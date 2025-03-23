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https://sarabic.ae/20250323/أنصار-الله-تشن-هجوما-صاروخيا-جديدا-على-مطار-بن-غوريون-في-إسرائيل-1098876282.html
"أنصار الله" تشن هجوما صاروخيا جديدا على مطار "بن غوريون" في إسرائيل
"أنصار الله" تشن هجوما صاروخيا جديدا على مطار "بن غوريون" في إسرائيل
سبوتنيك عربي
أعلنت جماعة "أنصار الله" اليمنية، اليوم الأحد، شن هجوم صاروخي على مطار "بن غوريون" في إسرائيل ضمن هجماتها على تل أبيب والتي تبررها بأنها رد على استئنافها... 23.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-23T13:02+0000
2025-03-23T13:02+0000
العالم العربي
أنصار الله
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وقال المتحدث باسم قوات "أنصار الله" العميد يحيى سريع، في بيان عسكري حسب تلفزيون "المسيرة" التابع للجماعة، إن "القوات المسلحة اليمنية استهدفت مطار بن غوريون في منطقة يافا المحتلة بصاروخ باليستي فرط صوتي نوع (فلسطين2).وأضاف: "العملية في يافا المحتلة حققت هدفها بنجاح ما أدى إلى توقف حركة الملاحة الجوية في المطار لأكثر من نصف ساعة".وذكر سريع أن "القوات المسلحة اشتبكت مع حاملة الطائرات الأميركية (ترومان) وعدد من القطع الحربية المعادية في البحر الأحمر، بعدد من الصواريخ والمُسيرات واستمر الاشتباك لعدة ساعات".كما أكد المتحدث باسم قوات "أنصار الله"، "الاستمرار في إسناد الشعب الفلسطيني ومنع الملاحة الإسرائيلية في منطقة العمليات حتى وقف العدوان ورفع الحصار عن غزة".وفي وقت سابق اليوم، أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، في بيان عبر منصة إكس أن "سلاح الجو اعترض قبل قليل صاروخًا أطلق من اليمن قبل أن يخترق الأجواء الإسرائيلية".ويعد الهجوم هو الرابع لـ "أنصار الله" على إسرائيل، خلال أيام، إذ أعلنت الجماعة، أمس السبت، استهداف مطار بن غوريون في تل أبيب، بصاروخ باليستي فرط صوتي نوع (فلسطين2)، سبقه بـ 24 ساعة، هجوم على هدف عسكري جنوب تل أبيب بصاروخ مماثل، وذلك بعد أيام من هجومين منفصلين، يوم الثلاثاء الماضي، استهدفا مطار بن غوريون وقاعدة نيفاتيم الجوية، بصاروخين فرط صوتيين.ومؤخرا، أعلن زعيم جماعة "أنصار الله" عبد الملك الحوثي، دخول قرار الجماعة استئناف حظر مرور السفن الإسرائيلية عبر البحرين الأحمر والعربي وخليج عدن، حيز التنفيذ، مهدداً باتخاذ خطوات تصعيدية أخرى رداً على منع إسرائيل دخول المساعدات إلى قطاع غزة، وذلك بعد انقضاء هدنة حددها لتل أبيب بـ 4 أيام لفتح المعابر إلى القطاع.وكانت إسرائيل، قد شنت هجمات انتقامية على منشآت حيوية في مناطق سيطرة "أنصار الله" آخرها في 10 كانون الثاني/يناير الماضي، على العاصمة صنعاء ومحافظة الحديدة (غرب اليمن) أوقعت قتلى وجرحى، ردا على عمليات استهداف نفذتها الجماعة بالصواريخ والطائرات المُسيرة على تل أبيب وغيرها من المدن الإسرائيلية.وتسيطر جماعة "أنصار الله" منذ أيلول/سبتمبر 2014، على غالبية المحافظات وسط وشمال اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 آذار/مارس 2015، عمليات عسكرية دعماً للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.
https://sarabic.ae/20250322/مقاتلات-أميركية-تشن-3-غارات-على-مطار-الحديدة-الدولي-غربي-اليمن-1098864144.html
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العالم العربي, أنصار الله
العالم العربي, أنصار الله

"أنصار الله" تشن هجوما صاروخيا جديدا على مطار "بن غوريون" في إسرائيل

13:02 GMT 23.03.2025
© AP Photoجماعة أنصار الله اليمنية
جماعة أنصار الله اليمنية - سبوتنيك عربي, 1920, 23.03.2025
© AP Photo
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أعلنت جماعة "أنصار الله" اليمنية، اليوم الأحد، شن هجوم صاروخي على مطار "بن غوريون" في إسرائيل ضمن هجماتها على تل أبيب والتي تبررها بأنها رد على استئنافها العمليات العسكرية ضد قطاع غزة.
وقال المتحدث باسم قوات "أنصار الله" العميد يحيى سريع، في بيان عسكري حسب تلفزيون "المسيرة" التابع للجماعة، إن "القوات المسلحة اليمنية استهدفت مطار بن غوريون في منطقة يافا المحتلة بصاروخ باليستي فرط صوتي نوع (فلسطين2).
وأضاف: "العملية في يافا المحتلة حققت هدفها بنجاح ما أدى إلى توقف حركة الملاحة الجوية في المطار لأكثر من نصف ساعة".
وذكر سريع أن "القوات المسلحة اشتبكت مع حاملة الطائرات الأميركية (ترومان) وعدد من القطع الحربية المعادية في البحر الأحمر، بعدد من الصواريخ والمُسيرات واستمر الاشتباك لعدة ساعات".
وأكد سريع "الاستمرار في التصدي للعدوان الأميركي ومواجهته بكل بسالة، التصعيد بالتصعيد".
كما أكد المتحدث باسم قوات "أنصار الله"، "الاستمرار في إسناد الشعب الفلسطيني ومنع الملاحة الإسرائيلية في منطقة العمليات حتى وقف العدوان ورفع الحصار عن غزة".
وفي وقت سابق اليوم، أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، في بيان عبر منصة إكس أن "سلاح الجو اعترض قبل قليل صاروخًا أطلق من اليمن قبل أن يخترق الأجواء الإسرائيلية".
تداعيات قصف الطيران الحربي الإسرائيلي لميناء الحديدة في اليمن - سبوتنيك عربي, 1920, 22.03.2025
مقاتلات أميركية تشن 3 غارات على مطار الحديدة الدولي غربي اليمن
أمس, 20:42 GMT
ويعد الهجوم هو الرابع لـ "أنصار الله" على إسرائيل، خلال أيام، إذ أعلنت الجماعة، أمس السبت، استهداف مطار بن غوريون في تل أبيب، بصاروخ باليستي فرط صوتي نوع (فلسطين2)، سبقه بـ 24 ساعة، هجوم على هدف عسكري جنوب تل أبيب بصاروخ مماثل، وذلك بعد أيام من هجومين منفصلين، يوم الثلاثاء الماضي، استهدفا مطار بن غوريون وقاعدة نيفاتيم الجوية، بصاروخين فرط صوتيين.
ومؤخرا، أعلن زعيم جماعة "أنصار الله" عبد الملك الحوثي، دخول قرار الجماعة استئناف حظر مرور السفن الإسرائيلية عبر البحرين الأحمر والعربي وخليج عدن، حيز التنفيذ، مهدداً باتخاذ خطوات تصعيدية أخرى رداً على منع إسرائيل دخول المساعدات إلى قطاع غزة، وذلك بعد انقضاء هدنة حددها لتل أبيب بـ 4 أيام لفتح المعابر إلى القطاع.
وفي 16 كانون الثاني/يناير الماضي، كشفت "أنصار الله"، عن تنفيذها هجمات على إسرائيل والسفن المرتبطة بها وبأميركا وبريطانيا بـ 1255 صاروخاً باليستياً ومجنحاً وفرط صوتي وطائرة مُسيرة، منذ تشرين الثاني/نوفمبر 2023، والتي تبررها الجماعة بأنها إسناد للفصائل الفلسطينية في مواجهة الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة.
وكانت إسرائيل، قد شنت هجمات انتقامية على منشآت حيوية في مناطق سيطرة "أنصار الله" آخرها في 10 كانون الثاني/يناير الماضي، على العاصمة صنعاء ومحافظة الحديدة (غرب اليمن) أوقعت قتلى وجرحى، ردا على عمليات استهداف نفذتها الجماعة بالصواريخ والطائرات المُسيرة على تل أبيب وغيرها من المدن الإسرائيلية.
وتسيطر جماعة "أنصار الله" منذ أيلول/سبتمبر 2014، على غالبية المحافظات وسط وشمال اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 آذار/مارس 2015، عمليات عسكرية دعماً للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.
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