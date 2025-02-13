https://sarabic.ae/20250213/إعلام-ترامب-يؤكد-رغبته-بعودة-روسيا-إلى-مجموعة-الدول-السبع-الصناعية-الكبرى-1097760861.html
إعلام: ترامب يؤكد رغبته بعودة روسيا إلى مجموعة الدول "السبع" الصناعية الكبرى
إعلام: ترامب يؤكد رغبته بعودة روسيا إلى مجموعة الدول "السبع" الصناعية الكبرى
سبوتنيك عربي
أعرب الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، عن رغبته في رؤية روسيا تعود مجددا للإندماج مع مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى. 13.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-13T20:03+0000
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2025-02-13T20:03+0000
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وذكرت صحيفة أمريكية نقلا عن الرئيس الأمريكي، اليوم الخميس إنه "يرغب برؤية روسيا تعود إلى مجموعة السبع (الثماني- مع روسيا).. ووصف قرار تعليق عضوية روسيا مع مجموعة السبع في عام 2014 بأنه خطأ".الجدير بالذكر، أن زعماء مجموعة السبع جددوا، يوم 16 نوفمبر/ تشرين الثاني الفائت، التأكيد على التزامهم بمواصلة دعم أوكرانيا، وتعهدوا بمواصلة الضغط وفرض العقوبات على روسيا.وأضاف البيان أن دول المجموعة أكدت التزامها بإلحاق أضرار جسيمة بروسيا، من خلال العقوبات وضوابط التصدير وغيرها من التدابير الفعالة.وأكد بوتين أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية؛ موضحاً أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى سنوات، للاضطهاد والإبادة الجماعية على يد نظام كييف.
https://sarabic.ae/20250213/خبير-أمريكي-محادثة-بوتين-وترامب-خطوة-واضحة-نحو-السلام-1097759664.html
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العالم, روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية
العالم, روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية
إعلام: ترامب يؤكد رغبته بعودة روسيا إلى مجموعة الدول "السبع" الصناعية الكبرى
أعرب الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، عن رغبته في رؤية روسيا تعود مجددا للإندماج مع مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى.
وذكرت صحيفة أمريكية نقلا عن الرئيس الأمريكي، اليوم الخميس إنه "يرغب برؤية روسيا تعود إلى مجموعة السبع (الثماني- مع روسيا).. ووصف قرار تعليق عضوية روسيا مع مجموعة السبع في عام 2014 بأنه خطأ".
الجدير بالذكر، أن زعماء مجموعة السبع جددوا، يوم 16 نوفمبر/ تشرين الثاني الفائت، التأكيد على التزامهم بمواصلة دعم أوكرانيا، وتعهدوا بمواصلة الضغط وفرض العقوبات على روسيا.
وقال قادة المجموعة، في بيان مشترك، "نحن قادة مجموعة السبع نعيد تأكيد دعمنا المستمر لأوكرانيا مهما استغرق الأمر".
وأضاف البيان أن دول المجموعة أكدت التزامها بإلحاق أضرار جسيمة بروسيا، من خلال العقوبات وضوابط التصدير وغيرها من التدابير الفعالة.
ونبه الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في وقت سابق، إلى أن سياسة احتواء روسيا وإضعافها هي استراتيجية طويلة المدى للغرب، ولن تكون ناجعة، لافتاً إلى أن العقوبات وجهت ضربة خطيرة للاقتصاد العالمي بأكمله، وأن الغرب يتطلع إلى تدمير حياة الملايين من الناس.
وأكد بوتين أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية؛ موضحاً أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى سنوات، للاضطهاد والإبادة الجماعية على يد نظام كييف.