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"أنصار الله": العين تراقب غزة ومستعدون للذهاب لحرب شاملة تستهدف مصالح أمريكا في المنطقة
"أنصار الله": العين تراقب غزة ومستعدون للذهاب لحرب شاملة تستهدف مصالح أمريكا في المنطقة
سبوتنيك عربي
حذرت جماعة "أنصار الله" اليمنية، اليوم الأحد، من استئناف إسرائيل حربها على قطاع غزة. 02.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-02T17:34+0000
2025-03-02T17:34+0000
الحرب على اليمن
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أنصار الله
الولايات المتحدة الأمريكية
قطاع غزة
غزة
العدوان الإسرائيلي على غزة
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إسرائيل
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وقال عضو المكتب السياسي لـ"أنصار الله" حزام الأسد، في تصريحات لموقع "الرسالة"، إن "الجماعة مستعدة للذهاب لحرب شاملة تستهدف مصالح الولايات المتحدة الأمريكية في المنطقة"، محذرا أمريكا من "محاولة حماية الكيان الصهيوني أو إسناده في عدوانه على أهلنا في غزة، أو الاعتداء على بلدنا".من جهته، قال القيادي في "أنصار الله"، نصرالدين عامر: "إن العين تراقب غزة واليد على الزناد، والصواريخ والمسيرات وكل الوحدات العسكرية على أهبة الاستعداد، ونحن مُجّرَبون".وهدد زعيم جماعة "أنصار الله" اليمنية، عبد الملك الحوثي، يوم الجمعة الماضي، تل أبيب باستئناف هجمات الجماعة على إسرائيل، حال عاودت الأخيرة عملياتها العسكرية في قطاع غزة الفلسطيني.وقال الحوثي، في كلمة بمناسبة حلول شهر رمضان، نشر نصها تلفزيون "المسيرة" التابع للجماعة: "نؤكد على ثبات موقفنا بنصرة الشعب الفلسطيني والفصائل مع المحاولات الإسرائيلية للتهرب من وقف إطلاق النار والمرحلة الثانية".وأضاف: "نؤكد أن عودة الحرب على غزة ستصاحبها عودة كل كيان العدو، وفي المقدمة يافا المحتلة تحت النار، وسنتدخل بالإسناد بمختلف المسارات العسكرية".ودعا زعيم "أنصار الله"، إسرائيل إلى "تصحيح نظرتها الخاطئة"، معتبرًا أن "التشييع التاريخي للسيد نصر الله والسيد صفي الدين، يؤكد ثبات الشعب اللبناني على خيار المقاومة واحتضانه للمجاهدين وتعافي المقاومة".وفي 19 يناير/ كانون الثاني الماضي، أعلنت جماعة "أنصار الله"، أنها "ستظل تراقب التزام إسرائيل بالاتفاق الذي توصلت إليه مع حركة حماس الفلسطينية لوقف إطلاق النار في قطاع غزة"، مؤكدة وضع قواتها في حالة استعداد وجهوزية حال حدوث تطورات.وكانت "أنصار الله"، قد كشفت في 16 يناير الماضي، عن تنفيذها هجمات على إسرائيل والسفن المرتبطة بها وبأمريكا وبريطانيا بـ1255 صاروخاً بالستيًا ومجنحًا وفرط صوتي وطائرة مُسيرة، منذ نوفمبر/ تشرين الثاني 2023، والتي تبررها الجماعة بأنها إسناد للفصائل الفلسطينية في مواجهة الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة.ويعاني البلد العربي، للعام العاشر تواليًا، صراعًا مستمرًا على السلطة بين الحكومة المعترف بها دوليًا وجماعة "أنصار الله"، انعكست تداعياته على مختلف النواحي، إذ تسبب في أزمة إنسانية تصفها الأمم المتحدة بأنها واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية على مستوى العالم.وتسيطر جماعة "أنصار الله" منذ سبتمبر/ أيلول 2014، على غالبية المحافظات وسط وشمالي اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 مارس/ آذار 2015، عمليات عسكرية دعماً للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.وأودت الحرب الدائرة في اليمن، حتى أواخر 2021، بحياة 377 ألف شخص، كما ألحقت بالاقتصاد اليمني خسائر تراكمية تُقدر بـ126 مليار دولار، في حين بات 80 بالمئة من السكان البالغ عددهم نحو 35 مليون نسمة بحاجة إلى مساعدات إنسانية، حسب تقارير الأمم المتحدة.
https://sarabic.ae/20250116/أنصار-الله-لـ-سبوتنيك-أولويتنا-وقف-العدوان-على-غزة-ومستعدون-لدفع-ثمن-مساندتنا-للشعب-الفلسطيني-1096829084.html
https://sarabic.ae/20250116/أنصار-الله-تعلن-موقفها-من-اتفاق-غزة-1096850411.html
https://sarabic.ae/20250213/ل-تعاود-أنصار-الله-قصف-السفن-في-البحر-الأحمر-واستهداف-إسرائيل-إذا-انهارت-الهدنة-في-قطاع-غزة-1097762340.html
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الحرب على اليمن, أخبار اليمن الأن, أنصار الله, الولايات المتحدة الأمريكية, قطاع غزة, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, أخبار العالم الآن, العالم العربي
الحرب على اليمن, أخبار اليمن الأن, أنصار الله, الولايات المتحدة الأمريكية, قطاع غزة, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, أخبار العالم الآن, العالم العربي

"أنصار الله": العين تراقب غزة ومستعدون للذهاب لحرب شاملة تستهدف مصالح أمريكا في المنطقة

17:34 GMT 02.03.2025
© AFP 2023 / MOHAMMED HUWAISأحد أفراد قوات الأمن التابعة لـ أنصار الله خلال مسيرة مؤيدة للفلسطينيين
أحد أفراد قوات الأمن التابعة لـ أنصار الله خلال مسيرة مؤيدة للفلسطينيين - سبوتنيك عربي, 1920, 02.03.2025
© AFP 2023 / MOHAMMED HUWAIS
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حذرت جماعة "أنصار الله" اليمنية، اليوم الأحد، من استئناف إسرائيل حربها على قطاع غزة.
وقال عضو المكتب السياسي لـ"أنصار الله" حزام الأسد، في تصريحات لموقع "الرسالة"، إن "الجماعة مستعدة للذهاب لحرب شاملة تستهدف مصالح الولايات المتحدة الأمريكية في المنطقة"، محذرا أمريكا من "محاولة حماية الكيان الصهيوني أو إسناده في عدوانه على أهلنا في غزة، أو الاعتداء على بلدنا".
من جهته، قال القيادي في "أنصار الله"، نصرالدين عامر: "إن العين تراقب غزة واليد على الزناد، والصواريخ والمسيرات وكل الوحدات العسكرية على أهبة الاستعداد، ونحن مُجّرَبون".
وهدد زعيم جماعة "أنصار الله" اليمنية، عبد الملك الحوثي، يوم الجمعة الماضي، تل أبيب باستئناف هجمات الجماعة على إسرائيل، حال عاودت الأخيرة عملياتها العسكرية في قطاع غزة الفلسطيني.
جماعة أنصار الله في اليمن - سبوتنيك عربي, 1920, 16.01.2025
"أنصار الله" لـ "سبوتنيك": أولويتنا وقف العدوان على غزة ومستعدون لدفع ثمن مساندتنا للشعب الفلسطيني
16 يناير, 07:42 GMT
وقال الحوثي، في كلمة بمناسبة حلول شهر رمضان، نشر نصها تلفزيون "المسيرة" التابع للجماعة: "نؤكد على ثبات موقفنا بنصرة الشعب الفلسطيني والفصائل مع المحاولات الإسرائيلية للتهرب من وقف إطلاق النار والمرحلة الثانية".
وأضاف: "نؤكد أن عودة الحرب على غزة ستصاحبها عودة كل كيان العدو، وفي المقدمة يافا المحتلة تحت النار، وسنتدخل بالإسناد بمختلف المسارات العسكرية".
وأعلن الحوثي "ثبات موقفه في مساندة "حزب الله" والشعب اللبناني، مع استمرار العدو بالاعتداءات وعدم التزامه بالانسحاب التام واحتلاله مواقع في الأراضي اللبنانية"، محذرًا إسرائيل من "الاستمرار في الاحتلال والاعتداء".
ودعا زعيم "أنصار الله"، إسرائيل إلى "تصحيح نظرتها الخاطئة"، معتبرًا أن "التشييع التاريخي للسيد نصر الله والسيد صفي الدين، يؤكد ثبات الشعب اللبناني على خيار المقاومة واحتضانه للمجاهدين وتعافي المقاومة".
عبد الملك الحوثي - سبوتنيك عربي, 1920, 16.01.2025
"أنصار الله" تعلن موقفها من اتفاق غزة
16 يناير, 18:05 GMT
وفي 19 يناير/ كانون الثاني الماضي، أعلنت جماعة "أنصار الله"، أنها "ستظل تراقب التزام إسرائيل بالاتفاق الذي توصلت إليه مع حركة حماس الفلسطينية لوقف إطلاق النار في قطاع غزة"، مؤكدة وضع قواتها في حالة استعداد وجهوزية حال حدوث تطورات.
وكانت "أنصار الله"، قد كشفت في 16 يناير الماضي، عن تنفيذها هجمات على إسرائيل والسفن المرتبطة بها وبأمريكا وبريطانيا بـ1255 صاروخاً بالستيًا ومجنحًا وفرط صوتي وطائرة مُسيرة، منذ نوفمبر/ تشرين الثاني 2023، والتي تبررها الجماعة بأنها إسناد للفصائل الفلسطينية في مواجهة الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة.
ويشهد اليمن تهدئة هشة منذ إعلان الأمم المتحدة، في 2 أكتوبر/ تشرين الأول 2022، عدم توصل الحكومة اليمنية وجماعة "أنصار الله" إلى اتفاق لتمديد وتوسيع الهدنة، التي استمرت 6 أشهر.
ويعاني البلد العربي، للعام العاشر تواليًا، صراعًا مستمرًا على السلطة بين الحكومة المعترف بها دوليًا وجماعة "أنصار الله"، انعكست تداعياته على مختلف النواحي، إذ تسبب في أزمة إنسانية تصفها الأمم المتحدة بأنها واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية على مستوى العالم.
جماعة أنصار الله اليمنية، تنشر مشاهد، تقول إنها من عملية استهداف عناصرها للسفينة البريطانية غوارديلا مون النفطية - سبوتنيك عربي, 1920, 13.02.2025
هل تعاود "أنصار الله" قصف السفن في البحر الأحمر واستهداف إسرائيل إذا انهارت الهدنة في قطاع غزة؟
13 فبراير, 20:40 GMT
وتسيطر جماعة "أنصار الله" منذ سبتمبر/ أيلول 2014، على غالبية المحافظات وسط وشمالي اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 مارس/ آذار 2015، عمليات عسكرية دعماً للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.
وأودت الحرب الدائرة في اليمن، حتى أواخر 2021، بحياة 377 ألف شخص، كما ألحقت بالاقتصاد اليمني خسائر تراكمية تُقدر بـ126 مليار دولار، في حين بات 80 بالمئة من السكان البالغ عددهم نحو 35 مليون نسمة بحاجة إلى مساعدات إنسانية، حسب تقارير الأمم المتحدة.
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