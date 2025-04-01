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"أنصار الله" تعلن تنفيذ هجوم جديد على حاملة الطائرات "ترومان" في البحر الأحمر
"أنصار الله" تعلن تنفيذ هجوم جديد على حاملة الطائرات "ترومان" في البحر الأحمر
سبوتنيك عربي
أعلنت جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) اليمنية، اليوم الأربعاء، تنفيذ هجوم جديد على حاملة الطائرات الأمريكية "هاري ترومان" وقطع حربية أخرى في البحر الأحمر،... 01.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-01T22:59+0000
2025-04-01T22:59+0000
أنصار الله
الولايات المتحدة الأمريكية
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
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القاهرة – سبوتنيك. وقال المتحدث باسم قوات "أنصار الله" العميد يحيى سريع، في بيان عسكري بثه تلفزيون "المسيرة" التابع للجماعة: "استهدفنا بالصواريخ والطائرات المسيرة القطع الحربية المعادية في البحر الأحمر وعلى رأسها حاملة الطائرات الأمريكية (ترومان)".وأضاف: "هذا الاشتباك هو الثالث خلال الـ 24 ساعة الماضية واستمر حتى ساعة إعلان هذا البيان".وأكد أن "عمليات القوات المسلحة اليمنية ستستمر بوتيرة متصاعدة ضد العدو الأمريكي باستهداف قطعه الحربية في منطقة العمليات المعلن عنها [يقصد البحرين الأحمر والعربي وخليج عدن وباب المندب]".وذكر العميد سريع أن "العمليات ضد العدو الإسرائيلي تهدف لإيقاف الإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني".وشدد المتحدث باسم قوات "أنصار الله" على "أن العمليات لن تتوقف إلا بوقف العدوان على غزة ورفع الحصار عنها".ويعد هجوم "أنصار الله" على حاملة الطائرات "هاري ترومان" هو الحادي عشر للجماعة خلال أيام، آخرها يوم الأحد الماضي، رداً على الغارات الجوية الأمريكية المستمرة على مناطق سيطرة الجماعة للأسبوع الثالث توالياً.وفي وقت سابق من اليوم، قُتل وأصيب 6 أشخاص إثر ثلاث غارات جوية أمريكية على مبنى لمؤسسة المياه في مديرية المنصورية شرق مدينة الحديدة (غرب اليمن)، كما نفذت المقاتلات الأمريكية ثلاث غارات على معسكر الدفاع الساحلي شمال غربي مدينة الحديدة، واستهدفت بـ 5 غارات مواقع بضواحي مدينة صعدة (شمال غربي البلاد)، وقصفت بثلاث غارات محافظة حجة (شمال غربي)، وذلك بعد ساعات من استهدافها بغارتين مديرية بني مطر غرب صنعاء (وسط)، حسب ما أفاد مصدر لـ "ريا نوفوستي".ويوم الأحد الماضي، أعلنت "أنصار الله" وقوع قتيل و11 جريحاً إثر 17 غارة أمريكية على مديريتي بني الحارث وبني حشيش شمال وشمال شرقي العاصمة، سبقه مقتل مدني وإصابة 4 آخرين يوم الجمعة الماضي، إثر 14 غارة أمريكية على محيط مدينة صعدة شمال غربي اليمن، حسب وسائل إعلام الجماعة.وكان زعيم "أنصار الله" عبد الملك الحوثي قد أعلن في 16 مارس الماضي، توسيع قرار حظر عبور السفن الإسرائيلية في البحرين الأحمر والعربي وخليج عدن، ليشمل الأمريكية، رداً على قصف جوي مكثف شنته أمريكا على صنعاء و7 محافظات تسيطر عليها الجماعة، أسفر عن مقتل 53 شخصاً من بينهم 5 أطفال وامرأتان، وإصابة 98 آخرين بينهم 18 طفلاً وامرأة، حسب وزارة الصحة في حكومة الجماعة.وجاء التصعيد العسكري بعد إعلان جماعة "أنصار الله"، في 12 مارس الماضي، دخول قرارها استئناف حظر مرور السفن الإسرائيلية عبر البحرين الأحمر والعربي وخليج عدن، حيز التنفيذ، مهددةً باتخاذ خطوات تصعيدية أخرى رداً على منع إسرائيل دخول المساعدات إلى قطاع غزة، وذلك بعد انقضاء هدنة حددتها الجماعة لتل أبيب بـ 4 أيام لفتح المعابر إلى القطاع.وفي 16 يناير الماضي، كشفت "أنصار الله" عن تنفيذها هجمات على إسرائيل والسفن المرتبطة بها وبأمريكا وبريطانيا بـ 1255 صاروخاً باليستياً ومجنحاً وفرط صوتي وطائرة مسيرة، منذ نوفمبر 2023، والتي تبررها الجماعة بأنها إسناد للفصائل الفلسطينية في مواجهة الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة.وبين الحين والآخر، تؤكد جماعة "أنصار الله" أنها جزء من محور المقاومة الذي يضم إيران وسوريا و"حزب الله" اللبناني والفصائل الفلسطينية، مبديةً استعدادها للمشاركة في القتال إلى جانبها.وتسيطر جماعة "أنصار الله" منذ سبتمبر 2014، على غالبية المحافظات وسط وشمال اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 مارس 2015، عمليات عسكرية دعماً للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.
https://sarabic.ae/20250330/أنصار-الله-تسهدف-مطار-بن-غوريون-1099073832.html
https://sarabic.ae/20250331/ترامب-مهددا-أنصار-الله-وإيران-ما-زلنا-في-البداية-والألم-الحقيقي-لم-يأت-بعد-1099117290.html
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أنصار الله, الولايات المتحدة الأمريكية, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم
أنصار الله, الولايات المتحدة الأمريكية, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم

"أنصار الله" تعلن تنفيذ هجوم جديد على حاملة الطائرات "ترومان" في البحر الأحمر

22:59 GMT 01.04.2025
© Photo تحولت إلى كتلة من اللهب..."أنصار الله" تنشر مشاهد لاستهداف سفينة يونانية في البحر الأحمر
 تحولت إلى كتلة من اللهب...أنصار الله تنشر مشاهد لاستهداف سفينة يونانية في البحر الأحمر - سبوتنيك عربي, 1920, 01.04.2025
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أعلنت جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) اليمنية، اليوم الأربعاء، تنفيذ هجوم جديد على حاملة الطائرات الأمريكية "هاري ترومان" وقطع حربية أخرى في البحر الأحمر، بالصواريخ والطائرات المسيرة، رداً على الغارات الأمريكية المستمرة على مناطق سيطرة الجماعة للأسبوع الثالث توالياً.
القاهرة – سبوتنيك. وقال المتحدث باسم قوات "أنصار الله" العميد يحيى سريع، في بيان عسكري بثه تلفزيون "المسيرة" التابع للجماعة: "استهدفنا بالصواريخ والطائرات المسيرة القطع الحربية المعادية في البحر الأحمر وعلى رأسها حاملة الطائرات الأمريكية (ترومان)".
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"أنصار الله" تسهدف مطار "بن غوريون"
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وأضاف: "هذا الاشتباك هو الثالث خلال الـ 24 ساعة الماضية واستمر حتى ساعة إعلان هذا البيان".
وأكد أن "عمليات القوات المسلحة اليمنية ستستمر بوتيرة متصاعدة ضد العدو الأمريكي باستهداف قطعه الحربية في منطقة العمليات المعلن عنها [يقصد البحرين الأحمر والعربي وخليج عدن وباب المندب]".
وذكر العميد سريع أن "العمليات ضد العدو الإسرائيلي تهدف لإيقاف الإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني".
وشدد المتحدث باسم قوات "أنصار الله" على "أن العمليات لن تتوقف إلا بوقف العدوان على غزة ورفع الحصار عنها".
ويعد هجوم "أنصار الله" على حاملة الطائرات "هاري ترومان" هو الحادي عشر للجماعة خلال أيام، آخرها يوم الأحد الماضي، رداً على الغارات الجوية الأمريكية المستمرة على مناطق سيطرة الجماعة للأسبوع الثالث توالياً.
وفي وقت سابق من اليوم، قُتل وأصيب 6 أشخاص إثر ثلاث غارات جوية أمريكية على مبنى لمؤسسة المياه في مديرية المنصورية شرق مدينة الحديدة (غرب اليمن)، كما نفذت المقاتلات الأمريكية ثلاث غارات على معسكر الدفاع الساحلي شمال غربي مدينة الحديدة، واستهدفت بـ 5 غارات مواقع بضواحي مدينة صعدة (شمال غربي البلاد)، وقصفت بثلاث غارات محافظة حجة (شمال غربي)، وذلك بعد ساعات من استهدافها بغارتين مديرية بني مطر غرب صنعاء (وسط)، حسب ما أفاد مصدر لـ "ريا نوفوستي".
ويوم الأحد الماضي، أعلنت "أنصار الله" وقوع قتيل و11 جريحاً إثر 17 غارة أمريكية على مديريتي بني الحارث وبني حشيش شمال وشمال شرقي العاصمة، سبقه مقتل مدني وإصابة 4 آخرين يوم الجمعة الماضي، إثر 14 غارة أمريكية على محيط مدينة صعدة شمال غربي اليمن، حسب وسائل إعلام الجماعة.
وكان زعيم "أنصار الله" عبد الملك الحوثي قد أعلن في 16 مارس الماضي، توسيع قرار حظر عبور السفن الإسرائيلية في البحرين الأحمر والعربي وخليج عدن، ليشمل الأمريكية، رداً على قصف جوي مكثف شنته أمريكا على صنعاء و7 محافظات تسيطر عليها الجماعة، أسفر عن مقتل 53 شخصاً من بينهم 5 أطفال وامرأتان، وإصابة 98 آخرين بينهم 18 طفلاً وامرأة، حسب وزارة الصحة في حكومة الجماعة.
وجاء التصعيد العسكري بعد إعلان جماعة "أنصار الله"، في 12 مارس الماضي، دخول قرارها استئناف حظر مرور السفن الإسرائيلية عبر البحرين الأحمر والعربي وخليج عدن، حيز التنفيذ، مهددةً باتخاذ خطوات تصعيدية أخرى رداً على منع إسرائيل دخول المساعدات إلى قطاع غزة، وذلك بعد انقضاء هدنة حددتها الجماعة لتل أبيب بـ 4 أيام لفتح المعابر إلى القطاع.
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ترامب مهددا "أنصار الله" وإيران: ما زلنا في البداية والألم الحقيقي لم يأت بعد
أمس, 18:47 GMT
وفي 16 يناير الماضي، كشفت "أنصار الله" عن تنفيذها هجمات على إسرائيل والسفن المرتبطة بها وبأمريكا وبريطانيا بـ 1255 صاروخاً باليستياً ومجنحاً وفرط صوتي وطائرة مسيرة، منذ نوفمبر 2023، والتي تبررها الجماعة بأنها إسناد للفصائل الفلسطينية في مواجهة الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة.
وبين الحين والآخر، تؤكد جماعة "أنصار الله" أنها جزء من محور المقاومة الذي يضم إيران وسوريا و"حزب الله" اللبناني والفصائل الفلسطينية، مبديةً استعدادها للمشاركة في القتال إلى جانبها.
وتسيطر جماعة "أنصار الله" منذ سبتمبر 2014، على غالبية المحافظات وسط وشمال اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 مارس 2015، عمليات عسكرية دعماً للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.
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