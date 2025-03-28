https://sarabic.ae/20250328/مقتل-شخص-وإصابة-3-إثر-غارات-أمريكية-على-معقل-لجماعة-أنصار-الله-شمالي-اليمن-1099047173.html

مقتل شخص وإصابة 3 إثر غارات أمريكية على معقل لجماعة "أنصار الله" شمالي اليمن

مقتل شخص وإصابة 3 إثر غارات أمريكية على معقل لجماعة "أنصار الله" شمالي اليمن

سبوتنيك عربي

أعلنت جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) اليمنية، الجمعة، عن سقوط ضحايا إثر قصف جوي أمريكي استهدف معقل الجماعة في محافظة صعدة، ضمن غارات تشنّها واشنطن على الجماعة... 28.03.2025, سبوتنيك عربي

2025-03-28T23:21+0000

2025-03-28T23:21+0000

2025-03-28T23:21+0000

أنصار الله

الولايات المتحدة الأمريكية

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القاهرة – سبوتنيك. وذكر تلفزيون "المسيرة" التابع للجماعة أن "شهيدًا و3 جرحى سقطوا نتيجة العدوان الأمريكي على محيط مدينة صعدة".وفي وقت سابق، أفاد مصدر يمني لـ "سبوتنيك" بأن المقاتلات الأمريكية نفّذت 26 غارة جوية على "أنصار الله"، توزعت بين 8 غارات على مواقع للجماعة في مدينة صعدة، وغارتين على مواقع جبلية في مديرية سحار غرب صعدة، و8 غارات على مقرات عسكرية وأمنية في مدينة الحزم، مركز محافظة الجوف، و8 غارات أخرى على مقر قيادة قوات الحرس الجمهوري (نخبة الجيش اليمني سابقًا) في معسكر 48 بمنطقة السواد جنوب العاصمة صنعاء.وبذلك، يرتفع عدد الغارات التي نفذتها المقاتلات الأمريكية على مناطق سيطرة "أنصار الله" في محافظات صعدة وصنعاء ومأرب وعمران والحديدة والجوف خلال 24 ساعة، إلى 72 غارة، في أعلى حصيلة يومية منذ بدء القوات الأميركية ضرباتها الجوية ضد الجماعة، يوم السبت قبل الماضي.وتأتي الغارات الأمريكية المكثفة غداة تبنّي "أنصار الله" هجومًا على مطار بن غوريون في تل أبيب (وسط إسرائيل) بصاروخ باليستي من نوع "ذو الفقار"، إضافة إلى قصف "هدف عسكري" جنوب المدينة بصاروخ باليستي فرط صوتي من نوع "فلسطين 2"، كاشفةً عن استهدافها حاملة الطائرات الأمريكية "هاري ترومان" وقطعًا حربية معادية في البحر الأحمر بصواريخ باليستية ومجنحة وطائرات مسيّرة.ويوم الأحد الماضي، أعلن زعيم "أنصار الله" عبد الملك الحوثي، توسيع قرار حظر عبور السفن الإسرائيلية في البحرين الأحمر والعربي وخليج عدن، ليشمل السفن الأمريكية، ردًا على قصف جوي مكثف شنّته أمريكا على صنعاء وسبع محافظات تسيطر عليها الجماعة، وأسفر عن مقتل 53 شخصًا، بينهم 5 أطفال وامرأتان، وإصابة 98 آخرين، بينهم 18 طفلًا وامرأة، بحسب وزارة الصحة في حكومة الجماعة.وكانت جماعة "أنصار الله" قد أعلنت، يوم الأربعاء قبل الماضي، دخول قرار استئناف حظر مرور السفن الإسرائيلية عبر البحرين الأحمر والعربي وخليج عدن حيّز التنفيذ، مهددةً باتخاذ خطوات تصعيدية أخرى ردًا على منع إسرائيل دخول المساعدات إلى قطاع غزة، وذلك بعد انقضاء هدنة حددتها لتل أبيب بأربعة أيام لفتح المعابر إلى القطاع.وفي 16 كانون الثاني/يناير الماضي، كشفت "أنصار الله" عن تنفيذها هجمات على إسرائيل والسفن المرتبطة بها وبأمريكا وبريطانيا بـ1255 صاروخًا باليستيًا ومجنحًا وفرط صوتي وطائرة مُسيّرة، منذ تشرين الثاني/نوفمبر 2023، والتي تبررها الجماعة بأنها دعم للفصائل الفلسطينية في مواجهة الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة.وتؤكد جماعة "أنصار الله"، بين الحين والآخر، أنها جزء من محور المقاومة الذي يضم إيران وسوريا و"حزب الله" اللبناني والفصائل الفلسطينية، مبديةً استعدادها للمشاركة في القتال إلى جانب هذا المحور.وتسيطر جماعة "أنصار الله" منذ أيلول/سبتمبر 2014 على غالبية المحافظات وسط وشمال اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 آذار/مارس 2015، عمليات عسكرية دعمًا للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.

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أنصار الله, الولايات المتحدة الأمريكية