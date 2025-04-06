قنصلية السودان في جدة بصدد إعادة تنظيم أوضاع مواطنيها

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
مساحة حرة
ارتدادات رسوم ترامب الجمركية على الأسواق العالمية
08:18 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
08:48 GMT
12 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
09:03 GMT
7 د
شؤون عسكرية
خبير: أمريكا غير جادة في شن الحرب على إيران لأن العالم سيغرق في الظلام
09:10 GMT
30 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
09:40 GMT
20 د
الإنسان والثقافة
الجمعية الإمبراطورية الأورثوذكسية الروسية الفلسطينية
10:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل المقاطعة الفنية هى الحل لرفض التطبيع مع إسرائيل؟
11:28 GMT
26 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
12:03 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
المخدرات...إرهاب ناعم يضرب المجتمع
12:21 GMT
39 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
ما العوامل التي جعلت مدنا عربية على رأس قائمة أسواق العمل الأكثر تنافسية بالعالم؟
16:03 GMT
28 د
عرب بوينت بودكاست
شاطر روسيا أخلاقها واحصل على إقامتها
16:32 GMT
28 د
مساحة حرة
ارتدادات رسوم ترامب الجمركية على الأسواق العالمية
17:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
لماذا نتنفس الأكسجين تحديدًا وليس غيره؟
17:30 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
موسكو: هجمات كييف على المدنيين تظهر أن خططها لا تتضمن تحقيق تسوية سياسية، و قسد تبدأ سحب قواتها من حلب
18:00 GMT
59 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - اعادة
19:00 GMT
106 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
تغير المناخ والهجرات الجماعية وعالم أحياء الكيمياء وقتلته الثورة
08:18 GMT
8 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
08:27 GMT
20 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
08:47 GMT
13 د
عرب بوينت بودكاست
خبيرة: سياسة ترامب ستنعكس إيجابا على دول "بريكس"
09:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الشخصية السامة: تعريفها، وصفاتها، وكيفية التعامل معها
10:30 GMT
17 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
10:47 GMT
13 د
مساحة حرة
بريكس الموسعة نحو نظام اقتصادي عالمي جديد
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
وسائل التواصل الاجتماعي وتأثيرها على المجتمع العربي
11:33 GMT
19 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
11:52 GMT
7 د
عرب بوينت بودكاست
الشخصية السامة: تعريفها، وصفاتها، وكيفية التعامل معها
12:03 GMT
17 د
مرايا العلوم
لماذا نتنفس الأكسجين تحديدًا وليس غيره؟
12:20 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
16:51 GMT
9 د
شؤون عسكرية
خبير: أمريكا غير جادة في شن الحرب على إيران لأن العالم سيغرق في الظلام
17:00 GMT
30 د
الإنسان والثقافة
دور الاقتباس السينمائي بين روسيا والعالم العربي في تعزيز الروابط الثقافية بين الجانبين
17:30 GMT
30 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250406/قنصلية-السودان-في-جدة-بصدد-إعادة-تنظيم-أوضاع-مواطنيها--1099253782.html
قنصلية السودان في جدة بصدد إعادة تنظيم أوضاع مواطنيها
قنصلية السودان في جدة بصدد إعادة تنظيم أوضاع مواطنيها
سبوتنيك عربي
دعا كمال علي عثمان طه، قنصل جمهورية السودان في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية، إلى ضرورة البدء الفوري في إعادة تنظيم أوضاع الجالية السودانية في المنطقة... 06.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-06T06:33+0000
2025-04-06T07:10+0000
العالم العربي
أخبار السودان اليوم
السعودية
أخبار السعودية اليوم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/03/12/1087131849_0:19:3574:2029_1920x0_80_0_0_a36cd01e28f4a6e3f70ba66027566e3b.jpg
ونقل موقع "أخبار السودان"، عن طه، أن "الهدف من هذه المبادرة يتمثل في تحويل الجالية إلى كيان موحد يركز على تقديم الخدمات والمساعدات اللازمة لأفرادها، مما يسهم في تعزيز مصالح السودانيين المقيمين في المملكة"، كما أشار إلى أن "وجود كيان منظم سيمكن الجالية من تحقيق أهدافها بشكل أكثر فعالية وتماسكًا".جاء ذلك خلال استقبال القنصل، وفدًا من أبناء الجالية في مدينة جدة، لتقديم التهاني بمناسبة عيد الفطر، حيث شدد على "أهمية التفكير الجاد في القضايا الوطنية، التي تؤثر على مستقبل الجالية".وفي مارس/ آذار الماضي، استقبل ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، في قصر "الصفا" بمدينة مكة المكرمة، رئيس مجلس السيادة السوداني، قائد الجيش السوداني الفريق الأول عبد الفتاح البرهان.وخلال اللقاء، جرى بحث مستجدات الأوضاع في السودان، والجهود المبذولة لتحقيق الأمن والاستقرار في البلاد، إضافة إلى استعراض آفاق التعاون بين البلدين، كما تم الاتفاق على إنشاء مجلس تنسيق لتعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات، وفقا لوكالة الأنباء السعودية (واس).وأطلع رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني عبد الفتاح البرهان، ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، على تطورات الأوضاع في السودان، "خاصة بعد الانتصارات الأخيرة التي حققتها القوات المسلحة في حرب الكرامة"، بحسب وكالة الأنباء السودانية (سونا).
https://sarabic.ae/20250405/الولايات-المتحدة-تلغي-جميع-التأشيرات-لحاملي-جوازات-سفر-جنوب-السودان-1099251883.html
https://sarabic.ae/20250403/رغم-التحذيرات-الدولية-لا-يزال-المدنيون-في-دارفور-أهدافا-لطرفي-الحرب-في-السودان-1099202501.html
السعودية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/03/12/1087131849_422:0:3153:2048_1920x0_80_0_0_bee081f2e28540246abc0af9c4ab7473.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
العالم العربي, أخبار السودان اليوم, السعودية, أخبار السعودية اليوم
العالم العربي, أخبار السودان اليوم, السعودية, أخبار السعودية اليوم

قنصلية السودان في جدة بصدد إعادة تنظيم أوضاع مواطنيها

06:33 GMT 06.04.2025 (تم التحديث: 07:10 GMT 06.04.2025)
© Sputnik . SAMIR RAMADANجدة التاريخية
جدة التاريخية - سبوتنيك عربي, 1920, 06.04.2025
© Sputnik . SAMIR RAMADAN
تابعنا عبر
دعا كمال علي عثمان طه، قنصل جمهورية السودان في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية، إلى ضرورة البدء الفوري في إعادة تنظيم أوضاع الجالية السودانية في المنطقة الغربية من المملكة، مؤكدًا أن "هذه الخطوة تمثل أهمية كبيرة في تعزيز الروابط بين أفراد الجالية وتحسين ظروفهم المعيشية".
ونقل موقع "أخبار السودان"، عن طه، أن "الهدف من هذه المبادرة يتمثل في تحويل الجالية إلى كيان موحد يركز على تقديم الخدمات والمساعدات اللازمة لأفرادها، مما يسهم في تعزيز مصالح السودانيين المقيمين في المملكة"، كما أشار إلى أن "وجود كيان منظم سيمكن الجالية من تحقيق أهدافها بشكل أكثر فعالية وتماسكًا".
رئيس جنوب السودان، سالفا كير - سبوتنيك عربي, 1920, 05.04.2025
أمريكا تلغي جميع التأشيرات لحاملي جوازات سفر جنوب السودان
أمس, 23:56 GMT
جاء ذلك خلال استقبال القنصل، وفدًا من أبناء الجالية في مدينة جدة، لتقديم التهاني بمناسبة عيد الفطر، حيث شدد على "أهمية التفكير الجاد في القضايا الوطنية، التي تؤثر على مستقبل الجالية".

كما لفت طه إلى "غياب كيان تنظيمي يمثلها بشكل فعّال، مما أدى إلى تراجع حقوق أفرادها وضعف قدرتهم على متابعة مصالحهم بشكل جماعي".

وفي مارس/ آذار الماضي، استقبل ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، في قصر "الصفا" بمدينة مكة المكرمة، رئيس مجلس السيادة السوداني، قائد الجيش السوداني الفريق الأول عبد الفتاح البرهان.
مسلحون موالون للحكومة - دارفور السودان - سبوتنيك عربي, 1920, 03.04.2025
رغم التحذيرات الدولية.. لا يزال المدنيون في دارفور أهدافا لطرفي الحرب في السودان
3 أبريل, 20:27 GMT
وخلال اللقاء، جرى بحث مستجدات الأوضاع في السودان، والجهود المبذولة لتحقيق الأمن والاستقرار في البلاد، إضافة إلى استعراض آفاق التعاون بين البلدين، كما تم الاتفاق على إنشاء مجلس تنسيق لتعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات، وفقا لوكالة الأنباء السعودية (واس).
وأطلع رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني عبد الفتاح البرهان، ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، على تطورات الأوضاع في السودان، "خاصة بعد الانتصارات الأخيرة التي حققتها القوات المسلحة في حرب الكرامة"، بحسب وكالة الأنباء السودانية (سونا).
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала