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"أنصار الله" لـ "سبوتنيك": أولويتنا وقف العدوان على غزة ومستعدون لدفع ثمن مساندتنا للشعب الفلسطيني
"أنصار الله" لـ "سبوتنيك": أولويتنا وقف العدوان على غزة ومستعدون لدفع ثمن مساندتنا للشعب الفلسطيني
سبوتنيك عربي
أعلن رئيس الهيئة الإعلامية في حركة "أنصار الله" نصر الدين عامر أنّ "الأولوية بالنسبة للحركة هي لوقف العدوان الإسرائيلي على غزة ووقف الإبادة الجماعية بحق الشعب... 16.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-16T07:42+0000
2025-01-16T07:42+0000
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وأوضح في حديث عبر إذاعة "سبوتنيك"، أنّ "حركة "أنصار الله" لن تتخلى عن إسناد فلسطين، وأنها دخلت معركة لمساندة غزة من منطلق الواجب".كما أشار رئيس الهيئة الإعلامية في حركة "أنصار الله" إلى أنّ " اليمن نجح في الضغط على الجبهة الداخلية للاحتلال الإسرائيلي، حيث بات الإسرائيليون يدخلون إلى الملاجئ بشكل يومي".وأكد ضيف "سبوتنيك"، أنّ "الحركة تمتلك القدرة على مواجهة إسرائيل والتحالف الدولي، وأنها قادرة على الاستمرار في معركتها إلى ما لا نهاية". وقال: "لن يكون لدينا خيار سوى المواجهة، والاستسلام ليس من خياراتنا".وأوضح أيضًا أن لدى حركة "أنصار الله" جبهة إسناد قوية في اليمن لفلسطين، إضافة إلى جبهة التحالف الذي يعتدي على اليمن". كما أشار إلى أنّ "هناك موقفًا هامًا للسيد عبد الملك الحوثي سيصدر اليوم في هذا السياق".
https://sarabic.ae/20250115/أنصار-الله-تعلن-استهداف-حاملة-طائرات-أمريكية-وقطع-حربية-تابعة-لها-في-البحر-الأحمر-1096810861.html
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تقارير سبوتنيك, أخبار اليمن الأن, أخبار فلسطين اليوم, غزة, إسرائيل, حصري
تقارير سبوتنيك, أخبار اليمن الأن, أخبار فلسطين اليوم, غزة, إسرائيل, حصري

"أنصار الله" لـ "سبوتنيك": أولويتنا وقف العدوان على غزة ومستعدون لدفع ثمن مساندتنا للشعب الفلسطيني

07:42 GMT 16.01.2025
© AP Photo / Osamah Abdulrahmanجماعة أنصار الله في اليمن
جماعة أنصار الله في اليمن - سبوتنيك عربي, 1920, 16.01.2025
© AP Photo / Osamah Abdulrahman
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حصري
أعلن رئيس الهيئة الإعلامية في حركة "أنصار الله" نصر الدين عامر أنّ "الأولوية بالنسبة للحركة هي لوقف العدوان الإسرائيلي على غزة ووقف الإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني".
وأوضح في حديث عبر إذاعة "سبوتنيك"، أنّ "حركة "أنصار الله" لن تتخلى عن إسناد فلسطين، وأنها دخلت معركة لمساندة غزة من منطلق الواجب".

وأضاف عامر، أنّ "الحركة تمكنت من فرض حصار بحري على العدو الإسرائيلي، حيث تمكنت من فتح جبهة مع الولايات المتحدة، إلا أن واشنطن لم تستطع منع هذا الحصار".

تحولت إلى كتلة من اللهب...أنصار الله تنشر مشاهد لاستهداف سفينة يونانية في البحر الأحمر - سبوتنيك عربي, 1920, 15.01.2025
"أنصار الله" تعلن استهداف حاملة طائرات أمريكية وقطع حربية تابعة لها في البحر الأحمر
أمس, 13:31 GMT
كما أشار رئيس الهيئة الإعلامية في حركة "أنصار الله" إلى أنّ " اليمن نجح في الضغط على الجبهة الداخلية للاحتلال الإسرائيلي، حيث بات الإسرائيليون يدخلون إلى الملاجئ بشكل يومي".

وشدد عامر أنّ "الحركة مستعدة لدفع أي ثمن لمساندة غزة"، وقال: "إذا لم يتوقف العدوان على غزة، لا مشكلة لدينا في دفع أي ثمن، ولكن يجب على الاحتلال الإسرائيلي أن يعلم أننا لن نقف مكتوفي الأيدي إذا وسعوا عدوانهم علينا، وسيدفعون ثمنًا باهظًا في حال توسيع هذه المعركة".

وأكد ضيف "سبوتنيك"، أنّ "الحركة تمتلك القدرة على مواجهة إسرائيل والتحالف الدولي، وأنها قادرة على الاستمرار في معركتها إلى ما لا نهاية". وقال: "لن يكون لدينا خيار سوى المواجهة، والاستسلام ليس من خياراتنا".
وأوضح أيضًا أن لدى حركة "أنصار الله" جبهة إسناد قوية في اليمن لفلسطين، إضافة إلى جبهة التحالف الذي يعتدي على اليمن". كما أشار إلى أنّ "هناك موقفًا هامًا للسيد عبد الملك الحوثي سيصدر اليوم في هذا السياق".
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