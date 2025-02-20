https://sarabic.ae/20250220/مفتي-روسيا-يتحدث-لـسبوتنيك-عن-أهمية-مؤتمر-الحوار-الإسلامي-1097981966.html

مفتي روسيا يتحدث لـ"سبوتنيك" عن أهمية مؤتمر الحوار الإسلامي

مفتي روسيا يتحدث لـ"سبوتنيك" عن أهمية مؤتمر الحوار الإسلامي

سبوتنيك عربي

صرح الشيخ طلعت تاج الدين، المفتي العام ورئيس النظارة المركزية لمسلمي روسيا، بأن مؤتمر الحوار الإسلامي فريد من نوعه، إذ أنه خلال عدة سنوات بدأ ملك البحرين... 20.02.2025, سبوتنيك عربي

2025-02-20T09:35+0000

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وتطرق تاج الدين، خلال حديثه لوكالة "سبوتنيك"، للحديث عن أهمية مؤتمر الحوار الإسلامي الذي تستضيفه البحرين، وتجربة التعايش في روسيا، وعن المسلمين في روسيا.وشدد تاج الدين على أهمية تعاون الأمة الإسلامية مع غيرها، وكذلك أهمية التفاهم والمعاملة الأخوية، وأن لا نقسم العالم إلى دار الحرب ولا دار الإسلام بل العالم كله ملك لله فالملك لله.وتابع: "كذلك في روسيا الاتحادية من أول قيام الدولة، والحمد لله، وهي تمثل كل قيم الإنسانية في الإسلام وفي جميع أتباع الكتب السماوية".وأعرب تاج الدين في نهاية حديثه عن تمنياته بأن يحل السلام على القدس الشريف وما حوله وإطلاق سراح كل محجوزين، وأن يحل الأمن والسلام العالم أجمع.وانطلقت، أمس الأربعاء، أعمال مؤتمر الحوار الإسلامي المنعقد في العاصمة البحرينية المنامة، تحت شعار "أمة واحدة ومصير مشترك"، وتستمر فعاليات المؤتمر لمدة بومين، وذلك بحضور شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب.وحسبما أفاد مراسل "سبوتنيك"، يسعى المؤتمر إلى "الإفادة من التجارب السابقة كافة، على طريق التقارب بين مكونات الأمة الواحدة، ومبادرات الحوار التي تمت على هذا الطريق، لاستكمال ما بدأته برؤيةٍ جديدةٍ أقوى وأوسع أفقًا، من خلال مناقشة القضايا الأكثر أهميةً وإلحاحًا، والتركيز على مواطن التحدي، وتقديم إضافة نوعية حقيقية في مجال الوحدة الإسلامية".وتشترك أغلب مكونات العالم الإسلامي، ومدارسه ومذاهبه الفكرية، في الحوار عبر الرموز والمرجعيات الدينية والعلماء والمفكرين.وتتلخص أهداف المؤتمر في "التعاون على لم شمل الأمة الإسلامية بمكوناتها المتعددة، من خلال دعم وتعزيز الحوار الإسلامي الإسلامي، وبيان وتأكيد مساحات الاتفاق الواسعة بين المسلمين، ومنهج التعامل معها باعتبارها منطلقًا للحوار بين مذاهب المسلمين المتنوعة، وتعزيز دور المرجعيات والمؤسسات الدينية والعلمية في نشر الفكر المعتدل، ونبذ خطاب الكراهية والإسهام في تحقيق التفاهم والتضامن بين المسلمين باختلاف مذاهبهم".ويهدف كذلك إلى "العمل على تجديد الفكر الإسلامي في سبيل مواجهة أسباب التفرق والنزاع من جهة، والتحديات المشتركة للمسلمين من جهة ثانية، فضلًا عن السعي إلى التفاهم بين المرجعيات والقيادات الدينية والفكرية على خطة عمل دائمة في مجال الحوار الإسلامي الإسلامي، لتجنب تفاقم الصراعات وتدبير الخلافات، وإبراز التجارب الناجحة في تدبير التنوع داخل المجتمعات المسلمة، والإفادة من تجارب الحوار الإسلامي الإسلامي".

https://sarabic.ae/20250219/شيخ-الأزهر-يتحدث-عن-فلسطين-وقضية-التهجير-ويشدد-على-ضرورة-الوحدة-1097942192.html

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