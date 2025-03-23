https://sarabic.ae/20250323/أنصار-الله-تشن-هجوما-صاروخيا-جديدا-على-مطار-بن-غوريون-في-إسرائيل-1098876282.html

"أنصار الله" تشن هجوما صاروخيا جديدا على مطار "بن غوريون" في إسرائيل

"أنصار الله" تشن هجوما صاروخيا جديدا على مطار "بن غوريون" في إسرائيل

سبوتنيك عربي

أعلنت جماعة "أنصار الله" اليمنية، اليوم الأحد، شن هجوم صاروخي على مطار "بن غوريون" في إسرائيل ضمن هجماتها على تل أبيب والتي تبررها بأنها رد على استئنافها... 23.03.2025, سبوتنيك عربي

2025-03-23T13:02+0000

2025-03-23T13:02+0000

2025-03-23T13:02+0000

العالم العربي

أنصار الله

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/01/0f/1085019024_0:0:3188:1793_1920x0_80_0_0_fe7d9475357769bc26f5ea25257b26ca.jpg

وقال المتحدث باسم قوات "أنصار الله" العميد يحيى سريع، في بيان عسكري حسب تلفزيون "المسيرة" التابع للجماعة، إن "القوات المسلحة اليمنية استهدفت مطار بن غوريون في منطقة يافا المحتلة بصاروخ باليستي فرط صوتي نوع (فلسطين2).وأضاف: "العملية في يافا المحتلة حققت هدفها بنجاح ما أدى إلى توقف حركة الملاحة الجوية في المطار لأكثر من نصف ساعة".وذكر سريع أن "القوات المسلحة اشتبكت مع حاملة الطائرات الأميركية (ترومان) وعدد من القطع الحربية المعادية في البحر الأحمر، بعدد من الصواريخ والمُسيرات واستمر الاشتباك لعدة ساعات".كما أكد المتحدث باسم قوات "أنصار الله"، "الاستمرار في إسناد الشعب الفلسطيني ومنع الملاحة الإسرائيلية في منطقة العمليات حتى وقف العدوان ورفع الحصار عن غزة".وفي وقت سابق اليوم، أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، في بيان عبر منصة إكس أن "سلاح الجو اعترض قبل قليل صاروخًا أطلق من اليمن قبل أن يخترق الأجواء الإسرائيلية".ويعد الهجوم هو الرابع لـ "أنصار الله" على إسرائيل، خلال أيام، إذ أعلنت الجماعة، أمس السبت، استهداف مطار بن غوريون في تل أبيب، بصاروخ باليستي فرط صوتي نوع (فلسطين2)، سبقه بـ 24 ساعة، هجوم على هدف عسكري جنوب تل أبيب بصاروخ مماثل، وذلك بعد أيام من هجومين منفصلين، يوم الثلاثاء الماضي، استهدفا مطار بن غوريون وقاعدة نيفاتيم الجوية، بصاروخين فرط صوتيين.ومؤخرا، أعلن زعيم جماعة "أنصار الله" عبد الملك الحوثي، دخول قرار الجماعة استئناف حظر مرور السفن الإسرائيلية عبر البحرين الأحمر والعربي وخليج عدن، حيز التنفيذ، مهدداً باتخاذ خطوات تصعيدية أخرى رداً على منع إسرائيل دخول المساعدات إلى قطاع غزة، وذلك بعد انقضاء هدنة حددها لتل أبيب بـ 4 أيام لفتح المعابر إلى القطاع.وكانت إسرائيل، قد شنت هجمات انتقامية على منشآت حيوية في مناطق سيطرة "أنصار الله" آخرها في 10 كانون الثاني/يناير الماضي، على العاصمة صنعاء ومحافظة الحديدة (غرب اليمن) أوقعت قتلى وجرحى، ردا على عمليات استهداف نفذتها الجماعة بالصواريخ والطائرات المُسيرة على تل أبيب وغيرها من المدن الإسرائيلية.وتسيطر جماعة "أنصار الله" منذ أيلول/سبتمبر 2014، على غالبية المحافظات وسط وشمال اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 آذار/مارس 2015، عمليات عسكرية دعماً للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.

https://sarabic.ae/20250322/مقاتلات-أميركية-تشن-3-غارات-على-مطار-الحديدة-الدولي-غربي-اليمن-1098864144.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

العالم العربي, أنصار الله