https://sarabic.ae/20250406/اليمن-غارات-جوية-أمريكية-على-مواقع-أنصار-الله-في-جزيرة-كمران-بالبحر-الأحمر-1099279698.html
اليمن.. غارات جوية أمريكية على مواقع "أنصار الله" في جزيرة كمران بالبحر الأحمر
اليمن.. غارات جوية أمريكية على مواقع "أنصار الله" في جزيرة كمران بالبحر الأحمر
سبوتنيك عربي
جددت المقاتلات الأمريكية، اليوم الأحد، غاراتها الجوية على مناطق سيطرة جماعة "أنصار الله"، مستهدفةً جزيرة استراتيجية في محافظة الحديدة غربي اليمن، ضمن العمليات... 06.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-06T18:02+0000
2025-04-06T18:02+0000
2025-04-06T18:02+0000
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وذكر تلفزيون "المسيرة" التابع لجماعة "أنصار الله" أن "العدو الأميركي شن 4 غارات على جزيرة كَّمران شمال غربي مدينة الحديد".ويأتي القصف الجوي على جزيرة كَّمران الاستراتيجية بعد ساعات من تنفيذ المقاتلات الأميركية 5 غارات على مواقع في الجزيرة التي تضم مطاراً ومرسى مطلاً على ممر الملاحة الدولي جنوب البحر الأحمر.وأكد الرئيس الأمريكي، دونالد ترمب، أن هدف تلك الغارات على مواقع "أنصار الله" هو دفعهم إلى وقف هجماتهم البحرية على خلفية الحرب في غزة.وكان زعيم "أنصار الله" عبد الملك الحوثي، قد أعلن في 16 آذار/مارس الماضي، توسيع قرار حظر عبور السفن الإسرائيلية في البحرين الأحمر والعربي وخليج عدن، ليشمل الأميركية، رداً على قصف جوي مكثف شنته أميركا على صنعاء و7 محافظات تسيطر عليها الجماعة.وجاء التصعيد العسكري، بعد إعلان جماعة "أنصار الله"، في 12 مارس الماضي، دخول قرارها استئناف حظر مرور السفن الإسرائيلية عبر البحرين الأحمر والعربي وخليج عدن، حيز التنفيذ، مهددةً باتخاذ خطوات تصعيدية أخرى رداً على منع إسرائيل دخول المساعدات إلى قطاع غزة، وذلك بعد انقضاء مهلة حددتها الجماعة لتل أبيب بـ 4 أيام لفتح المعابر إلى القطاع.وتسيطر جماعة "أنصار الله" منذ أيلول/سبتمبر 2014، على غالبية المحافظات وسط وشمال اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 آذار/مارس 2015، عمليات عسكرية دعماً للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.
https://sarabic.ae/20250406/الشرطة-السعودية-تقبض-على-عدد-من-اليمنيين-بتهمة-السرقة-واستخدام-سيارات-بتجهيزات-أمنية-1099256354.html
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أنصار الله, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم العربي, العالم
أنصار الله, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم العربي, العالم
اليمن.. غارات جوية أمريكية على مواقع "أنصار الله" في جزيرة كمران بالبحر الأحمر
جددت المقاتلات الأمريكية، اليوم الأحد، غاراتها الجوية على مناطق سيطرة جماعة "أنصار الله"، مستهدفةً جزيرة استراتيجية في محافظة الحديدة غربي اليمن، ضمن العمليات العسكرية المستمرة للولايات المتحدة ضد الجماعة للأسبوع الرابع توالياً.
وذكر تلفزيون "المسيرة" التابع لجماعة "أنصار الله" أن "العدو الأميركي شن 4 غارات على جزيرة كَّمران شمال غربي مدينة الحديد".
ويأتي القصف الجوي على جزيرة كَّمران الاستراتيجية بعد ساعات من تنفيذ المقاتلات الأميركية 5 غارات على مواقع في الجزيرة التي تضم مطاراً ومرسى مطلاً على ممر الملاحة الدولي جنوب البحر الأحمر.
ويوم الأربعاء الماضي، كشفت "أنصار الله" عن مقتل 61 مدنياً وإصابة 139 آخرين نتيجة الغارات الأمريكية منذ 15 آذار/مارس الماضي على مناطق سيطرة جماعة "أنصار الله" الحوثيين في اليمن.
وأكد الرئيس الأمريكي، دونالد ترمب، أن هدف تلك الغارات على مواقع "أنصار الله" هو دفعهم إلى وقف هجماتهم البحرية على خلفية الحرب في غزة.
وكان زعيم "أنصار الله" عبد الملك الحوثي، قد أعلن في 16 آذار/مارس الماضي، توسيع قرار حظر عبور السفن الإسرائيلية في البحرين الأحمر والعربي وخليج عدن، ليشمل الأميركية، رداً على قصف جوي مكثف شنته أميركا على صنعاء و7 محافظات تسيطر عليها الجماعة.
وجاء التصعيد العسكري، بعد إعلان جماعة "أنصار الله"، في 12 مارس الماضي، دخول قرارها استئناف حظر مرور السفن الإسرائيلية عبر البحرين الأحمر والعربي وخليج عدن، حيز التنفيذ، مهددةً باتخاذ خطوات تصعيدية أخرى رداً على منع إسرائيل دخول المساعدات إلى قطاع غزة، وذلك بعد انقضاء مهلة حددتها الجماعة لتل أبيب بـ 4 أيام لفتح المعابر إلى القطاع.
وفي 16 كانون الثاني/يناير الماضي، كشفت "أنصار الله"، عن تنفيذها هجمات على إسرائيل والسفن المرتبطة بها وبأمريكا وبريطانيا بـ 1255 صاروخاً باليستياً ومجنحاً وفرط صوتي وطائرة مُسيرة، منذ تشرين الثاني/نوفمبر 2023، والتي تبررها الجماعة بأنها إسناد للفصائل الفلسطينية في مواجهة الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة.
وتسيطر جماعة "أنصار الله" منذ أيلول/سبتمبر 2014، على غالبية المحافظات وسط وشمال اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 آذار/مارس 2015، عمليات عسكرية دعماً للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.