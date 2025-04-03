https://sarabic.ae/20250403/أنصار-الله-تعلن-إسقاط-طائرة-مسيرة-أمريكية-ثانية-خلال-72-ساعة-1099176009.html

‌‏"أنصار الله" تعلن إسقاط طائرة مسيرة أمريكية ثانية خلال 72 ساعة

‌‏"أنصار الله" تعلن إسقاط طائرة مسيرة أمريكية ثانية خلال 72 ساعة

سبوتنيك عربي

أعلنت جماعة "أنصار الله" اليمنية، اليوم الخميس، "إسقاط طائرة أمريكية نوع "MQ_9"، أثناء قيامها بتنفيذ مهام عدائية في أجواء محافظة الحديدة". 03.04.2025, سبوتنيك عربي

2025-04-03T08:23+0000

2025-04-03T08:23+0000

2025-04-03T08:23+0000

الحرب على اليمن

أخبار اليمن الأن

أنصار الله

الولايات المتحدة الأمريكية

أخبار إسرائيل اليوم

إسرائيل

قطاع غزة

العالم العربي

https://cdn.img.sarabic.ae/img/104486/15/1044861520_0:106:2048:1258_1920x0_80_0_0_418ec640643414c55a2d7dbbc437c496.jpg

وقال المتحدث العسكري باسم جماعة "أنصار الله" العميد يحيى سريع، إن "هذه الطائرة تعد الثانية التي تمكنت الدفاعات الجوية من إسقاطها خلال 72 ساعة، والـ17 خلال معركة "الفتح الموعود والجهاد المقدس".وأكد "استمرار القوات المسلحة اليمنية في التصدي لكل محاولات الأعداء النيل من سيادة البلد، والاستمرار في العمليات المساندة لغزة"، موضحا أن "العمليات لن تتوقف إلا بوقف العدوان على غزة ورفع الحصار عنه".وأعلنت جماعة "أنصار الله" اليمنية، أمس الأربعاء، تنفيذ هجوم جديد على حاملة الطائرات الأمريكية "هاري ترومان" وقطع حربية أخرى في البحر الأحمر، بالصواريخ والطائرات المسيرة، ردًا على الغارات الأمريكية المستمرة على مناطق سيطرة الجماعة، للأسبوع الثالث على التوالي.ويعد هجوم "أنصار الله" على حاملة الطائرات الأمريكية "هاري ترومان"، هو الـ11 للجماعة خلال أيام، آخرها يوم الأحد الماضي، ردًا على الغارات الجوية الأمريكية المستمرة على مناطق سيطرة الجماعة، للأسبوع الثالث على التوالي.ويوم الأحد الماضي، أعلنت "أنصار الله" وقوع قتيل و11 جريحًا إثر 17 غارة أمريكية على مديريتي بني الحارث وبني حشيش شمال وشمال شرقي العاصمة، سبقه مقتل مدني وإصابة 4 آخرين يوم الجمعة الماضية، إثر 14 غارة أمريكية على محيط مدينة صعدة شمال غربي اليمن، حسب وسائل إعلام الجماعة.وفي 16 يناير/ كانون الثاني الماضي، كشفت "أنصار الله" عن تنفيذها هجمات على إسرائيل والسفن المرتبطة بها وبأمريكا وبريطانيا بـ1255 صاروخًا باليستيًا ومجنحًا وفرط صوتي وطائرة مسيرة، منذ نوفمبر/ تشرين الثاني 2023، والتي تبررها الجماعة بأنها إسناد للفصائل الفلسطينية في مواجهة الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة.وتسيطر جماعة "أنصار الله"، منذ سبتمبر/ أيلول 2014، على غالبية المحافظات وسط وشمالي اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 مارس 2015، عمليات عسكرية دعمًا للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.

https://sarabic.ae/20250325/أنصار-الله-تعلن-استهداف-مطار-بن-غوريون-وحاملة-طائرات-أمريكية-ومدمرات-حربية-في-البحر-الأحمر-1098919484.html

https://sarabic.ae/20250328/الطيران-الأمريكي-يشن-عشرات-الغارات-على-مواقع-لجماعة-أنصار-الله-وسط-وشمال-اليمن-1099046955.html

الولايات المتحدة الأمريكية

إسرائيل

قطاع غزة

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

الحرب على اليمن, أخبار اليمن الأن, أنصار الله, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, قطاع غزة, العالم العربي