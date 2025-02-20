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نائب الرئيس الإيراني الأسبق لـ"سبوتنيك": نتمسك بفكرة "الأزهرية" والوسطية في مواجهة التطرف والإرهاب
نائب الرئيس الإيراني الأسبق لـ"سبوتنيك": نتمسك بفكرة "الأزهرية" والوسطية في مواجهة التطرف والإرهاب
سبوتنيك عربي
أشاد محمد علي أبطحي، نائب الرئيس الإيراني الأسبق، ورئيس المؤسسة الدولية لحوار الأديان، بمؤتمر الحوار الإسلامي الإسلامي، الذي يعقد في العاصمة البحرينية المنامة. 20.02.2025, سبوتنيك عربي
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وقال في تصريحات لـ"سبوتنيك" إن "الوقت الحالي، وعالمنا المعاصر يحتاج إلى مثل هذه المؤتمرات، من أجل التخفيف من الفكر التطرفي بالعالم الإسلامي".وشدد على فكرة "الأزهرية"، و"ضرورة التمسك بالأزهر باعتباره مندوب رأي الوسطية في الإسلام"، مؤكدا "أنهم يحاربون كثيرا باسم الإسلام العقلي، والتمسك بالوسطية، ضد فكرة الإرهاب والتطرف". وانطلقت، أمس الأربعاء، أعمال مؤتمر الحوار الإسلامي المنعقد في العاصمة البحرينية المنامة، تحت شعار "أمة واحدة ومصير مشترك"، وتستمر فعاليات المؤتمر لمدة بومين، وذلك بحضور شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب.وحسبما أفاد مراسل "سبوتنيك"، يسعى المؤتمر إلى "الإفادة من التجارب السابقة كافة، على طريق التقارب بين مكونات الأمة الواحدة، ومبادرات الحوار التي تمت على هذا الطريق، لاستكمال ما بدأته برؤيةٍ جديدةٍ أقوى وأوسع أفقًا، من خلال مناقشة القضايا الأكثر أهميةً وإلحاحًا، والتركيز على مواطن التحدي، وتقديم إضافة نوعية حقيقية في مجال الوحدة الإسلامية".
https://sarabic.ae/20250220/الأمين-العام-للهيئة-العالمية-للفقه-الإسلامي-لـسبوتنيك-مؤتمر-الحوار-مهم-لمواجهة-الطائفية-والحروب-1098007036.html
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نائب الرئيس الإيراني الأسبق لـ"سبوتنيك": نتمسك بفكرة "الأزهرية" والوسطية في مواجهة التطرف والإرهاب

15:26 GMT 20.02.2025
© Sputnik . WAEL MAGDIمحمد علي أبطحي، نائب الرئيس الإيراني الأسبق
محمد علي أبطحي، نائب الرئيس الإيراني الأسبق - سبوتنيك عربي, 1920, 20.02.2025
© Sputnik . WAEL MAGDI
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أشاد محمد علي أبطحي، نائب الرئيس الإيراني الأسبق، ورئيس المؤسسة الدولية لحوار الأديان، بمؤتمر الحوار الإسلامي الإسلامي، الذي يعقد في العاصمة البحرينية المنامة.
وقال في تصريحات لـ"سبوتنيك" إن "الوقت الحالي، وعالمنا المعاصر يحتاج إلى مثل هذه المؤتمرات، من أجل التخفيف من الفكر التطرفي بالعالم الإسلامي".
وشدد على فكرة "الأزهرية"، و"ضرورة التمسك بالأزهر باعتباره مندوب رأي الوسطية في الإسلام"، مؤكدا "أنهم يحاربون كثيرا باسم الإسلام العقلي، والتمسك بالوسطية، ضد فكرة الإرهاب والتطرف".
وأوضح أبطحي أن "مؤتمر الحوار الإسلامي الإسلامي والمجموعات المشاركة به يقوون الفكر الوسطي، إذ يحتاج العالم الإسلامي إلى فكرة الإصلاح كما نعمل عليها في إيران، وفكرة الوسطية والبُعد عن التطرف باسم الدين، أو ما يعرف باسم "الجهل المقدس".
وانطلقت، أمس الأربعاء، أعمال مؤتمر الحوار الإسلامي المنعقد في العاصمة البحرينية المنامة، تحت شعار "أمة واحدة ومصير مشترك"، وتستمر فعاليات المؤتمر لمدة بومين، وذلك بحضور شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب.
الأمين العام للهيئة العالمية للفقه الإسلامي أبو القاسم الديباجي - سبوتنيك عربي, 1920, 20.02.2025
الأمين العام للهيئة العالمية للفقه الإسلامي لـ"سبوتنيك": مؤتمر الحوار مهم لمواجهة الطائفية والحروب
14:46 GMT
وحسبما أفاد مراسل "سبوتنيك"، يسعى المؤتمر إلى "الإفادة من التجارب السابقة كافة، على طريق التقارب بين مكونات الأمة الواحدة، ومبادرات الحوار التي تمت على هذا الطريق، لاستكمال ما بدأته برؤيةٍ جديدةٍ أقوى وأوسع أفقًا، من خلال مناقشة القضايا الأكثر أهميةً وإلحاحًا، والتركيز على مواطن التحدي، وتقديم إضافة نوعية حقيقية في مجال الوحدة الإسلامية".
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