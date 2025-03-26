https://sarabic.ae/20250326/السودان-يؤكد-استعداده-لإعادة-مواطنيه-العالقين-في-ليبيا-1098976252.html
السودان يؤكد استعداده لإعادة مواطنيه العالقين في ليبيا
السودان يؤكد استعداده لإعادة مواطنيه العالقين في ليبيا
سبوتنيك عربي
أكد وزير المالية والتخطيط الاقتصادي السوداني، جبريل إبراهيم، أن الخرطوم لم تصلها شكوى من المواطنين السودانيين اللاجئين في ليبيا بشأن جوازاتهم، وفي حال وصول... 26.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-26T15:06+0000
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وذكرت بوابة "الوسط"، اليوم الأربعاء، أن جبريل إبراهيم شدد على أن الحكومة السودانية على استعداد لإعادة السودانيين العالقين بدولة ليبيا، مشيرا إلى أن "تباشير النصر بتحرير العاصمة الخرطوم قد لاحت واقتربت كثيرا جدا وستجري ملاحقة الهاربين من ميليشيا آل دقلو الإرهابية إلى منطقة جبل أولياء".وأفاد الوزير السوداني بأن الدولة السودانية وجيشها ماضيان بطريقة ممتازة، مضيفا أن "ميليشيا آل دقلو الإرهابية وداعميها ليس لديهم حِيلة غير إطلاق المسيَّرات".وفي السياق ذاته، أعربت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا، الخميس الماضي، عن بالغ قلقها إزاء حملة المعلومات المضللة، التي تسهم في تأجيج التوترات وتحريض الرأي العام ضد اللاجئين والمهاجرين، مؤكدة أن "مثل هذه الحملات لا تؤدي إلا إلى تفشي الخوف وتعزيز مشاعر العداء داخل المجتمع".وقالت بوابة "الوسط" الليبية، إن "المنظمات، ومن بينها "هيومن رايتس ووتش" و"سيا ووتش"، أعربت عن صدمتها إزاء هذا الاكتشاف المروع"، مشيرةً إلى "الفشل الذريع للتمويل الأوروبي في وقف الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في ليبيا، على الرغم من الوعود بتحسينها".وطالبت المنظمات الاتحاد الأوروبي بإظهار الحزم نفسه الذي أظهره مع تونس، حيث علّق اتفاقيات التمويل في أعقاب "انتهاكات أمنية". وأكدت أن التمويل المقدم من الاتحاد الأوروبي، وكذلك من الدول الأعضاء، قد "فشل في الوفاء بوعده بتحسين الظروف المعيشية للأشخاص الباحثين عن الأمان".
https://sarabic.ae/20250326/وزير-ليبي-نرفض-توطين-المهاجرين-تحت-أي-ظرف-وبلادنا-ليست-حارسة-للحدود-الأوروبية-1098955361.html
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تونس, أخبار تونس اليوم, أخبار ليبيا اليوم, أخبار السودان اليوم, العالم العربي, الأخبار
تونس, أخبار تونس اليوم, أخبار ليبيا اليوم, أخبار السودان اليوم, العالم العربي, الأخبار
السودان يؤكد استعداده لإعادة مواطنيه العالقين في ليبيا
أكد وزير المالية والتخطيط الاقتصادي السوداني، جبريل إبراهيم، أن الخرطوم لم تصلها شكوى من المواطنين السودانيين اللاجئين في ليبيا بشأن جوازاتهم، وفي حال وصول شكوى لن تتوانى الحكومة في عودتهم إلى البلاد.
وذكرت بوابة
"الوسط"، اليوم الأربعاء، أن جبريل إبراهيم شدد على أن الحكومة السودانية على استعداد لإعادة السودانيين العالقين بدولة ليبيا، مشيرا إلى أن "تباشير النصر بتحرير العاصمة الخرطوم قد لاحت واقتربت كثيرا جدا وستجري ملاحقة الهاربين من ميليشيا آل دقلو الإرهابية إلى منطقة جبل أولياء".
وأفاد الوزير السوداني بأن الدولة السودانية وجيشها ماضيان بطريقة ممتازة، مضيفا أن "ميليشيا آل دقلو الإرهابية وداعميها ليس لديهم حِيلة غير إطلاق المسيَّرات".
وفي السياق ذاته، أعربت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا، الخميس الماضي، عن بالغ قلقها إزاء حملة المعلومات المضللة، التي تسهم في تأجيج التوترات وتحريض الرأي العام ضد اللاجئين والمهاجرين
، مؤكدة أن "مثل هذه الحملات لا تؤدي إلا إلى تفشي الخوف وتعزيز مشاعر العداء داخل المجتمع".
وفي وقت سابق، دعت 27 منظمة دولية لحقوق الإنسان، في بيان مشترك، الاتحاد الأوروبي إلى تجميد تمويله للسلطات الليبية على الفور، وذلك عقب اكتشاف مقبرة جماعية أخيرا، تضم جثث أكثر من 28 مهاجرًا من جنوب الصحراء الكبرى.
وقالت بوابة
"الوسط" الليبية، إن "المنظمات، ومن بينها "هيومن رايتس ووتش" و"سيا ووتش"، أعربت عن صدمتها إزاء هذا الاكتشاف المروع"، مشيرةً إلى "الفشل الذريع للتمويل الأوروبي في وقف الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في ليبيا، على الرغم من الوعود بتحسينها".
وطالبت المنظمات الاتحاد الأوروبي بإظهار الحزم نفسه الذي أظهره مع تونس، حيث علّق اتفاقيات التمويل في أعقاب "انتهاكات أمنية". وأكدت أن التمويل المقدم من الاتحاد الأوروبي
، وكذلك من الدول الأعضاء، قد "فشل في الوفاء بوعده بتحسين الظروف المعيشية للأشخاص الباحثين عن الأمان".