https://sarabic.ae/20250213/خبير-أمريكي-محادثة-بوتين-وترامب-خطوة-واضحة-نحو-السلام-1097759664.html
خبير أمريكي: محادثة بوتين وترامب خطوة واضحة نحو السلام
خبير أمريكي: محادثة بوتين وترامب خطوة واضحة نحو السلام
سبوتنيك عربي
ذكر الباحث الأمريكي في الشؤون الروسية، رودني ميمز كوك، أن المحادثة الهاتفية بين الرئيسين الأمريكي دونالد ترامب، والروسي فلاديمير بوتين، هي خطوة واضحة نحو... 13.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-13T18:51+0000
2025-02-13T18:51+0000
2025-02-13T18:51+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
العالم
الولايات المتحدة الأمريكية
https://cdn.img.sarabic.ae/img/104200/21/1042002197_0:7:2773:1566_1920x0_80_0_0_1de7e5fed461d98f0084ba8d41166b44.jpg
وقال كوك لوكالة "سبوتنيك"، أنه "أعتقد أن هذه خطوة واضحة نحو السلام".وتطرق الرئيسان أيضا إلى مواضيع أخرى: تسوية النزاع في الشرق الأوسط، والبرنامج النووي الإيراني، والعلاقات الثنائية الروسية الأمريكية في المجال الاقتصادي. واتفق بوتين وترامب على مواصلة الاتصالات الشخصية، بما في ذلك تنظيم لقاء شخصي.
https://sarabic.ae/20250213/باحث-في-العلاقات-الدولية-اتصال-ترامب-وبوتين-مؤشر-مهم-والعد-العكسي-لنهاية-نظام-كييف-بدأ--1097758651.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/104200/21/1042002197_6:0:2735:2047_1920x0_80_0_0_52889ceea93f159594f2b63b92434eb8.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
روسيا, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية
روسيا, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية
خبير أمريكي: محادثة بوتين وترامب خطوة واضحة نحو السلام
ذكر الباحث الأمريكي في الشؤون الروسية، رودني ميمز كوك، أن المحادثة الهاتفية بين الرئيسين الأمريكي دونالد ترامب، والروسي فلاديمير بوتين، هي خطوة واضحة نحو السلام.
وقال كوك لوكالة "سبوتنيك"، أنه "أعتقد أن هذه خطوة واضحة نحو السلام".
وأشار كوك إلى استعداد ترامب للتفاوض، وإلى أن "قرار بوتين بإطلاق سراح الأمريكي مارك فوغل المسجون سابقا في روسيا خطوة إيجابية للغاية، والآن نحتاج إلى أن تجتمع جميع الأطراف وجها لوجه وتبدأ عملية السلام".
وأجرى الرئيسان الروسي والأمريكي فلاديمير بوتين ودونالد ترامب، يوم أمس الأربعاء، محادثة هاتفية استمرت قرابة ساعة ونصف الساعة. وناقش الرئيسان القضايا المتعلقة بتبادل المواطنين الروس والأمريكيين، فضلاً عن تسوية الوضع في أوكرانيا.
وتطرق الرئيسان أيضا إلى مواضيع أخرى: تسوية النزاع في الشرق الأوسط، والبرنامج النووي الإيراني، والعلاقات الثنائية الروسية الأمريكية
في المجال الاقتصادي. واتفق بوتين وترامب على مواصلة الاتصالات الشخصية، بما في ذلك تنظيم لقاء شخصي.