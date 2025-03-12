https://sarabic.ae/20250312/محللون-لـسبوتنيك-توطين-المهاجرين-في-ليبيا-خطر-ديمغرافي-وابتزاز-سياسي-1098598497.html

محللون لـ"سبوتنيك": توطين المهاجرين في ليبيا خطر ديمغرافي وابتزاز سياسي

محللون لـ"سبوتنيك": توطين المهاجرين في ليبيا خطر ديمغرافي وابتزاز سياسي

سبوتنيك عربي

تلعب ليبيا دورا محوريا في أزمة الهجرة غير الشرعية، نظرا لموقعها الاستراتيجي كدولة عبور رئيسية للمهاجرين القادمين من أفريقيا نحو أوروبا. 12.03.2025, سبوتنيك عربي

2025-03-12T09:15+0000

2025-03-12T09:15+0000

2025-03-12T09:15+0000

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وتواجه ليبيا ضغوطًا متزايدة من الاتحاد الأوروبي لتعزيز إجراءات ضبط الحدود ومنع تدفق المهاجرين، في حين ترفض السلطات الليبية فكرة توطين المهاجرين داخل أراضيها، معتبرة أن الحل يكمن في معالجة أسباب الهجرة من جذورها بدلاً من تحميلها أعباء إضافية في ظل وضعها السياسي والأمني غير المستقر.وفي هذا السياق، عقدت ليبيا العديد من المؤتمرات والاجتماعات مع الدول المعنية بحوض البحر المتوسط، لبحث سبل الحد من هذه الظاهرة والتوصل إلى حلول مشتركة تعالج تداعيات الهجرة غير الشرعية. كما تتعاون ليبيا مع الدول الأوروبية عبر اتفاقيات لمكافحة الهجرة، لكنها تؤكد على ضرورة تحمل أوروبا مسؤولياتها في إيجاد حلول شاملة وعادلة لهذه الأزمة، بعيدًا عن فرض سياسات التوطين التي ترفضها العديد من دول شمال أفريقيا.ليبيا ترفض التوطين وترفض الضغوط الأوروبيةأكد المحلل السياسي الليبي محمد امطيريد أن رفض ليبيا لمقترح توطين المهاجرين ليس مجرد موقف سياسي، بل هو قرار نابع من اعتبارات أمنية، اقتصادية، واجتماعية معقدة.وأضاف المحلل الليبي لـ "سبوتنيك" أن الوضع السياسي المنقسم والأوضاع الأمنية غير المستقرة تجعل ليبيا غير قادرة على تحمل أعباء إضافية، خاصة أنها تكافح لإعادة الاستقرار الداخلي.وأوضح امطيريد أن قبول توطين المهاجرين سيؤدي إلى خلق بؤر توتر جديدة قد تستغلها شبكات التهريب والجماعات المسلحة، مما يزيد من تعقيد المشهد الأمني ويهدد استقرار البلاد.كما أشار إلى أن ليبيا ليست فقط دولة عبور للمهاجرين، بل أصبحت ضحية للسياسات الأوروبية غير المتوازنة، التي تحاول تصدير أزمة الهجرة إليها دون تقديم حلول حقيقية.وأشار امطيريد إلى أن بعض العواصم الأوروبية تمارس ضغوطًا متزايدة على ليبيا، عبر تقليص الدعم المالي وربط التعاون الاقتصادي بقبول توطين المهاجرين، في خطوة تعكس رؤية انتهازية لا تأخذ بعين الاعتبار الوضع الداخلي الليبي.وأكد أن الاتحاد الأوروبي يدرك جيدًا أن ليبيا غير قادرة على تحمل هذا العبء، لكنه يستخدم المساعدات الاقتصادية والأمنية كأداة ضغط لفرض أجندته الخاصة.وأضاف أن بعض الدول الأوروبية، مثل إيطاليا وفرنسا، تسعى لإبرام اتفاقيات لإعادة المهاجرين إلى ليبيا، رغم أن الوضع داخل مراكز الإيواء الليبية يواجه انتقادات حقوقية دولية، مما يعكس تناقضًا في الموقف الأوروبي، حيث تتم مطالبة ليبيا بتحمل مسؤولية أزمة المهاجرين، بينما يتم انتقاد ظروف احتجازهم داخل البلاد.وحذر من أن ملف الهجرة أصبح ورقة سياسية تستغلها عدة أطراف دولية لتحقيق مكاسب خاصة، بينما تستفيد شبكات التهريب من الفوضى الأمنية لتحقيق أرباح ضخمة، كما أن التزايد المستمر لأعداد المهاجرين يضع ضغطًا إضافيًا على البنية التحتية المتهالكة في ليبيا، خاصة في ظل محدودية الموارد الاقتصادية وتدهور الخدمات الأساسية.واعتبر أن استمرار الضغوط الأوروبية قد يدفع ليبيا إلى اتخاذ مواقف أكثر تشددًا، خاصة أنها ترى أن الحلول المطروحة لا تخدم مصالحها الوطنية. ومع ذلك، أوضح أن ليبيا لا تزال منفتحة على التعاون في مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية، لكن وفق شروط تحترم سيادتها وتأخذ بعين الاعتبار التحديات الداخلية.واقترح امطيريد أن يكون الحل عبر تعزيز التعاون مع الدول الإفريقية المصدرة للمهاجرين، ودعم برامج العودة الطوعية، بدلًا من محاولة فرض التوطين كأمر واقع.مؤكدا على أن أوروبا مطالبة بإعادة النظر في سياساتها تجاه ليبيا، والبحث عن حلول مستدامة تعالج جذور المشكلة، بدلًا من تحميل ليبيا مسؤولية أزمة لم تكن هي من صنعها، وحذر من أن استمرار الضغوط السياسية والاقتصادية قد يؤدي إلى تعقيد العلاقات بين الجانبين، وربما يدفع ليبيا إلى البحث عن تحالفات جديدة لتعزيز موقفها في مواجهة الضغوط الغربية.فرض سياسة الواقعأكد المحلل السياسي الليبي إسلام الحاجي أن هناك أسبابًا عديدة تجعل الليبيين يرفضون توطين المهاجرين في ليبيا، وعلى رأسها السيادة الوطنية، التي تُنتهك بسبب التسلل غير الشرعي، في ظل تدخلات وأجندات خارجية تسعى إلى فرض سياسة التوطين داخل ليبيا.وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك" أن هذه التدخلات لا تؤثر على ليبيا وحدها، بل تمثل تعديًا على سيادة أي دولة مستقلة، وأشار إلى أن الوضع الداخلي في ليبيا، الذي يتسم بالانقسامات السياسية والصراعات الداخلية، يجعل البلاد غير قادرة على استيعاب أي عدد من المهاجرين، خاصة أن ليبيا هي بلد عبور وليست وجهة لاستقبال المهاجرين.كما أوضح أن الوضع الاقتصادي المتردي، وارتفاع نسبة البطالة، وغياب فرص العمل والسكن، كلها عوامل تزيد من المخاوف الأمنية، حيث قد يلجأ بعض المهاجرين لأساليب غير قانونية لكسب العيش، مما قد يدفعهم إلى العمل مع عصابات التهريب أو الجماعات المسلحة.حذر الحاجي من أن استمرار تدفق المهاجرين غير الشرعيين بهذه الوتيرة العالية قد يؤدي خلال العقدين المقبلين إلى تغيير ديمغرافي خطير في ليبيا، نظرًا لقلة عدد السكان الأصليين، واتساع مساحة البلاد وثرواتها التي تجذب المهاجرين.وأضاف: "لسنا ببعيدين عما حدث في بدايات القرن العشرين في فلسطين وجنوب إفريقيا، حيث تمكنت الأقليات المهاجرة من فرض سيطرتها على الأرض والحكم".كما أشار إلى أن الرفض الشعبي والسياسي للتوطين في ليبيا يزداد بوتيرة سريعة، محذرًا من أن استمرار الضغط الأوروبي قد يؤدي إلى مواجهات مسلحة، في محاولة لمنع هذه السياسات بالقوة.وأوضح أن الاتحاد الأوروبي يمارس ضغوطًا متزايدة على ليبيا، مستغلًا هشاشة الدولة على المستويات السياسية والأمنية والعسكرية والاقتصادية، بهدف إقناعها بقبول فتح مراكز دائمة لاستقبال المهاجرين، مقابل تقديم مساعدات مالية وتقنية بشروط تخدم حماية الدول الأوروبية من تدفق المهاجرين، دون النظر إلى المخاطر السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تهدد ليبيا.كما وصف الحاجي هذه الضغوط بأنها ابتزاز سياسي مهين، موضحًا أن الاتحاد الأوروبي يلجأ لعقد اتفاقيات منفردة، تارة مع خفر السواحل الليبي، وتارة أخرى مع بعض الأطراف السياسية، بل وصل الأمر إلى التواصل مع أمراء المجموعات المسلحة، في محاولة لإعادة المهاجرين إلى الداخل الليبي بأي وسيلة ممكنة.وأضاف أن إيطاليا ودولًا أخرى تدعم منظمات غير حكومية مشبوهة، يُثار حولها شبهات استخباراتية، بهدف تقديم مساعدات تُمهّد لتوطين المهاجرين، مستغلين ضعف السيطرة على الحدود الجنوبية لليبيا، التي تعد الحلقة الأضعف في منظومة أمن الحدود الليبية.وشدد الحاجي على أن الليبيين يجب أن يتوحدوا قبل فوات الأوان، لدعم خفر السواحل والقوات العسكرية الموحدة لحماية الحدود، وتفعيل الاتفاقيات السابقة مع دول الجوار، للحد من الهجرة غير الشرعية وتعزيز برامج الترحيل إلى البلدان الأصلية للمهاجرين.كما أكد أن ليبيا ليست دولة استقرار للمهاجرين، ولم توقع على أي اتفاقية دولية تلزمها توطينهم، مشيرًا إلى أن القانون الليبي يجرّم التسلل غير القانوني للأراضي الليبية، وينص على السجن والترحيل للمخالفين.وحذر الحاجي من الخضوع للضغوط الأوروبية، معتبرًا أن مشروع توطين المهاجرين في ليبيا مؤامرة وجودية تهدد مستقبل البلاد وسيادتها على الخارطة الدولية.وأكد أن الهجرة غير الشرعية إلى ليبيا لا تقتصر على المهاجرين الأفارقة فقط، بل تشمل مهاجرين من دول آسيوية ودول مجاورة مثل السودان ومصر ومالي وتشاد والنيجر، إضافة إلى مهاجرين سوريين وغيرهم من الجنسيات التي تعاني أوضاعًا اقتصادية صعبة.وأوضح أن المهاجرين الأفارقة يشكلون النسبة الأكبر، نظرًا لقرب دولهم من ليبيا وسهولة الوصول إليها، إلا أن الهشاشة الأمنية والسياسية داخل البلاد ساهمت في زيادة أعداد المهاجرين بشكل عام.وشدد الحاجي على ضرورة تكثيف الجهود الأمنية في ليبيا للحد من تدفق المهاجرين غير الشرعيين، لما قد يترتب عليه من مخاطر اقتصادية واجتماعية وأمنية على ليبيا.رفض قاطعمن جهته، أكد المحلل السياسي الليبي معتصم الشاعري أن الاتحاد الأوروبي لا يرحب بالمهاجرين القاصدين أراضيه، ويسعى إلى إزاحة هذا العبء عن كاهله من خلال محاولات نقل المشكلة إلى دول العبور، وعلى رأسها ليبيا.وأوضح الشاعري في تصريح لـ "سبوتنيك" أن الساحل الليبي أصبح نقطة رئيسية لانطلاق المهاجرين غير الشرعيين نحو أوروبا، مما دفع الدول الأوروبية إلى تقديم عدة مقترحات سابقة لتوطين المهاجرين داخل ليبيا، وهو أمر يشكل خطرًا كبيرًا على البلاد، خاصة في ظل الظروف السياسية والاقتصادية الراهنة.وأشار المحلل الليبي إلى أن ليبيا تستضيف حاليًا أكثر من 10 ملايين وافد من مختلف الجنسيات، وهو عدد يفوق قدرة البلاد على الاستيعاب، سواء على المستوى الاقتصادي أو الأمني أو الاجتماعي.وأضاف أنه في حال قبول فكرة التوطين، فإن ليبيا ستدخل في التزام دائم ومعقد، لا يمكنها تحمله في ظل هشاشتها الحالية.وشدد الشاعري على أنه يجب رفض أي مقترحات لتوطين المهاجرين رفضًا قاطعًا، داعيًا في الوقت ذاته إلى تنظيم العمالة الوافدة داخل البلاد من خلال إجراءات قانونية واضحة، تضمن دخولهم عبر القنوات الرسمية، وفق احتياجات سوق العمل الليبي.وأكد أن جميع الأطراف السياسية الليبية ترفض فكرة التوطين، لكنها تدعم أي خيارات لترحيل المهاجرين غير الشرعيين عبر الطرق الرسمية.

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