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"أنصار الله" تعلن الاشتباك مع القطع الحربية في البحرِ الأحمر 3 مرات خلال الليلة الماضية
"أنصار الله" تعلن الاشتباك مع القطع الحربية في البحرِ الأحمر 3 مرات خلال الليلة الماضية
سبوتنيك عربي
أعلنت جماعة "أنصار الله" اليمينية، اليوم الأحد، عن الاشتباك مع حاملة الطائرات الأمريكية "ترومان" والقطع الحربية المعادية في البحر الأحمر، خلال الـ24 ساعة... 30.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-30T05:39+0000
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وقال المتحدث العسكري باسم "جماعة أنصار الله" يحيى سريع: "تواصل قواتنا المسلحة.. وللأسبوعِ الثالثِ على التوالي، التصدي المسؤول والفاعل للعدوانِ الأمريكي المستمِيت على بلدِنا، حيث اشتبكت مع القطعِ الحربية المعادية وعلى رأسها حاملة الطائرات الأمريكية "ترومان"، في البحرِ الأحمرِ لثلاثِ مرات خلالَ الـ 24 ساعةً الماضية".وأكد أن "العملية الدفاعية ومواجهة التصعيدِ بالتصعيد، ولن تتراجعَ عن إسنادِ الشعبِ الفلسطيني المظلومِ حتى وقفِ العدوانِ على غزةَ ورفعِ الحصارِ عنها".وكانت قد أعلنت جماعة "أنصار الله" اليمنية، في وقت سابق، استئناف قرارها بحظر عبور السفن الإسرائيلية في البحرين الأحمر والعربي وخليج عدن، متوعدة باستهداف أي سفينة إسرائيلية تحاول المرور، وذلك بعد انتهاء المهلة التي أعلنتها الجماعة للضغط على تل أبيب من أجل إدخال المساعدات إلى قطاع غزة.وبين الحين والآخر، تؤكد جماعة "أنصار الله" أنها جزء من محور المقاومة الذي يضم إيران و"حزب الله" اللبناني والفصائل الفلسطينية، مبدية استعدادها للمشاركة في القتال إلى جانبها.وتسيطر جماعة "أنصار الله" منذ أيلول/سبتمبر 2014، على غالبية المحافظات وسط وشمال اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 آذار/مارس 2015، عمليات عسكرية دعماً للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.
https://sarabic.ae/20250326/أنصار-الله-تعلن-استهداف-حاملة-الطائرات-الأمريكة-ترومان-ومهاجمة-أهداف-عسكرية-في-إسرائيل-1098952166.html
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أخبار اليمن الأن, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار فلسطين اليوم
أخبار اليمن الأن, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار فلسطين اليوم
"أنصار الله" تعلن الاشتباك مع القطع الحربية في البحرِ الأحمر 3 مرات خلال الليلة الماضية
05:39 GMT 30.03.2025 (تم التحديث: 05:58 GMT 30.03.2025)
أعلنت جماعة "أنصار الله" اليمينية، اليوم الأحد، عن الاشتباك مع حاملة الطائرات الأمريكية "ترومان" والقطع الحربية المعادية في البحر الأحمر، خلال الـ24 ساعة الماضية.
وقال المتحدث العسكري باسم "جماعة أنصار الله" يحيى سريع: "تواصل قواتنا المسلحة.. وللأسبوعِ الثالثِ على التوالي، التصدي المسؤول والفاعل للعدوانِ الأمريكي المستمِيت على بلدِنا، حيث اشتبكت مع القطعِ الحربية المعادية وعلى رأسها حاملة الطائرات الأمريكية "ترومان"، في البحرِ الأحمرِ لثلاثِ مرات خلالَ الـ 24 ساعةً الماضية".
وأشار إلى أنه تم تنفيذ عملية المواجهةِ والاشتباكِ من خلالِ القوة الصاروخية وسلاح الجو المسير والقوات البحرية وذلك بعدد من الصواريخِ المجنحة والطائرات المسيرة.
وأكد أن "العملية الدفاعية ومواجهة التصعيدِ بالتصعيد، ولن تتراجعَ عن إسنادِ الشعبِ الفلسطيني المظلومِ حتى وقفِ العدوانِ على غزةَ ورفعِ الحصارِ عنها".
وكانت قد أعلنت جماعة "أنصار الله" اليمنية، في وقت سابق، استئناف قرارها بحظر عبور السفن الإسرائيلية في البحرين الأحمر والعربي وخليج عدن، متوعدة باستهداف أي سفينة إسرائيلية تحاول المرور، وذلك بعد انتهاء المهلة التي أعلنتها الجماعة للضغط على تل أبيب من أجل إدخال المساعدات إلى قطاع غزة.
وكانت "أنصار الله" قد كشفت في 16 كانون الثاني/يناير الماضي، عن تنفيذها هجمات على إسرائيل والسفن المرتبطة بها وبأمريكا وبريطانيا بـ 1255 صاروخا باليستيا ومجنحا وفرط صوتي وطائرة مسيرة، منذ تشرين الثاني/نوفمبر 2023، والتي تبررها الجماعة بأنها إسناد للفصائل الفلسطينية في مواجهة الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة.
وبين الحين والآخر، تؤكد جماعة "أنصار الله" أنها جزء من محور المقاومة الذي يضم إيران و"حزب الله" اللبناني والفصائل الفلسطينية، مبدية استعدادها للمشاركة في القتال إلى جانبها.
وتسيطر جماعة "أنصار الله" منذ أيلول/سبتمبر 2014، على غالبية المحافظات وسط وشمال اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 آذار/مارس 2015، عمليات عسكرية دعماً للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.