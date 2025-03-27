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البرهان: القوات المسلحة تعمل على تهيئة الظروف لتولي حكومة مدنية منتخبة
البرهان: القوات المسلحة تعمل على تهيئة الظروف لتولي حكومة مدنية منتخبة
سبوتنيك عربي
استقبل رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان، القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، المبعوث الألماني الخاص للقرن الأفريقي هيكو نتشكا. 27.03.2025, سبوتنيك عربي
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تناول اللقاء تطورات الأوضاع في البلاد ومختلف القضايا السياسية، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السودانية "سونا"، على موقع "إكس"، اليوم الخميس.وتطرق اللقاء للجهود التي تبذلها الخرطوم لتحقيق السلام وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية لمستحقيها، إضافة إلى المساعي الجارية لإجراء حوار شامل بين السودانيين.كما ناقش الجانبان أيضا، تشكيل حكومة تكنوقراط تعمل على تهيئة البلاد للانتخابات ضمن خارطة طريق تم الإعلان عنها مؤخرا.وقال البرهان إن الجيش السوداني يعمل على تهيئة ظروف مواتية لتولي حكومة مدنية منتخبة مقاليد السلطة في البلاد، مشيرًا إلى أن القوات المسلحة ليس لديها رغبة في الإنخراط في العمل السياسي.وفي المقابل، أشار المبعوث الألماني الخاص للقرن الأفريقي أن ألمانيا مستعدة لدعم جهود إعادة الإعمار في السودان والمساهمة مع الشركاء الدوليين في مرحلة ما بعد الحرب.واندلعت الحرب في السودان، في 15 أبريل/ نيسان 2023، بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو (حميدتي)، في مناطق متفرقة من السودان، تتركز معظمها في العاصمة الخرطوم، مخلفةً المئات من القتلى والجرحى بين المدنيين.وتوسطت أطراف عربية وأفريقية ودولية لوقف إطلاق النار، إلا أن هذه الوساطات لم تنجح في التوصل لوقف دائم للقتال.
https://sarabic.ae/20250321/السودان-قتلى-وجرحى-إثر-هجوم-بطائرة-مسيرة-على-القصر-الجمهوري-في-الخرطوم-1098832837.html
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العالم العربي, أخبار العالم الآن, أخبار السودان اليوم, المجلس السيادي في السودان, الأخبار

البرهان: القوات المسلحة تعمل على تهيئة الظروف لتولي حكومة مدنية منتخبة

14:58 GMT 27.03.2025
© Getty Images / Anadolu / Contributorالحرب في السودان
الحرب في السودان - سبوتنيك عربي, 1920, 27.03.2025
© Getty Images / Anadolu / Contributor
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استقبل رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان، القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، المبعوث الألماني الخاص للقرن الأفريقي هيكو نتشكا.
تناول اللقاء تطورات الأوضاع في البلاد ومختلف القضايا السياسية، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السودانية "سونا"، على موقع "إكس"، اليوم الخميس.
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وتطرق اللقاء للجهود التي تبذلها الخرطوم لتحقيق السلام وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية لمستحقيها، إضافة إلى المساعي الجارية لإجراء حوار شامل بين السودانيين.
كما ناقش الجانبان أيضا، تشكيل حكومة تكنوقراط تعمل على تهيئة البلاد للانتخابات ضمن خارطة طريق تم الإعلان عنها مؤخرا.
وقال البرهان إن الجيش السوداني يعمل على تهيئة ظروف مواتية لتولي حكومة مدنية منتخبة مقاليد السلطة في البلاد، مشيرًا إلى أن القوات المسلحة ليس لديها رغبة في الإنخراط في العمل السياسي.
وفي المقابل، أشار المبعوث الألماني الخاص للقرن الأفريقي أن ألمانيا مستعدة لدعم جهود إعادة الإعمار في السودان والمساهمة مع الشركاء الدوليين في مرحلة ما بعد الحرب.
واندلعت الحرب في السودان، في 15 أبريل/ نيسان 2023، بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو (حميدتي)، في مناطق متفرقة من السودان، تتركز معظمها في العاصمة الخرطوم، مخلفةً المئات من القتلى والجرحى بين المدنيين.
وتوسطت أطراف عربية وأفريقية ودولية لوقف إطلاق النار، إلا أن هذه الوساطات لم تنجح في التوصل لوقف دائم للقتال.
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