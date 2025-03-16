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الإنسان والثقافة
الرحالة أرتيمي رافالوفيتش يتحدث عن رحلته لغزة ويعتبر طرابلس اللبنانية أجمل مدن المشرق
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مساحة حرة
هل تحل مشكلات الجفاف في العالم العربي؟
16:30 GMT
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هل هناك حقًا فرق بين أدمغة الذكور والإناث؟
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ردا على اقتراح ترامب، بوتين: يتعين على كييف إعطاء الأمر لجيشها للاستسلام في كورسك، و مجلس الأمن يدين أعمال "العنف" بالساحل السوري
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دور المرأة الفلسطينية في الحفاظ على التراث الثقافي وتعزيز الهوية الفلسطينية
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https://sarabic.ae/20250316/الحكومة-اليمنية-تحمل-أنصار-الله-مسؤولية-تحويل-اليمن-إلى-ساحة-حرب-مفتوحة-1098701216.html
ا‌لحكومة اليمنية تحمل "أنصار الله" مسؤولية "تحويل اليمن إلى ساحة حرب مفتوحة"
ا‌لحكومة اليمنية تحمل "أنصار الله" مسؤولية "تحويل اليمن إلى ساحة حرب مفتوحة"
سبوتنيك عربي
حمّل وزير الإعلام والثقافة والسياحة اليمني، معمر الإرياني، جماعة "أنصار الله"، "المسؤولية الكاملة عن استدعاء الضربات العسكرية، وتحويل اليمن إلى ساحة حرب... 16.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-16T16:40+0000
2025-03-16T16:40+0000
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وقال الإرياني، عبر حسابه على منصة "إكس"، إن "أنصار الله اختارت التصعيد العسكري منذ البداية تنفيذاً للإملاءات الإيرانية، ومع كل هجوم إرهابي تشنه على خطوط الملاحة الدولية، وكل معركة تفعلها تحت شعارات زائفة، فإن الشعب اليمني هو من يدفع الثمن".وأضاف أن "الأحداث أثبتت أن "جماعة الحوثي لا تهتم بمستقبل اليمن، وتقامر بحياة اليمنيين خدمة لأجندات إيران، غير آبهة بحجم الدمار الذي تلحقه بالشعب اليمني، وتواصل استخدام الحرب، والمتاجرة بالشعارات والخطب والعنتريات الفارغة، كوسيلة لمحاولة كسب المشروعية، وإدامة عمليات الحشد والتعبئة، وفرض السيطرة والتوسع، على حساب أمن واستقرار اليمن والمنطقة".وقال وزير الإعلام والثقافة والسياحة إن "العملية العسكرية التي أطلقها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، جاءت لتؤكد أن المجتمع الدولي لن يقف مكتوف الأيدي أمام التمادي والإرهاب الحوثي، وأن العالم الحر لن يسمح بأن تظل اليمن رهينة بيد ايران، وساحة حرب مستمرة لخدمة مصالحها".وأعلنت جماعة "أنصار الله" اليمنية، اليوم الأحد، تجدد الغارات الأمريكية على مناطق سيطرتها في محافظة صعدة معقل الجماعة (شمال غربي اليمن).وأفاد تلفزيون "المسيرة" التابع لـ "أنصار الله"، بأن "الغارات الأمريكية تجددت على مدينة صعدة (مركز محافظة صعدة الحدودية مع السعودية)".وذكر أن "العدوان الأمريكي استهدف بـ3 غارات بدو منطقة آل سبّاع بمديرية سحار (غرب مدينة صعدة)، ما أدى إلى نفوق مئات الأغنام"، على حد تعبيره.وجاءت الغارات الأمريكية على اليمن بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بدء العملية العسكرية، مشددًا على ضرورة وقف هجمات جماعة "أنصار الله" على حركة الشحن في البحر الأحمر، ومتوعدا الجماعة بـ"جحيم لم يشهدوه من قبل".وكانت "أنصار الله" قد أعلنت، يوم الاثنين الماضي، استئناف حظر مرور السفن الإسرائيلية عبر البحرين الأحمر والعربي وخليج عدن، بعد انتهاء مهلة مدتها 4 أيام منحتها لإسرائيل للسماح بدخول المساعدات إلى قطاع غزة.وتأتي هذه التطورات وسط تصاعد التوترات في المنطقة، ما يثير مخاوف من اتساع نطاق النزاع وتأثيره على الأمن البحري والتجارة الدولية.
https://sarabic.ae/20250316/أمريكا-تعلن-مقتل-عدد-من-قادة-أنصار-الله-الرئيسيين-في-ضرباتها-على-اليمن-1098699163.html
https://sarabic.ae/20250316/لافروف-يؤكد-لروبيو-ضرورة-وقف-استخدام-القوة-ضد-أنصار-الله-اليمنية-فورا-1098694360.html
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الحرب على اليمن, أخبار اليمن الأن, أنصار الله, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار العالم الآن, العالم
الحرب على اليمن, أخبار اليمن الأن, أنصار الله, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار العالم الآن, العالم

ا‌لحكومة اليمنية تحمل "أنصار الله" مسؤولية "تحويل اليمن إلى ساحة حرب مفتوحة"

16:40 GMT 16.03.2025
© Sputnik . Muhammed Hemedaوزير الإعلام اليمني معمر الإرياني
وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني - سبوتنيك عربي, 1920, 16.03.2025
© Sputnik . Muhammed Hemeda
تابعنا عبر
حمّل وزير الإعلام والثقافة والسياحة اليمني، معمر الإرياني، جماعة "أنصار الله"، "المسؤولية الكاملة عن استدعاء الضربات العسكرية، وتحويل اليمن إلى ساحة حرب مفتوحة".
وقال الإرياني، عبر حسابه على منصة "إكس"، إن "أنصار الله اختارت التصعيد العسكري منذ البداية تنفيذاً للإملاءات الإيرانية، ومع كل هجوم إرهابي تشنه على خطوط الملاحة الدولية، وكل معركة تفعلها تحت شعارات زائفة، فإن الشعب اليمني هو من يدفع الثمن".
وأضاف أن "الأحداث أثبتت أن "جماعة الحوثي لا تهتم بمستقبل اليمن، وتقامر بحياة اليمنيين خدمة لأجندات إيران، غير آبهة بحجم الدمار الذي تلحقه بالشعب اليمني، وتواصل استخدام الحرب، والمتاجرة بالشعارات والخطب والعنتريات الفارغة، كوسيلة لمحاولة كسب المشروعية، وإدامة عمليات الحشد والتعبئة، وفرض السيطرة والتوسع، على حساب أمن واستقرار اليمن والمنطقة".
وقال وزير الإعلام والثقافة والسياحة إن "العملية العسكرية التي أطلقها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، جاءت لتؤكد أن المجتمع الدولي لن يقف مكتوف الأيدي أمام التمادي والإرهاب الحوثي، وأن العالم الحر لن يسمح بأن تظل اليمن رهينة بيد ايران، وساحة حرب مستمرة لخدمة مصالحها".
تصاعد الدخان من موقع بعد تعرضه لغارات جوية أمريكية في صنعاء، اليمن - سبوتنيك عربي, 1920, 16.03.2025
أمريكا تعلن مقتل عدد من قادة "أنصار الله" الرئيسيين في ضرباتها على اليمن
14:24 GMT
وأعلنت جماعة "أنصار الله" اليمنية، اليوم الأحد، تجدد الغارات الأمريكية على مناطق سيطرتها في محافظة صعدة معقل الجماعة (شمال غربي اليمن).
وأفاد تلفزيون "المسيرة" التابع لـ "أنصار الله"، بأن "الغارات الأمريكية تجددت على مدينة صعدة (مركز محافظة صعدة الحدودية مع السعودية)".
وذكر أن "العدوان الأمريكي استهدف بـ3 غارات بدو منطقة آل سبّاع بمديرية سحار (غرب مدينة صعدة)، ما أدى إلى نفوق مئات الأغنام"، على حد تعبيره.
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف يعقد مؤتمرا صحفيا عقب المحادثات الثنائية بين ممثلي روسيا والولايات المتحدة في العاصمة السعودية الرياض - سبوتنيك عربي, 1920, 16.03.2025
لافروف يؤكد لروبيو ضرورة وقف استخدام القوة ضد "أنصار الله" اليمنية فورا
07:56 GMT
وجاءت الغارات الأمريكية على اليمن بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بدء العملية العسكرية، مشددًا على ضرورة وقف هجمات جماعة "أنصار الله" على حركة الشحن في البحر الأحمر، ومتوعدا الجماعة بـ"جحيم لم يشهدوه من قبل".
وكانت "أنصار الله" قد أعلنت، يوم الاثنين الماضي، استئناف حظر مرور السفن الإسرائيلية عبر البحرين الأحمر والعربي وخليج عدن، بعد انتهاء مهلة مدتها 4 أيام منحتها لإسرائيل للسماح بدخول المساعدات إلى قطاع غزة.
وتأتي هذه التطورات وسط تصاعد التوترات في المنطقة، ما يثير مخاوف من اتساع نطاق النزاع وتأثيره على الأمن البحري والتجارة الدولية.
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