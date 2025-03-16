https://sarabic.ae/20250316/أنصار-الله-تعلن-الرد-على-الغارات-الأمريكية-وتستهدف-حاملة-الطائرات-ترومان-1098701882.html
"أنصار الله" تعلن تنفيذ عملية عسكرية استهدفت حاملات طائرات أمريكية في البحرين الأحمر والعربي
"أنصار الله" تعلن تنفيذ عملية عسكرية استهدفت حاملات طائرات أمريكية في البحرين الأحمر والعربي
سبوتنيك عربي
أعلنت جماعة "أنصار الله" اليمنية، اليوم الأحد، "استهداف حاملة الطائرات الأمريكية "ترومان" والقطع البحرية التابعة لها شمالي البحر الأحمر، بـ18 صاروخا بالستيا... 16.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-16T17:06+0000
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وقال المتحدث العسكري باسم "أنصار الله"، العميد يحيى سريع، إن "القوات المسلحة اليمنية نفذت عملية عسكرية استهدفت أيضا حاملة الطائرات الأمريكية "يو إس إس هاري ترومان" وقطعها الحربية، وذلك ردا على العدوان الأمريكية الذي استهدف اليمن".وأضاف سريع أن "العدو الأمريكي شن عدوانا بأكثر من 47 غارة على مناطق مختلفة"، مؤكدا أن الجماعة "لن تتردد في استهداف كافة القطع الحربية الأمريكية في البحرين الأحمر والعربي ردا على العدوان".وأعلنت جماعة "أنصار الله" اليمنية، اليوم الأحد، تجدد الغارات الأمريكية على مناطق سيطرتها في محافظة صعدة معقل الجماعة (شمال غربي اليمن).وأفاد تلفزيون "المسيرة" التابع لـ "أنصار الله"، بأن "الغارات الأمريكية تجددت على مدينة صعدة (مركز محافظة صعدة الحدودية مع السعودية)".وذكر أن "العدوان الأمريكي استهدف بـ3 غارات بدو منطقة آل سبّاع بمديرية سحار (غرب مدينة صعدة)، ما أدى إلى نفوق مئات الأغنام"، على حد تعبيره.وجاءت الغارات الأمريكية على اليمن بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بدء العملية العسكرية، مشددًا على ضرورة وقف هجمات جماعة "أنصار الله" على حركة الشحن في البحر الأحمر، ومتوعدا الجماعة بـ"جحيم لم يشهدوه من قبل".وكانت "أنصار الله" قد أعلنت، يوم الاثنين الماضي، استئناف حظر مرور السفن الإسرائيلية عبر البحرين الأحمر والعربي وخليج عدن، بعد انتهاء مهلة مدتها 4 أيام منحتها لإسرائيل للسماح بدخول المساعدات إلى قطاع غزة.وتأتي هذه التطورات وسط تصاعد التوترات في المنطقة، ما يثير مخاوف من اتساع نطاق النزاع وتأثيره على الأمن البحري والتجارة الدولية.
https://sarabic.ae/20250316/الحكومة-اليمنية-تحمل-أنصار-الله-مسؤولية-تحويل-اليمن-إلى-ساحة-حرب-مفتوحة-1098701216.html
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الحرب على اليمن, أخبار اليمن الأن, أنصار الله, الولايات المتحدة الأمريكية, دونالد ترامب, العالم العربي
الحرب على اليمن, أخبار اليمن الأن, أنصار الله, الولايات المتحدة الأمريكية, دونالد ترامب, العالم العربي
"أنصار الله" تعلن تنفيذ عملية عسكرية استهدفت حاملات طائرات أمريكية في البحرين الأحمر والعربي
17:06 GMT 16.03.2025 (تم التحديث: 17:16 GMT 16.03.2025)
أعلنت جماعة "أنصار الله" اليمنية، اليوم الأحد، "استهداف حاملة الطائرات الأمريكية "ترومان" والقطع البحرية التابعة لها شمالي البحر الأحمر، بـ18 صاروخا بالستيا ومجنحا وطائرة مسيرة".
وقال المتحدث العسكري باسم "أنصار الله"، العميد يحيى سريع، إن "القوات المسلحة اليمنية نفذت عملية عسكرية استهدفت أيضا حاملة الطائرات الأمريكية "يو إس إس هاري ترومان" وقطعها الحربية، وذلك ردا على العدوان الأمريكية الذي استهدف اليمن".
وأضاف سريع أن "العدو الأمريكي شن عدوانا بأكثر من 47 غارة على مناطق مختلفة"، مؤكدا أن الجماعة "لن تتردد في استهداف كافة القطع الحربية الأمريكية في البحرين الأحمر والعربي ردا على العدوان".
وأعلنت جماعة "أنصار الله" اليمنية، اليوم الأحد، تجدد الغارات الأمريكية على مناطق سيطرتها في محافظة صعدة معقل الجماعة (شمال غربي اليمن).
وأفاد تلفزيون "المسيرة" التابع لـ "أنصار الله"، بأن "الغارات الأمريكية تجددت على مدينة صعدة (مركز محافظة صعدة الحدودية مع السعودية)".
وذكر أن "العدوان الأمريكي
استهدف بـ3 غارات بدو منطقة آل سبّاع بمديرية سحار (غرب مدينة صعدة)، ما أدى إلى نفوق مئات الأغنام"، على حد تعبيره.
وجاءت الغارات الأمريكية على اليمن بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بدء العملية العسكرية
، مشددًا على ضرورة وقف هجمات جماعة "أنصار الله" على حركة الشحن في البحر الأحمر، ومتوعدا الجماعة بـ"جحيم لم يشهدوه من قبل".
وكانت "أنصار الله" قد أعلنت، يوم الاثنين الماضي، استئناف حظر مرور السفن الإسرائيلية عبر البحرين الأحمر والعربي وخليج عدن، بعد انتهاء مهلة مدتها 4 أيام منحتها لإسرائيل للسماح بدخول المساعدات إلى قطاع غزة.
وتأتي هذه التطورات وسط تصاعد التوترات في المنطقة، ما يثير مخاوف من اتساع نطاق النزاع وتأثيره على الأمن البحري والتجارة الدولية.