https://sarabic.ae/20250220/الأمين-العام-لهيئة-كبار-علماء-الأزهر-الشريف-لـ-سبوتنيك-كل-تحديات-الأمة-تتعلق-بالقضية-الفلسطينية-1097989221.html

الأمين العام لهيئة كبار علماء الأزهر الشريف لـ "سبوتنيك": كل تحديات الأمة تتعلق بالقضية الفلسطينية

الأمين العام لهيئة كبار علماء الأزهر الشريف لـ "سبوتنيك": كل تحديات الأمة تتعلق بالقضية الفلسطينية

سبوتنيك عربي

قال الأمين العام لهيئة كبار علماء الأزهر الشريف، الشيخ عباس شومان، إن مؤتمر الحوار الإسلامي، يأتي في توقيت بالغ الأهمية، ومنعطف خطير تمر به الأمة الإسلامية... 20.02.2025, سبوتنيك عربي

2025-02-20T11:07+0000

2025-02-20T11:07+0000

2025-02-20T11:07+0000

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وأضاف في تصريحات لـ "سبوتنيك"، اليوم الخميس، أن توحيد الصفوف والاتفاق على الرؤى العامة والقضايا المشتركة للأمة بات أمرا ملحًا، ولعل المؤتمر يكون بداية جمع الشمل والاتحاد على كلمة واحدة.وتابع: "مهما اختلافنا في المذاهب الفكرية لا يمنع أن نتفق على قضايانا المصيرية، ونأمل أن يكون المؤتمر انطلاقة يأتي بعده ما يؤكد على هذه المعاني ويخلص الأمة من هذه المهاترات الجدلية التي لا طائل منها".وشدد على الاهتمام الخاص بالقضية الفلسطينية خلال أعمال المؤتمر، وقال إن القضية الفلسطينية تعتبر القضية المحورية للأمة العربية والإسلامية، وكل هذه المؤتمرات والتحديات متعلقة بالقضية الفلسطينية، وحتى التهديدات التي تواجه الأمة العربية والإسلامية بسبب القضية والتعامل الخاطئ معها من قبل القوى الكبرى. وانطلقت، أمس الأربعاء، أعمال مؤتمر الحوار الإسلامي المنعقد في العاصمة البحرينية المنامة، تحت شعار "أمة واحدة ومصير مشترك"، وتستمر فعاليات المؤتمر لمدة بومين، وذلك بحضور شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب.وحسبما أفاد مراسل "سبوتنيك"، يسعى المؤتمر إلى "الإفادة من التجارب السابقة كافة، على طريق التقارب بين مكونات الأمة الواحدة، ومبادرات الحوار التي تمت على هذا الطريق، لاستكمال ما بدأته برؤيةٍ جديدةٍ أقوى وأوسع أفقًا، من خلال مناقشة القضايا الأكثر أهميةً وإلحاحًا، والتركيز على مواطن التحدي، وتقديم إضافة نوعية حقيقية في مجال الوحدة الإسلامية".وتشترك أغلب مكونات العالم الإسلامي، ومدارسه ومذاهبه الفكرية، في الحوار عبر الرموز والمرجعيات الدينية والعلماء والمفكرين.وتتلخص أهداف المؤتمر في "التعاون على لم شمل الأمة الإسلامية بمكوناتها المتعددة، من خلال دعم وتعزيز الحوار الإسلامي الإسلامي، وبيان وتأكيد مساحات الاتفاق الواسعة بين المسلمين، ومنهج التعامل معها باعتبارها منطلقًا للحوار بين مذاهب المسلمين المتنوعة، وتعزيز دور المرجعيات والمؤسسات الدينية والعلمية في نشر الفكر المعتدل، ونبذ خطاب الكراهية والإسهام في تحقيق التفاهم والتضامن بين المسلمين باختلاف مذاهبهم".ويهدف كذلك إلى "العمل على تجديد الفكر الإسلامي في سبيل مواجهة أسباب التفرق والنزاع من جهة، والتحديات المشتركة للمسلمين من جهة ثانية، فضلًا عن السعي إلى التفاهم بين المرجعيات والقيادات الدينية والفكرية على خطة عمل دائمة في مجال الحوار الإسلامي الإسلامي، لتجنب تفاقم الصراعات وتدبير الخلافات، وإبراز التجارب الناجحة في تدبير التنوع داخل المجتمعات المسلمة، والإفادة من تجارب الحوار الإسلامي الإسلامي".

https://sarabic.ae/20250219/شيخ-الأزهر-يتحدث-عن-فلسطين-وقضية-التهجير-ويشدد-على-ضرورة-الوحدة-1097942192.html

https://sarabic.ae/20250219/انطلاق-أعمال-مؤتمر-الحوار-الإسلامي-في-البحرين-بحضور-شيخ-الأزهر-صور-1097941341.html

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