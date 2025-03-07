https://sarabic.ae/20250307/أنصار-الله-تهدد-باستئناف-عملياتها-البحرية-ضد-إسرائيل-وتمهلها-4-أيام-1098482051.html

"أنصار الله" تهدد باستئناف عملياتها البحرية ضد إسرائيل وتمهلها 4 أيام

"أنصار الله" تهدد باستئناف عملياتها البحرية ضد إسرائيل وتمهلها 4 أيام

سبوتنيك عربي

صرح زعيم جماعة "أنصار الله" اليمنية، عبد الملك الحوثي، اليوم الجمعة، بأن الجماعة "ستستأنف العمليات البحرية ضد السفن المرتبطة بإسرائيل"، ما لم تواصل الأخيرة... 07.03.2025, سبوتنيك عربي

2025-03-07T18:58+0000

2025-03-07T18:58+0000

2025-03-07T18:58+0000

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وأضاف الحوثي لقناة "المسيرة" التلفزيونية: "نعطي مهلة 4 أيام للوسطاء لبذل الجهود، وإذا استمر العدو الإسرائيلي خلال 4 أيام في منع دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة والمواد الغذائية والطبية وإبقاء جميع المعابر مغلقة، فسوف نستأنف العمليات البحرية ضد العدو الإسرائيلي الذي يحاول تجويع إخواننا في قطاع غزة".كما أشار عبد الملك الحوثي إلى أن "العدو الإسرائيلي يسعى لتهويد الضفة الغربية، وإنهاء الوجود الفلسطيني فيها".وشدد أن "الأسرى الإسرائيليين في قطاع غزة تلقوا معاملة إنسانية واضحة، على عكس الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، وحركة حماس الفلسطينية حريصة على الوفاء بالتزاماتها بشكل كامل في الاتفاق".ولفت الحوثي إلى أن "هناك انتقاص كبير في مقابل ما تم الاتفاق عليه بخصوص خروج المرضى والجرحى للعلاج، وفيما يتعلق بالانسحاب من محوري رفح".وأكد زعيم جماعة "أنصار الله" اليمنية، عبد الملك الحوثي، في تصريحاته، أن "هناك المزيد من القيود الصهيونية على الذين يريدون الذهاب إلى المسجد الأقصى للصلاة وإحياء شهر رمضان فيه، والمزيد من إنشاء المستوطنات".ويوم الثلاثاء الماضي، أعلن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، بدء سريان قرار تصنيف جماعة "أنصار الله" اليمنية "منظمة إرهابية أجنبية"، مشددًا على أن بلاده لن تتسامح مع أي دولة تتعامل مع الجماعة "تحت ذريعة ممارسة الأعمال التجارية الدولية المشروعة"، لافتًا إلى أن الجماعة شنت منذ عام 2023، "مئات الهجمات على السفن التجارية في البحر الأحمر وخليج عدن، وكذلك على الجنود الأمريكيين".وكانت جماعة "أنصار الله" اليمنية، قد حذرت في 24 يناير/ كانون الثاني الماضي، من تداعيات قرار أمريكا تصنيفها "منظمة إرهابية أجنبية"، على الشأن الاقتصادي والإنساني في اليمن وجهود السلام، التي قالت إنها "وصلت إلى مرحلة متقدمة"، مؤكدة وضع قواتها في "ترقب واستعداد لمواجهة أي تصعيد عسكري على خلفية القرار".وفي 22 يناير الماضي، أعلن البيت الأبيض إدراج "أنصار الله" على قائمة "المنظمات الإرهابية الأجنبية"، على خلفية هجمات الجماعة على السفن التابعة للبحرية الأمريكية "عشرات المرات منذ عام 2023".ويشهد اليمن تهدئة هشة منذ إعلان الأمم المتحدة، في الثاني من أكتوبر/ تشرين الأول 2022، عدم توصل الحكومة اليمنية وجماعة "أنصار الله" إلى اتفاق لتمديد وتوسيع الهدنة، التي استمرت 6 أشهر.ويعاني البلد العربي للعام العاشر تواليا، صراعا مستمرا على السلطة بين الحكومة المعترف بها دوليا وجماعة "أنصار الله"، انعكست تداعياته على مختلف النواحي، إذ تسبب في أزمة إنسانية تصفها الأمم المتحدة بأنها واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية على مستوى العالم.

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