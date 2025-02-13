إعلام: ترامب يؤكد رغبته بعودة روسيا إلى مجموعة الدول "السبع" الصناعية الكبرى

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
09:27 GMT
13 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
09:40 GMT
20 د
مساحة حرة
الأسس التي يرتكز عليها تشكيل الجيش السوري الجديد
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
بعد شيرين أبو عاقلة... صحفيو غزة شهداء الحقيقة
10:33 GMT
27 د
ملفات ساخنة
حماس تعلن وقف عمليات تبادل الأسرى و مخاوف من انهيار الاتفاق
11:03 GMT
29 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
11:33 GMT
27 د
من الملعب
On air
12:03 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
أكاديمية مصرية: اللغة الروسية مهمة وعريقة لإنها تنتمي لدولة تحمل تاريخ وثقافة عريقة
12:30 GMT
30 د
مرايا العلوم
قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
13:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
بلا قيود
دبلوماسي مصري: الموقف المصري الثابت هو عدم الموافقة على تهجير الشعب الفلسطيني من غزة
17:03 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
ترامب يصر على خطته بتهجير سكان غزة خلال لقائه ملك الأردن في البيت الأبيض
18:03 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
117 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
21:00 GMT
33 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
148 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
09:17 GMT
34 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
09:51 GMT
9 د
لقاء سبوتنيك
ترامب يصر على خطته بتهجير سكان غزة خلال لقائه ملك الأردن في البيت الأبيض
10:03 GMT
57 د
مساحة حرة
الأسس التي يرتكز عليها تشكيل الجيش السوري الجديد
11:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الجوع يفتك باليمنيين
12:03 GMT
24 د
مرايا العلوم
المواد قصيرة العمر المستنفدة للأوزون ونشاط دماغ المقتربين من الموت وغضبة المناخ
12:31 GMT
29 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
13:29 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
حصاد الأسبوع
خبير: أمريكا اقتنعت بضرورة العلاقة المتوازنة في ظل المتغيرات الجذرية للمنظومة الدولية
17:03 GMT
59 د
ملفات ساخنة
غم مرور 6 عقود... التجارب النووية الفرنسية في الجزائر تلقي بظلالها على العلاقات بين البلدين
18:03 GMT
29 د
مساحة حرة
بعد أول اتصال هاتفي بين بوتين وترامب.. مسارات حل الأزمة الأوكرانية
18:33 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
117 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250213/إعلام-ترامب-يؤكد-رغبته-بعودة-روسيا-إلى-مجموعة-الدول-السبع-الصناعية-الكبرى-1097760861.html
إعلام: ترامب يؤكد رغبته بعودة روسيا إلى مجموعة الدول "السبع" الصناعية الكبرى
إعلام: ترامب يؤكد رغبته بعودة روسيا إلى مجموعة الدول "السبع" الصناعية الكبرى
سبوتنيك عربي
أعرب الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، عن رغبته في رؤية روسيا تعود مجددا للإندماج مع مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى. 13.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-13T20:03+0000
2025-02-13T20:03+0000
العالم
روسيا
الولايات المتحدة الأمريكية
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/01/14/1096986800_0:0:1432:807_1920x0_80_0_0_72a169775f3a46f7d77096b0a31f5814.jpg
وذكرت صحيفة أمريكية نقلا عن الرئيس الأمريكي، اليوم الخميس إنه "يرغب برؤية روسيا تعود إلى مجموعة السبع (الثماني- مع روسيا).. ووصف قرار تعليق عضوية روسيا مع مجموعة السبع في عام 2014 بأنه خطأ".الجدير بالذكر، أن زعماء مجموعة السبع جددوا، يوم 16 نوفمبر/ تشرين الثاني الفائت، التأكيد على التزامهم بمواصلة دعم أوكرانيا، وتعهدوا بمواصلة الضغط وفرض العقوبات على روسيا.وأضاف البيان أن دول المجموعة أكدت التزامها بإلحاق أضرار جسيمة بروسيا، من خلال العقوبات وضوابط التصدير وغيرها من التدابير الفعالة.وأكد بوتين أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية؛ موضحاً أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى سنوات، للاضطهاد والإبادة الجماعية على يد نظام كييف.
https://sarabic.ae/20250213/خبير-أمريكي-محادثة-بوتين-وترامب-خطوة-واضحة-نحو-السلام-1097759664.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/01/14/1096986800_57:0:1328:953_1920x0_80_0_0_1f57bf0909ac725556689afc1a691a0f.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
العالم, روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية
العالم, روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية

إعلام: ترامب يؤكد رغبته بعودة روسيا إلى مجموعة الدول "السبع" الصناعية الكبرى

20:03 GMT 13.02.2025
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinsonدونالد ترامب، أثناء أدائه القسم كالرئيس الـ47 لأمريكا، في مبنى الكونغرس، واشنطن، 20 يناير/ كانون الثاني 2025
دونالد ترامب، أثناء أدائه القسم كالرئيس الـ47 لأمريكا، في مبنى الكونغرس، واشنطن، 20 يناير/ كانون الثاني 2025 - سبوتنيك عربي, 1920, 13.02.2025
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
تابعنا عبر
أعرب الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، عن رغبته في رؤية روسيا تعود مجددا للإندماج مع مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى.
وذكرت صحيفة أمريكية نقلا عن الرئيس الأمريكي، اليوم الخميس إنه "يرغب برؤية روسيا تعود إلى مجموعة السبع (الثماني- مع روسيا).. ووصف قرار تعليق عضوية روسيا مع مجموعة السبع في عام 2014 بأنه خطأ".
الجدير بالذكر، أن زعماء مجموعة السبع جددوا، يوم 16 نوفمبر/ تشرين الثاني الفائت، التأكيد على التزامهم بمواصلة دعم أوكرانيا، وتعهدوا بمواصلة الضغط وفرض العقوبات على روسيا.
وقال قادة المجموعة، في بيان مشترك، "نحن قادة مجموعة السبع نعيد تأكيد دعمنا المستمر لأوكرانيا مهما استغرق الأمر".
وأضاف البيان أن دول المجموعة أكدت التزامها بإلحاق أضرار جسيمة بروسيا، من خلال العقوبات وضوابط التصدير وغيرها من التدابير الفعالة.
قمة مجموعة العشرين - لقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والأمريكي دونالد ترامب في مدينة أوساكا اليابانية، اليابان 28 يونيو/ حزيران 2019 - سبوتنيك عربي, 1920, 13.02.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
خبير أمريكي: محادثة بوتين وترامب خطوة واضحة نحو السلام
18:51 GMT

ونبه الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في وقت سابق، إلى أن سياسة احتواء روسيا وإضعافها هي استراتيجية طويلة المدى للغرب، ولن تكون ناجعة، لافتاً إلى أن العقوبات وجهت ضربة خطيرة للاقتصاد العالمي بأكمله، وأن الغرب يتطلع إلى تدمير حياة الملايين من الناس.

وأكد بوتين أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية؛ موضحاً أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى سنوات، للاضطهاد والإبادة الجماعية على يد نظام كييف.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала