https://sarabic.ae/20250220/وزير-الأوقاف-اليمني-لـسبوتنيك-فلسطين-قضية-الأمة-والوحدة-طريق-النصر-والتأييد-1098010792.html
وزير الأوقاف اليمني لـ"سبوتنيك": فلسطين قضية الأمة والوحدة طريق النصر والتأييد
وزير الأوقاف اليمني لـ"سبوتنيك": فلسطين قضية الأمة والوحدة طريق النصر والتأييد
سبوتنيك عربي
أشاد وزير الأوقاف والإرشاد اليمني، محمد شبيبة، اليوم الخميس، بالمؤتمر الإسلامي الإسلامي الذي يعقد في البحرين، برعاية شيخ الأزهر، مؤكدا أنه "يصب في مصلحة وحدة... 20.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-20T16:11+0000
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وشدد في تصريحات لـ"سبوتنيك"، على "ضرورة توحيد صف المجتمعات الإسلامية، ونبذ الخلافات، موضحا أن "الفُرقة والشتات لا تجلب سوى الصراع والدمار والفوضى". وأوضح شبيبة أن "نجاح هذا المؤتمر في مهمته من شأنه أن يقوي الصف الإسلامي، ويزيد من الوحدة التي تصب في مصلحة الإنسانية بشكل عام"، مضيفا: "كلما كان الناس على التآخي والتعايش كلما صارتالأمور بأمن وأمان وطمأنينة". ويرى الوزير اليمني أن "المؤتمر يكرّس ويؤكد على وحدة المسلمين ووحدة الصف الإسلامي، ونبذ الخلاف والفرقة، التي من شأنها إن وقعت أن تفتت عضض هذه الأمة". وانطلقت، أمس الأربعاء، أعمال مؤتمر الحوار الإسلامي المنعقد في العاصمة البحرينية المنامة، تحت شعار "أمة واحدة ومصير مشترك"، وتستمر فعاليات المؤتمر لمدة بومين، وذلك بحضور شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب.وحسبما أفاد مراسل "سبوتنيك"، يسعى المؤتمر إلى "الإفادة من التجارب السابقة كافة، على طريق التقارب بين مكونات الأمة الواحدة، ومبادرات الحوار التي تمت على هذا الطريق، لاستكمال ما بدأته برؤيةٍ جديدةٍ أقوى وأوسع أفقًا، من خلال مناقشة القضايا الأكثر أهميةً وإلحاحًا، والتركيز على مواطن التحدي، وتقديم إضافة نوعية حقيقية في مجال الوحدة الإسلامية".
https://sarabic.ae/20250220/نائب-الرئيس-الإيراني-الأسبق-لـسبوتنيك-نتمسك-بفكرة-الأزهرية-والوسطية-في-مواجهة-التطرف-والإرهاب-1098009302.html
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حصري, البحرين, أخبار العالم الآن, العالم العربي
حصري, البحرين, أخبار العالم الآن, العالم العربي
وزير الأوقاف اليمني لـ"سبوتنيك": فلسطين قضية الأمة والوحدة طريق النصر والتأييد
حصري
أشاد وزير الأوقاف والإرشاد اليمني، محمد شبيبة، اليوم الخميس، بالمؤتمر الإسلامي الإسلامي الذي يعقد في البحرين، برعاية شيخ الأزهر، مؤكدا أنه "يصب في مصلحة وحدة المسلمين جميعا".
وشدد في تصريحات لـ"سبوتنيك"، على "ضرورة توحيد صف المجتمعات الإسلامية، ونبذ الخلافات، موضحا أن "الفُرقة والشتات لا تجلب سوى الصراع والدمار والفوضى".
وأوضح شبيبة أن "نجاح هذا المؤتمر في مهمته من شأنه أن يقوي الصف الإسلامي، ويزيد من الوحدة التي تصب في مصلحة الإنسانية بشكل عام"، مضيفا: "كلما كان الناس على التآخي والتعايش كلما صارتالأمور بأمن وأمان وطمأنينة".
ويرى الوزير اليمني أن "المؤتمر يكرّس ويؤكد على وحدة المسلمين ووحدة الصف الإسلامي، ونبذ الخلاف والفرقة، التي من شأنها إن وقعت أن تفتت عضض هذه الأمة".
وفيما يتعلق بتركيز المؤتمر على القضية الفلسطينية، فقد اعتبر وزير الأوقاف والإرشاد اليمني، محمد شبيبة، أنها "قضية المسلمين جميعا، ولا يمكن نصرها ومساندتها من قبل المسلمين إذا كانوا على شتات وفرقة"، معتبرا أن "الوحدة وترميم البيت المسلم نُصرة وتأييد للقضية الفلسطينية".
وانطلقت، أمس الأربعاء، أعمال مؤتمر الحوار الإسلامي المنعقد في العاصمة البحرينية المنامة، تحت شعار "أمة واحدة ومصير مشترك"، وتستمر فعاليات المؤتمر لمدة بومين، وذلك بحضور شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب.
وحسبما أفاد مراسل "سبوتنيك"، يسعى المؤتمر
إلى "الإفادة من التجارب السابقة كافة، على طريق التقارب بين مكونات الأمة الواحدة، ومبادرات الحوار التي تمت على هذا الطريق، لاستكمال ما بدأته برؤيةٍ جديدةٍ أقوى وأوسع أفقًا، من خلال مناقشة القضايا الأكثر أهميةً وإلحاحًا، والتركيز على مواطن التحدي، وتقديم إضافة نوعية حقيقية في مجال الوحدة الإسلامية".