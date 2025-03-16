https://sarabic.ae/20250316/أمريكا-تعلن-مقتل-عدد-من-قادة-أنصار-الله-الرئيسيين-في-ضرباتها-على-اليمن-1098699163.html
أمريكا تعلن مقتل عدد من قادة "أنصار الله" الرئيسيين في ضرباتها على اليمن
أمريكا تعلن مقتل عدد من قادة "أنصار الله" الرئيسيين في ضرباتها على اليمن
سبوتنيك عربي
أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الأحد، أنها "قتلت العديد من قادة جماعة أنصار الله الرئيسيين في الضربات الجوية التي استهدفت اليمن". 16.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-16T14:24+0000
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وقال مستشار الأمن القومي الأمريكي مايك والتز، في تصريحات له، إن "الوضع في اليمن، الذي ورثته إدارة ترامب من إدارة بايدن كان مريعا"، مؤكدا أن "كل الخيارات على الطاولة دائما في التعامل مع إيران ويجب أن توقف دعمها للحوثيين".وأضاف والتز أن "لدى أنصار لله دفاعات جوية متطورة بشكل لا يصدق إضافة إلى صواريخ كروز مضادة للسفن ومسيرات هجومية تحلق فوق البحر وصواريخ باليستية"، مشيرا إلى أن "الجماعة شنت عشرات الهجمات على سفن حربية واستهدفت حركة التجارة العالمية".وأعلنت جماعة "أنصار الله" اليمنية، اليوم الأحد، تجدد الغارات الأمريكية على مناطق سيطرتها في محافظة صعدة معقل الجماعة (شمال غربي اليمن).وأفاد تلفزيون "المسيرة" التابع لـ "أنصار الله"، بأن "الغارات الأمريكية تجددت على مدينة صعدة (مركز محافظة صعدة الحدودية مع السعودية)".وذكر أن "العدوان الأمريكي استهدف بـ3 غارات بدو منطقة آل سبّاع بمديرية سحار (غرب مدينة صعدة)، ما أدى إلى نفوق مئات الأغنام"، على حد تعبيره.وكانت "أنصار الله" قد أعلنت، يوم الاثنين الماضي، استئناف حظر مرور السفن الإسرائيلية عبر البحرين الأحمر والعربي وخليج عدن، بعد انتهاء مهلة مدتها 4 أيام منحتها لإسرائيل للسماح بدخول المساعدات إلى قطاع غزة.وتأتي هذه التطورات وسط تصاعد التوترات في المنطقة، ما يثير مخاوف من اتساع نطاق النزاع وتأثيره على الأمن البحري والتجارة الدولية.
https://sarabic.ae/20250315/البيت-الأبيض-الرئيس-ترامب-يتحرك-لوضع-حد-للهجمات-الحوثية-التي-تهدد-التجارة-العالمية-1098691643.html
https://sarabic.ae/20250316/لافروف-يؤكد-لروبيو-ضرورة-وقف-استخدام-القوة-ضد-أنصار-الله-اليمنية-فورا-1098694360.html
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الحرب على اليمن, أخبار اليمن الأن, أنصار الله, الولايات المتحدة الأمريكية, دونالد ترامب, أخبار العالم الآن, العالم
الحرب على اليمن, أخبار اليمن الأن, أنصار الله, الولايات المتحدة الأمريكية, دونالد ترامب, أخبار العالم الآن, العالم
أمريكا تعلن مقتل عدد من قادة "أنصار الله" الرئيسيين في ضرباتها على اليمن
أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الأحد، أنها "قتلت العديد من قادة جماعة أنصار الله الرئيسيين في الضربات الجوية التي استهدفت اليمن".
وقال مستشار الأمن القومي الأمريكي مايك والتز، في تصريحات له، إن "الوضع في اليمن، الذي ورثته إدارة ترامب من إدارة بايدن كان مريعا"، مؤكدا أن "كل الخيارات على الطاولة دائما في التعامل مع إيران ويجب أن توقف دعمها للحوثيين".
وأضاف والتز أن "لدى أنصار لله دفاعات جوية متطورة بشكل لا يصدق إضافة إلى صواريخ كروز مضادة للسفن ومسيرات هجومية تحلق فوق البحر وصواريخ باليستية"، مشيرا إلى أن "الجماعة شنت عشرات الهجمات على سفن حربية واستهدفت حركة التجارة العالمية".
وأعلنت جماعة "أنصار الله" اليمنية، اليوم الأحد، تجدد الغارات الأمريكية على مناطق سيطرتها في محافظة صعدة معقل الجماعة (شمال غربي اليمن).
وأفاد تلفزيون "المسيرة" التابع لـ "أنصار الله"، بأن "الغارات الأمريكية تجددت على مدينة صعدة (مركز محافظة صعدة الحدودية مع السعودية)".
وذكر أن "العدوان الأمريكي
استهدف بـ3 غارات بدو منطقة آل سبّاع بمديرية سحار (غرب مدينة صعدة)، ما أدى إلى نفوق مئات الأغنام"، على حد تعبيره.
وجاءت الغارات الأمريكية على اليمن بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بدء العملية العسكرية
، مشددًا على ضرورة وقف هجمات جماعة "أنصار الله" على حركة الشحن في البحر الأحمر، ومتوعدا الجماعة بـ"جحيم لم يشهدوه من قبل".
وكانت "أنصار الله" قد أعلنت، يوم الاثنين الماضي، استئناف حظر مرور السفن الإسرائيلية عبر البحرين الأحمر والعربي وخليج عدن، بعد انتهاء مهلة مدتها 4 أيام منحتها لإسرائيل للسماح بدخول المساعدات إلى قطاع غزة.
وتأتي هذه التطورات وسط تصاعد التوترات في المنطقة، ما يثير مخاوف من اتساع نطاق النزاع وتأثيره على الأمن البحري والتجارة الدولية.