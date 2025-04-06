https://sarabic.ae/20250406/قنصلية-السودان-في-جدة-بصدد-إعادة-تنظيم-أوضاع-مواطنيها--1099253782.html
قنصلية السودان في جدة بصدد إعادة تنظيم أوضاع مواطنيها
قنصلية السودان في جدة بصدد إعادة تنظيم أوضاع مواطنيها
سبوتنيك عربي
دعا كمال علي عثمان طه، قنصل جمهورية السودان في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية، إلى ضرورة البدء الفوري في إعادة تنظيم أوضاع الجالية السودانية في المنطقة... 06.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-06T06:33+0000
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ونقل موقع "أخبار السودان"، عن طه، أن "الهدف من هذه المبادرة يتمثل في تحويل الجالية إلى كيان موحد يركز على تقديم الخدمات والمساعدات اللازمة لأفرادها، مما يسهم في تعزيز مصالح السودانيين المقيمين في المملكة"، كما أشار إلى أن "وجود كيان منظم سيمكن الجالية من تحقيق أهدافها بشكل أكثر فعالية وتماسكًا".جاء ذلك خلال استقبال القنصل، وفدًا من أبناء الجالية في مدينة جدة، لتقديم التهاني بمناسبة عيد الفطر، حيث شدد على "أهمية التفكير الجاد في القضايا الوطنية، التي تؤثر على مستقبل الجالية".وفي مارس/ آذار الماضي، استقبل ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، في قصر "الصفا" بمدينة مكة المكرمة، رئيس مجلس السيادة السوداني، قائد الجيش السوداني الفريق الأول عبد الفتاح البرهان.وخلال اللقاء، جرى بحث مستجدات الأوضاع في السودان، والجهود المبذولة لتحقيق الأمن والاستقرار في البلاد، إضافة إلى استعراض آفاق التعاون بين البلدين، كما تم الاتفاق على إنشاء مجلس تنسيق لتعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات، وفقا لوكالة الأنباء السعودية (واس).وأطلع رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني عبد الفتاح البرهان، ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، على تطورات الأوضاع في السودان، "خاصة بعد الانتصارات الأخيرة التي حققتها القوات المسلحة في حرب الكرامة"، بحسب وكالة الأنباء السودانية (سونا).
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العالم العربي, أخبار السودان اليوم, السعودية, أخبار السعودية اليوم
العالم العربي, أخبار السودان اليوم, السعودية, أخبار السعودية اليوم
قنصلية السودان في جدة بصدد إعادة تنظيم أوضاع مواطنيها
06:33 GMT 06.04.2025 (تم التحديث: 07:10 GMT 06.04.2025)
دعا كمال علي عثمان طه، قنصل جمهورية السودان في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية، إلى ضرورة البدء الفوري في إعادة تنظيم أوضاع الجالية السودانية في المنطقة الغربية من المملكة، مؤكدًا أن "هذه الخطوة تمثل أهمية كبيرة في تعزيز الروابط بين أفراد الجالية وتحسين ظروفهم المعيشية".
ونقل موقع
"أخبار السودان"، عن طه، أن "الهدف من هذه المبادرة يتمثل في تحويل الجالية إلى كيان موحد يركز على تقديم الخدمات والمساعدات اللازمة لأفرادها، مما يسهم في تعزيز مصالح السودانيين المقيمين في المملكة"، كما أشار إلى أن "وجود كيان منظم سيمكن الجالية من تحقيق أهدافها بشكل أكثر فعالية وتماسكًا".
جاء ذلك خلال استقبال القنصل، وفدًا من أبناء الجالية في مدينة جدة، لتقديم التهاني بمناسبة عيد الفطر، حيث شدد على "أهمية التفكير الجاد في القضايا الوطنية، التي تؤثر على مستقبل الجالية".
كما لفت طه إلى "غياب كيان تنظيمي يمثلها بشكل فعّال، مما أدى إلى تراجع حقوق أفرادها وضعف قدرتهم على متابعة مصالحهم بشكل جماعي".
وفي مارس/ آذار الماضي، استقبل ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، في قصر "الصفا" بمدينة مكة المكرمة، رئيس مجلس السيادة السوداني، قائد الجيش السوداني الفريق الأول عبد الفتاح البرهان.
وخلال اللقاء، جرى بحث مستجدات الأوضاع في السودان، والجهود المبذولة لتحقيق الأمن والاستقرار في البلاد، إضافة إلى استعراض آفاق التعاون بين البلدين، كما تم الاتفاق على إنشاء مجلس تنسيق لتعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات، وفقا لوكالة
الأنباء السعودية (واس).
وأطلع رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني عبد الفتاح البرهان، ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، على تطورات الأوضاع في السودان، "خاصة بعد الانتصارات الأخيرة التي حققتها القوات المسلحة في حرب الكرامة"، بحسب وكالة الأنباء السودانية (سونا).