https://sarabic.ae/20250405/أنصار-الله-تعلن-مهاجمة-حاملة-الطائرات-الأمريكية-ترومان-في-البحر-الأحمر-1099251732.html

"أنصار الله" تعلن مهاجمة حاملة الطائرات الأمريكية "ترومان" في البحر الأحمر

"أنصار الله" تعلن مهاجمة حاملة الطائرات الأمريكية "ترومان" في البحر الأحمر

سبوتنيك عربي

أعلنت "أنصار الله" اليمنية، اليوم الأحد، تنفيذ قواتها هجوماً جديداً على حاملة الطائرات الأمريكية "هاري ترومان" وسفينة إمداد تابعة لها شمال البحر الأحمر... 05.04.2025, سبوتنيك عربي

2025-04-05T22:36+0000

2025-04-05T22:36+0000

2025-04-05T23:36+0000

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القاهرة – سبوتنيك. وقال المتحدث باسم الجماعة "يحيى سريع" في بيان له، "خلال الساعات الماضية اشتبكت القوة الصاروخية وسلاح الجو المسير وبمشاركة من القوات البحرية مع عدد من تلك القطع الحربية شمالي البحر الأحمر ومنها حاملة الطائرات الأمريكية "ترومان" وذلك بعدد من الصواريخ المجنحة والطائرات المسيرة".ويعد الهجوم على حاملة الطائرات الأمريكية "هاري ترومان" هو الرابع عشر من نوعه للجماعة خلال أيام، آخرها، يوم الجمعة الماضي، رداً على الغارات الجوية الأمريكية المستمرة على مناطق سيطرة الجماعة للأسبوع الرابع توالياً.وكان زعيم "أنصار الله" عبد الملك الحوثي، قد أعلن في 16 مارس/ آذار الماضي، توسيع قرار حظر عبور السفن الإسرائيلية في البحرين الأحمر والعربي وخليج عدن، ليشمل الأمريكية، رداً على قصف جوي مكثف شنته أمريكا على صنعاء و7 محافظات تسيطر عليها الجماعة، أسفر عن مقتل 53 شخصاً من بينهم 5 أطفال وامرأتان، وإصابة 98 آخرين بينهم 18 طفلاً وامرأة، حسب وزارة الصحة في حكومة الجماعة.وجاء التصعيد العسكري، بعد إعلان جماعة "أنصار الله"، في 12 مارس/ آذار الماضي، دخول قرارها استئناف حظر مرور السفن الإسرائيلية عبر البحرين الأحمر والعربي وخليج عدن، حيز التنفيذ، مهددةً باتخاذ خطوات تصعيدية أخرى رداً على منع إسرائيل دخول المساعدات إلى قطاع غزة، وذلك بعد انقضاء مهلة حددتها الجماعة لتل أبيب بـ 4 أيام لفتح المعابر إلى القطاع.وفي 16 يناير/ كانون الثاني الماضي، كشفت "أنصار الله"، عن تنفيذها هجمات على إسرائيل والسفن المرتبطة بها وبأمريكا وبريطانيا بـ 1255 صاروخاً باليستياً ومجنحاً وفرط صوتي وطائرة مُسيرة، منذ نوفمبر/ تشرين الثاني 2023، والتي تبررها الجماعة بأنها إسناد للفصائل الفلسطينية في مواجهة الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة.وبين الحين والآخر تؤكد جماعة "أنصار الله" أنها جزء من محور المقاومة الذي يضم إيران وسوريا و"حزب الله" اللبناني والفصائل الفلسطينية، مبديةً استعدادها للمشاركة في القتال إلى جانبها.وتسيطر جماعة "أنصار الله" منذ سبتمبر/ أيلول 2014، على غالبية المحافظات وسط وشمال اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 مارس/ آذار 2015، عمليات عسكرية دعماً للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.

https://sarabic.ae/20250405/17-ضربة-أنصار-الله-تسقط-أقوى-طائرة-مسيرة-أمريكية-1099234537.html

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أنصار الله, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, الحرب على اليمن