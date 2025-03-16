https://sarabic.ae/20250316/أنصار-الله-قرار-حظر-عبور-السفن-الإسرائيلية-سيشمل-أمريكا-بسبب-العدوان-على-اليمن-1098703611.html
"أنصار الله": قرار حظر عبور السفن الإسرائيلية سيشمل أمريكا بسبب "العدوان" على اليمن
"أنصار الله": قرار حظر عبور السفن الإسرائيلية سيشمل أمريكا بسبب "العدوان" على اليمن
سبوتنيك عربي
أكد زعيم جماعة "أنصار الله" اليمنية عبد الملك الحوثي، اليوم الأحد، أن قرار حظر عبور السفن الإسرائيلية سيشمل أمريكا بسبب "العدوان" على اليمن. 16.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-16T19:14+0000
2025-03-16T19:14+0000
2025-03-16T19:14+0000
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الوقال الحوثي في كلمة مصورة بثتها قناة "المسيرة" التابعة للجماعة إن "حاملة الطائرات والقطع الحربية الأميركية ستكون هدفا لنا، وقرار حظر الملاحة (الإسرائيلية) سيشمل (العدو) الأميركي طالما استمر في عدوانه".ولفت الحوثي إلى أن الغارات الأمريكية على اليمن هدفها دعم إسرائيل بعد إعلان "أنصار الله" إسناد الشعب الفلسطيني في مواجهة سياسة "التجويع" الإسرائيلية.وأعلنت جماعة "أنصار الله" اليمنية، اليوم الأحد، "استهداف حاملة الطائرات الأمريكية "ترومان" والقطع البحرية التابعة لها شمالي البحر الأحمر، بـ18 صاروخا بالستيا ومجنحا وطائرة مسيرة".وأضاف سريع أن "العدو الأمريكي شن عدوانا بأكثر من 47 غارة على مناطق مختلفة"، مؤكدا أن الجماعة "لن تتردد في استهداف كافة القطع الحربية الأمريكية في البحرين الأحمر والعربي ردا على العدوان".
https://sarabic.ae/20250316/الحكومة-اليمنية-تحمل-أنصار-الله-مسؤولية-تحويل-اليمن-إلى-ساحة-حرب-مفتوحة-1098701216.html
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العالم العربي, أنصار الله, الولايات المتحدة الأمريكية
العالم العربي, أنصار الله, الولايات المتحدة الأمريكية
"أنصار الله": قرار حظر عبور السفن الإسرائيلية سيشمل أمريكا بسبب "العدوان" على اليمن
أكد زعيم جماعة "أنصار الله" اليمنية عبد الملك الحوثي، اليوم الأحد، أن قرار حظر عبور السفن الإسرائيلية سيشمل أمريكا بسبب "العدوان" على اليمن.
الوقال الحوثي في كلمة مصورة بثتها قناة "المسيرة" التابعة للجماعة إن "حاملة الطائرات والقطع الحربية الأميركية ستكون هدفا لنا، وقرار حظر الملاحة (الإسرائيلية) سيشمل (العدو) الأميركي طالما استمر في عدوانه".
وأضاف: "سنواجه التصعيد بالتصعيد، وسنرد على العدو الأميركي بالاستهداف لحاملة طائراته وبوارجه والحظر لسفنه"، مؤكدا أن القصف الأمريكي سيفشل في تدمير القدرات العسكرية للجماعة.
ولفت الحوثي إلى أن الغارات الأمريكية على اليمن هدفها دعم إسرائيل بعد إعلان "أنصار الله" إسناد الشعب الفلسطيني في مواجهة سياسة "التجويع" الإسرائيلية.
وأعلنت جماعة "أنصار الله" اليمنية، اليوم الأحد، "استهداف حاملة الطائرات الأمريكية "ترومان" والقطع البحرية التابعة لها شمالي البحر الأحمر، بـ18 صاروخا بالستيا ومجنحا وطائرة مسيرة".
وقال المتحدث العسكري باسم "أنصار الله"، العميد يحيى سريع، إن "القوات المسلحة اليمنية نفذت عملية عسكرية استهدفت أيضا حاملة الطائرات الأمريكية "يو إس إس هاري ترومان" وقطعها الحربية، وذلك ردا على العدوان الأمريكية الذي استهدف اليمن".
وأضاف سريع أن "العدو الأمريكي شن عدوانا بأكثر من 47 غارة على مناطق مختلفة"، مؤكدا أن الجماعة "لن تتردد في استهداف كافة القطع الحربية الأمريكية في البحرين الأحمر والعربي ردا على العدوان".