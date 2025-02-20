https://sarabic.ae/20250220/الديلمي-لـ-سبوتنيك-الحوار-الإسلامي-مهم-لمواجهة-المخاطر-التي-تواجه-العالم-1098004440.html

الديلمي لـ "سبوتنيك": الحوار الإسلامي مهم لمواجهة المخاطر التي تواجه العالم

الديلمي لـ "سبوتنيك": الحوار الإسلامي مهم لمواجهة المخاطر التي تواجه العالم

سبوتنيك عربي

قال يحيى الديلمي، خطيب مسجد العلمي في صنعاء، إن إطلاق الحوار الإسلامي في المنامة، يرتكز على مبدأ إسلامي مهم يجب أن يتجذر في البلدان الإسلامية للانتقال من مرحلة... 20.02.2025, سبوتنيك عربي

2025-02-20T13:53+0000

2025-02-20T13:53+0000

2025-02-20T13:53+0000

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وأضاف الديلمي وهو من علماء الزيدية في اليمن، لـ "سبوتنيك"، أن المؤتمر الذي تستضيفه مملكة البحرين، له أهمية كبيرة، حيث يزيل الغشاوة ويسقط الجدارات الوهمية بين المسلمين، كما ينزع من المجتمع الإسلامي حالة الغلو في الطائفية الموجودة بينهم.وأوضح أن هذا الانقسام يؤثر على الكثير من القضايا والمخاطر التي تواجه الدول العربية والإسلامية، مضيفا: "إذا تقارب المسلمون وتفاهموا سيعلمون الخطر الذي يحدق بهم، وسوف ينتقلون من النظر لبعضهم في الخلافات والصراعات، ويوجهون قضيتهم نحو الوحدة والالتئام لمواجهة الأعداء".وانطلقت، أمس الأربعاء، أعمال مؤتمر الحوار الإسلامي المنعقد في العاصمة البحرينية المنامة، تحت شعار "أمة واحدة ومصير مشترك"، وتستمر فعاليات المؤتمر لمدة بومين، وذلك بحضور شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب.وحسبما أفاد مراسل "سبوتنيك"، يسعى المؤتمر إلى "الإفادة من التجارب السابقة كافة، على طريق التقارب بين مكونات الأمة الواحدة، ومبادرات الحوار التي تمت على هذا الطريق، لاستكمال ما بدأته برؤيةٍ جديدةٍ أقوى وأوسع أفقًا، من خلال مناقشة القضايا الأكثر أهميةً وإلحاحًا، والتركيز على مواطن التحدي، وتقديم إضافة نوعية حقيقية في مجال الوحدة الإسلامية".

https://sarabic.ae/20250220/مفتي-مصر-لـ-سبوتنيك-مؤتمر-الحوار-الإسلامي-يمكن-أن-يكون-اللبنة-الأولى-لحل-القضية-الفلسطينية-1098000850.html

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