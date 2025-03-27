https://sarabic.ae/20250327/الجيش-الإسرائيلي-يعلن-اعتراض-صاروخين-أطلقا-من-اليمن-قبل-دخولهما-أجواء-البلاد-1098997415.html

الجيش الإسرائيلي يعلن اعتراض صاروخين أطلقا من اليمن قبل دخولهما أجواء البلاد

الجيش الإسرائيلي يعلن اعتراض صاروخين أطلقا من اليمن قبل دخولهما أجواء البلاد

سبوتنيك عربي

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الخميس، اعتراض صاروخين أطلقا من اليمن قبل دخولهما الأجواء الإسرائيلية. 27.03.2025, سبوتنيك عربي

2025-03-27T12:08+0000

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وذكرت "القناة 12" الإسرائيلية، اليوم الخميس، أن صاروخين أطلقا من اليمن اعترضتهما الدفاعات الجوية الإسرائيلية، قبل دخولهما الأجواء الإسرائيلية، وسط سماع دوي صفارات الإنذار في أنحاء واسعة من البلاد.ونقلت القناة عن قيادة الجبهة الداخلية الإسرائيلية أن صفارات الإنذار دوت في مناطق تل أبيب والقدس ووسط إسرائيل، مؤكدة أنه سمع دوي الصفرات في 255 بلدة في أنحاء إسرائيل.وأكدت أن الشرطة الإسرائيلية تقوم بعملية فحص وبحث عن سقوط شظايا في أماكن واسعة من البلاد، مشيرة إلى سقوط بعض هذه الشظايا على الطريق السريع 443 الواصل بين مستوطنات الضفة الغربية وتل أبيب.وأمس الأربعاء، أعلنت جماعة "أنصار الله" اليمنية أن قواتها استهدفت مجددًا حاملة الطائرات الأمريكية "هاري ترومان" في البحر الأحمر، ونفذت هجمات على أهداف عسكرية في إسرائيل. وقال المتحدث باسم قوات "أنصار الله"، العميد يحيى سريع، في بيان عسكري نقله تلفزيون "المسيرة" التابع للجماعة، إن "القوة الصاروخية وسلاح الجو المسيَّر والقوات البحرية، نفذت خلال الساعات الماضية عمليةً عسكريةً مشتركة استهدفت من خلالها القطع الحربية المعادية في البحر الأحمر، وعلى رأسها حاملة الطائرات الأمريكية "ترومان"، التي ينطلق منها العدوان على بلدنا".وذكر العميد سريع أن "سلاح الجو المسيَّر استهدف، في وقتٍ سابق، أهدافًا عسكريةً للعدو الإسرائيلي في منطقة يافا المحتلة، بعدد من الطائرات المسيَّرة"، مشيرًا إلى أن "العملية حققت أهدافها بنجاح".وأكد المتحدث باسم قوات "أنصار الله"، "الاستمرار في التصدي للعدوان الأمريكي، ومواجهة التصعيد بالتصعيد، والاستمرار في منع الملاحة الإسرائيلية في منطقة العمليات المعلَن عنها سابقًا، وتنفيذ العمليات ضد العدو الإسرائيلي حتى وقف العدوان ورفع الحصار عن قطاع غزة".ويُعد الهجوم على حاملة الطائرات الأمريكية هو الثامن لـ"أنصار الله"، خلال أيام، ردًا على استمرار الغارات الجوية على مناطق سيطرتها، في حين يُعد هجوم الجماعة على إسرائيل السادس منذ استئناف تل أبيب عملياتها العسكرية في قطاع غزة، يوم الثلاثاء الماضي.وكانت جماعة "أنصار الله"، قد أعلنت، يوم الأربعاء قبل الماضي، دخول قرار الجماعة استئناف حظر مرور السفن الإسرائيلية عبر البحرين الأحمر والعربي وخليج عدن، حيز التنفيذ، مهددة باتخاذ خطوات تصعيدية أخرى ردًا على منع إسرائيل دخول المساعدات إلى قطاع غزة، وذلك بعد انقضاء هدنة حددتها لتل أبيب بـ4 أيام لفتح المعابر إلى القطاع.

https://sarabic.ae/20250325/أنصار-الله-تعلن-استهداف-مطار-بن-غوريون-وحاملة-طائرات-أمريكية-ومدمرات-حربية-في-البحر-الأحمر-1098919484.html

https://sarabic.ae/20250326/ترامب-الضربات-الأمريكية-على-أنصار-الله-ناجحة-للغاية-وستستمر-لفترة-طويلة-1098984530.html

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