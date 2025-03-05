https://sarabic.ae/20250305/أنصار-الله-تعلن-إسقاط-طائرة-مسيرة-أمريكية-من-طراز-إم-كيو-9-فيديو-1098401650.html
"أنصار الله" تعلن إسقاط طائرة مسيرة أمريكية من طراز "إم كيو-9"... فيديو
"أنصار الله" تعلن إسقاط طائرة مسيرة أمريكية من طراز "إم كيو-9"... فيديو
سبوتنيك عربي
أعلنت جماعة "أنصار الله" (الحوثيون) في اليمن، إسقاط طائرة مسيّرة أمريكية متطورة من طراز "إم كيو 9"، زاعمة أنها انتهكت المجال الجوي اليمني أثناء تنفيذها "مهام... 05.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-05T08:06+0000
2025-03-05T08:06+0000
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وفي بيان رسمي، قال المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية التابعة للحوثيين، العميد يحيى سريع، "نجحت دفاعاتنا الجوية في إسقاط طائرة أمريكية معادية من طراز MQ-9 أثناء تنفيذها مهام عدائية في أجواء محافظة الحديدة".وأضاف: "هذه هي الطائرة الـ 15 التي تسقطها دفاعاتنا الجوية، دعما وإسنادا لإخواننا في غزة ولبنان".وأشار سريع إلى أن قوات "أنصار الله" مستمرة في تنفيذ مهامها الدفاعية، مؤكداً أن الجماعة تتابع وترصد جميع التحركات المعادية في البحرين الأحمر والعربي.كما أوضح أنها في حالة استعداد كامل للتعامل مع أي تطورات خلال المرحلة المقبلة.يُذكر أنه في 19 يناير/ كانون الثاني الماضي، أكدت جماعة "أنصار الله" أنها ستواصل مراقبة التزام إسرائيل بالاتفاق الذي توصلت إليه مع حركة حماس لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، مشددة على أن قواتها في حالة جهوزية واستعداد لأي مستجدات على الساحة الإقليمية.
https://sarabic.ae/20250302/أنصار-الله-العين-تراقب-غزة-ومستعدون-للذهاب-لحرب-شاملة-تستهدف-مصالح-أمريكا-في-المنطقة-1098325401.html
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أخبار اليمن الأن, الولايات المتحدة الأمريكية, أنصار الله, العالم العربي, الأخبار
أخبار اليمن الأن, الولايات المتحدة الأمريكية, أنصار الله, العالم العربي, الأخبار
"أنصار الله" تعلن إسقاط طائرة مسيرة أمريكية من طراز "إم كيو-9"... فيديو
أعلنت جماعة "أنصار الله" (الحوثيون) في اليمن، إسقاط طائرة مسيّرة أمريكية متطورة من طراز "إم كيو 9"، زاعمة أنها انتهكت المجال الجوي اليمني أثناء تنفيذها "مهام عدائية" في محافظة الحديدة.
وفي بيان رسمي، قال
المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية التابعة للحوثيين، العميد يحيى سريع، "نجحت دفاعاتنا الجوية في إسقاط طائرة أمريكية معادية من طراز MQ-9 أثناء تنفيذها مهام عدائية في أجواء محافظة الحديدة".
وأضاف: "هذه هي الطائرة الـ 15 التي تسقطها دفاعاتنا الجوية، دعما وإسنادا لإخواننا في غزة ولبنان".
وأشار سريع إلى أن قوات "أنصار الله" مستمرة في تنفيذ مهامها الدفاعية، مؤكداً أن الجماعة تتابع وترصد جميع التحركات المعادية في البحرين الأحمر والعربي.
كما أوضح أنها في حالة استعداد كامل للتعامل مع أي تطورات خلال المرحلة المقبلة.
يُذكر أنه في 19 يناير/ كانون الثاني الماضي، أكدت جماعة "أنصار الله
" أنها ستواصل مراقبة التزام إسرائيل بالاتفاق الذي توصلت إليه مع حركة حماس لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، مشددة على أن قواتها في حالة جهوزية واستعداد لأي مستجدات على الساحة الإقليمية.