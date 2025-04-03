https://sarabic.ae/20250403/رغم-التحذيرات-الدولية-لا-يزال-المدنيون-في-دارفور-أهدافا-لطرفي-الحرب-في-السودان-1099202501.html

رغم التحذيرات الدولية.. لا يزال المدنيون في دارفور أهدافا لطرفي الحرب في السودان

رغم التحذيرات الدولية.. لا يزال المدنيون في دارفور أهدافا لطرفي الحرب في السودان

سبوتنيك عربي

رغم إعلان كل طرف من أطراف الصراع في السودان سيطرته على ولايات أو مناطق بعينها، إلا أن الوجع الأكبر هو ما يعيشه المواطن السوداني خاصة في إقليم دارفور من قتل... 03.04.2025, سبوتنيك عربي

2025-04-03T20:27+0000

2025-04-03T20:27+0000

2025-04-03T20:27+0000

حصري

تقارير سبوتنيك

العالم العربي

أخبار العالم الآن

أخبار السودان اليوم

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/09/0a/1092564517_0:135:2320:1439_1920x0_80_0_0_45417025f27e64665b2c591d6735cecf.jpg

ويصف البعض تلك الانتهاكات بأنها جرائم حرب رغم ندرة المعلومات عن المأساة الحقيقية نتيجة الإغلاق والتعتيم الإعلامي.وفي جميع الأحوال، فإن الخاسر الأكبر هو المواطن السوداني الذي يطارده الموت سواء من الدعم السريع أو من الجيش، وهو متهم بالخيانة من قبل الطرفين ويستحق الموت دون خوف من قانون أو وازع من ضمير، في ظل غياب تام للرقابة وتواري للعدالة الدولية خلف المصالح.ماذا يجري في إقليم دارفور ومتى تتوقف تلك المجازر الممتدة لأكثر من عقدين من الزمان ولم يحاسب مرتكبوها حتى بعد قيام الثورة ورحيل البشير؟بداية، يقول وليد علي، المحلل السياسي السوداني: "لا أحد خارج دارفور يعلم ما يحدث داخلها بشكل يومي، حيث يعاني هذا الإقليم من حالة شبه إغلاق بسبب سيطرة الدعم السريع على معظمه تقريبا وانقطاع الكهرباء والاتصالات والإنترنت عن غالبية مدنه و قراه".مشاهد وحشيةوأضاف، في حديثه لـ"سبوتنيك": "عايش العالم مشاهد مرعبة في مدينة الجنينة في الأسابيع الأولى من الحرب ولا أحد يعلم بشكل دقيق عدد ضحايا عمليات القتل على أساس عرقي التي حدثت داخل وخارج الجنينة، لكن نقلت كاميرات هواتف الجناة أنفسهم مشاهد وحشية لتصفية والي غرب دارفور خميس أبكر، والعديد من أفراد مجموعة المساليت غير العربية، وأيضا حرق ودفن على قيد الحياة أعداد ضخمة، وتناقلت وسائل إعلام أخبار واسعة لضحايا الاغتصاب داخل دارفور وبصورة وحشية أعادت البشرية لعصور ما قبل الضمير الإنساني والتاريخ".وتابع أبو زيد: "للحقيقة قد ترتب على هذه الأخبار المؤسفة حالة من الغضب وعدم الثقة في قوات الدعم السريع التي تتهم بصورة من الصعوبة إنكارها في هذه الجرائم وتراجعت فرص تأييدها داخليا و خارجيا بشكل كبير".اتهامات متبادلةوأشار أبو زيد، إلى أن "الدعم السريع يرفض تنفيذ قرار مجلس الأمن بفك الحصار عن مدينة الفاشر التي تدور داخلها معارك طاحنة منذ عام كامل، ويسقط بها وحولها الآلاف من الضحايا سواء مدنيين أو عسكريين".واستطرد: "تعتبر دارفور حاليا أسوأ مكان في العالم وكأنها قطعة من الجحيم سقطت على الأرض، وتعجز الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والإقليمية عن الوصول للمدنيين ومدهم بالمساعدات، ومن جانب آخر فإن انسان دارفور غير قادر على إيصال مأساته بشكل واضح للعالم بسبب الحصار الشديد والخوف من بطش قوات الدعم السريع والمجموعات المتحالفة معها".ويعتقد أبو زيد أنه "لا توجد مؤشرات على أن الأوضاع في دارفور سوف تستقر قريبا، وذلك لأن دارفور تعاني من تركيبة معقدة غير قادرة على التعايش مع بعضها بسلام حتى الآن و تحتاج لعملية مصالحات اجتماعية كبيرة لفرض القانون ونزع السلاح، وهذا ما فشلت فيه حكومة الرئيس السابق عمر البشير و لم تحرز حكومة ما بعد ثورة ديسمبر/كانون الأول تقدما في هذا الملف حتى اندلعت حرب 15 أبريل/ نيسان 2023".انتهاكات واسعةبدورها، تقول عضو الهيئة القيادية للقوى المدنية المتحدة (قمم) وخبير في الشأن الأفريقي لنا مهدي: "منذ اندلاع الحرب في السودان في منتصف عام 2023، دخل إقليم دارفور مرحلة جديدة من العنف الذي قاد إلى انتهاكات واسعة ضد المدنيين وقد كانت القوات المسلحة السودانية المنفذة لهذه الانتهاكات خصوصا في المناطق التي شهدت عمليات قصف جوي مكثف، أو تحركات ميدانية استهدفت استعادة السيطرة على مواقع حيوية داخل الإقليم".وأضافت في حديثها لـ"سبوتنيك": "تؤكد تقارير أممية وحقوقية أن الجيش السوداني اعتمد على القصف الجوي المكثف كأداة أساسية في المواجهة العسكرية، وقد أدى ذلك إلى نتائج كارثية على السكان المدنيين، الذين وجدوا أنفسهم أهدافا مباشرة أو جانبية لغارات متكررة على أسواق وبيوت ومراكز خدمية، (الجيش هو من يمتلك الطائرات)، وفي الرابع من أكتوبر/ تشرين أول 2024 سقط أكثر من خمسين مدنيا في دارفور نتيجة قصف جوي استهدف منطقة مأهولة بالسكان، وقد وصفت المفوضية السامية لحقوق الإنسان هذه الغارة بأنها مثال واضح على الانتهاك الصارخ لقوانين الحرب".تقارير حقوقيةوتابعت مهدي: "وفي حادثة أخرى في 25 مارس/ آذار 2025 تعرض سوق شعبي في شمال دارفور لقصف جوي عنيف أسفر عن مقتل وإصابة العشرات، وقد أشارت منظمات محلية إلى أن القذائف سقطت مباشرة على تجمع للمدنيين دون أن يكون هناك ما يشير إلى وجود أهداف عسكرية في المكان، وأظهرت صور من موقع الحادثة مشاهد لجثث متفحمة ودمار شامل في السوق الشعبي".وأشارت مهدي إلى أن "الحوادث السابقة تشير إلى نمط متكرر من العمليات العسكرية التي نفذها الجيش السوداني دون مراعاة لمبدأ التمييز بين الأهداف المدنية والعسكرية، وهو ما يجعل هذه الضربات ترقى إلى مستوى الجرائم ضد الإنسانية بحسب معايير القانون الدولي الإنساني، إذ أن تكرار القصف على مناطق مأهولة من دون إنذار مسبق أو تدابير وقائية يكشف عن استهتار متعمد بحياة المدنيين، واحتقار تام للالتزامات القانونية المترتبة على القوات المسلحة".وأوضحت الخبيرة في الشأن الأفريقي أن "الانتهاكات لم تقتصر على القصف الجوي فقط، بل تعدتها إلى ممارسات ممنهجة على الأرض، شملت الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري والتعذيب، حيث سجلت منظمات حقوقية حالات عديدة لمواطنين جرى توقيفهم في نقاط تفتيش أو مداهمات ليلية داخل مناطق سيطرة الجيش، وأفادت شهادات ناجين بأنهم تعرضوا للضرب المبرح والصعق الكهربائي والإهانة أثناء احتجازهم في مرافق غير رسمية بعيدة عن الرقابة القضائية".جريمة حربوقالت مهدي: "في تقرير صادر عن مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان في مارس 2025 جاء فيه، أن الانتهاكات المرتكبة من قبل الجيش في إقليم دارفور تشمل اعتقال أشخاص لمجرد الاشتباه في انتمائهم الجهوي أو العرقي، ما يعكس مناخا من التمييز والترويع ضد مجموعات سكانية بعينها، كما رصد التقرير عمليات إعدام ميداني دون محاكمة ودفن جماعي في أطراف بعض المدن مثل نيالا والفاشر".وتابعت: "الانتهاكات الخطيرة ضد المدنيين في دارفور رسمت ملامح موقف شعبي ناقم داخل دارفور تجاه المؤسسة العسكرية إذ يرى كثير من الأهالي أن القوات المسلحة التي يفترض أن تحميهم أصبحت مصدر تهديد لحياتهم وممتلكاتهم، لقد أثارت عمليات القصف الجوي التي نفذها الجيش في مدن وبلدات دارفور غضبا واسعا، ومن أبرز هذه الأحداث القصف الذي استهدف سوقا مكتظا في بلدة كبكابية شمال دارفور والذي أدى إلى سقوط أعداد كبيرة من القتلى بين المدنيين، وقد وصفت منظمة العفو الدولية ذلك الهجوم بأنه جريمة حرب، مؤكدة أن استهداف سوق مليء بالمدنيين لا يمكن تبريره، كما وثقت مجموعات حقوقية سودانية مثل محامو الطوارئ هذه المجزرة مشيرة إلى دفن 270 جثة وعدد كبير من الجرحى نتيجة قصف سوق الإثنين في المنطقة، واعتبرت تنسيقية النازحين واللاجئين في دارفور هذا القصف عملا متعمدا ضد المدنيين ووصفته بأنه جريمة ضد الإنسانية وانتهاك صارخ لكل القوانين الدولية".واندلعت الحرب في السودان، في 15 أبريل/ نيسان 2023، بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو (حميدتي)، في مناطق متفرقة من السودان، تتركز معظمها في العاصمة الخرطوم، مخلفةً المئات من القتلى والجرحى بين المدنيين.وتوسطت أطراف عربية وأفريقية ودولية لوقف إطلاق النار، إلا أن هذه الوساطات لم تنجح في التوصل لوقف دائم للقتال.

https://sarabic.ae/20250403/قوات-الدعم-السريع-أسقطنا-طائرة-تابعة-للجيش-السوداني-في-مدينة-الفاشر-بولاية-شمال-دارفور--1099180945.html

https://sarabic.ae/20250328/بعد-استعادة-الجيش-للخرطوم-السودان-يتخذ-قرارا-جديدا-بشأن-مواطنيه-المتواجدين-في-ليبيا-1099028269.html

https://sarabic.ae/20250107/واشنطن-تفرض-عقوبات-على-حميدتي-وتتهم-الدعم-السريع-بارتكاب-جرائم-حرب-في-السودان-1096570498.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

حصري, تقارير سبوتنيك, العالم العربي, أخبار العالم الآن, أخبار السودان اليوم