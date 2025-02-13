https://sarabic.ae/20250213/وزير-الثقافة-المغربي-السابق-فكرة-التهجير-ليست-جزءا-من-إعادة-الإعمار-بل-تهجير-القضية-الفلسطينية-1097746322.html

وزير الثقافة المغربي السابق: فكرة التهجير ليست جزءا من إعادة الإعمار... بل "تهجير القضية الفلسطينية"

وزير الثقافة المغربي السابق: فكرة التهجير ليست جزءا من إعادة الإعمار... بل "تهجير القضية الفلسطينية"

سبوتنيك عربي

تعيش منطقة الشرق الأوسط حالة من القلق والترقب، خاصة فيما يتعلق بمقترح تهجير الفلسطينيين إلى دول أخرى. 13.02.2025, سبوتنيك عربي

2025-02-13T12:50+0000

2025-02-13T12:50+0000

2025-02-13T12:50+0000

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في سياق مجريات الأوضاع بالمنطقة، تلقى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أمس الأربعاء، اتصالا هاتفيا، من العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني بن الحسين، لبحث خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن تهجير سكان قطاع غزة.وأكد الدبلوماسي المصري أن "الاتصال الهاتفي ركز بشكل كبير على تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، والتأكيد على وحدة الموقفين المصري والأردني، بما في ذلك ضرورة التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، ومواصلة إطلاق سراح الرهائن والمحتجزين، وتيسير إدخال المساعدات الإنسانية في إطار المساعي الرامية لإنهاء المعاناة الإنسانية في القطاع".يأتي التنسيق المصري الأردني في سياق تنسيق عربي أوسع، وترتيبات لعقد قمة عربية في القاهرة 27 فبراير/شباط الجاري، وذلك من أجل الخروج بموقف عربي واضح تجاه مخططات التهجير.قال الدكتور الحسن عبيابة، رئيس مركز ابن بطوطة الدرسات والأبحاث الاستراتجية والعلمية، ووزير الثقافة المغربي السابق، إن مصر تواجه ضغوطا كبيرة من طرف الولايات المتحدة الأمريكية ليس فقط من أجل فكرة تهجير الفلسطينيين إلى الأراضي المصرية.وأضاف في حديثه مع "سبوتنيك"، أن هذه الضغوط قد تسبب مشاكل داخلية وخارجية لمصر، وتمس بتغيير البنية السكانية والسياسية والاجتماعية لمصر، كما أن تهجير سكان غزة هو في نفس الوقت تهجير "حماس" إلى الأراضي المصرية، وهذا قد يخلق غزة جديدة داخل مصر بكل أبعادها الجيوسياسة.ولفت إلى أن فكرة التهجير ليست جزءا من عملية الإعمار، وإنما هي تهجير القضية الفلسطينية إلى أماكن جغرافية إلى أخرى، وعليه يبقى الحل هو رفض التهجير والسعي لحل الدولتين، وفق اتفاق عربي فلسطيني أمريكي إسرائيلي، تتوفر فيه الشروط والضمانات الأساسية الدولية لجميع الأطراف، مع مرحلة انتقالية تشرف عليها الأمم المتحدة .بشأن إمكانية توحيد الموقف العربي، يقول الوزير المغربي: "يصعب حاليا الخروج باتفاق عربي موحد قابل للتنفيد في مواجهة التحديات والضغوطات الأمريكية القوية، نظرا للتحولات الجيوسياسية العميقة للعالم العربي في العقدين الماضيين، وكذلك في غياب توحيد رؤية فلسطينية موحدة، لإيجاد صيغة دولية متفق عليها للدولة الفلسطينية".ويرى أن "معظم الدول العربية تربطها مصالح إاستراتجية وحيوية مع الولايات المتحدة الأمريكية، وما يمكن توقعه هو التفاوض من أجل تأخير ماتريده الولايات المتحدة الأمريكية في هذه الفترة، وليس التفاوض من أجل مواجهة المقترحات الأميركية".وأشار إلى أن مصالح الدول العربية الاستراتجية الحالية ليس فيما بينها، وإنما مصالح الدول العربية الاقتصادية والسياسية والعسكرية مع الدول الكبرى النافذة في العالم وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية، كما أن بعض الدول العربية تعتدي على الوحدة الترابية لدول عربية أخرى وتعادي مصالحها ، وبالتالي فإن وحدة الصف العربي رهين باحترام الدول العربية لبعضها البعض، وذلك باحترام سيادة الدول وعدم المساس بمصالحها ووحدتها الترابية، وعليه فإن وحدة العالم العربي تبقى شروطها حاليا غير متوفرة.ويرى أنه هناك إمكانية للخروج بقرار واحد موحد وهو رفض عملية التهجير، وطرح بدائل جديدة للحل. لافتا إلى أن طرح فكرة تهجير الفلسطينيين إلى دول الجوار ليس هدفا في حد ذاته، لأنه يشكل خطرا على الأمن القومي لمنطقة الشرق الأوسط، ولكن الهدف هو المزيد من التنازلات العربية لصالح إسرائيل .وتابع: "قبل توحيد الدول العربية يجب لا محالة توحيد القيادات الفلسطينية في هياكل موحدة وديموقراطية قادرة على استلام الدولة الفلسطينية عبر مراحل لبناء دولة فلسطينية مستقلة، معترف بها دوليا، لأن غياب توحيد فلسطيني يعني غياب توحيد عربي، للإشارة فإنه لا بد من تغيير عقلية وأدبيات الماضي، والتعامل مع معطيات الواقع الراهن، رغم قساوته وتجاوزاته، لأن موازين القوى لايملك منها العالم العربي أي شيء.ولفت إلى أن بعض الدول العربية المعتدلة والتي لها رؤية عربية واضحة وواقعية مثل المملكة المغربية والمملكة العربية السعودية، ودولة الإمارات العربية وقطر ومصر، هم المؤهلون لصنع القرار العربي المناسب في هذه اللحظة التاريخية والصعبة.واستطرد: "العالم العربي لم يبق هو اللاعب والمؤثر الوحيد في القضية الفلسطينية، وإنما توجد دول أخرى إقليمية مثل تركيا وايران لهما الأثر الأكبر في تحقيق مشروع السلام في الشرق الأوسط، وحل الدولتين ".وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد دعا، سابقا، إلى نقل وتوطين عدد كبير من الفلسطينيين إلى كل من الأردن ومصر و"دول عربية أخرى"، الأمر الذي أثار ردود أفعال فلسطينية وأردنية ومصرية وعربية رافضة لهذا الطرح، ومؤكدة على حق الشعب الفلسطيني في التمسك بأرضه والبقاء فيها.وشدد وزراء خارجية مصر والأردن والإمارات والسعودية وقطر، إلى جانب الأمين العام لجامعة الدول العربية وأمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، في بيان مشترك عقب اجتماعهم بالقاهرة بشأن الأوضاع في غزة، على "استمرار الدعم الكامل لصمود الشعب الفلسطيني على أرضه، وتمسكه بحقوقه المشروعة وفقًا للقانون الدولي".يذكر أن اتفاق وقف إطلاق النار في غزة دخل في مرحلته الأولى، التي تمتد لستة أسابيع (42 يوما)، حيز التنفيذ يوم الأحد، 19 يناير/ كانون الثاني الماضي.

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