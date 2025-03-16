https://sarabic.ae/20250316/لافروف-يؤكد-لروبيو-ضرورة-وقف-استخدام-القوة-ضد-أنصار-الله-اليمنية-فورا-1098694360.html
لافروف يؤكد لروبيو ضرورة وقف استخدام القوة ضد "أنصار الله" اليمنية فورا
لافروف يؤكد لروبيو ضرورة وقف استخدام القوة ضد "أنصار الله" اليمنية فورا
سبوتنيك عربي
بحث وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، مع نظيره الأمريكي، ماركو روبيو، خلال اتصال هاتفي يوم أمس السبت، سبل تنفيذ التفاهمات التي جرى التوصل إليها خلال اجتماع... 16.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-16T07:56+0000
2025-03-16T07:56+0000
2025-03-16T08:14+0000
سيرغي لافروف
روسيا
الحرب على اليمن
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وقالت وزارة الخارجية الروسية في بيان: "في 15 آذار/مارس، وبمبادرة من الجانب الأمريكي، جرت محادثة هاتفية بين وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، ووزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو".وأضاف البيان أن وزير الخارجية الأميركي "قدم معلومات بشأن قرار بدء عملية عسكرية ضد قوات (جماعة أنصار الله اليمنية) في منطقة البحر الأحمر".وأعلنت جماعة "أنصار الله" اليمنية، اليوم الأحد، تجدد الغارات الأمريكية على مناطق سيطرتها في محافظة صعدة معقل الجماعة (شمال غربي اليمن).وذكر أن "العدوان الأمريكي استهدف بـ3 غارات بدو منطقة آل سبّاع بمديرية سحار (غرب مدينة صعدة)، ما أدى إلى نفوق مئات الأغنام"، على حد تعبيره.اليمن.. 47 شخصا بين قتيل وجريح في الغارات الأمريكية على صنعاء وصعدة
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سيرغي لافروف, روسيا, الحرب على اليمن
سيرغي لافروف, روسيا, الحرب على اليمن
لافروف يؤكد لروبيو ضرورة وقف استخدام القوة ضد "أنصار الله" اليمنية فورا
07:56 GMT 16.03.2025 (تم التحديث: 08:14 GMT 16.03.2025)
بحث وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، مع نظيره الأمريكي، ماركو روبيو، خلال اتصال هاتفي يوم أمس السبت، سبل تنفيذ التفاهمات التي جرى التوصل إليها خلال اجتماع الوفدين الروسي والأمريكي رفيعي المستوى في الرياض الشهر الماضي.
وقالت وزارة الخارجية الروسية في بيان: "في 15 آذار/مارس، وبمبادرة من الجانب الأمريكي، جرت محادثة هاتفية بين وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، ووزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو".
تم بحث جوانب محددة لتنفيذ التفاهمات التي جرى التوصل إليها، خلال اجتماع مسؤولين روس وأمريكيين رفيعي المستوى في 18 شباط/فبراير بالرياض، واتفق سيرغي لافروف وماركو روبيو على البقاء على تواصل.
وأضاف البيان أن وزير الخارجية الأميركي "قدم معلومات بشأن قرار بدء عملية عسكرية ضد قوات (جماعة أنصار الله اليمنية) في منطقة البحر الأحمر".
وشدد لافروف، بحسب البيان، على الحاجة إلى الوقف الفوري لاستخدام القوة ضد "أنصار الله"، وأهمية انخراط جميع الأطراف المعنية في حوار سياسي من أجل إيجاد حل يحول دون إراقة المزيد من الدماء.
وأعلنت جماعة "أنصار الله" اليمنية، اليوم الأحد، تجدد الغارات الأمريكية على مناطق سيطرتها في محافظة صعدة معقل الجماعة (شمال غربي اليمن).
وأفاد تلفزيون "المسيرة" التابع لـ "أنصار الله"، بأن "الغارات الأمريكية تجددت على مدينة صعدة (مركز محافظة صعدة الحدودية مع السعودية)".
وذكر أن "العدوان الأمريكي
استهدف بـ3 غارات بدو منطقة آل سبّاع بمديرية سحار (غرب مدينة صعدة)، ما أدى إلى نفوق مئات الأغنام"، على حد تعبيره.