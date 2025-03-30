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"أنصار الله" تسهدف مطار "بن غوريون"
"أنصار الله" تسهدف مطار "بن غوريون"
سبوتنيك عربي
أعلنت جماعة "أنصار الله" اليمينية، اليوم الأحد، عن استهداف مطار "بن غوريون" في يافا بصاروخ باليستي "ذو الفقار" أصاب هدفه بنجاح. 30.03.2025, سبوتنيك عربي
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وقال المتحدث العسكري باسم "جماعة أنصار الله" يحيى سريع: "نصرةً للشعب الفلسطيني المظلوم وإسنادا لمقاومتِه العزيزةِ المجاهدةِ استهدفت القوةُ الصاروخيةُ بعملية عسكرية مطار بن غوريون في منطقةِ يافا المحتلةِ، وذلك بصاروخ باليستي نوع "ذو الفقار" وقد حققتِ العمليةُ هدفَها بنجاحٍ بفضلِ الله".وأكد أن "القوات المسلحة اليمنية ومن خلالِ هذه العملية فشلَ العدوانِ الأمريكيّ في منع اليمنِ من استمرارِ عملياتِه الإسناديةِ للشعبِ الفلسطيني المظلومِ وأنَّ عشراتِ الغاراتِ اليوميةَ لن تثنيَ القواتِ المسلحةَ عن تأديةِ واجباتِها الدينيةِ والأخلاقيةِ والإنسانية".ووفقا له فإن القوات "ستواصل عملياتِها ضد العدو الإسرائيلي حتى وقف العدوان على غزة ورفع الحصارِ عنها".وفي وقت سابق من اليوم، أعلن الجيش الإسرائيلي اعتراض صاروخ أطلق من اليمن، وبحسب إذاعة الجيش الإسرائيليتم إصابة شخصين بجروح طفيفة خلال التوجه إلى الملاجئ
https://sarabic.ae/20250330/أنصار-الله-تعلن-الاشتباك-مع-القطع-الحربية-في-البحرِ-الأحمر-3-مرات-خلال-الليلة-الماضية-1099069279.html
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أخبار اليمن الأن, إسرائيل
أخبار اليمن الأن, إسرائيل
"أنصار الله" تسهدف مطار "بن غوريون"
10:15 GMT 30.03.2025 (تم التحديث: 10:27 GMT 30.03.2025)
أعلنت جماعة "أنصار الله" اليمينية، اليوم الأحد، عن استهداف مطار "بن غوريون" في يافا بصاروخ باليستي "ذو الفقار" أصاب هدفه بنجاح.
وقال المتحدث العسكري باسم "جماعة أنصار الله" يحيى سريع: "نصرةً للشعب الفلسطيني المظلوم وإسنادا لمقاومتِه العزيزةِ المجاهدةِ استهدفت القوةُ الصاروخيةُ بعملية عسكرية مطار بن غوريون في منطقةِ يافا المحتلةِ، وذلك بصاروخ باليستي نوع "ذو الفقار" وقد حققتِ العمليةُ هدفَها بنجاحٍ بفضلِ الله".
وأكد أن "القوات المسلحة اليمنية ومن خلالِ هذه العملية فشلَ العدوانِ الأمريكيّ في منع اليمنِ من استمرارِ عملياتِه الإسناديةِ للشعبِ الفلسطيني المظلومِ وأنَّ عشراتِ الغاراتِ اليوميةَ لن تثنيَ القواتِ المسلحةَ عن تأديةِ واجباتِها الدينيةِ والأخلاقيةِ والإنسانية".
ووفقا له فإن القوات "ستواصل عملياتِها ضد العدو الإسرائيلي حتى وقف العدوان على غزة ورفع الحصارِ عنها".
وفي وقت سابق من اليوم، أعلن الجيش الإسرائيلي اعتراض صاروخ أطلق من اليمن، وبحسب إذاعة الجيش الإسرائيليتم إصابة شخصين بجروح طفيفة خلال التوجه إلى الملاجئ