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الجيش الأمريكي يعرض فيديو لضرباته على "أنصار الله" في اليمن
الجيش الأمريكي يعرض فيديو لضرباته على "أنصار الله" في اليمن
سبوتنيك عربي
تواصل الضربات الجوية الأمريكية على مواقع جماعة "أنصار الله" في اليمن لليوم الرابع عشر على التوالي، حيث نشر الجيش الأمريكي لقطات توثق هذه العمليات. 29.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-29T08:35+0000
2025-03-29T08:35+0000
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ونشرت القيادة المركزية الأمريكية عبر حسابها على منصة "إكس" مقطع فيديو يظهر الضربات الجوية التي استهدفت مواقع "أنصار الله" في اليمن، حيث تظهر اللقطات ضربات على مدينة يمنية تتبعها كتلة ضخمة من الدخان الأسود، بالإضافة إلى انطلاق مقاتلات حربية من حاملة طائرات.وفي سياق متصل، شنت الولايات المتحدة 38 غارة جوية مساء الجمعة على مواقع "أنصار الله" في كل من صنعاء وصعدة والجوف.واستهدفت الطائرات الأمريكية بعشر غارات مواقع استراتيجية، منها مركز للقيادة والسيطرة ومخازن للأسلحة وورشا لتصنيع الأسلحة وتركيب الصواريخ والطائرات المسيرة، في معسكر السواد، الذي كان يعرف بمقر قيادة الحرس الجمهوري سابقاً، جنوب العاصمة صنعاء. كما استهدفت أربع غارات معسكر ضبوة في الضاحية الجنوبية لصنعاء.وفي صعدة شمال البلاد، اعترفت وسائل إعلام تابعة لأنصار الله بتنفيذ 16 غارة، والتي طالت 14 منها مواقع وثكنات في محيط مدينة صعدة، بينما استهدفت غارتان مواقع أخرى في مديرية سَحَار، وتم نشر صور توثق هذه الغارات على صعدة.إلى الشرق من صنعاء، شنت الطائرات الأمريكية ثمان غارات على ثكنات ومواقع لأنصار الله في مدينة الحزم، مركز محافظة الجوف.ومنذ 15 مارس/آذار الجاري، تنفذ الولايات المتحدة ضربات جوية مكثفة ضد جماعة "أنصار الله"، التي أكدت أنهت ردوت من خلال استهداف حاملة طائرات أمريكية في البحر الأحمر عدة مرات، حيث تشهد المناطق التي يسيطرون عليها في اليمن غارات أمريكية بوتيرة شبه يومية.يُذكر أنه عقب اندلاع الحرب في غزة بعد الهجوم الذي شنته حركة "حماس" على مستوطنات وقواعد عسكرية إسرائيلية في 7 أكتوبر 2023، قامت جماعة "أنصار الله" اليمنية بتنفيذ عشرات الهجمات الصاروخية على إسرائيل وفي البحر الأحمر داعما للقضية الفلسطينية، موجهة الاتهام لسفن بأن لها ارتباطات مع تل أبيب.
https://sarabic.ae/20250328/مقتل-شخص-وإصابة-3-إثر-غارات-أمريكية-على-معقل-لجماعة-أنصار-الله-شمالي-اليمن-1099047173.html
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العالم, العالم العربي, أخبار العالم الآن, الحرب على اليمن, أخبار اليمن الأن, الولايات المتحدة الأمريكية, الأخبار
العالم, العالم العربي, أخبار العالم الآن, الحرب على اليمن, أخبار اليمن الأن, الولايات المتحدة الأمريكية, الأخبار

الجيش الأمريكي يعرض فيديو لضرباته على "أنصار الله" في اليمن

08:35 GMT 29.03.2025
© AP Photoطائرات حربية أمريكية
طائرات حربية أمريكية - سبوتنيك عربي, 1920, 29.03.2025
© AP Photo
تابعنا عبر
تواصل الضربات الجوية الأمريكية على مواقع جماعة "أنصار الله" في اليمن لليوم الرابع عشر على التوالي، حيث نشر الجيش الأمريكي لقطات توثق هذه العمليات.
ونشرت القيادة المركزية الأمريكية عبر حسابها على منصة "إكس" مقطع فيديو يظهر الضربات الجوية التي استهدفت مواقع "أنصار الله" في اليمن، حيث تظهر اللقطات ضربات على مدينة يمنية تتبعها كتلة ضخمة من الدخان الأسود، بالإضافة إلى انطلاق مقاتلات حربية من حاملة طائرات.
وفي سياق متصل، شنت الولايات المتحدة 38 غارة جوية مساء الجمعة على مواقع "أنصار الله" في كل من صنعاء وصعدة والجوف.
واستهدفت الطائرات الأمريكية بعشر غارات مواقع استراتيجية، منها مركز للقيادة والسيطرة ومخازن للأسلحة وورشا لتصنيع الأسلحة وتركيب الصواريخ والطائرات المسيرة، في معسكر السواد، الذي كان يعرف بمقر قيادة الحرس الجمهوري سابقاً، جنوب العاصمة صنعاء. كما استهدفت أربع غارات معسكر ضبوة في الضاحية الجنوبية لصنعاء.
وفي صعدة شمال البلاد، اعترفت وسائل إعلام تابعة لأنصار الله بتنفيذ 16 غارة، والتي طالت 14 منها مواقع وثكنات في محيط مدينة صعدة، بينما استهدفت غارتان مواقع أخرى في مديرية سَحَار، وتم نشر صور توثق هذه الغارات على صعدة.
تداعيات قصف الطيران الحربي الإسرائيلي لميناء الحديدة في اليمن - سبوتنيك عربي, 1920, 28.03.2025
مقتل شخص وإصابة 3 إثر غارات أمريكية على معقل لجماعة "أنصار الله" شمالي اليمن
أمس, 23:21 GMT
إلى الشرق من صنعاء، شنت الطائرات الأمريكية ثمان غارات على ثكنات ومواقع لأنصار الله في مدينة الحزم، مركز محافظة الجوف.
ومنذ 15 مارس/آذار الجاري، تنفذ الولايات المتحدة ضربات جوية مكثفة ضد جماعة "أنصار الله"، التي أكدت أنهت ردوت من خلال استهداف حاملة طائرات أمريكية في البحر الأحمر عدة مرات، حيث تشهد المناطق التي يسيطرون عليها في اليمن غارات أمريكية بوتيرة شبه يومية.
يُذكر أنه عقب اندلاع الحرب في غزة بعد الهجوم الذي شنته حركة "حماس" على مستوطنات وقواعد عسكرية إسرائيلية في 7 أكتوبر 2023، قامت جماعة "أنصار الله" اليمنية بتنفيذ عشرات الهجمات الصاروخية على إسرائيل وفي البحر الأحمر داعما للقضية الفلسطينية، موجهة الاتهام لسفن بأن لها ارتباطات مع تل أبيب.
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