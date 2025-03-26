https://sarabic.ae/20250326/السودان-يؤكد-استعداده-لإعادة-مواطنيه-العالقين-في-ليبيا-1098976252.html

السودان يؤكد استعداده لإعادة مواطنيه العالقين في ليبيا

السودان يؤكد استعداده لإعادة مواطنيه العالقين في ليبيا

سبوتنيك عربي

أكد وزير المالية والتخطيط الاقتصادي السوداني، جبريل إبراهيم، أن الخرطوم لم تصلها شكوى من المواطنين السودانيين اللاجئين في ليبيا بشأن جوازاتهم، وفي حال وصول... 26.03.2025, سبوتنيك عربي

2025-03-26T15:06+0000

2025-03-26T15:06+0000

2025-03-26T15:06+0000

تونس

أخبار تونس اليوم

أخبار ليبيا اليوم

أخبار السودان اليوم

العالم العربي

الأخبار

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0c/18/1096138140_0:101:1080:709_1920x0_80_0_0_8a490aa1bcee5db9cd16884161ffe4bd.jpg

وذكرت بوابة "الوسط"، اليوم الأربعاء، أن جبريل إبراهيم شدد على أن الحكومة السودانية على استعداد لإعادة السودانيين العالقين بدولة ليبيا، مشيرا إلى أن "تباشير النصر بتحرير العاصمة الخرطوم قد لاحت واقتربت كثيرا جدا وستجري ملاحقة الهاربين من ميليشيا آل دقلو الإرهابية إلى منطقة جبل أولياء".وأفاد الوزير السوداني بأن الدولة السودانية وجيشها ماضيان بطريقة ممتازة، مضيفا أن "ميليشيا آل دقلو الإرهابية وداعميها ليس لديهم حِيلة غير إطلاق المسيَّرات".وفي السياق ذاته، أعربت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا، الخميس الماضي، عن بالغ قلقها إزاء حملة المعلومات المضللة، التي تسهم في تأجيج التوترات وتحريض الرأي العام ضد اللاجئين والمهاجرين، مؤكدة أن "مثل هذه الحملات لا تؤدي إلا إلى تفشي الخوف وتعزيز مشاعر العداء داخل المجتمع".وقالت بوابة "الوسط" الليبية، إن "المنظمات، ومن بينها "هيومن رايتس ووتش" و"سيا ووتش"، أعربت عن صدمتها إزاء هذا الاكتشاف المروع"، مشيرةً إلى "الفشل الذريع للتمويل الأوروبي في وقف الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في ليبيا، على الرغم من الوعود بتحسينها".وطالبت المنظمات الاتحاد الأوروبي بإظهار الحزم نفسه الذي أظهره مع تونس، حيث علّق اتفاقيات التمويل في أعقاب "انتهاكات أمنية". وأكدت أن التمويل المقدم من الاتحاد الأوروبي، وكذلك من الدول الأعضاء، قد "فشل في الوفاء بوعده بتحسين الظروف المعيشية للأشخاص الباحثين عن الأمان".

https://sarabic.ae/20250326/وزير-ليبي-نرفض-توطين-المهاجرين-تحت-أي-ظرف-وبلادنا-ليست-حارسة-للحدود-الأوروبية-1098955361.html

تونس

أخبار تونس اليوم

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

تونس, أخبار تونس اليوم, أخبار ليبيا اليوم, أخبار السودان اليوم, العالم العربي, الأخبار