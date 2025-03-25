https://sarabic.ae/20250325/أنصار-الله-تعلن-سقوط-جرحى-بغارات-أمريكية-على-شمال-اليمن-1098919078.html

"أنصار الله" تعلن سقوط جرحى بغارات أمريكية على شمال اليمن

"أنصار الله" تعلن سقوط جرحى بغارات أمريكية على شمال اليمن

سبوتنيك عربي

أعلنت جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) اليمنية، مساء أمس الاثنين، وقوع إصابات إثر سلسلة غارات جوية أمريكية استهدفت محافظة صعدة، معقل الجماعة (شمال غربي اليمن). 25.03.2025, سبوتنيك عربي

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القاهرة – سبوتنيك. وذكر تلفزيون "المسيرة" التابع لـ"أنصار الله" أن "العدوان الأمريكي استهدف بـ8 غارات محيط مدينة صعدة".وأضاف أن "جرحى سقطوا في غارات العدوان الأمريكي على محيط مدينة صعدة"، مشيرا إلى "استهداف العدوان الأمريكي بغارة منطقة الصبر بمديرية كتاف [شرق مدينة صعدة]".وكان مصدر يمني قد أفاد لـ"سبوتنيك" بأن مقاتلات أمريكية نفذت 13 غارة جوية على مواقع لجماعة أنصار الله في مدينة صعدة وضواحيها الشمالية والغربية، مؤكدا تنفيذ المقاتلات تحليقا جويا مكثفا في سماء المحافظة الحدودية مع السعودية.وتأتي سلسلة الغارات الجوية الأمريكية بعد إعلان الجيش الإسرائيلي اعتراض منظومة "حيتس" صاروخا باليستيا أُطلق من اليمن، حسب ما نقلت وسائل إعلام.ويوم الأحد الماضي، أعلنت "أنصار الله" سقوط قتيل و13 جريحا إثر قصف جوي أمريكي قالت إنه استهدف مبنى سكنيا في منطقة عَصِّر بمديرية مَعِّين غرب العاصمة صنعاء.كما أعلن زعيم "أنصار الله" عبد الملك الحوثي، يوم الأحد الماضي، توسيع قرار حظر عبور السفن الإسرائيلية في البحرين الأحمر والعربي وخليج عدن، ليشمل الأمريكية، ردا على قصف جوي مكثف شنته أمريكا على صنعاء و7 محافظات تسيطر عليها الجماعة، أسفر عن مقتل 53 شخصا من بينهم 5 أطفال وامرأتان، وإصابة 98 آخرين بينهم 18 طفلا وامرأة، حسب وزارة الصحة في حكومة الجماعة.وكانت جماعة "أنصار الله" قد أعلنت، يوم الأربعاء قبل الماضي، دخول قرار الجماعة استئناف حظر مرور السفن الإسرائيلية عبر البحرين الأحمر والعربي وخليج عدن حيز التنفيذ، مهددة باتخاذ خطوات تصعيدية أخرى ردا على منع إسرائيل دخول المساعدات إلى قطاع غزة، وذلك بعد انقضاء هدنة حددتها لتل أبيب بـ4 أيام لفتح المعابر إلى القطاع.وفي 16 كانون الثاني/يناير الماضي، كشفت "أنصار الله" عن تنفيذها هجمات على إسرائيل والسفن المرتبطة بها وبأمريكا وبريطانيا بـ1255 صاروخا باليستيا ومجنحا وفرط صوتي وطائرة مسيرة، منذ تشرين الثاني/نوفمبر 2023، والتي تبررها الجماعة بأنها إسناد للفصائل الفلسطينية في مواجهة الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة.وبين الحين والآخر تؤكد جماعة "أنصار الله" أنها جزء من محور المقاومة الذي يضم إيران وسوريا و"حزب الله" اللبناني والفصائل الفلسطينية، مبدية استعدادها للمشاركة في القتال إلى جانبها.وتسيطر جماعة "أنصار الله" منذ أيلول/سبتمبر 2014 على غالبية المحافظات وسط وشمال اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 آذار/مارس 2015، عمليات عسكرية دعما للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.

https://sarabic.ae/20250323/أنصار-الله-تشن-هجوما-صاروخيا-جديدا-على-مطار-بن-غوريون-في-إسرائيل-1098876282.html

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الحرب على اليمن, قصف اليمن, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم العربي