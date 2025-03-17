https://sarabic.ae/20250317/أنصار-الله-ترد-على-ترامب-سنقابل-الحصار-بالحصار-والتصعيد-بالتصعيد-والبادئ-أظلم-1098725588.html
"أنصار الله" ترد على ترامب: سنقابل الحصار بالحصار والتصعيد بالتصعيد والبادئ أظلم
"أنصار الله" ترد على ترامب: سنقابل الحصار بالحصار والتصعيد بالتصعيد والبادئ أظلم
سبوتنيك عربي
أكد وزير دفاع حكومة الإنقاذ، التابعة لجماعة "أنصار الله" اليمينة، اللواء الركن محمد العاطفي، أن "القوات المسلحة اليمنية جاهزة لتطوير المواجهة بما يتناسب مع حجم... 17.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-17T18:23+0000
2025-03-17T18:23+0000
2025-03-17T18:23+0000
الحرب على اليمن
أخبار اليمن الأن
أنصار الله
الولايات المتحدة الأمريكية
دونالد ترامب
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
أخبار العالم الآن
العالم العربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/03/10/1098693032_0:621:2047:1772_1920x0_80_0_0_e35b175fffc4f15e985566f91b380ebe.jpg
وقال اللواء الركن محمد العاطفي، في تصريحات له، إن "المعركة البحرية ضد العدو الإسرائيلي، بعد انتهاكه لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة، ليست كما قبلها"، مضيفا أن "اليمن لن يكل أو يمل عن إسناد غزة والحصار لسفن الكيان الصهيوني".وأوضح وزير الدفاع أن "العدوان الأمريكي على اليمن أكد للعالم مدى الدعم والانحياز الأمريكي إلى جانب الكيان الصهيوني"، مشيرا إلى أن "قرار اليمن كان محدداً بمنع السفن الصهيونية ولم يُهدد الملاحة البحرية الدولية في منطقة العمليات".وتابع: "قدراتنا كافية لإدارة معارك بحرية طويلة الأمد وبأساليب ستصيب الأعداء بالذهول واليمن لن يصمت حيال تمادي العدوان الصهيوني في بطشه وتجويعه وحصاره الجائر لأبناء الشعب الفلسطيني".وذكر أنه "سيتم التعامل مع السفن الإسرائيلية في مجال العمليات القادمة بما تفرضه متطلبات المعركة البحرية الشاملة"، مؤكدا أن "قواتنا بكافة مستوياتها قد اتخذت كافة الإجراءات والتدابير العسكرية لإنجاز المهمة بعد انتهاء مهلة القائد عبد الملك الحوثي للكيان الصهيوني".وتوعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في وقت سابق اليوم، "جماعة أنصار الله في اليمن بالرد على أي هجوم آخر ضد الولايات المتحدة بقوة هائلة".وذكر ترامب، "لا ينبغي لأحد أن ينخدع! إن مئات الهجمات التي يشنها الحوثيون، رجال العصابات والبلطجية الأشرار المتمركزون في اليمن، والذين يكرههم الشعب اليمني، كلها تنبع من إيران وهي من صنعها".وتابع ترامب: "لقد لعبت إيران دور الضحية البريئة للإرهابيين المارقين الذين فقدوا السيطرة عليهم، لكنهم لم يفقدوا السيطرة. إنهم يمليون كل خطوة، ويمنحونهم الأسلحة، ويزودونهم بالأموال والمعدات العسكرية المتطورة للغاية، وحتى ما يسمى المعلومات الاستخباراتية".وأوضح الرئيس الأمريكي: "سيتم النظر إلى كل رصاصة أطلقها الحوثيون، من الآن فصاعدا، على أنها رصاصة أطلقت من أسلحة وقيادة إيران، وستتحمل إيران المسؤولية، وستعاني من العواقب، وستكون هذه العواقب وخيمة".وأعلنت جماعة "أنصار الله" اليمنية، أمس الأحد، "استهداف حاملة الطائرات الأمريكية "ترومان" والقطع البحرية التابعة لها شمالي البحر الأحمر، بـ18 صاروخا بالستيا ومجنحا وطائرة مسيرة".وقال المتحدث العسكري باسم "أنصار الله"، العميد يحيى سريع، إن "القوات المسلحة اليمنية نفذت عملية عسكرية استهدفت أيضا حاملة الطائرات الأمريكية "يو إس إس هاري ترومان" وقطعها الحربية، وذلك ردا على العدوان الأمريكية الذي استهدف اليمن".وأعلنت "أنصار الله" تجدد الغارات الأمريكية على مناطق سيطرتها في محافظة صعدة معقل الجماعة (شمال غربي اليمن). وذكرت أن "العدوان الأمريكي استهدف بـ3 غارات بدو منطقة آل سبّاع بمديرية سحار (غرب مدينة صعدة)، ما أدى إلى نفوق مئات الأغنام".وجاءت الغارات الأمريكية على اليمن بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بدء العملية العسكرية، مشددًا على ضرورة وقف هجمات جماعة "أنصار الله" على حركة الشحن في البحر الأحمر، ومتوعدا الجماعة بـ"جحيم لم يشهدوه من قبل".وكانت "أنصار الله" قد أعلنت، يوم الاثنين الماضي، استئناف حظر مرور السفن الإسرائيلية عبر البحرين الأحمر والعربي وخليج عدن، بعد انتهاء مهلة مدتها 4 أيام منحتها لإسرائيل للسماح بدخول المساعدات إلى قطاع غزة.وتأتي هذه التطورات وسط تصاعد التوترات في المنطقة، ما يثير مخاوف من اتساع نطاق النزاع وتأثيره على الأمن البحري والتجارة الدولية.
https://sarabic.ae/20250317/بعد-العقوبات-الأمريكية-على-أنصار-الله-ما-تأثير-نقل-مقرات-البنوك-من-صنعاء-إلى-عدن-على-الجانبين؟-1098722741.html
https://sarabic.ae/20250316/أنصار-الله-قرار-حظر-عبور-السفن-الإسرائيلية-سيشمل-أمريكا-بسبب-العدوان-على-اليمن-1098703611.html
https://sarabic.ae/20250316/الحكومة-اليمنية-تحمل-أنصار-الله-مسؤولية-تحويل-اليمن-إلى-ساحة-حرب-مفتوحة-1098701216.html
https://sarabic.ae/20250317/ترامب-يتوعد-أنصار-الله-بـقوة-هائلة-ويحمل-إيران-مسؤولية-أي-هجوم-آخر-1098725002.html
الولايات المتحدة الأمريكية
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/03/10/1098693032_0:429:2047:1964_1920x0_80_0_0_384b8e46a8e0a4c967b53e09fc53bb87.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الحرب على اليمن, أخبار اليمن الأن, أنصار الله, الولايات المتحدة الأمريكية, دونالد ترامب, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار العالم الآن, العالم العربي
الحرب على اليمن, أخبار اليمن الأن, أنصار الله, الولايات المتحدة الأمريكية, دونالد ترامب, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار العالم الآن, العالم العربي
"أنصار الله" ترد على ترامب: سنقابل الحصار بالحصار والتصعيد بالتصعيد والبادئ أظلم
أكد وزير دفاع حكومة الإنقاذ، التابعة لجماعة "أنصار الله" اليمينة، اللواء الركن محمد العاطفي، أن "القوات المسلحة اليمنية جاهزة لتطوير المواجهة بما يتناسب مع حجم التحدي ومع أي موقف طارئ".
وقال اللواء الركن محمد العاطفي، في تصريحات له
، إن "المعركة البحرية ضد العدو الإسرائيلي، بعد انتهاكه لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة، ليست كما قبلها"، مضيفا أن "اليمن لن يكل أو يمل عن إسناد غزة والحصار لسفن الكيان الصهيوني".
وأوضح وزير الدفاع أن "العدوان الأمريكي على اليمن أكد للعالم مدى الدعم والانحياز الأمريكي إلى جانب الكيان الصهيوني"، مشيرا إلى أن "قرار اليمن كان محدداً بمنع السفن الصهيونية ولم يُهدد الملاحة البحرية الدولية في منطقة العمليات".
وتابع: "قدراتنا كافية لإدارة معارك بحرية طويلة الأمد وبأساليب ستصيب الأعداء بالذهول واليمن لن يصمت حيال تمادي العدوان الصهيوني في بطشه وتجويعه وحصاره الجائر لأبناء الشعب الفلسطيني".
وأكد وزير الدفاع التابع لـ"أنصار الله" أن "اليمن سيقابل الحصار بالحصار والتصعيد بالتصعيد والبادئ أظلم وإن عدتم عدنا"، مضيفا: "سنجبر الكيان الصهيوني ومن يسانده على الرضوخ للقوانين والاتفاقيات الدولية بما في ذلك اتفاقيات الهدنة ".
وذكر أنه "سيتم التعامل مع السفن الإسرائيلية في مجال العمليات القادمة بما تفرضه متطلبات المعركة البحرية الشاملة"، مؤكدا أن "قواتنا بكافة مستوياتها قد اتخذت كافة الإجراءات والتدابير العسكرية لإنجاز المهمة بعد انتهاء مهلة القائد عبد الملك الحوثي للكيان الصهيوني".
وتوعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في وقت سابق اليوم، "جماعة أنصار الله في اليمن بالرد على أي هجوم آخر
ضد الولايات المتحدة بقوة هائلة".
وذكر ترامب، "لا ينبغي لأحد أن ينخدع! إن مئات الهجمات التي يشنها الحوثيون، رجال العصابات والبلطجية الأشرار المتمركزون في اليمن، والذين يكرههم الشعب اليمني، كلها تنبع من إيران وهي من صنعها".
وأضاف: "أي هجوم أو رد فعل آخر من قبل الحوثيين سيقابل بقوة كبيرة، وليس هناك ما يضمن أن تتوقف هذه القوة عند هذا الحد".
وتابع ترامب: "لقد لعبت إيران دور الضحية البريئة للإرهابيين المارقين الذين فقدوا السيطرة عليهم، لكنهم لم يفقدوا السيطرة. إنهم يمليون كل خطوة، ويمنحونهم الأسلحة، ويزودونهم بالأموال والمعدات العسكرية المتطورة للغاية، وحتى ما يسمى المعلومات الاستخباراتية".
وأوضح الرئيس الأمريكي: "سيتم النظر إلى كل رصاصة أطلقها الحوثيون، من الآن فصاعدا، على أنها رصاصة أطلقت من أسلحة وقيادة إيران، وستتحمل إيران المسؤولية، وستعاني من العواقب، وستكون هذه العواقب وخيمة".
وأعلنت جماعة "أنصار الله" اليمنية، أمس الأحد، "استهداف حاملة الطائرات الأمريكية "ترومان" والقطع البحرية التابعة لها شمالي البحر الأحمر، بـ18 صاروخا بالستيا ومجنحا وطائرة مسيرة
".
وقال المتحدث العسكري باسم "أنصار الله"، العميد يحيى سريع، إن "القوات المسلحة اليمنية نفذت عملية عسكرية استهدفت أيضا حاملة الطائرات الأمريكية "يو إس إس هاري ترومان" وقطعها الحربية، وذلك ردا على العدوان الأمريكية الذي استهدف اليمن".
وأضاف سريع أن "العدو الأمريكي شن عدوانا بأكثر من 47 غارة على مناطق مختلفة"، مؤكدا أن الجماعة "لن تتردد في استهداف كافة القطع الحربية الأمريكية في البحرين الأحمر والعربي ردا على العدوان"
وأعلنت "أنصار الله" تجدد الغارات الأمريكية على مناطق سيطرتها في محافظة صعدة معقل الجماعة (شمال غربي اليمن). وذكرت أن "العدوان الأمريكي
استهدف بـ3 غارات بدو منطقة آل سبّاع بمديرية سحار (غرب مدينة صعدة)، ما أدى إلى نفوق مئات الأغنام".
وجاءت الغارات الأمريكية على اليمن بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بدء العملية العسكرية
، مشددًا على ضرورة وقف هجمات جماعة "أنصار الله" على حركة الشحن في البحر الأحمر، ومتوعدا الجماعة بـ"جحيم لم يشهدوه من قبل".
وكانت "أنصار الله" قد أعلنت، يوم الاثنين الماضي، استئناف حظر مرور السفن الإسرائيلية عبر البحرين الأحمر والعربي وخليج عدن، بعد انتهاء مهلة مدتها 4 أيام منحتها لإسرائيل للسماح بدخول المساعدات إلى قطاع غزة.
وتأتي هذه التطورات وسط تصاعد التوترات في المنطقة، ما يثير مخاوف من اتساع نطاق النزاع وتأثيره على الأمن البحري والتجارة الدولية.