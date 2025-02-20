الأمين العام لهيئة كبار علماء الأزهر الشريف لـ "سبوتنيك": كل تحديات الأمة تتعلق بالقضية الفلسطينية

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
ما مصير المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار
09:16 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
شيخوخة الأنواع ذات الدم البارد والاعتقاد السائد بأن التدهور البيولوجي التدريجي الذي يؤدي إلى نفوق الحيوانات أمر لا مفر منه
10:28 GMT
10 د
مرايا العلوم
الطيور تتألق في الإغلاق والذكاء والاضطراب وإنسان الجزيرة العربية
10:38 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
سر نجاح الشركات وطرق تحفيزها
11:03 GMT
23 د
مساحة حرة
موسيقى تشبه حبوب الهلوسة.. المخدرات الرقمية خطر يهدد الشباب
11:26 GMT
25 د
عرب بوينت بودكاست
تغير المناخ والهجرات الجماعية وعالم أحياء الكيمياء وقتلته الثورة
11:52 GMT
8 د
الإنسان والثقافة
الأدب الروسي امتد بعيدا لكل بلاد العالم وأصبح الأكثر تأثيرا عالميا
12:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
عوائد مخلفات الطيور البحرية وأسرَّة العصر الحجري وأول من اكتشف معدنا
12:33 GMT
19 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
12:53 GMT
7 د
مساحة حرة
مفاوضات الرياض.. تقارب روسي أمريكي وسط قلق أوروبي
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
13:33 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير: المفاوضات ضرورة أمريكية روسية
17:03 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
مخاطر كبيرة تهدد مشروع قيام الدولة الفلسطينية
18:03 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
117 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
21:00 GMT
33 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
09:16 GMT
17 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
09:33 GMT
27 د
لقاء سبوتنيك
مخاطر كبيرة تهدد مشروع قيام الدولة الفلسطينية
10:03 GMT
57 د
عرب بوينت بودكاست
سر نجاح الشركات وطرق تحفيزها
11:03 GMT
23 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
11:33 GMT
27 د
ملفات ساخنة
غم مرور 6 عقود... التجارب النووية الفرنسية في الجزائر تلقي بظلالها على العلاقات بين البلدين
12:03 GMT
29 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
12:33 GMT
18 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
12:50 GMT
10 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
13:03 GMT
1 د
الإنسان والثقافة
العلاقات الثقافية الروسية اللبنانية بين الماضي والحاضر
13:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
كيفية اكتشاف الطفل الموهوب وتداعيات تجاهل موهبته؟
13:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
13:50 GMT
10 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
117 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250220/الأمين-العام-لهيئة-كبار-علماء-الأزهر-الشريف-لـ-سبوتنيك-كل-تحديات-الأمة-تتعلق-بالقضية-الفلسطينية-1097989221.html
الأمين العام لهيئة كبار علماء الأزهر الشريف لـ "سبوتنيك": كل تحديات الأمة تتعلق بالقضية الفلسطينية
الأمين العام لهيئة كبار علماء الأزهر الشريف لـ "سبوتنيك": كل تحديات الأمة تتعلق بالقضية الفلسطينية
سبوتنيك عربي
قال الأمين العام لهيئة كبار علماء الأزهر الشريف، الشيخ عباس شومان، إن مؤتمر الحوار الإسلامي، يأتي في توقيت بالغ الأهمية، ومنعطف خطير تمر به الأمة الإسلامية... 20.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-20T11:07+0000
2025-02-20T11:07+0000
العالم العربي
الأخبار
أخبار فلسطين اليوم
الأزهر
البحرين
حصري
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/02/14/1097989013_0:10:1280:730_1920x0_80_0_0_d01a3066e68109561a2a34617b28d684.jpg
وأضاف في تصريحات لـ "سبوتنيك"، اليوم الخميس، أن توحيد الصفوف والاتفاق على الرؤى العامة والقضايا المشتركة للأمة بات أمرا ملحًا، ولعل المؤتمر يكون بداية جمع الشمل والاتحاد على كلمة واحدة.وتابع: "مهما اختلافنا في المذاهب الفكرية لا يمنع أن نتفق على قضايانا المصيرية، ونأمل أن يكون المؤتمر انطلاقة يأتي بعده ما يؤكد على هذه المعاني ويخلص الأمة من هذه المهاترات الجدلية التي لا طائل منها".وشدد على الاهتمام الخاص بالقضية الفلسطينية خلال أعمال المؤتمر، وقال إن القضية الفلسطينية تعتبر القضية المحورية للأمة العربية والإسلامية، وكل هذه المؤتمرات والتحديات متعلقة بالقضية الفلسطينية، وحتى التهديدات التي تواجه الأمة العربية والإسلامية بسبب القضية والتعامل الخاطئ معها من قبل القوى الكبرى. وانطلقت، أمس الأربعاء، أعمال مؤتمر الحوار الإسلامي المنعقد في العاصمة البحرينية المنامة، تحت شعار "أمة واحدة ومصير مشترك"، وتستمر فعاليات المؤتمر لمدة بومين، وذلك بحضور شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب.وحسبما أفاد مراسل "سبوتنيك"، يسعى المؤتمر إلى "الإفادة من التجارب السابقة كافة، على طريق التقارب بين مكونات الأمة الواحدة، ومبادرات الحوار التي تمت على هذا الطريق، لاستكمال ما بدأته برؤيةٍ جديدةٍ أقوى وأوسع أفقًا، من خلال مناقشة القضايا الأكثر أهميةً وإلحاحًا، والتركيز على مواطن التحدي، وتقديم إضافة نوعية حقيقية في مجال الوحدة الإسلامية".وتشترك أغلب مكونات العالم الإسلامي، ومدارسه ومذاهبه الفكرية، في الحوار عبر الرموز والمرجعيات الدينية والعلماء والمفكرين.وتتلخص أهداف المؤتمر في "التعاون على لم شمل الأمة الإسلامية بمكوناتها المتعددة، من خلال دعم وتعزيز الحوار الإسلامي الإسلامي، وبيان وتأكيد مساحات الاتفاق الواسعة بين المسلمين، ومنهج التعامل معها باعتبارها منطلقًا للحوار بين مذاهب المسلمين المتنوعة، وتعزيز دور المرجعيات والمؤسسات الدينية والعلمية في نشر الفكر المعتدل، ونبذ خطاب الكراهية والإسهام في تحقيق التفاهم والتضامن بين المسلمين باختلاف مذاهبهم".ويهدف كذلك إلى "العمل على تجديد الفكر الإسلامي في سبيل مواجهة أسباب التفرق والنزاع من جهة، والتحديات المشتركة للمسلمين من جهة ثانية، فضلًا عن السعي إلى التفاهم بين المرجعيات والقيادات الدينية والفكرية على خطة عمل دائمة في مجال الحوار الإسلامي الإسلامي، لتجنب تفاقم الصراعات وتدبير الخلافات، وإبراز التجارب الناجحة في تدبير التنوع داخل المجتمعات المسلمة، والإفادة من تجارب الحوار الإسلامي الإسلامي".
https://sarabic.ae/20250219/شيخ-الأزهر-يتحدث-عن-فلسطين-وقضية-التهجير-ويشدد-على-ضرورة-الوحدة-1097942192.html
https://sarabic.ae/20250219/انطلاق-أعمال-مؤتمر-الحوار-الإسلامي-في-البحرين-بحضور-شيخ-الأزهر-صور-1097941341.html
البحرين
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/02/14/1097989013_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_4e060215d54c80767fbb287f4c4a4aa9.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
العالم العربي, الأخبار, أخبار فلسطين اليوم, الأزهر, البحرين, حصري
العالم العربي, الأخبار, أخبار فلسطين اليوم, الأزهر, البحرين, حصري

الأمين العام لهيئة كبار علماء الأزهر الشريف لـ "سبوتنيك": كل تحديات الأمة تتعلق بالقضية الفلسطينية

11:07 GMT 20.02.2025
© Sputnik . WAEL MAGDIالأمين العام لهيئة كبار علماء الأزهر الشريف
الأمين العام لهيئة كبار علماء الأزهر الشريف - سبوتنيك عربي, 1920, 20.02.2025
© Sputnik . WAEL MAGDI
تابعنا عبر
حصري
قال الأمين العام لهيئة كبار علماء الأزهر الشريف، الشيخ عباس شومان، إن مؤتمر الحوار الإسلامي، يأتي في توقيت بالغ الأهمية، ومنعطف خطير تمر به الأمة الإسلامية والعربية وتحديات غير مسبوقة.
وأضاف في تصريحات لـ "سبوتنيك"، اليوم الخميس، أن توحيد الصفوف والاتفاق على الرؤى العامة والقضايا المشتركة للأمة بات أمرا ملحًا، ولعل المؤتمر يكون بداية جمع الشمل والاتحاد على كلمة واحدة.
مؤتمر الحوار الإسلامي - سبوتنيك عربي, 1920, 19.02.2025
شيخ الأزهر يتحدث عن فلسطين وقضية التهجير ويشدد على ضرورة الوحدة
أمس, 07:44 GMT
وتابع: "مهما اختلافنا في المذاهب الفكرية لا يمنع أن نتفق على قضايانا المصيرية، ونأمل أن يكون المؤتمر انطلاقة يأتي بعده ما يؤكد على هذه المعاني ويخلص الأمة من هذه المهاترات الجدلية التي لا طائل منها".
وشدد على الاهتمام الخاص بالقضية الفلسطينية خلال أعمال المؤتمر، وقال إن القضية الفلسطينية تعتبر القضية المحورية للأمة العربية والإسلامية، وكل هذه المؤتمرات والتحديات متعلقة بالقضية الفلسطينية، وحتى التهديدات التي تواجه الأمة العربية والإسلامية بسبب القضية والتعامل الخاطئ معها من قبل القوى الكبرى.
وانطلقت، أمس الأربعاء، أعمال مؤتمر الحوار الإسلامي المنعقد في العاصمة البحرينية المنامة، تحت شعار "أمة واحدة ومصير مشترك"، وتستمر فعاليات المؤتمر لمدة بومين، وذلك بحضور شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب.
وحسبما أفاد مراسل "سبوتنيك"، يسعى المؤتمر إلى "الإفادة من التجارب السابقة كافة، على طريق التقارب بين مكونات الأمة الواحدة، ومبادرات الحوار التي تمت على هذا الطريق، لاستكمال ما بدأته برؤيةٍ جديدةٍ أقوى وأوسع أفقًا، من خلال مناقشة القضايا الأكثر أهميةً وإلحاحًا، والتركيز على مواطن التحدي، وتقديم إضافة نوعية حقيقية في مجال الوحدة الإسلامية".
وتشترك أغلب مكونات العالم الإسلامي، ومدارسه ومذاهبه الفكرية، في الحوار عبر الرموز والمرجعيات الدينية والعلماء والمفكرين.
انطلاق أعمال مؤتمر الحوار الإسلامي الإسلامي في المنامة تحت شعار أمة واحدة ومصير مشترك - سبوتنيك عربي, 1920, 19.02.2025
انطلاق أعمال مؤتمر الحوار الإسلامي في البحرين بحضور شيخ الأزهر.. صور
أمس, 07:24 GMT
وتتلخص أهداف المؤتمر في "التعاون على لم شمل الأمة الإسلامية بمكوناتها المتعددة، من خلال دعم وتعزيز الحوار الإسلامي الإسلامي، وبيان وتأكيد مساحات الاتفاق الواسعة بين المسلمين، ومنهج التعامل معها باعتبارها منطلقًا للحوار بين مذاهب المسلمين المتنوعة، وتعزيز دور المرجعيات والمؤسسات الدينية والعلمية في نشر الفكر المعتدل، ونبذ خطاب الكراهية والإسهام في تحقيق التفاهم والتضامن بين المسلمين باختلاف مذاهبهم".
ويهدف كذلك إلى "العمل على تجديد الفكر الإسلامي في سبيل مواجهة أسباب التفرق والنزاع من جهة، والتحديات المشتركة للمسلمين من جهة ثانية، فضلًا عن السعي إلى التفاهم بين المرجعيات والقيادات الدينية والفكرية على خطة عمل دائمة في مجال الحوار الإسلامي الإسلامي، لتجنب تفاقم الصراعات وتدبير الخلافات، وإبراز التجارب الناجحة في تدبير التنوع داخل المجتمعات المسلمة، والإفادة من تجارب الحوار الإسلامي الإسلامي".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала