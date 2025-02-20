الأمين العام للهيئة العالمية للفقه الإسلامي لـ"سبوتنيك": مؤتمر الحوار مهم لمواجهة الطائفية والحروب

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الكرملين: بوتين يجري محادثة هاتفية مع ولي العهد السعودي
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10:28 GMT
10 د
مرايا العلوم
الطيور تتألق في الإغلاق والذكاء والاضطراب وإنسان الجزيرة العربية
10:38 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
سر نجاح الشركات وطرق تحفيزها
11:03 GMT
23 د
مساحة حرة
موسيقى تشبه حبوب الهلوسة.. المخدرات الرقمية خطر يهدد الشباب
11:26 GMT
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عرب بوينت بودكاست
تغير المناخ والهجرات الجماعية وعالم أحياء الكيمياء وقتلته الثورة
11:52 GMT
8 د
الإنسان والثقافة
الأدب الروسي امتد بعيدا لكل بلاد العالم وأصبح الأكثر تأثيرا عالميا
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29 د
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عوائد مخلفات الطيور البحرية وأسرَّة العصر الحجري وأول من اكتشف معدنا
12:33 GMT
19 د
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الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
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7 د
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مفاوضات الرياض.. تقارب روسي أمريكي وسط قلق أوروبي
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عرب بوينت بودكاست
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المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
09:16 GMT
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المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
09:33 GMT
27 د
لقاء سبوتنيك
مخاطر كبيرة تهدد مشروع قيام الدولة الفلسطينية
10:03 GMT
57 د
عرب بوينت بودكاست
سر نجاح الشركات وطرق تحفيزها
11:03 GMT
23 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
11:33 GMT
27 د
ملفات ساخنة
رغم مرور 6 عقود... التجارب النووية الفرنسية في الجزائر تلقي بظلالها على العلاقات بين البلدين
12:03 GMT
29 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
12:33 GMT
18 د
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موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
12:50 GMT
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الإنسان والثقافة
العلاقات الثقافية الروسية اللبنانية بين الماضي والحاضر
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كيفية اكتشاف الطفل الموهوب وتداعيات تجاهل موهبته؟
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فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
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خبير: زيلينسكي غير مؤهل لقيادة أوكرانيا التي يجب أن تكون فيها منفتحة على روسيا في المرحلة المقبلة
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الأمين العام للهيئة العالمية للفقه الإسلامي لـ"سبوتنيك": مؤتمر الحوار مهم لمواجهة الطائفية والحروب
الأمين العام للهيئة العالمية للفقه الإسلامي لـ"سبوتنيك": مؤتمر الحوار مهم لمواجهة الطائفية والحروب
سبوتنيك عربي
قال الأمين العام للهيئة العالمية للفقه الإسلامي، أبو القاسم الديباجي، إنه متفائل بشأن مؤتمر الحوار الإسلامي، وما يطرح به من أفكار. 20.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-20T14:46+0000
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وأوضح في حديثه لـ "سبوتنيك"، أن المؤتمر يشهد مشاركة صناع الفكر والقرار من مختلف الجهات، مؤكدا أن اجتماع تلك الشخصيات في مكان واحد هو نوع من الإعجاز في هذا العصر.وتابع: "هذه المؤتمرات ضرورية وواجبة لحل المشاكل والقضايا الطائفية في العالم، لا سيما في ظل الحروب والأزمات، مؤكدًا أن مخرجات المؤتمر سوف تصب في صالح الدول الإسلامية".وشدد على ضرورة الخروج بوثيقة قوية جامعة تفيد الدول الإسلامية، وتقدم أفكارا جديدة للوحدة، تكون بداية خير في مستقبل قريب مختلف، مبديا تفاؤله من المؤتمر والمخرجات والتوصيات المرتقب الخروج بها".وانطلقت، أمس الأربعاء، أعمال مؤتمر الحوار الإسلامي المنعقد في العاصمة البحرينية المنامة، تحت شعار "أمة واحدة ومصير مشترك"، وتستمر فعاليات المؤتمر لمدة بومين، وذلك بحضور شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب.وحسبما أفاد مراسل "سبوتنيك"، يسعى المؤتمر إلى "الإفادة من التجارب السابقة كافة، على طريق التقارب بين مكونات الأمة الواحدة، ومبادرات الحوار التي تمت على هذا الطريق، لاستكمال ما بدأته برؤيةٍ جديدةٍ أقوى وأوسع أفقًا، من خلال مناقشة القضايا الأكثر أهميةً وإلحاحًا، والتركيز على مواطن التحدي، وتقديم إضافة نوعية حقيقية في مجال الوحدة الإسلامية".
https://sarabic.ae/20250220/الديلمي-لـ-سبوتنيك-الحوار-الإسلامي-مهم-لمواجهة-المخاطر-التي-تواجه-العالم-1098004440.html
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الأمين العام للهيئة العالمية للفقه الإسلامي لـ"سبوتنيك": مؤتمر الحوار مهم لمواجهة الطائفية والحروب

14:46 GMT 20.02.2025
© Sputnik . WAEL MAGDIالأمين العام للهيئة العالمية للفقه الإسلامي أبو القاسم الديباجي
الأمين العام للهيئة العالمية للفقه الإسلامي أبو القاسم الديباجي - سبوتنيك عربي, 1920, 20.02.2025
© Sputnik . WAEL MAGDI
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قال الأمين العام للهيئة العالمية للفقه الإسلامي، أبو القاسم الديباجي، إنه متفائل بشأن مؤتمر الحوار الإسلامي، وما يطرح به من أفكار.
وأوضح في حديثه لـ "سبوتنيك"، أن المؤتمر يشهد مشاركة صناع الفكر والقرار من مختلف الجهات، مؤكدا أن اجتماع تلك الشخصيات في مكان واحد هو نوع من الإعجاز في هذا العصر.
يحيى الديلمي خطيب مسجد العلمي في صنعاء - سبوتنيك عربي, 1920, 20.02.2025
الديلمي لـ "سبوتنيك": الحوار الإسلامي مهم لمواجهة المخاطر التي تواجه العالم
13:53 GMT
وتابع: "هذه المؤتمرات ضرورية وواجبة لحل المشاكل والقضايا الطائفية في العالم، لا سيما في ظل الحروب والأزمات، مؤكدًا أن مخرجات المؤتمر سوف تصب في صالح الدول الإسلامية".
وشدد على ضرورة الخروج بوثيقة قوية جامعة تفيد الدول الإسلامية، وتقدم أفكارا جديدة للوحدة، تكون بداية خير في مستقبل قريب مختلف، مبديا تفاؤله من المؤتمر والمخرجات والتوصيات المرتقب الخروج بها".
وانطلقت، أمس الأربعاء، أعمال مؤتمر الحوار الإسلامي المنعقد في العاصمة البحرينية المنامة، تحت شعار "أمة واحدة ومصير مشترك"، وتستمر فعاليات المؤتمر لمدة بومين، وذلك بحضور شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب.
وحسبما أفاد مراسل "سبوتنيك"، يسعى المؤتمر إلى "الإفادة من التجارب السابقة كافة، على طريق التقارب بين مكونات الأمة الواحدة، ومبادرات الحوار التي تمت على هذا الطريق، لاستكمال ما بدأته برؤيةٍ جديدةٍ أقوى وأوسع أفقًا، من خلال مناقشة القضايا الأكثر أهميةً وإلحاحًا، والتركيز على مواطن التحدي، وتقديم إضافة نوعية حقيقية في مجال الوحدة الإسلامية".
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