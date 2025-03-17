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البنتاغون: واشنطن ستستخدم "القوة المميتة الساحقة" من أجل تحقيق أهدافها في اليمن
البنتاغون: واشنطن ستستخدم "القوة المميتة الساحقة" من أجل تحقيق أهدافها في اليمن
سبوتنيك عربي
صرّح مساعد وزير الدفاع للشؤون العامة والمتحدث باسم الدفاع الأمريكية شون بارنيل، اليوم الاثنين، بأن أمريكا تعتزم استخدام القوة المميتة "الساحقة" ضد جماعة "أنصار... 17.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-17T19:52+0000
2025-03-17T19:52+0000
أخبار اليمن الأن
أنصار الله
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وقال بارنيل خلال مؤتمر صحفي: "سنستخدم القوة المميتة الساحقة حتى نحقق هدفنا (في اليمن)".وفي الوقت ذاته، أشار إلى أن الهجمات الأخيرة التي شنتها "أنصار الله" على حاملة الطائرات الأمريكية "هاري ترومان" في البحر الأحمر لم تكن ناجحة.وقال المتحدث العسكري باسم "أنصار الله"، العميد يحيى سريع، إن "القوات المسلحة اليمنية نفذت عملية عسكرية استهدفت أيضا حاملة الطائرات الأمريكية "يو إس إس هاري ترومان" وقطعها الحربية، وذلك ردا على العدوان الأمريكية الذي استهدف اليمن".وأعلنت "أنصار الله" تجدد الغارات الأمريكية على مناطق سيطرتها في محافظة صعدة معقل الجماعة (شمال غربي اليمن). وذكرت أن "العدوان الأمريكي استهدف بـ3 غارات بدو منطقة آل سبّاع بمديرية سحار (غرب مدينة صعدة)، ما أدى إلى نفوق مئات الأغنام".وكانت "أنصار الله" قد أعلنت، يوم الاثنين الماضي، استئناف حظر مرور السفن الإسرائيلية عبر البحرين الأحمر والعربي وخليج عدن، بعد انتهاء مهلة مدتها 4 أيام منحتها لإسرائيل للسماح بدخول المساعدات إلى قطاع غزة.وتأتي هذه التطورات وسط تصاعد التوترات في المنطقة، ما يثير مخاوف من اتساع نطاق النزاع وتأثيره على الأمن البحري والتجارة الدولية.
https://sarabic.ae/20250317/ترامب-يتوعد-أنصار-الله-بـقوة-هائلة-ويحمل-إيران-مسؤولية-أي-هجوم-آخر-1098725002.html
https://sarabic.ae/20250317/أنصار-الله-ترد-على-ترامب-سنقابل-الحصار-بالحصار-والتصعيد-بالتصعيد-والبادئ-أظلم-1098725588.html
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أخبار اليمن الأن, أنصار الله
أخبار اليمن الأن, أنصار الله

البنتاغون: واشنطن ستستخدم "القوة المميتة الساحقة" من أجل تحقيق أهدافها في اليمن

19:52 GMT 17.03.2025
© AP Photoالبنتاغون
البنتاغون - سبوتنيك عربي, 1920, 17.03.2025
© AP Photo
تابعنا عبر
صرّح مساعد وزير الدفاع للشؤون العامة والمتحدث باسم الدفاع الأمريكية شون بارنيل، اليوم الاثنين، بأن أمريكا تعتزم استخدام القوة المميتة "الساحقة" ضد جماعة "أنصار الله" اليمنية حتى تحقيق هدفها في اليمن.
وقال بارنيل خلال مؤتمر صحفي: "سنستخدم القوة المميتة الساحقة حتى نحقق هدفنا (في اليمن)".

وأكد بارنيل أن أمريكا لا تسعى لتغيير الأنظمة في الشرق الأوسط، بل تركز على تعزيز مصالحها الوطنية.

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وفي الوقت ذاته، أشار إلى أن الهجمات الأخيرة التي شنتها "أنصار الله" على حاملة الطائرات الأمريكية "هاري ترومان" في البحر الأحمر لم تكن ناجحة.

وأعلنت جماعة "أنصار الله" اليمنية، أمس الأحد، "استهداف حاملة الطائرات الأمريكية "ترومان" والقطع البحرية التابعة لها شمالي البحر الأحمر، بـ18 صاروخا بالستيا ومجنحا وطائرة مسيرة".

وقال المتحدث العسكري باسم "أنصار الله"، العميد يحيى سريع، إن "القوات المسلحة اليمنية نفذت عملية عسكرية استهدفت أيضا حاملة الطائرات الأمريكية "يو إس إس هاري ترومان" وقطعها الحربية، وذلك ردا على العدوان الأمريكية الذي استهدف اليمن".
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وأعلنت "أنصار الله" تجدد الغارات الأمريكية على مناطق سيطرتها في محافظة صعدة معقل الجماعة (شمال غربي اليمن). وذكرت أن "العدوان الأمريكي استهدف بـ3 غارات بدو منطقة آل سبّاع بمديرية سحار (غرب مدينة صعدة)، ما أدى إلى نفوق مئات الأغنام".

وجاءت الغارات الأمريكية على اليمن بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بدء العملية العسكرية، مشددًا على ضرورة وقف هجمات جماعة "أنصار الله" على حركة الشحن في البحر الأحمر، ومتوعدا الجماعة بـ"جحيم لم يشهدوه من قبل".

وكانت "أنصار الله" قد أعلنت، يوم الاثنين الماضي، استئناف حظر مرور السفن الإسرائيلية عبر البحرين الأحمر والعربي وخليج عدن، بعد انتهاء مهلة مدتها 4 أيام منحتها لإسرائيل للسماح بدخول المساعدات إلى قطاع غزة.
وتأتي هذه التطورات وسط تصاعد التوترات في المنطقة، ما يثير مخاوف من اتساع نطاق النزاع وتأثيره على الأمن البحري والتجارة الدولية.
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