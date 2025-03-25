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https://sarabic.ae/20250325/أنصار-الله-تعلن-استهداف-مطار-بن-غوريون-وحاملة-طائرات-أمريكية-ومدمرات-حربية-في-البحر-الأحمر-1098919484.html
"أنصار الله" تعلن استهداف مطار بن غوريون وحاملة طائرات أمريكية ومدمرات حربية في البحر الأحمر
"أنصار الله" تعلن استهداف مطار بن غوريون وحاملة طائرات أمريكية ومدمرات حربية في البحر الأحمر
سبوتنيك عربي
أعلنت جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) اليمنية، اليوم الثلاثاء، تنفيذ قواتها هجوما جديدا على مطار بن غوريون في إسرائيل، وشن آخر على حاملة الطائرات الأمريكية "هاري... 25.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-25T02:31+0000
2025-03-25T02:31+0000
الحرب على اليمن
قصف اليمن
أنصار الله
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القاهرة – سبوتنيك. وأفاد المتحدث باسم قوات "أنصار الله" العميد يحيى سريع، في بيان عسكري بثه تلفزيون "المسيرة" التابع للجماعة، بأن "القوات المسلحة استهدفت القوة الصاروخية مطار بن غوريون في يافا المحتلة بصاروخين باليستيين من نوع ذو الفقار وفلسطين 2".وذكر العميد سريع أن "القوات المسلحة استهدفت الحاملة ترومان مع عدد من القطع الحربية المعادية في البحر الأحمر بعدد من الصواريخ والطائرات المسيرة في اشتباك هو الثاني خلال 24 ساعة".وأضاف: "الاشتباك مع ترومان والقطع الحربية الأمريكية استمر لعدة ساعات وتم إفشال هجوم جوي كان يتم التحضير له ضد بلدنا".وأكد المتحدث باسم قوات "أنصار الله" الاستمرار في منع الملاحة الإسرائيلية واستهداف عمق الكيان المحتل حتى وقف العدوان والحصار عن غزة.ويعد الهجوم على إسرائيل هو الخامس خلال أيام، إذ أعلنت "أنصار الله"، يوم الأحد الماضي، استهداف مطار بن غوريون بصاروخ باليستي فرط صوتي نوع فلسطين 2، وذلك بعد 24 ساعة من هجوم مماثل على المطار ذاته، سبقه إعلان الجماعة، يوم الجمعة الماضي، مهاجمة هدف عسكري جنوب تل أبيب بصاروخ مماثل، عقب أيام من هجومين منفصلين تبنتهما الجماعة، يوم الثلاثاء الماضي، على مطار بن غوريون وقاعدة نيفاتيم الجوية، بصاروخين فرط صوتيين.ويوم الأحد الماضي، أعلن زعيم "أنصار الله" عبد الملك الحوثي، توسيع قرار حظر عبور السفن الإسرائيلية في البحرين الأحمر والعربي وخليج عدن، ليشمل الأمريكية، ردا على قصف جوي مكثف شنته أمريكا على صنعاء وسبع محافظات تسيطر عليها الجماعة، أسفر عن مقتل 53 شخصا من بينهم خمسة أطفال وامرأتان، وإصابة 98 آخرين بينهم 18 طفلا وامرأة، حسب وزارة الصحة في حكومة الجماعة.وكانت جماعة "أنصار الله"، قد أعلنت، يوم الأربعاء قبل الماضي، دخول قرار الجماعة استئناف حظر مرور السفن الإسرائيلية عبر البحرين الأحمر والعربي وخليج عدن، حيز التنفيذ، مهددة باتخاذ خطوات تصعيدية أخرى ردا على منع إسرائيل دخول المساعدات إلى قطاع غزة، وذلك بعد انقضاء هدنة حددتها لتل أبيب بأربعة أيام لفتح المعابر إلى القطاع.وفي 16 كانون الثاني/ يناير الماضي، كشفت "أنصار الله"، عن تنفيذها هجمات على إسرائيل والسفن المرتبطة بها وبأمريكا وبريطانيا بـ 1255 صاروخا باليستيا ومجنحا وفرط صوتي وطائرة مسيرة، منذ تشرين الثاني/ نوفمبر 2023، والتي تبررها الجماعة بأنها إسناد للفصائل الفلسطينية في مواجهة الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة.وبين الحين والآخر تؤكد جماعة "أنصار الله" أنها جزء من محور المقاومة الذي يضم إيران وسوريا و"حزب الله" اللبناني والفصائل الفلسطينية، مبدية استعدادها للمشاركة في القتال إلى جانبها.وتسيطر جماعة "أنصار الله" منذ أيلول/ سبتمبر 2014، على غالبية المحافظات وسط وشمال اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 آذار/ مارس 2015، عمليات عسكرية دعما للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.
https://sarabic.ae/20250325/أنصار-الله-تعلن-سقوط-جرحى-بغارات-أمريكية-على-شمال-اليمن-1098919078.html
https://sarabic.ae/20250323/أنصار-الله-تشن-هجوما-صاروخيا-جديدا-على-مطار-بن-غوريون-في-إسرائيل-1098876282.html
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الحرب على اليمن, قصف اليمن, أنصار الله
الحرب على اليمن, قصف اليمن, أنصار الله

"أنصار الله" تعلن استهداف مطار بن غوريون وحاملة طائرات أمريكية ومدمرات حربية في البحر الأحمر

02:31 GMT 25.03.2025
© Sputnikالإنفاق الدفاعي للدول المشاركة في التحالف البحري ضد "أنصار الله"
الإنفاق الدفاعي للدول المشاركة في التحالف البحري ضد أنصار الله - سبوتنيك عربي, 1920, 25.03.2025
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أعلنت جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) اليمنية، اليوم الثلاثاء، تنفيذ قواتها هجوما جديدا على مطار بن غوريون في إسرائيل، وشن آخر على حاملة الطائرات الأمريكية "هاري ترومان" وقطع بحرية أخرى في البحر الأحمر، بالصواريخ والطائرات المسيرة.
القاهرة – سبوتنيك. وأفاد المتحدث باسم قوات "أنصار الله" العميد يحيى سريع، في بيان عسكري بثه تلفزيون "المسيرة" التابع للجماعة، بأن "القوات المسلحة استهدفت القوة الصاروخية مطار بن غوريون في يافا المحتلة بصاروخين باليستيين من نوع ذو الفقار وفلسطين 2".
إسرائيل تقصف مواقع تابعة لجماعة أنصار الله في محافظة الحديدة في اليمن - سبوتنيك عربي, 1920, 25.03.2025
"أنصار الله" تعلن سقوط جرحى بغارات أمريكية على شمال اليمن
00:11 GMT
وذكر العميد سريع أن "القوات المسلحة استهدفت الحاملة ترومان مع عدد من القطع الحربية المعادية في البحر الأحمر بعدد من الصواريخ والطائرات المسيرة في اشتباك هو الثاني خلال 24 ساعة".
وأضاف: "الاشتباك مع ترومان والقطع الحربية الأمريكية استمر لعدة ساعات وتم إفشال هجوم جوي كان يتم التحضير له ضد بلدنا".
وأكد المتحدث باسم قوات "أنصار الله" الاستمرار في منع الملاحة الإسرائيلية واستهداف عمق الكيان المحتل حتى وقف العدوان والحصار عن غزة.
ويعد الهجوم على إسرائيل هو الخامس خلال أيام، إذ أعلنت "أنصار الله"، يوم الأحد الماضي، استهداف مطار بن غوريون بصاروخ باليستي فرط صوتي نوع فلسطين 2، وذلك بعد 24 ساعة من هجوم مماثل على المطار ذاته، سبقه إعلان الجماعة، يوم الجمعة الماضي، مهاجمة هدف عسكري جنوب تل أبيب بصاروخ مماثل، عقب أيام من هجومين منفصلين تبنتهما الجماعة، يوم الثلاثاء الماضي، على مطار بن غوريون وقاعدة نيفاتيم الجوية، بصاروخين فرط صوتيين.
ويوم الأحد الماضي، أعلن زعيم "أنصار الله" عبد الملك الحوثي، توسيع قرار حظر عبور السفن الإسرائيلية في البحرين الأحمر والعربي وخليج عدن، ليشمل الأمريكية، ردا على قصف جوي مكثف شنته أمريكا على صنعاء وسبع محافظات تسيطر عليها الجماعة، أسفر عن مقتل 53 شخصا من بينهم خمسة أطفال وامرأتان، وإصابة 98 آخرين بينهم 18 طفلا وامرأة، حسب وزارة الصحة في حكومة الجماعة.
جماعة أنصار الله اليمنية - سبوتنيك عربي, 1920, 23.03.2025
"أنصار الله" تشن هجوما صاروخيا جديدا على مطار "بن غوريون" في إسرائيل
23 مارس, 13:02 GMT
وكانت جماعة "أنصار الله"، قد أعلنت، يوم الأربعاء قبل الماضي، دخول قرار الجماعة استئناف حظر مرور السفن الإسرائيلية عبر البحرين الأحمر والعربي وخليج عدن، حيز التنفيذ، مهددة باتخاذ خطوات تصعيدية أخرى ردا على منع إسرائيل دخول المساعدات إلى قطاع غزة، وذلك بعد انقضاء هدنة حددتها لتل أبيب بأربعة أيام لفتح المعابر إلى القطاع.
وفي 16 كانون الثاني/ يناير الماضي، كشفت "أنصار الله"، عن تنفيذها هجمات على إسرائيل والسفن المرتبطة بها وبأمريكا وبريطانيا بـ 1255 صاروخا باليستيا ومجنحا وفرط صوتي وطائرة مسيرة، منذ تشرين الثاني/ نوفمبر 2023، والتي تبررها الجماعة بأنها إسناد للفصائل الفلسطينية في مواجهة الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة.
وبين الحين والآخر تؤكد جماعة "أنصار الله" أنها جزء من محور المقاومة الذي يضم إيران وسوريا و"حزب الله" اللبناني والفصائل الفلسطينية، مبدية استعدادها للمشاركة في القتال إلى جانبها.
وتسيطر جماعة "أنصار الله" منذ أيلول/ سبتمبر 2014، على غالبية المحافظات وسط وشمال اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 آذار/ مارس 2015، عمليات عسكرية دعما للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.
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