الشرطة السعودية تقبض على عدد من اليمنيين بتهمة السرقة واستخدام سيارات بتجهيزات أمنية

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الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
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7 د
شؤون عسكرية
خبير: أمريكا غير جادة في شن الحرب على إيران لأن العالم سيغرق في الظلام
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بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
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هل المقاطعة الفنية هى الحل لرفض التطبيع مع إسرائيل؟
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مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
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عرب بوينت بودكاست
المخدرات...إرهاب ناعم يضرب المجتمع
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ع الموجة مع ايلي
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مساحة حرة
ما العوامل التي جعلت مدنا عربية على رأس قائمة أسواق العمل الأكثر تنافسية بالعالم؟
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28 د
عرب بوينت بودكاست
شاطر روسيا أخلاقها واحصل على إقامتها
16:32 GMT
28 د
مساحة حرة
ارتدادات رسوم ترامب الجمركية على الأسواق العالمية
17:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
لماذا نتنفس الأكسجين تحديدًا وليس غيره؟
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29 د
عالم سبوتنيك
موسكو: هجمات كييف على المدنيين تظهر أن خططها لا تتضمن تحقيق تسوية سياسية، و قسد تبدأ سحب قواتها من حلب
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59 د
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لبنان والعالم
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123 د
عرب بوينت بودكاست
تغير المناخ والهجرات الجماعية وعالم أحياء الكيمياء وقتلته الثورة
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مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
08:27 GMT
20 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
08:47 GMT
13 د
عرب بوينت بودكاست
خبيرة: سياسة ترامب ستنعكس إيجابا على دول "بريكس"
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عرب بوينت بودكاست
الشخصية السامة: تعريفها، وصفاتها، وكيفية التعامل معها
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غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
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الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
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https://sarabic.ae/20250406/الشرطة-السعودية-تقبض-على-عدد-من-اليمنيين-بتهمة-السرقة-واستخدام-سيارات-بتجهيزات-أمنية-1099256354.html
الشرطة السعودية تقبض على عدد من اليمنيين بتهمة السرقة واستخدام سيارات بتجهيزات أمنية
الشرطة السعودية تقبض على عدد من اليمنيين بتهمة السرقة واستخدام سيارات بتجهيزات أمنية
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الداخلية السعودية، مساء أمس السبت، عن تنفيذ حملة أمنية أسفرت عن إلقاء القبض على 18 مواطنًا يمنيًا و3 سعوديين، وذلك خلال عملية أمنية شاركت فيها... 06.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-06T08:32+0000
2025-04-06T08:32+0000
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ونشر حساب الأمن العام السعودي على منصة "إكس"، فيديو يظهر تفاصيل الحملة الأمنية، إلى جانب صور للمعتقلين، وأوضح البيان الرسمي أن "إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة منطقة الرياض، اعتقلت المجموعة لاتهامهم بانتحال صفة غير صحيحة والقيام بأعمال سرقة ضد المارة والمنازل".وأشار البيان إلى أن المتهمين كانوا يستخدمون مركبات مزودة بتجهيزات أمنية في تنفيذ جرائمهم، وأكد الأمن السعودي أنه تم اتخاذ الإجراءات النظامية بحق المعتقلين، وتم إحالتهم إلى النيابة العامة لمتابعة الإجراءات القانونية.يأتي هذا الإعلان في إطار الحملات الأمنية المستمرة التي تنفذها الجهات الأمنية السعودية للحفاظ على الأمن العام ومكافحة الجريمة بكافة أشكالها.
https://sarabic.ae/20250406/قنصلية-السودان-في-جدة-بصدد-إعادة-تنظيم-أوضاع-مواطنيها--1099253782.html
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العالم العربي, السعودية, أخبار السعودية اليوم, الأخبار
العالم العربي, السعودية, أخبار السعودية اليوم, الأخبار

الشرطة السعودية تقبض على عدد من اليمنيين بتهمة السرقة واستخدام سيارات بتجهيزات أمنية

08:32 GMT 06.04.2025
© AP Photo / Hassan Ammarأفراد من الشرطة السعودية في الرياض
أفراد من الشرطة السعودية في الرياض - سبوتنيك عربي, 1920, 06.04.2025
© AP Photo / Hassan Ammar
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أعلنت وزارة الداخلية السعودية، مساء أمس السبت، عن تنفيذ حملة أمنية أسفرت عن إلقاء القبض على 18 مواطنًا يمنيًا و3 سعوديين، وذلك خلال عملية أمنية شاركت فيها وحدات متخصصة.
ونشر حساب الأمن العام السعودي على منصة "إكس"، فيديو يظهر تفاصيل الحملة الأمنية، إلى جانب صور للمعتقلين، وأوضح البيان الرسمي أن "إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة منطقة الرياض، اعتقلت المجموعة لاتهامهم بانتحال صفة غير صحيحة والقيام بأعمال سرقة ضد المارة والمنازل".
وأشار البيان إلى أن المتهمين كانوا يستخدمون مركبات مزودة بتجهيزات أمنية في تنفيذ جرائمهم، وأكد الأمن السعودي أنه تم اتخاذ الإجراءات النظامية بحق المعتقلين، وتم إحالتهم إلى النيابة العامة لمتابعة الإجراءات القانونية.
جدة التاريخية - سبوتنيك عربي, 1920, 06.04.2025
قنصلية السودان في جدة بصدد إعادة تنظيم أوضاع مواطنيها
06:33 GMT
يأتي هذا الإعلان في إطار الحملات الأمنية المستمرة التي تنفذها الجهات الأمنية السعودية للحفاظ على الأمن العام ومكافحة الجريمة بكافة أشكالها.
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