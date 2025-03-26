https://sarabic.ae/20250326/الدعم-السريع-يقلل-من-أهمية-سيطرة-الجيش-على-الخرطوم-ويؤكد-استمرار-المعارك---عاجل-1098979928.html

"الدعم السريع" يقلل من أهمية سيطرة الجيش على الخرطوم ويؤكد استمرار المعارك

"الدعم السريع" يقلل من أهمية سيطرة الجيش على الخرطوم ويؤكد استمرار المعارك

سبوتنيك عربي

وصف مستشار قائد قوات الدعم السريع ظهور الفريق أول عبد الفتاح البرهان في القصر الجمهوري بأنه "ليس له قيمة"، مشيراً إلى أن الجيش السوداني "لم يخض معركة واحدة" في... 26.03.2025, سبوتنيك عربي

2025-03-26T17:30+0000

2025-03-26T17:30+0000

2025-03-26T17:59+0000

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وأضاف المستشار في تصريحات متلفزة أن العاصمة الخرطوم "فقدت أهميتها" بعد أن دمرها الجيش بقواته وطائراته، مؤكداً أن قوات الدعم السريع تعدّ لخوض المعركة "بطرق أخرى"، معتبراً أن "هناك مدنًا أخرى أهم من الخرطوم".وشدد على أن المعركة "بدأت الآن ولن تنتهي"، في إشارة إلى استمرار المواجهات رغم السيطرة المعلنة للجيش على العاصمة.جاء ذلك بعدما أعلن قائد الجيش السوداني الفريق أول عبد الفتاح البرهان، اليوم الأربعاء، من داخل القصر الجمهوري أن "الخرطوم حرة"، وذلك بعد هبوط طائرته في مطار الخرطوم لأول مرة منذ اندلاع الحرب مع قوات "الدعم السريع".وأكد الجيش سيطرته على معسكر طيبة، آخر معاقل قوات الدعم السريع في العاصمة، بالإضافة إلى مطار الخرطوم الدولي، وفقاً لتصريحات قائد عمليات الخرطوم اللواء عبد الرحمن البيلاوي لـ"العربية" و"الحدث".وتواصل القوات المسلحة تقدمها في شرق الخرطوم، حيث تمكنت من عبور جسر المنشية وتمشيط المنطقة الشرقية بالكامل، كما كبَّدت قوات الدعم السريع خسائر كبيرة في الأرواح والمعدات بمنطقة الباقير.وسيطرت قوات الجيش على مقر الدفاع الجوي بالخرطوم، ومباني كلية الهندسة بجامعة السودان، وحي النزهة، وشارع الصحافة، بالإضافة إلى ميناء الخرطوم البري، وأفادت تقارير ميدانية بأن الجيش أحكم قبضته على جميع جسور العاصمة، وأغلق طريق الخرطوم - جبل أولياء.كما قام مساعد قائد الجيش السوداني الفريق أول ياسر العطا بجولة تفقدية للقوات في القصر الجمهوري، الذي تمت استعادته لأول مرة منذ 15 أبريل/نيسان 2023.وفي ولاية الجزيرة، واصل الجيش تقدمه بالسيطرة على قرى "الجديد الثورة" و"الجديد عمران"، فيما تقترب قواته من السيطرة الكاملة على الولاية والتوغل جنوب ولاية الخرطوم.من جهة أخرى، نشر الجيش خريطة عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك" (محظور في روسيا بسبب أنشطة الشركة المتطرفة) تُظهر توسع نطاق سيطرته في العاصمة وولايات النيل الأبيض وجنوب كردفان، مقابل انحسار وجود قوات الدعم السريع في دارفور وأجزاء من كردفان.

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العالم العربي, أخبار السودان اليوم, الجيش السوداني, قوات الدعم السريع السودانية