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https://sarabic.ae/20250328/بعد-استعادة-الجيش-للخرطوم-السودان-يتخذ-قرارا-جديدا-بشأن-مواطنيه-المتواجدين-في-ليبيا-1099028269.html
بعد استعادة الجيش للخرطوم.. السودان يتخذ قرارا جديدا بشأن مواطنيه المتواجدين في ليبيا
بعد استعادة الجيش للخرطوم.. السودان يتخذ قرارا جديدا بشأن مواطنيه المتواجدين في ليبيا
سبوتنيك عربي
أعلن السودان عن اتخاذه قرارا جديدا بشأن مواطنيه المتواجدين في ليبيا بعد استعادة الجيش للخرطوم. 28.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-28T10:13+0000
2025-03-28T10:13+0000
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وذكرت السفارة السودانية في ليبيا، أمس الخميس، أنها بدأت حصر المواطنين السودانيين المتواجدين في ليبيا الراغبين في العودة إلى بلادهم، داعية إياهم إلى التسجيل لبدء برنامج العودة إلى أرض الوطن.ونقلت بوابة الوسط، صباح اليوم الجمعة، عن السفارة السودانية في طرابلس أن هذه الخطوة تأتي بعد التقدم العسكري الذي حققه الجيش السوداني والقوات المساندة، وعودة الأمن والاستقرار في العاصمة الخرطوم.ويأتي هذا بعدما أعلن قائد الجيش السوداني الفريق أول عبد الفتاح البرهان، من داخل القصر الجمهوري أن "الخرطوم حرة"، وذلك بعد هبوط طائرته في مطار الخرطوم لأول مرة منذ اندلاع الحرب مع قوات "الدعم السريع".وأكد الجيش سيطرته على معسكر طيبة، آخر معاقل قوات الدعم السريع في العاصمة، بالإضافة إلى مطار الخرطوم الدولي، وفقاً لتصريحات قائد عمليات الخرطوم اللواء عبد الرحمن البيلاوي لـ"العربية" و"الحدث". وتواصل القوات المسلحة تقدمها في شرق الخرطوم، حيث تمكنت من عبور جسر المنشية وتمشيط المنطقة الشرقية بالكامل، كما كبَّدت قوات الدعم السريع خسائر كبيرة في الأرواح والمعدات بمنطقة الباقير. وسيطرت قوات الجيش على مقر الدفاع الجوي بالخرطوم، ومباني كلية الهندسة بجامعة السودان، وحي النزهة، وشارع الصحافة، بالإضافة إلى ميناء الخرطوم البري.وقام مساعد قائد الجيش السوداني الفريق أول ياسر العطا بجولة تفقدية للقوات في القصر الجمهوري، الذي تمت استعادته لأول مرة منذ 15 أبريل/ نيسان 2023.واندلعت الحرب في السودان، في 15 أبريل/ نيسان 2023، بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو (حميدتي)، في مناطق متفرقة من السودان، تتركز معظمها في العاصمة الخرطوم، مخلفةً المئات من القتلى والجرحى بين المدنيين.وتوسطت أطراف عربية وأفريقية ودولية لوقف إطلاق النار، إلا أن هذه الوساطات لم تنجح في التوصل لوقف دائم للقتال.
https://sarabic.ae/20250327/ما-الذي-ينتظر-السودان-بعد-استعادة-الجيش-للعاصمة-الخرطوم-بشكل-كامل-من-قبضة-الدعم-السريع-1099008911.html
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أخبار السودان اليوم, المجلس السيادي في السودان, العالم العربي, الأخبار, أخبار ليبيا اليوم
أخبار السودان اليوم, المجلس السيادي في السودان, العالم العربي, الأخبار, أخبار ليبيا اليوم

بعد استعادة الجيش للخرطوم.. السودان يتخذ قرارا جديدا بشأن مواطنيه المتواجدين في ليبيا

10:13 GMT 28.03.2025
© Sputnik . AHMED ABDELWAHABفيضانات "النيل الأبيض" تدمر مناطق كاملة وتزيد من الكارثة الإنسانية في السودان
فيضانات النيل الأبيض تدمر مناطق كاملة وتزيد من الكارثة الإنسانية في السودان - سبوتنيك عربي, 1920, 28.03.2025
© Sputnik . AHMED ABDELWAHAB
تابعنا عبر
أعلن السودان عن اتخاذه قرارا جديدا بشأن مواطنيه المتواجدين في ليبيا بعد استعادة الجيش للخرطوم.
وذكرت السفارة السودانية في ليبيا، أمس الخميس، أنها بدأت حصر المواطنين السودانيين المتواجدين في ليبيا الراغبين في العودة إلى بلادهم، داعية إياهم إلى التسجيل لبدء برنامج العودة إلى أرض الوطن.
قصف مستشفى شرق النيل بولاية الخرطوم - سبوتنيك عربي, 1920, 27.03.2025
ما الذي ينتظر السودان بعد استعادة الجيش للعاصمة الخرطوم بشكل كامل من قبضة الدعم السريع؟
أمس, 16:04 GMT
ونقلت بوابة الوسط، صباح اليوم الجمعة، عن السفارة السودانية في طرابلس أن هذه الخطوة تأتي بعد التقدم العسكري الذي حققه الجيش السوداني والقوات المساندة، وعودة الأمن والاستقرار في العاصمة الخرطوم.
ويأتي هذا بعدما أعلن قائد الجيش السوداني الفريق أول عبد الفتاح البرهان، من داخل القصر الجمهوري أن "الخرطوم حرة"، وذلك بعد هبوط طائرته في مطار الخرطوم لأول مرة منذ اندلاع الحرب مع قوات "الدعم السريع".
وأكد الجيش سيطرته على معسكر طيبة، آخر معاقل قوات الدعم السريع في العاصمة، بالإضافة إلى مطار الخرطوم الدولي، وفقاً لتصريحات قائد عمليات الخرطوم اللواء عبد الرحمن البيلاوي لـ"العربية" و"الحدث".
وتواصل القوات المسلحة تقدمها في شرق الخرطوم، حيث تمكنت من عبور جسر المنشية وتمشيط المنطقة الشرقية بالكامل، كما كبَّدت قوات الدعم السريع خسائر كبيرة في الأرواح والمعدات بمنطقة الباقير. وسيطرت قوات الجيش على مقر الدفاع الجوي بالخرطوم، ومباني كلية الهندسة بجامعة السودان، وحي النزهة، وشارع الصحافة، بالإضافة إلى ميناء الخرطوم البري.
وقام مساعد قائد الجيش السوداني الفريق أول ياسر العطا بجولة تفقدية للقوات في القصر الجمهوري، الذي تمت استعادته لأول مرة منذ 15 أبريل/ نيسان 2023.
واندلعت الحرب في السودان، في 15 أبريل/ نيسان 2023، بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو (حميدتي)، في مناطق متفرقة من السودان، تتركز معظمها في العاصمة الخرطوم، مخلفةً المئات من القتلى والجرحى بين المدنيين.
وتوسطت أطراف عربية وأفريقية ودولية لوقف إطلاق النار، إلا أن هذه الوساطات لم تنجح في التوصل لوقف دائم للقتال.
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