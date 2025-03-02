https://sarabic.ae/20250302/مستشار-رئاسة-الوزراء-في-حكومة-صنعاء-لـسبوتنيك-اليمن-لديه-قدرات-تمكنه-من-سحق-أي-عدوان-1098323269.html

مستشار رئاسة الوزراء في حكومة صنعاء لـ"سبوتنيك": اليمن لديه قدرات تمكنه من سحق أي عدوان

مستشار رئاسة الوزراء في حكومة صنعاء لـ"سبوتنيك": اليمن لديه قدرات تمكنه من سحق أي عدوان

سبوتنيك عربي

أكد مستشار رئاسة الوزراء في حكومة صنعاء، حميد عبد القادر عنتر، أن اليمن يُعلن "النفير العام والاستنفار السياسي والعسكري والإعلامي لمواجهة أي تصعيد قادم من قبل... 02.03.2025, سبوتنيك عربي

2025-03-02T15:45+0000

2025-03-02T15:45+0000

2025-03-02T15:45+0000

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وقال في اتصال مع "سبوتنيك"، اليوم الأحد، إن "اليمن يوجه رسالة إلى العالم أنه قادر على سحق كل قوات الغزو الدولي، ولكم عظة وعبرة من العدوان لعشر سنوات شاركت فيها 17 دولة عربية عميلة و60 دولة أوروبية بدعم لوجستي، وأدارت المعركة واشنطن والكيان الصهيوني ونفذ العدوان النظام السعودي والإماراتي"، وفق تعبيره.وتابع عنتر: "يمن اليوم غير يمن الأمس، اليمن اليوم يمتلك مخزون استراتيجي من صواريخ الفرط صوتية التي لا تملكها أي دولة في الشرق الأوسط، ولديه ملايين المسيرات،اليمن قادر أن يحول كل عواصم دول العدوان إلى رماد، كذلك سوف يلحق هزيمة كبرى بالكيان الصهيوني والشيطان الأكبر، وسيتم غلق مضيق باب المندب كامل وفرض حصار على العالم، وبالتالي العالم سيركع تحت أقدام اليمنيين، لأن الصراع بين معسكرين، معسكر الحق ومعسكر الباطل".وأوضح مستشار مجلس الوزراء، "أن اليمن اليوم لم يعد يخاف من شيء، لأن اليمن قد تم تدميره اقتصاديا خلال عشر سنوات، باقي مع اليمن الكرامة ولا تستطيع قوى الاستكبار وأدواتهم انتزاعها منهم، الخوف لدى دول الخليج الذين يعيشون في رفاهية ويملكون القصور والسيارات الفارهة والمسابح، اليمن لا يخاف من أي قوة في العالم ،لأن اليمنيين لا يقبلون بالخنوع والذل والهوان والضيم، اليمنيين أحرار، لذلك اليمن هو من سيغير وجه المنطقة والعالم".وهدد زعيم جماعة "أنصار الله" اليمنية، عبد الملك الحوثي، يوم الجمعة الماضية، تل أبيب باستئناف هجمات الجماعة على إسرائيل، في حال عاودت الأخيرة عملياتها العسكرية في قطاع غزة الفلسطيني.وقال الحوثي، في كلمة بمناسبة حلول شهر رمضان، نشر نصها تلفزيون "المسيرة" التابع للجماعة: "نؤكد على ثبات موقفنا بنصرة الشعب الفلسطيني والفصائل مع المحاولات الإسرائيلية للتهرب من وقف إطلاق النار والمرحلة الثانية".وأضاف: "نؤكد أن عودة الحرب على غزة ستصاحبها عودة كل كيان العدو، وفي المقدمة يافا المحتلة تحت النار، وسنتدخل بالإسناد بمختلف المسارات العسكرية".وأعلن الحوثي "ثبات موقفه في مساندة "حزب الله" والشعب اللبناني، مع استمرار العدو بالاعتداءات وعدم التزامه بالانسحاب التام واحتلاله مواقع في الأراضي اللبنانية"، محذرًا إسرائيل من "الاستمرار في الاحتلال والاعتداء".ودعا زعيم "أنصار الله"، إسرائيل إلى "تصحيح نظرتها الخاطئة"، معتبرًا أن "التشييع التاريخي للسيد نصر الله والسيد صفي الدين، يؤكد ثبات الشعب اللبناني على خيار المقاومة واحتضانه للمجاهدين وتعافي المقاومة".وفي 19 يناير/ كانون الثاني الماضي، أعلنت جماعة "أنصار الله"، أنها "ستظل تراقب التزام إسرائيل بالاتفاق الذي توصلت إليه مع حركة حماس الفلسطينية لوقف إطلاق النار في قطاع غزة"، مؤكدة وضع قواتها في حالة استعداد وجهوزية حال حدوث تطورات.وكانت "أنصار الله"، قد كشفت في 16 يناير الماضي، عن تنفيذها هجمات على إسرائيل والسفن المرتبطة بها و بأمريكا وبريطانيا بـ 1255 صاروخاً بالستيًا ومجنحًا وفرط صوتي وطائرة مُسيرة، منذ نوفمبر/ تشرين الثاني 2023، والتي تبررها الجماعة بأنها إسناد للفصائل الفلسطينية في مواجهة الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة.وتسيطر جماعة "أنصار الله" منذ سبتمبر/ أيلول 2014، على غالبية المحافظات وسط وشمالي اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 مارس/ آذار 2015، عمليات عسكرية دعماً للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.وأودت الحرب الدائرة في اليمن، حتى أواخر 2021، بحياة 377 ألف شخص، كما ألحقت بالاقتصاد اليمني خسائر تراكمية تُقدر بـ126 مليار دولار، في حين بات 80 بالمئة من السكان البالغ عددهم نحو 35 مليون نسمة بحاجة إلى مساعدات إنسانية، حسب تقارير الأمم المتحدة.

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https://sarabic.ae/20250225/الحكومة-اليمنية-250-مليار-دولار-خسائر-و80-بطالة-بسبب-الحرب-1098177627.html

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