وقف إطلاق النار بوساطة دولية وإقليمية".

وأوضح الجفري، "أنه لا خيار لدى اليمن غير ذلك مهما كلفنا ذلك، ولن نترك أبناء غزة لوحدهم إنطلاقا من ثوابتنا ومبادئنا وأخلاقنا الإسلامية والعربي".

وأكد الجفري، "أننا سنعود لمعركتنا مرة أخرى، وكما قال قائد الثورة بأن ما حدث من قبل هو الجولة الأولى وهى إحدى جولات الصراع مع العدو حتى تحرير واستقلال كل شبر من الأراضي الفلسطينية وزوال هذا الكيان، هذه مسألة ثوابتنا التي انطلقت منها ثورة الواحد والعشرين من سبتمبر/أيلول".
جماعة أنصار الله في اليمن - سبوتنيك عربي, 1920, 11.02.2025
باحث لـ"سبوتنيك": المنظمات الإنسانية التابعة للأمم المتحدة تعمل في حقل ألغام حقيقي باليمن
11 فبراير, 18:42 GMT

ترامب ونتنياهو

من جانبه يقول العميد عزيز راشد، الخبير العسكري اليمني: "إن قائد الثورة أكد في خطابه الأخير والتاريخي بأننا سوف نعود للعمليات العسكرية وطلب رفع الجاهزية للقوات المسلحة وهو الأمر الذي تلقاه القائد الأعلى للقوات المسلحة الرئيس مهدي المشاط، وأن عودة الملايين من المحتلين إلى الملاجىء سوف يتجدد إذا ما أخل العدو بالاتفاق في غزة".
وأضاف في حديثه لـ "سبوتنيك": "أن هذا الحديث يعني ردعا عسكريا وتهديدات مباشرا سيكون له ما بعده من قراءة إيجابية لوضع العدو، وغطرسة ترامب سوف تتٱكل خاصة بعد أن واجهت إرادة عربية مغايرة لما سبقها من سكوت واسترضاء، نظرا لأن سقف ترامب ونتنياهو أصبح عاليا لا يطاق ومحرجا للنظام الرسمي العربي".

الرد الفوري

وتابع عزيز: "قائد الثورة اليمنية السيد عبد الملك الحوثي وصف ترامب بأنه متعجرف ومتعالي ومستخف ومستهزئ بالأرض العربية والإسلامية ولا يمكن تمرير ذلك، وأشاد قائد الثورة بالموقف العربي إذا استمر في ذلك، مؤكدا على الرد اليمني الفوري على الاحتلال وبكافة الأسلحة إذا عاود العدوان على غزة".
وأوضح الخبير العسكري، "أن الاحتلال الإسرائيلي ومسؤولية يطلقون عبارات تهديد عسكرية كبيرة وربما نسبة كبيرة من الداخل تؤيد تصريحات ترامب ونتنياهو، رغم المعارضة الدولية والعربية الكبيرة لتلك التصريحات، وإذا قرر العدو العودة فهذا يعني عودة ملايين الإسرائيليين إلى الملاجىء، وعودة الحصار البحري على أمريكا وإسرائيل".
جماعة أنصار الله، الحوثيون، اليمن 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 20.01.2021
تظاهرة في صنعاء احتجاجا على تصنيف "أنصار الله" منظمة إرهابية
20 يناير 2021, 17:05 GMT

رسالة من صنعاء

وأشار راشد، إلى أن "قائد الثورة دعا اليمنيين للتظاهر غدا الجمعة في مسيرات مليونية تأكيدا على الموقف اليمني الثابت، وهى رسالة للعدو الأمريكي والإسرائيلي بأن توجيهات قائد الثورة تترجم على أرض الواقع، وأيضا على مستوى قدرات القوات المسلحة، ونحن نعلم علم اليقين بأن العدو لا يستطيع المواجهة في الوقت الراهن نظرا للظروف التي يمر بها سواء كانت عسكرية أو اقتصادية وغيرها".
وحول قدرات صنعاء العسكرية يقول راشد: "لدينا تراكم للقدرات العسكرية، علاوة على أننا نعتمد في المقام الأول على الثقة في نصر الله والذي يجب أن يكون عقيدة عسكرية للدول العربية وليس لدينا أدنى شك في نصر الله".
اجتماع وزاري رفيع المستوى ضم وزراء خارجية كل من الأردن، الإمارات، السعودية، قطر، ومصر، فلسطين، وأمين عام جامعة الدول العربية بشأن غزة. - سبوتنيك عربي, 1920, 13.02.2025
"حماس": اتصالات تجري مع الدول الوسيطة لاستكمال تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في غزة
07:45 GMT
بعد حديث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن رغبته في امتلاك قطاع غزة، أكد الدكتور جمال نزّال، المتحدث باسم حركة فتح الفلسطينية، أن "السلطة الفلسطينية ترفض بشدة الطروحات التي أعلنها الرئيس الأمريكي"، مشيرًا إلى أن "هذه الطروحات تمثل معارضة صارخة للقانون الدولي والأعراف الدولية، بالإضافة إلى كونها استفزازًا للشعب الفلسطيني والأمة العربية بشكل عام".
وأضاف نزّال، في حديث عبر إذاعة "سبوتنيك"، أن "غزة، التي تعد جزءًا من الأراضي الفلسطينية، تمثل جزءًا من الجوار العربي أيضًا، والجميع يرفض التهديدات التي يلوّح بها ترامب".
وأوضح أن "ترامب في البيت الأبيض، استضاف رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، كأول زائر أجنبي للولايات المتحدة"، مؤكدًا أن "هذا يشير إلى دعم غير محدود من الإدارة الأمريكية للسياسات الإسرائيلية".
كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قد صرح الاثنين الماضي، بأنه إذا لم يتم إطلاق سراح جميع المحتجزين الإسرائيليين في غزة، بحلول ظهر يوم السبت المقبل، فإنه سيقترح إلغاء وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس الفلسطينية في القطاع، والسماح "لأبواب الجحيم بأن تنفتح على مصراعيها".
ووصف الرئيس الأمريكي تهديد "حماس" بتأخير إطلاق سراح المتجزين الإسرائيليين، بأنه "مريع"، متوعدًا الحركة الفلسطينية بـ"جحيم حقيقي" إذا لم "تتم إعادة الجميع (المحتجزين) بحلول ظهر السبت".
دونالد ترامب، أثناء أدائه القسم كالرئيس الـ47 لأمريكا، في مبنى الكونغرس، واشنطن، 20 يناير/ كانون الثاني 2025 - سبوتنيك عربي, 1920, 13.02.2025
إعلام: ترامب يؤكد رغبته بعودة روسيا إلى مجموعة الدول "السبع" الصناعية الكبرى
20:03 GMT
وقال ترامب للصحفيين في البيت الأبيض، إنه "يتعيّن على إسرائيل أن تلغي اتفاق وقف إطلاق النار الساري في قطاع غزة، منذ 19 يناير (كانون الثاني الماضي) إذا لم تفرج حماس عن جميع الرهائن بحلول ظهر السبت المقبل".
وأضاف ترامب أنه قد يحجب المساعدات عن الأردن ومصر، إذا "لم يستقبلا اللاجئين الفلسطينيين، الذين سيتم نقلهم من غزة".
وأعلنت "كتائب القسام"، الجناح العسكري لحركة حماس، الأِحد الماضي، تأجيل تسليم المحتجزين الإسرائيليين، الذين كان من المقرر الإفراج عنهم، يوم السبت المقبل، حتى إشعار آخر، نتيجة "انتهاك إسرائيل لبنود اتفاق الهدنة".
وقال المتحدث باسم "كتائب القسام"، في بيان: "راقبت قيادة المقاومة خلال الأسابيع الثلاثة الماضية انتهاكات العدو وعدم التزامه ببنود الاتفاق؛ من تأخير عودة النازحين إلى شمال قطاع غزة، واستهدافهم بالقصف وإطلاق النار، في مختلف مناطق القطاع، وعدم إدخال المواد الإغاثية بكافة أشكالها بحسب ما اتفق عليه، في حين نفذت المقاومة كل ما عليها من التزامات".
يذكر أن اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، دخل في مرحلته الأولى، التي تمتد لستة أسابيع (42 يوما)، حيّز التنفيذ يوم الأحد 19 يناير الماضي.
وينص الاتفاق على إطلاق سراح 33 رهينة إسرائيلية، مقابل إفراج إسرائيل عن مئات الأسرى الفلسطينيين، بمن فيهم ذوو الأحكام العالية والمؤبدة.
كما يشمل السماح يوميا لـ50 جريحا فلسطينيا من العسكريين بمغادرة غزة إلى مصر، لتلقي العلاج، برفقة 3 من أفراد عائلاتهم، بالإضافة إلى ذلك، تلتزم إسرائيل بإدخال 600 شاحنة مساعدات إغاثية يوميا إلى القطاع.
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