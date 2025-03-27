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https://sarabic.ae/20250327/السودان-يعتزم-منع-الطيران-الكيني-من-المرور-عبر-أجوائه-بسبب-تعاون-نيروبي-مع-الدعم-السريع-1098985981.html
السودان يعتزم منع الطيران الكيني من المرور عبر أجوائه بسبب "تعاون" نيروبي مع الدعم السريع
السودان يعتزم منع الطيران الكيني من المرور عبر أجوائه بسبب "تعاون" نيروبي مع الدعم السريع
سبوتنيك عربي
أعلن وزير الخارجية السوداني، علي يوسف، أن بلاده تعتزم منع الطيران الكيني من المرور عبر الأجواء السودانية، على خلفية ما وصفه بـ"تعاون نيروبي مع قوات الدعم... 27.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-27T02:38+0000
2025-03-27T02:39+0000
أخبار السودان اليوم
الجيش السوداني
قوات الدعم السريع السودانية
العالم العربي
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الجزائر – سبوتنيك. وقال يوسف في تصريحات لوكالة الأنباء السودانية، نُشرت اليوم الخميس: "أعتقد أن قرار منع الطيران الكيني من المرور عبر الأجواء السودانية في الطريق".وأضاف: "السودان اتخذ قرارات واضحة حيال تحركات كينيا ومواقفها المتغيرة بالتعاون مع الميليشيا [الدعم السريع] وداعميها".وكان السودان قد قرر، في 13 آذار/مارس الجاري، وقف استيراد جميع المنتجات الواردة من كينيا، على خلفية استضافتها لقوات الدعم السريع ورعايتها لأنشطتهم.وجاء في قرار لوزير التجارة السوداني، آنذاك: "يُوقف استيراد جميع المنتجات الواردة من دولة كينيا عبر كافة الموانئ والمعابر والمطارات والمنافذ... إلى إشعار آخر".وأضاف أن القرار جاء "بناءً على توصية اللجنة التي شكلها مجلس السيادة للتعامل مع دولة كينيا، لاستضافتها ميليشيا الدعم السريع وحلفاءها، ورعايتها لأنشطتهم واجتماعاتهم، وحفاظًا على مصالح السودان العليا، وتأكيًدا لسيادته، وحماية لأمنه القومي".وكانت العاصمة الكينية نيروبي قد استضافت، مؤخرًا، مؤتمرًا نظمته قوات الدعم السريع بالتعاون مع حركات مسلحة، أبرزها "الحركة الشعبية لتحرير السودان" بقيادة عبد العزيز الحلو، بالإضافة إلى قوى سياسية ومدنية أخرى، بهدف إعلان تشكيل حكومة موازية في السودان، وهو ما قوبل بإدانة شديدة من وزارة الخارجية السودانية.وكان مستشار قائد قوات "الدعم السريع" في السودان، الباشا طبيق، قد أعلن مؤخرًا توقيع "دستور السودان الجديد"، واصفًا ذلك بأنه "ميلاد جديد لتأسيس الدولة السودانية الجديدة وتشكيل حكومة السلام".وتتواصل، منذ 15 نيسان/أبريل 2023، اشتباكات عنيفة وواسعة النطاق بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في مناطق متفرقة بالسودان، حيث يحاول كل طرف السيطرة على مواقع ومقار حيوية.ورغم محاولات وساطة عربية وأفريقية ودولية لوقف إطلاق النار، فإنها لم تنجح في التوصل إلى اتفاق دائم لوقف القتال.وقد خرجت الخلافات بين رئيس مجلس السيادة وقائد القوات المسلحة السودانية عبد الفتاح البرهان، وقائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو (حميدتي) إلى العلن بعد توقيع "الاتفاق الإطاري"، الذي كان من المفترض أن يمهد للفترة الانتقالية، ويقر بخروج الجيش من العمل السياسي وتسليم السلطة إلى المدنيين.واتهم دقلو الجيش بالتخطيط للبقاء في السلطة وعدم الالتزام بتسليم الحكم، في حين اعتبر الجيش تحركات قوات الدعم السريع تمردًا على الدولة.
https://sarabic.ae/20250326/البرهان-يعلن-تحرير-الخرطوم-واستعادة-السيطرة-على-معاقل-رئيسية--1098979582.html
https://sarabic.ae/20250326/الدعم-السريع-يقلل-من-أهمية-سيطرة-الجيش-على-الخرطوم-ويؤكد-استمرار-المعارك---عاجل-1098979928.html
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أخبار السودان اليوم, الجيش السوداني, قوات الدعم السريع السودانية, العالم العربي
أخبار السودان اليوم, الجيش السوداني, قوات الدعم السريع السودانية, العالم العربي

السودان يعتزم منع الطيران الكيني من المرور عبر أجوائه بسبب "تعاون" نيروبي مع الدعم السريع

02:38 GMT 27.03.2025 (تم التحديث: 02:39 GMT 27.03.2025)
© AP Photo / Hussein Mallaجنود تابعين لـ"قوات الدعم السريع"، السودان
جنود تابعين لـقوات الدعم السريع، السودان - سبوتنيك عربي, 1920, 27.03.2025
© AP Photo / Hussein Malla
تابعنا عبر
أعلن وزير الخارجية السوداني، علي يوسف، أن بلاده تعتزم منع الطيران الكيني من المرور عبر الأجواء السودانية، على خلفية ما وصفه بـ"تعاون نيروبي مع قوات الدعم السريع".
الجزائر – سبوتنيك. وقال يوسف في تصريحات لوكالة الأنباء السودانية، نُشرت اليوم الخميس: "أعتقد أن قرار منع الطيران الكيني من المرور عبر الأجواء السودانية في الطريق".
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البرهان يعلن تحرير الخرطوم واستعادة السيطرة على معاقل رئيسية
أمس, 17:18 GMT
وأضاف: "السودان اتخذ قرارات واضحة حيال تحركات كينيا ومواقفها المتغيرة بالتعاون مع الميليشيا [الدعم السريع] وداعميها".
وكان السودان قد قرر، في 13 آذار/مارس الجاري، وقف استيراد جميع المنتجات الواردة من كينيا، على خلفية استضافتها لقوات الدعم السريع ورعايتها لأنشطتهم.
وجاء في قرار لوزير التجارة السوداني، آنذاك: "يُوقف استيراد جميع المنتجات الواردة من دولة كينيا عبر كافة الموانئ والمعابر والمطارات والمنافذ... إلى إشعار آخر".
وأضاف أن القرار جاء "بناءً على توصية اللجنة التي شكلها مجلس السيادة للتعامل مع دولة كينيا، لاستضافتها ميليشيا الدعم السريع وحلفاءها، ورعايتها لأنشطتهم واجتماعاتهم، وحفاظًا على مصالح السودان العليا، وتأكيًدا لسيادته، وحماية لأمنه القومي".
وكانت العاصمة الكينية نيروبي قد استضافت، مؤخرًا، مؤتمرًا نظمته قوات الدعم السريع بالتعاون مع حركات مسلحة، أبرزها "الحركة الشعبية لتحرير السودان" بقيادة عبد العزيز الحلو، بالإضافة إلى قوى سياسية ومدنية أخرى، بهدف إعلان تشكيل حكومة موازية في السودان، وهو ما قوبل بإدانة شديدة من وزارة الخارجية السودانية.
وكان مستشار قائد قوات "الدعم السريع" في السودان، الباشا طبيق، قد أعلن مؤخرًا توقيع "دستور السودان الجديد"، واصفًا ذلك بأنه "ميلاد جديد لتأسيس الدولة السودانية الجديدة وتشكيل حكومة السلام".
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"الدعم السريع" يقلل من أهمية سيطرة الجيش على الخرطوم ويؤكد استمرار المعارك
أمس, 17:30 GMT
وتتواصل، منذ 15 نيسان/أبريل 2023، اشتباكات عنيفة وواسعة النطاق بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في مناطق متفرقة بالسودان، حيث يحاول كل طرف السيطرة على مواقع ومقار حيوية.
ورغم محاولات وساطة عربية وأفريقية ودولية لوقف إطلاق النار، فإنها لم تنجح في التوصل إلى اتفاق دائم لوقف القتال.
وقد خرجت الخلافات بين رئيس مجلس السيادة وقائد القوات المسلحة السودانية عبد الفتاح البرهان، وقائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو (حميدتي) إلى العلن بعد توقيع "الاتفاق الإطاري"، الذي كان من المفترض أن يمهد للفترة الانتقالية، ويقر بخروج الجيش من العمل السياسي وتسليم السلطة إلى المدنيين.
واتهم دقلو الجيش بالتخطيط للبقاء في السلطة وعدم الالتزام بتسليم الحكم، في حين اعتبر الجيش تحركات قوات الدعم السريع تمردًا على الدولة.
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