https://sarabic.ae/20250406/الشرطة-السعودية-تقبض-على-عدد-من-اليمنيين-بتهمة-السرقة-واستخدام-سيارات-بتجهيزات-أمنية-1099256354.html
الشرطة السعودية تقبض على عدد من اليمنيين بتهمة السرقة واستخدام سيارات بتجهيزات أمنية
الشرطة السعودية تقبض على عدد من اليمنيين بتهمة السرقة واستخدام سيارات بتجهيزات أمنية
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الداخلية السعودية، مساء أمس السبت، عن تنفيذ حملة أمنية أسفرت عن إلقاء القبض على 18 مواطنًا يمنيًا و3 سعوديين، وذلك خلال عملية أمنية شاركت فيها... 06.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-06T08:32+0000
2025-04-06T08:32+0000
2025-04-06T08:32+0000
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ونشر حساب الأمن العام السعودي على منصة "إكس"، فيديو يظهر تفاصيل الحملة الأمنية، إلى جانب صور للمعتقلين، وأوضح البيان الرسمي أن "إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة منطقة الرياض، اعتقلت المجموعة لاتهامهم بانتحال صفة غير صحيحة والقيام بأعمال سرقة ضد المارة والمنازل".وأشار البيان إلى أن المتهمين كانوا يستخدمون مركبات مزودة بتجهيزات أمنية في تنفيذ جرائمهم، وأكد الأمن السعودي أنه تم اتخاذ الإجراءات النظامية بحق المعتقلين، وتم إحالتهم إلى النيابة العامة لمتابعة الإجراءات القانونية.يأتي هذا الإعلان في إطار الحملات الأمنية المستمرة التي تنفذها الجهات الأمنية السعودية للحفاظ على الأمن العام ومكافحة الجريمة بكافة أشكالها.
https://sarabic.ae/20250406/قنصلية-السودان-في-جدة-بصدد-إعادة-تنظيم-أوضاع-مواطنيها--1099253782.html
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العالم العربي, السعودية, أخبار السعودية اليوم, الأخبار
العالم العربي, السعودية, أخبار السعودية اليوم, الأخبار
الشرطة السعودية تقبض على عدد من اليمنيين بتهمة السرقة واستخدام سيارات بتجهيزات أمنية
أعلنت وزارة الداخلية السعودية، مساء أمس السبت، عن تنفيذ حملة أمنية أسفرت عن إلقاء القبض على 18 مواطنًا يمنيًا و3 سعوديين، وذلك خلال عملية أمنية شاركت فيها وحدات متخصصة.
ونشر حساب الأمن العام السعودي على منصة "إكس"، فيديو يظهر تفاصيل الحملة الأمنية، إلى جانب صور للمعتقلين، وأوضح البيان الرسمي أن "إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة
منطقة الرياض، اعتقلت المجموعة لاتهامهم بانتحال صفة غير صحيحة والقيام بأعمال سرقة ضد المارة والمنازل".
وأشار البيان إلى أن المتهمين كانوا يستخدمون مركبات مزودة بتجهيزات أمنية في تنفيذ جرائمهم، وأكد الأمن السعودي أنه تم اتخاذ الإجراءات النظامية بحق المعتقلين، وتم إحالتهم إلى النيابة العامة لمتابعة الإجراءات القانونية.
يأتي هذا الإعلان في إطار الحملات الأمنية المستمرة التي تنفذها الجهات الأمنية السعودية للحفاظ على الأمن العام ومكافحة الجريمة بكافة أشكالها.