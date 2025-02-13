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Военнослужащий ВС РФ в зоне проведения специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20250213/خبير-أمريكي-محادثة-بوتين-وترامب-خطوة-واضحة-نحو-السلام-1097759664.html
خبير أمريكي: محادثة بوتين وترامب خطوة واضحة نحو السلام
خبير أمريكي: محادثة بوتين وترامب خطوة واضحة نحو السلام
سبوتنيك عربي
ذكر الباحث الأمريكي في الشؤون الروسية، رودني ميمز كوك، أن المحادثة الهاتفية بين الرئيسين الأمريكي دونالد ترامب، والروسي فلاديمير بوتين، هي خطوة واضحة نحو... 13.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-13T18:51+0000
2025-02-13T18:51+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وقال كوك لوكالة "سبوتنيك"، أنه "أعتقد أن هذه خطوة واضحة نحو السلام".وتطرق الرئيسان أيضا إلى مواضيع أخرى: تسوية النزاع في الشرق الأوسط، والبرنامج النووي الإيراني، والعلاقات الثنائية الروسية الأمريكية في المجال الاقتصادي. واتفق بوتين وترامب على مواصلة الاتصالات الشخصية، بما في ذلك تنظيم لقاء شخصي.
https://sarabic.ae/20250213/باحث-في-العلاقات-الدولية-اتصال-ترامب-وبوتين-مؤشر-مهم-والعد-العكسي-لنهاية-نظام-كييف-بدأ--1097758651.html
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روسيا, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية
روسيا, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية

خبير أمريكي: محادثة بوتين وترامب خطوة واضحة نحو السلام

18:51 GMT 13.02.2025
© Sputnik . Iliya Pitalev / الانتقال إلى بنك الصورقمة مجموعة العشرين - لقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والأمريكي دونالد ترامب في مدينة أوساكا اليابانية، اليابان 28 يونيو/ حزيران 2019
قمة مجموعة العشرين - لقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والأمريكي دونالد ترامب في مدينة أوساكا اليابانية، اليابان 28 يونيو/ حزيران 2019 - سبوتنيك عربي, 1920, 13.02.2025
© Sputnik . Iliya Pitalev
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ذكر الباحث الأمريكي في الشؤون الروسية، رودني ميمز كوك، أن المحادثة الهاتفية بين الرئيسين الأمريكي دونالد ترامب، والروسي فلاديمير بوتين، هي خطوة واضحة نحو السلام.
وقال كوك لوكالة "سبوتنيك"، أنه "أعتقد أن هذه خطوة واضحة نحو السلام".

وأشار كوك إلى استعداد ترامب للتفاوض، وإلى أن "قرار بوتين بإطلاق سراح الأمريكي مارك فوغل المسجون سابقا في روسيا خطوة إيجابية للغاية، والآن نحتاج إلى أن تجتمع جميع الأطراف وجها لوجه وتبدأ عملية السلام".

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يتحدث عبر الهاتف - سبوتنيك عربي, 1920, 13.02.2025
باحث في العلاقات الدولية: اتصال ترامب وبوتين مؤشر مهم والعد العكسي لنهاية نظام كييف بدأ
18:06 GMT
وأجرى الرئيسان الروسي والأمريكي فلاديمير بوتين ودونالد ترامب، يوم أمس الأربعاء، محادثة هاتفية استمرت قرابة ساعة ونصف الساعة. وناقش الرئيسان القضايا المتعلقة بتبادل المواطنين الروس والأمريكيين، فضلاً عن تسوية الوضع في أوكرانيا.
وتطرق الرئيسان أيضا إلى مواضيع أخرى: تسوية النزاع في الشرق الأوسط، والبرنامج النووي الإيراني، والعلاقات الثنائية الروسية الأمريكية في المجال الاقتصادي. واتفق بوتين وترامب على مواصلة الاتصالات الشخصية، بما في ذلك تنظيم لقاء شخصي.
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