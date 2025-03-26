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كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
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نبض افريقيا
الجيش السوداني يستمر في التقدم والسيطرة على أجزاء هامة بالخرطوم بعد القصر الجمهوري، والدعم السريع تقول إن المعركة لم تنته بعد ..
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كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
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عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
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11 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
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20 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
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لقاء سبوتنيك
مجزرة إسرائيلية جديدة في غزة، وصاروخ يمني يخترق أجواء إسرائيل، وإدانات عربية ودولية
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خبير: استهداف الصحفيين استفزاز أوكراني ضد موسكو
17:00 GMT
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ملفات ساخنة
هل اقترب الصدام التركي الإسرائيلي في سوريا؟
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
حوار صيني أمريكي.. هل ينجح في وقف حرب الرسوم الجمركية؟
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الشخصية السامة: تعريفها، وصفاتها، وكيفية التعامل معها
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سر نجاح الشركات وطرق تحفيزها
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السودان يؤكد استعداده لإعادة مواطنيه العالقين في ليبيا
السودان يؤكد استعداده لإعادة مواطنيه العالقين في ليبيا
سبوتنيك عربي
أكد وزير المالية والتخطيط الاقتصادي السوداني، جبريل إبراهيم، أن الخرطوم لم تصلها شكوى من المواطنين السودانيين اللاجئين في ليبيا بشأن جوازاتهم، وفي حال وصول... 26.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-26T15:06+0000
2025-03-26T15:06+0000
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وذكرت بوابة "الوسط"، اليوم الأربعاء، أن جبريل إبراهيم شدد على أن الحكومة السودانية على استعداد لإعادة السودانيين العالقين بدولة ليبيا، مشيرا إلى أن "تباشير النصر بتحرير العاصمة الخرطوم قد لاحت واقتربت كثيرا جدا وستجري ملاحقة الهاربين من ميليشيا آل دقلو الإرهابية إلى منطقة جبل أولياء".وأفاد الوزير السوداني بأن الدولة السودانية وجيشها ماضيان بطريقة ممتازة، مضيفا أن "ميليشيا آل دقلو الإرهابية وداعميها ليس لديهم حِيلة غير إطلاق المسيَّرات".وفي السياق ذاته، أعربت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا، الخميس الماضي، عن بالغ قلقها إزاء حملة المعلومات المضللة، التي تسهم في تأجيج التوترات وتحريض الرأي العام ضد اللاجئين والمهاجرين، مؤكدة أن "مثل هذه الحملات لا تؤدي إلا إلى تفشي الخوف وتعزيز مشاعر العداء داخل المجتمع".وقالت بوابة "الوسط" الليبية، إن "المنظمات، ومن بينها "هيومن رايتس ووتش" و"سيا ووتش"، أعربت عن صدمتها إزاء هذا الاكتشاف المروع"، مشيرةً إلى "الفشل الذريع للتمويل الأوروبي في وقف الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في ليبيا، على الرغم من الوعود بتحسينها".وطالبت المنظمات الاتحاد الأوروبي بإظهار الحزم نفسه الذي أظهره مع تونس، حيث علّق اتفاقيات التمويل في أعقاب "انتهاكات أمنية". وأكدت أن التمويل المقدم من الاتحاد الأوروبي، وكذلك من الدول الأعضاء، قد "فشل في الوفاء بوعده بتحسين الظروف المعيشية للأشخاص الباحثين عن الأمان".
https://sarabic.ae/20250326/وزير-ليبي-نرفض-توطين-المهاجرين-تحت-أي-ظرف-وبلادنا-ليست-حارسة-للحدود-الأوروبية-1098955361.html
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تونس, أخبار تونس اليوم, أخبار ليبيا اليوم, أخبار السودان اليوم, العالم العربي, الأخبار
تونس, أخبار تونس اليوم, أخبار ليبيا اليوم, أخبار السودان اليوم, العالم العربي, الأخبار

السودان يؤكد استعداده لإعادة مواطنيه العالقين في ليبيا

15:06 GMT 26.03.2025
© Sputnik . AHMED ABDELWAHABفيضانات "النيل الأبيض" تدمر مناطق كاملة وتزيد من الكارثة الإنسانية في السودان
فيضانات النيل الأبيض تدمر مناطق كاملة وتزيد من الكارثة الإنسانية في السودان - سبوتنيك عربي, 1920, 26.03.2025
© Sputnik . AHMED ABDELWAHAB
تابعنا عبر
أكد وزير المالية والتخطيط الاقتصادي السوداني، جبريل إبراهيم، أن الخرطوم لم تصلها شكوى من المواطنين السودانيين اللاجئين في ليبيا بشأن جوازاتهم، وفي حال وصول شكوى لن تتوانى الحكومة في عودتهم إلى البلاد.
وذكرت بوابة "الوسط"، اليوم الأربعاء، أن جبريل إبراهيم شدد على أن الحكومة السودانية على استعداد لإعادة السودانيين العالقين بدولة ليبيا، مشيرا إلى أن "تباشير النصر بتحرير العاصمة الخرطوم قد لاحت واقتربت كثيرا جدا وستجري ملاحقة الهاربين من ميليشيا آل دقلو الإرهابية إلى منطقة جبل أولياء".
وأفاد الوزير السوداني بأن الدولة السودانية وجيشها ماضيان بطريقة ممتازة، مضيفا أن "ميليشيا آل دقلو الإرهابية وداعميها ليس لديهم حِيلة غير إطلاق المسيَّرات".
ارتفاع أعداد المهاجرين غير الشرعيين الذين يصلون إلى ليبيا - سبوتنيك عربي, 1920, 26.03.2025
وزير ليبي: نرفض توطين المهاجرين تحت أي ظرف وبلادنا ليست "حارسة" للحدود الأوروبية
07:09 GMT
وفي السياق ذاته، أعربت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا، الخميس الماضي، عن بالغ قلقها إزاء حملة المعلومات المضللة، التي تسهم في تأجيج التوترات وتحريض الرأي العام ضد اللاجئين والمهاجرين، مؤكدة أن "مثل هذه الحملات لا تؤدي إلا إلى تفشي الخوف وتعزيز مشاعر العداء داخل المجتمع".
وفي وقت سابق، دعت 27 منظمة دولية لحقوق الإنسان، في بيان مشترك، الاتحاد الأوروبي إلى تجميد تمويله للسلطات الليبية على الفور، وذلك عقب اكتشاف مقبرة جماعية أخيرا، تضم جثث أكثر من 28 مهاجرًا من جنوب الصحراء الكبرى.
وقالت بوابة "الوسط" الليبية، إن "المنظمات، ومن بينها "هيومن رايتس ووتش" و"سيا ووتش"، أعربت عن صدمتها إزاء هذا الاكتشاف المروع"، مشيرةً إلى "الفشل الذريع للتمويل الأوروبي في وقف الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في ليبيا، على الرغم من الوعود بتحسينها".
وطالبت المنظمات الاتحاد الأوروبي بإظهار الحزم نفسه الذي أظهره مع تونس، حيث علّق اتفاقيات التمويل في أعقاب "انتهاكات أمنية". وأكدت أن التمويل المقدم من الاتحاد الأوروبي، وكذلك من الدول الأعضاء، قد "فشل في الوفاء بوعده بتحسين الظروف المعيشية للأشخاص الباحثين عن الأمان".
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