https://sarabic.ae/20250316/لافروف-يؤكد-لروبيو-ضرورة-وقف-استخدام-القوة-ضد-أنصار-الله-اليمنية-فورا-1098694360.html

لافروف يؤكد لروبيو ضرورة وقف استخدام القوة ضد "أنصار الله" اليمنية فورا

لافروف يؤكد لروبيو ضرورة وقف استخدام القوة ضد "أنصار الله" اليمنية فورا

سبوتنيك عربي

بحث وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، مع نظيره الأمريكي، ماركو روبيو، خلال اتصال هاتفي يوم أمس السبت، سبل تنفيذ التفاهمات التي جرى التوصل إليها خلال اجتماع... 16.03.2025, سبوتنيك عربي

2025-03-16T07:56+0000

2025-03-16T07:56+0000

2025-03-16T08:14+0000

سيرغي لافروف

روسيا

الحرب على اليمن

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وقالت وزارة الخارجية الروسية في بيان: "في 15 آذار/مارس، وبمبادرة من الجانب الأمريكي، جرت محادثة هاتفية بين وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، ووزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو".وأضاف البيان أن وزير الخارجية الأميركي "قدم معلومات بشأن قرار بدء عملية عسكرية ضد قوات (جماعة أنصار الله اليمنية) في منطقة البحر الأحمر".وأعلنت جماعة "أنصار الله" اليمنية، اليوم الأحد، تجدد الغارات الأمريكية على مناطق سيطرتها في محافظة صعدة معقل الجماعة (شمال غربي اليمن).وذكر أن "العدوان الأمريكي استهدف بـ3 غارات بدو منطقة آل سبّاع بمديرية سحار (غرب مدينة صعدة)، ما أدى إلى نفوق مئات الأغنام"، على حد تعبيره.اليمن.. 47 شخصا بين قتيل وجريح في الغارات الأمريكية على صنعاء وصعدة

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سبوتنيك عربي

سيرغي لافروف, روسيا, الحرب على اليمن